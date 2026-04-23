志玲姐姐獻聲！高德地圖強攻台灣導航市場，數發部：不排除禁用。

中國導航巨頭「高德地圖」近期強襲台灣 App 市場，憑藉紅綠燈秒數倒數功能奪下導航榜首，引發駕駛與網紅熱烈討論。資深編輯李維唐指出，這類仰賴大數據演算法的服務雖提供極高便利性，但背後涉及的圖資來源與用戶數據流向，正是數位時代下便利與隱私權衡的關鍵攻防。

近期在台灣App Store導航排行榜躍居第1名的中國導航App「高德地圖」，憑藉著極其精準的紅綠燈倒數功能與生動的語音導航，在社群平台與PTT引發廣烈討論。這款隸屬於阿里巴巴集團旗下的地圖軟體，不僅擁有高達4.8顆星的好評，更因其強大的數據演算法，讓不少台灣駕駛直呼用過就回不去。然而，這股科技熱潮也隨之捲入政治與國安旋渦，數位發展部近日證實，若確認該軟體存在國安疑慮，不排除將全面禁用。

▲高德地圖目前在台灣App Store導航類別蟬聯排行榜第1名，其精確的街道圖資深受用戶好評。 / 圖：AI生成、窩客島整理



阿里巴巴生活平台跨足全球，林志玲溫柔導航成品牌亮點

高德地圖由高德軟體有限公司開發，背後實力雄厚的母公司正是阿里巴巴集團。它不僅是一款地圖工具，更是一個整合旅遊、餐飲與娛樂的綜合性生活服務平台。早在2013年，高德便極具前瞻性地簽下名模林志玲，推出志玲姐姐語音導航版，成功建立溫暖且具備高辨識度的品牌形象。2023年9月，高德地圖更利用北斗衛星導航系統，將版圖擴張至全球200多個國家與地區，正式轉型為具備國際競爭力的數位基礎設施供應者。

大數據推算紅綠燈秒數，精準導航讓百萬網紅Cheap讚嘆

許多網友好奇，為何高德地圖能掌握台灣各路段的紅綠燈秒數？數位發展部長林宜敬指出，該系統並未與交通部等政府資料庫連動，而是透過向荷蘭業者購買地理資訊，並結合AI演算法分析大量用戶的即時位置、行駛速度與起步停車行為，從而推導出紅綠燈殘餘秒數。知名創作者Cheap實測後表示，高德地圖在多車道變換提醒與紅綠燈倒數上表現極佳，雖然偶爾會發生將火車高架誤判為隧道的缺點，但整體細緻度仍令他大酸政府若只會喊禁用，無疑是先禁國家的思維。

資安風險疑慮升溫，數發部展開國安等級數據審查

儘管功能便捷，高德地圖潛藏的風險亦不容忽視。民進黨立委徐富癸於立法院質詢時指出，該軟體蒐集的個資恐有傳回中國大陸之虞。根據中國相關法規，當地企業有義務配合政府提供資料，這意謂著台灣用戶的行蹤軌跡可能被對岸掌握。數發部部長林宜敬強調，目前已與國安單位展開深入討論，若未來確認該App對資訊安全或國家安全造成實質威脅，將首先限制公部門使用，並向民眾呼籲降低使用頻率，以維護個人隱私安全。

網民看法兩極，便利與隱私的權衡成為當代課題

針對高德地圖的普及與政府可能的禁令，網路上出現截然不同的聲浪。支持者認為紅綠燈秒數並非國家機密，過度反應如同禁用小紅書般荒謬，更有網友調侃這項技術領先台灣多年。然而，也有資深資安工程師嚴肅提醒，從原始數據中能挖掘出的資訊遠不止燈號，長期的行蹤軌跡蒐集確實能精準掌握個人生活習慣。在科技便利與國家安全之間如何取得平衡，已成為高德地圖進軍台灣後，全民必須共同面對的數位課題。





本新聞稿屬「科技工具與國安爭議」之時事類報導，內容由AI輔助撰寫

軟體名稱： 高德地圖（Amap）

官方網站： amap.com

平台資訊： 支援 iOS（App Store）、Android（Google Play 需下載 APK 或於各廠牌商店搜尋）

亮點功能： 紅綠燈秒數倒數、多車道精準導航、林志玲語音導航、AI 旅遊規劃。