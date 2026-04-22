華泰瑞苑正式加入萬豪旅享家！南台灣首間萬豪度假飯店誕生，限時入住最高獲3,000點。

華泰瑞苑正式加盟萬豪旅享家，為屏東觀光開拓國際市場。資深編輯李維唐指出，這場在地頂級飯店與全球龍頭會員體系的深度結盟，不僅提升了墾丁的品牌能見度，更標誌著台灣生態度假正式與世界級忠誠計畫接軌。

在南台灣的國境之南，一場關於旅行深度的變革正悄然展開。坐落於墾丁國家公園核心地帶的生態度假飯店華泰瑞苑，於2026年4月22日正式宣布邁入全新里程碑。這間背倚壯麗大尖山、遠眺大灣湛藍海景的避世所，正式加入Marriott Bonvoy萬豪旅享家會員體系，成為南台灣首間隸屬於萬豪集團的度假型飯店。這不僅是台灣在地品牌與國際頂級會員計畫的強強聯手，更標誌著墾丁的自然美景將透過全球會員網絡，正式與世界各地的旅人無縫接軌。

▲華泰瑞苑位於墾丁國家公園內，坐擁大尖山與大灣海景，緊鄰森林遊樂區等景點，讓住客遠離塵囂享受樂活。 圖／華泰瑞苑提供；窩客島整理



國境之南生態度假新高度，走入墾丁大尖山的世外桃源

華泰瑞苑的地理位置得天獨厚，飯店周邊環繞著墾丁國家森林遊樂區與社頂自然公園，讓每一次呼吸都能感受到山林芬多精的洗禮。飯店設計秉持與自然共處的核心理念，無論是在瑞苑套房透過大片落地窗捕捉大尖山的落日餘暉，還是在湛藍泳池旁靜聽蟬鳴鳥叫，都能讓旅人從都市喧囂中徹底抽離。這種融合了自然生態、餐飲美饌與精緻人文的慢活步調，正是華泰瑞苑吸引無數擁護者的獨特魅力，也讓它在加入萬豪體系後，更具國際市場的競爭力。

▲飯店以「與自然共處」理念打造各項設施，讓旅人能輕鬆融入大自然，感受悠閒緩慢的南國度假步調。 圖／華泰瑞苑提供；窩客島整理

連結全球萬豪旅享家網絡，一晚住宿開啟世界的無限可能

隨著旅遊型態的轉變，當代的旅人不再滿足於走馬看花的觀光模式，轉而追求更具深度的住宿體驗。萬豪旅享家作為全球領先的酒店忠誠計畫，不僅能為華泰瑞苑帶來國際能見度，更提供會員專屬房價與積分回饋機制。華泰瑞苑總經理吳曼琳指出，墾丁擁有豐富的自然與文化資源，透過與萬豪的合作，能引領更多國際旅人看見墾丁不同以往的面貌，將單次的住宿體驗轉化為可持續累積的旅行記憶，真正實現一晚連結世界的品牌願景。

▲瑞苑套房採用大片窗景，將南國四時風光盡收眼底，更是住客私下欣賞大尖山落日的絕佳地點。 圖／華泰瑞苑提供；窩客島整理



期間限定會員專屬禮遇，住房加碼點數與沐餐廳美酒佳餚

為了慶祝這歷史性的時刻，華泰瑞苑特別規劃了為期17天的歡慶活動。自4月22日至5月8日，凡透過萬豪官方管道預訂海景客房以上的房型，入住1晚即可額外獲得1,000點萬豪旅享家點數。若選擇深度旅行，連續入住2晚更可獲得3,000點的高額回饋。除了住房優惠，餐飲體驗也同步升級。賓客在館內著名的「沐餐廳」或「MU LOUNGE」享用精緻套餐或下午茶時，皆可獲贈生啤酒或軟性飲料，在味覺與心靈的雙重享受中，感受南台灣最細緻的款待服務。

▲華泰瑞苑早餐以多樣化主餐選擇與套餐式服務深受好評，讓早晨用餐時光變得更加悠閒且富有質感。 圖／華泰瑞苑提供；窩客島整理

萬豪好友召集令社群活動，抽海景一泊二食住宿券與極致晚宴

除了實質的訂房回饋，華泰瑞苑更在社群平台上發起了「萬豪好友召集令」臉書活動，邀請廣大旅人分享夢想旅程。在5月8日前的活動期間內，參與者只需追蹤官方帳號並在指定貼文留言標註好友，就有機會贏得價值不菲的海景客房一泊二食住宿券，或是雙人晚間套餐等精緻好禮。這場從國境之南出發的旅行邀請，不僅是飯店營運模式的升級，更是對所有熱愛土地與自然的旅人最真摯的呼喚，期待在山海之間，與每一位造訪者共同寫下新的故事。

▲MU LOUNGE定食由主廚巧手化為精緻佳餚，在自然美景相伴下，讓住客達到味覺與身心的完美平衡。 圖／華泰瑞苑提供；窩客島整理







華泰瑞苑加入萬豪旅享家期間限定禮遇

活動時間：2026年4月22日至2026年5月8日

活動內容：

透過萬豪官方管道預訂海景客房以上房型，入住1晚贈1,000點萬豪旅享家點數。

連續入住2晚（含）以上，贈3,000點萬豪旅享家點數。

於館內沐餐廳或MU LOUNGE用餐，每位賓客享生啤酒或軟性飲料乙杯。





萬豪好友召集令 社群互動抽獎活動

活動時間：2026年4月22日至2026年5月8日（5月12日公布得獎）

活動內容：追蹤粉絲專頁並於指定貼文留言「我的萬豪旅程起點在華泰瑞苑」並標註好友分享，抽海景客房一泊二食住宿券、雙人晚間套餐、雙人定食。