板橋高空景觀粵菜望月樓推20道新菜！必吃珍珠肉老火湯、威靈頓牛排，頂級奢華視覺系美味。

坐落於新北48樓的高空景觀餐廳望月樓推出20多道全新粵菜，資深編輯李維唐表示，這次新菜將頂級食材融入傳統粵餚，在經典與摩登擺盤間取得完美平衡，是今年初夏不容錯過的舌尖盛宴。

週末想和家人朋友聚餐，或者想找個地方好好犒賞自己嗎？不妨把目光投向新北板橋的百揚大樓48樓。走進「望月樓」，迎面而來的是高空落地窗外的絕美景致，白天看城市天際線、夜晚欣賞璀璨夜景，在這樣典雅又大器的氛圍裡吃飯，實在是一大享受。這家一向被老饕列為新北首選的新派粵菜餐廳，最近有了大動作。主廚邱龍俊和點心主廚徐金有兩位靈魂人物聯手，以「守住傳統、融入潮流」的靈感，一口氣端出20多道全新料理，要用最純粹的食材原味，再次驚艷大家的味蕾。

▲新北口碑粵菜望月樓即日起推出20多道全新料理，完美展現粵餚真實純粹的美味。圖／望月樓提供；窩客島編輯李維唐整理



懂吃也懂生活的總廚，把法日美學藏進粵菜靈魂裡

這次新菜單的幕後推手，是今年43歲的行政主廚邱龍俊。他的廚藝故事很有意思，資歷豐富得像一本美食雜誌。他學過細緻的法式料理、重視食材本質的日本料理、帶有小酌氛圍的時尚餐酒館，最後在國際五星級酒店裡歷練出紮實的基本功。這20年來的厚實底蘊，讓他決定在粵菜領域大展身手。邱主廚常說，做菜要從經典出發。他擅長挑選最頂級的食材，把當代的擺盤美學融入其中，讓每一盤菜上桌時都像藝術品一樣精緻，非常契合現代人吃飯喜歡先拍照分享、再細細品嚐的生活節奏。

▲望月樓行政主廚邱龍俊廚藝資歷逾20年，善於以優質食材凝聚鮮味，在經典本味中融入潮流新意。圖／望月樓提供；窩客島編輯李維唐整理

▲坐落於百揚大樓48樓的望月樓居高臨下，白天與夜晚的高空美景配上精緻美食讓人賞心悅目。圖／望月樓提供；窩客島編輯李維唐整理

頑童主廚的視覺系港點，半世紀捏塑出的療癒美味

如果說邱主廚負責滿足你的大菜胃，那點心顾问徐金有師傅就是療癒你另一個胃的魔法師。徐師傅入行超過50年，12歲就在香港當學徒，後來跟著香港傳奇港點大師陳銓強學習，在競爭激烈的香港港點界闖出名號。他在1990年27歲時被重金請來台灣，在知名粵菜餐廳一待就是20年，2016年底加入望月樓。私底下的徐師傅完全看不出年紀，個性開朗的他，放假最愛到處旅遊和踢足球。這種活力也放進了他的創作裡，他喜歡把旅途中的所見所聞變成點心靈感，做出來的造型港點好看又好吃，在餐飲圈裡可以說是獨領風騷。

▲純手工捏塑成小白兔造型的鮮蝦白兔餃，蒸熟後白裡透紅的外觀讓人直呼捨不得動筷。圖／望月樓提供；窩客島編輯李維唐整理

當經典遇見創意，特製雙味辣醬牛腱與法國拜雍火腿四季豆

這次的新菜單裡，有很多讓人耳目一新的驚喜。像是喜歡重口味的朋友，一定不能錯過這道580元的「蔥香麻辣牛腱」。邱主廚改良了川菜涼拌紅油牛肉，特別研發出雙味辣醬。盤底的紅醬用紅油、蠔油與鎮江醋調配，吃起來鹹酸辣甜；牛腱上淋的油潑辣子則是用藤椒油、乾辣椒和豆瓣醬慢煉而成，一入口麻與辣的層次依序散開，卻完全不會蓋過滷牛腱本身的香氣。另一道同樣是580元的「乾煸火腿四季豆附麵餅」，則是主廚的私房心頭好。他大膽加入有歐盟產地認證的法國頂級拜雍火腿取代傳統肉末，四季豆經過兩次精準油炸，外面乾香帶有鑊氣、裡面卻依然水嫩多汁，包著特製麵餅一起吃，越嚼越香。

▲全新登場的開胃川式涼菜蔥香麻辣牛腱，特製雙味辣醬讓整體味覺層次更加豐富。圖／望月樓提供；窩客島編輯李維唐整理



粵菜版威靈頓牛排，朴葉香氣裡的椒鹽脆皮牛小排

如果想要來點奢華的儀式感，這道1,880元的「椒鹽脆皮牛小排」絕對是必點主角。這道菜的靈感來自港澳大排檔與米其林餐廳都很受歡迎的脆皮牛腩，因為外酥內嫩，常被老饕笑稱是粵菜版的威靈頓牛排。主廚選用美國最高等級的Prime帶骨牛小排，先煎到表面金黃，再用柱侯醬與多種香料慢火滷到入味。接著去骨、裹上特製脆漿，精準掌控油溫炸到外表金黃酥脆。最貼心的是，主廚借鏡了日本料理的做法，在盤底鋪上日本朴葉，藉由牛肉的熱氣催化出淡淡的木質香氣。吃的時候可以沾點特製花椒鹽，或者配著旁邊解膩的炸番茄，一口咬下，酥脆與多汁在嘴裡完美交融。

▲工序繁複的椒鹽脆皮牛小排被暱稱為粵菜版威靈頓牛排，盤底鋪上日本朴葉催化出淡雅香氣。圖／望月樓提供；窩客島編輯李維唐整理

每一口都是時光的精華，近三萬元頂級珍珠肉熬出極致老火湯

對懂吃的人來說，去粵菜餐廳一定要喝湯。廣東人常說，寧可食無菜，不可食無湯。邱主廚當年學粵菜，第一門功課就是煲湯。這次望月樓端出的「珍珠肉日月魚石斛湯」每盅680元，光看食材就讓人直呼奢華。主斛和玉竹帶來草本的清香，主廚還大手筆加入了每公斤要價近30,000元的矜貴珍珠肉，也就是曬乾的蚌肉，再搭配外殼一面紅一面白、味道鮮美的深海日月魚。這款湯還加入了豬龍骨、陳皮、蓮子和佛手瓜，用大火煮開再轉文火熬足3小時。整鍋湯濃郁卻不油膩，食材的精華完全釋放在湯汁裡，喝上一口，滿滿都是滋補的幸福感。

▲廣式老火例湯珍珠肉日月魚石斛湯，大手筆加入矜貴珍珠肉與深海日月魚慢火熬煮近3小時。圖／望月樓提供；窩客島編輯李維唐整理



當澳洲國寶魚遇上台版松露，頂級食材的舌尖交響樂

海鮮愛好者這次也有新選擇，「蠔皇墨瑞鱈魚香檳茸」售價1,280元。主廚特別挑選台灣少見、在宜蘭山泉水裡長大、一公斤要價上千元的澳洲國寶魚墨瑞鱈。這種魚的肉質Q彈細緻，吃起來竟然帶著類似蝦膏的鮮美。主廚手工片出最精華的魚菲力，搭配每公斤進價3,000元、被譽為台版松露的香檳茸，用蠔油、高湯和紹興酒調製的蠔皇醬大火快炒。火候抓得恰到好處，魚肉鮮嫩、菇香幽雅。另一道1,280元的「南非鮮鮑燉肉佐野米」，把大家都愛的鮑魚紅燒肉優雅升級。肥美的五花肉紅燒到軟嫩，再放進鮮活的南非鮑魚一起燜煮，餐盤底部還襯著高湯煨煮的超級食物加拿大野米，海陸精華完美結合。

▲蠔皇墨瑞鱈魚香檳茸選用宜蘭山泉水養殖的澳洲國寶魚墨瑞鱈，搭配台版松露香檳茸大火快炒。圖／望月樓提供；窩客島編輯李維唐整理

捨不得動筷子的可愛精緻，白兔蝦餃與山竹素菜果的午茶時光

最後的甜點與點心時間，更是徐金有師傅大展身手的時刻。這款「鮮蝦白兔餃」3個260元，一上桌絕對讓大家驚呼太可愛。徐師傅憑著50年的老練功力，精準拿捏澄粉和太白粉的比例，拍出薄透又有韌性的蝦餃皮。包入飽滿鮮美蝦泥後，純手工捏成一隻隻栩栩如生的小白兔，蒸熟後白裡透紅，讓人真捨不得咬下去。另一款「錦繡山竹果」3個180元，則是用糯米粉與地瓜粉做成麵糰，用天然的紫薯粉和綠茶粉揉出漂亮的紫色與綠色。紫色的山竹果實裡包著蘆筍炒時蔬的清爽素餡，上面裝飾著綠色萼片，口感軟糯香甜。

▲錦繡山竹果以天然紫薯粉和綠茶粉揉出繽紛色彩，內餡包入清爽的蘆筍時蔬，口感軟糯香甜且造型精緻秀氣。圖／望月樓提供；窩客島編輯李維唐整理







望月樓固本創新真味至美全新菜色登場

活動時間：即日起正式供應

活動內容：由行政主廚邱龍俊聯手點心港廚徐金有推出蔥香麻辣牛腱與椒鹽脆皮牛小排以及珍珠肉日月魚石斛湯等20多道全新當代粵菜與造型港點

望月樓精選全新菜色推薦

蔥香麻辣牛腱（NT$580）

主廚特製雙味辣醬輔佐彈嫩滷牛腱。盤底紅醬融合自煉紅油、蠔油與鎮江醋，層層遞進；牛腱上澆淋以藤椒油、紅油、辣椒粉、乾辣椒碎、郫縣豆瓣煉成的油潑辣子。入口麻辣辛香，悠長韻味依序展開味蕾。

乾煸火腿四季豆附麵餅（NT$580）

邱主廚私心偏愛的家常菜色優雅升級。特別注入創意，結合具有嚴格歐盟產地認證的法國頂級拜雍火腿入菜。四季豆高溫快過油後靜置二次油炸，再與開陽、冬菜、肉末煸炒，內裡水嫩多汁且乾香有鍋氣，佐以柔韌麵餅咀嚼生香。

椒鹽脆皮牛小排（NT$1,880）

被饕客暱稱為粵菜版的威靈頓牛排。選用美國最高等級Prime帶骨牛小排，以柱侯醬與眾多香料慢滷入味，去骨修整後裹脆漿輕炸定型，再大火複炸逼油。盤底鋪日本朴葉氤氳出淡雅木質香氣，配搭炸小番茄，微酸果韻平衡油脂感。

廣式老火例湯：珍珠肉日月魚石斛湯（NT$680）

湯鮮料足的經典老火湯。除了霍山石斛與玉竹的草本清香，更特意選用每公斤要價近30,000元、矜貴奢華的曬乾蚌肉珍珠肉入饌，並加了深海貝類日月魚相互烘托。與豬龍骨、腰內肉、陳皮、消暑佛手瓜熬煮近3小時，湯汁濃而不濁。

蠔皇墨瑞鱈魚香檳茸（NT$1,280）

鑊氣十足的香港酒樓人氣料理創新版。改用本地少見、以宜蘭山泉水養殖、一公斤要價上千元的澳洲國寶魚墨瑞鱈出任主角，肉質Q彈細緻如干貝，搭配每公斤進價3,000元的台版松露香檳茸。以蠔皇醬汁猛火快炒，魚片鮮嫩彈牙。

南非鮮鮑燉肉佐野米（NT$1,280）

靈感來自濃香夠味的鮑魚紅燒肉，優雅變身。厚切五花肉紅燒到8分熟，再加入南非活鮑同烹。餐盤底部襯以高湯煨煮、產自高海拔純淨湖泊的超級食物加拿大野米，淋上油亮肉汁，山珍海味同台競豔。

鮮蝦白兔餃（3個NT$260）

徐金有師傅展現50年精妙技藝的港點。精準掌握澄粉與太白粉的燙麵技術與比例，拍出薄中帶韌、半透明的蝦餃皮。包入豐滿蝦泥並捏塑成栩栩如生的小白兔造型，蒸熟後白裡透紅，形色皆美。

錦繡山竹果（3個NT$180）

以糯米粉、熟澄粉和地瓜粉和成麵糰，分別用天然紫薯粉和綠茶粉上色。紫糰包入以蘆筍混炒時蔬的清爽素菜餡成為山竹果實，其上裝飾著綠糰萼片。造型秀氣可人，吃來軟糯香甜。

望月樓

店家地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48樓

訂位專線：0277059703

品味完大師級的高空粵菜盛宴，這裡還有更多內行饕客才知道的私藏約會餐廳名單等您來探索

推薦閱讀：大直頂級粵菜新秀玉天璽！籍總主廚陳國華用36年功力極致詮釋南非乾鮑與太史菜精髓。



