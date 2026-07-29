▲高雄旗津一日遊6大必去！旗津海產老字號、純白燈塔夕陽，高雄海港夏天衝。

高雄旗津一日遊！高雄旗津衝純白燈塔、吃旗津海產，編輯鄭亦庭表示：快趁旗津風箏節先來玩。
高雄旗津一日遊這樣玩！2026旗津風箏節打造2隻35公尺巨型鯨魚風箏，以及魟魚、海龜等海洋生物造型風箏，現場也有玩水氣墊、週末火舞表演等，即將在8/1、8/2於旗津海水浴場登場，即將在8/1、8/2於旗津海水浴場登場，週末就來高雄看巨型風箏、玩旗津景點、吃旗津海鮮，來趟高雄旗津一日遊。
高雄旗津一日遊必玩景點：高雄燈塔、旗津星空隧道、雄鎮北門高雄燈塔是台灣唯一的白色八角形燈塔，也是全台首座開放夜間參觀的燈塔園區，能看到高雄港灣夕陽，也是旗津風箏節觀賞風箏的好去處，園內有Shoreline Coffee咖啡廳，讓大家一邊喝下午茶，一邊觀賞海天美景，而全長88公尺的「旗津星空隧道」設有夜光彩繪、光影動畫，是高雄旗津夢幻打卡秘境，另外，曾經是哨船頭砲臺的古蹟「雄鎮北門」則能近距離觀看貨輪進港，與旗津燈塔相對，設有座位供遊客吹海風、看海賞景。
高雄燈塔 位置資訊地址：高雄市旗津區旗下巷34號
電話：07-571-5021
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：高雄燈塔 ❙ 純白燈塔賞落日、看夜景，越夜越美麗高雄港灣景色，高雄免費景點!
旗津星空隧道 位置資訊地址：高雄市旗津區廟前路1巷
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雄鎮北門 位置資訊地址：高雄市鼓山區哨船頭里蓮海路6號
電話：07-222-5136
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高雄旗津一日遊必吃海鮮餐廳：旗后活海產店、鴨角活海產來高雄旗津必吃當地海產，其中位在旗津海產街的旗津老字號海鮮餐廳「旗后活海產店」，已經經營超過40年，以價格透明、食材新鮮聞名，招牌必點綜合生魚片、活燙蝦，而在旗津老街的「鴨角活海產店」則以高CP值著稱，可以現場挑選海鮮，塔香海瓜子、鹽酥小卷、蒜蓉扇貝用料紮實，是許多人玩旗津的回訪名單。
旗后活海產店 位置資訊地址：高雄市旗津區永安里廟前路31號
電話：07-571-5460
完整介紹由部落客「小詠」於窩客島分享：高雄。旗津》旗后活海產店。海產一條街上的40年老店
鴨角活海產 位置資訊地址：高雄市旗津區振興里廟前路22號
電話：07-571-6325
完整介紹由部落客「屎蛋媽就是可以很親子」於窩客島分享：高雄旗津海產店推薦～ 鴨角活海產店高CP值的新鮮海鮮料理，快一起來豪邁吃海鮮吧
高雄旗津一日遊：海之星沙灘俱樂部除了旗津海產，有著純白建築的「海之星沙灘俱樂部」，店內搭配巴厘島風桌椅、吊燈，餐點有東坡肉飯、紅酒燉牛肉飯、韓式海鮮飯等精緻主餐，以及炸物、滷味，在這裡還能欣賞黃金海岸、夕陽美景，讓人彷彿在峇里島吹拂海風度假，來約會、帶小孩、毛小孩都很適合。
海之星沙灘俱樂部 位置資訊地址：高雄市旗津區復興里旗津三路887號
電話：07-571-8990
完整介紹由部落客「黑心喵娜」於窩客島分享：高雄旗津︱海之星沙灘俱樂部 觀浪夕陽瘋狂拍，超好吃餐點和調酒，僞出國島嶼渡假約會耍廢好去處！
高雄美食、景點推薦一次收
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