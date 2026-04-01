不用飛日本！台北老爺攜手大阪日航，頂級A5近江牛壽喜燒限時登台抽機票。

隨高端和牛市場競爭白熱化，產地敘事成為勝出關鍵。資深編輯李維唐指出，此次台北老爺引進近江牛搭配關西風先煎後調味技法，不僅展現食材稀有度，更精準接軌日本道地食藝文化。

台北老爺酒店於2026年4月24日宣布，為滿足高端餐飲市場對產地故事與稀有食材的追求，將於5月1日起攜手大阪日航酒店，展開為期兩個月的「大阪．關西美食祭」 。本次盛事特別邀請擁有近40年深厚資歷的大阪日航酒店日本料理名店「弁慶」料理長吉田全雄來台客座，將關西6地包括大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山與兵庫的飲食文化精華，以完整的會席料理形式呈現在台北饕客面前 。

▲台北老爺酒店攜手大阪日航酒店，自5月1日起於中山日本料理廳推出「大阪．關西美食祭」限定會席套餐 。圖／台北老爺酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



滋賀頂級A5近江牛展現關西風壽喜燒魅力

此次美食祭最受矚目的焦點，莫過於被譽為日本A5和牛天花板的滋賀縣頂級近江牛 。作為日本最古老的和牛品種之一，近江牛擁有超過400年的悠久歷史，本次選用的BMS12高等級肉質，油花分布極其細緻均勻 。在料理手法上，吉田料理長特別採用台灣少見的道地關西風壽喜燒烹飪方式，堅持「先煎後調味」 。主廚先以高溫鐵鍋煎出牛肉的豐腴香氣，待油脂稍稍融化後再倒入特製醬汁收味，使肉質與鹹甜調味層層交織，呈現出入口即化且不顯厚重的細膩口感 。

▲「大阪．關西美食祭」重頭戲為滋賀縣A5頂級近江牛，以先煎後調味的道地關西風壽喜燒技法呈現 。圖／台北老爺酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

料理長吉田全雄親自操刀展現職人出汁靈魂

客座料理長吉田全雄自1987年入職以來，曾於墨西哥、天津及德國進行技術指導，擁有豐富的國際宴席經驗 。他的料理哲學以「出汁」為靈魂核心，強調透過高湯的層次感引出食材本身的天然原味 。在本次設計的會席套餐中，隨處可見關西料理細膩且平衡的風格，無論是前菜的醋拌水蓮菜、竹筍拌木之芽，或是展現精湛刀工的刺身盛合，皆在酸度與油脂間取得了完美的節奏感 。

▲大阪日航酒店「弁慶」日本料理料理長吉田全雄親自來台客座，展現累積近40年的精湛關西料理職人手藝 。圖／台北老爺酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



關西6地風土食材共譜夏季味覺饗宴

全套會席料理如同帶領賓客進行一場關西味覺旅行。椀物選用京都著名的白味噌為基底，佐以胡麻豆腐與明蝦，口感溫潤順滑 。燒物則推出紅喉魚柚庵燒，利用柚子清香中和魚肉油脂；揚物鮎魚唐揚則體現了外酥內嫩的極致火侯 。主食部分則是釜揚白吻仔魚與小蕃茄炊飯，讓米飯徹底吸納海味與果香精華，最後由抹茶葛餅搭配黑糖蜜與黃豆粉劃下句點，完整展現了關西料理重視起承轉合的節奏美學 。

▲精緻前菜盛合集結醋拌水蓮菜、竹筍拌木之芽與小鯛魚棒壽司，展現關西料理細膩且具節奏感的味覺層次 。圖／台北老爺酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

期間限定抽獎活動助攻旅日行程

這場專為老饕打造的美食盛宴將於台北老爺2樓中山日本料理廳獨家供應，活動期間自5月1日起至6月30日止，每套售價4,280元+10% 。為了讓食客的感官體驗從餐桌延伸至實際旅程，凡點選限定套餐的賓客即可參與抽獎，獎項包含JAL日本航空台北至大阪來回機票、帛琉老爺大酒店住宿券、大阪日航酒店及礁溪老爺酒店等多項奢華大獎 。台北老爺期待透過跨國合作，讓消費者無需遠赴日本，也能在台北深刻感受日本關西的風土魅力 。

▲套餐食事提供以柴魚高湯蒸煮的釜揚白吻仔魚與小蕃茄炊飯，風味清新且富有自然甘甜 。圖／台北老爺酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

大阪．關西美食祭

活動時間： 2026年5月1日至6月30日

活動內容：

由大阪日航酒店「弁慶」料理長吉田全雄來台客座 。

推出以滋賀縣A5頂級近江牛為主角的關西風壽喜燒會席套餐 。

套餐涵蓋前菜、刺身、御椀、煮物、燒物、揚物、鍋物、食事及甜點 。

活動優惠：

點選指定套餐即可參加抽獎活動 。

抽獎獎項包含：JAL日本航空台北至大阪來回機票 。

住宿券獎項：帛琉老爺大酒店4天3夜、大阪日航酒店3天2夜、礁溪老爺酒店平日1泊2食 。

台北老爺酒店 2樓中山日本料理廳

訂位專線：(02)2542-3299 分機328

官方網站：https://www.royal-taipei.com.tw/