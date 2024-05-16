沒想到高雄旗津【高雄燈塔】（旗后燈塔）這麼美

充滿異國風情的純白色燈塔，可以眺望越夜越美麗的高雄港灣

還可以賞落日、看夜景或是悠閒喝杯咖啡

免門票入園，可以順遊旗津老街，是高雄旅遊好去處！

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高雄燈塔 ❙ 純白燈塔賞落日、看夜景，越夜越美麗高雄港灣景色，高雄免費景點!

高雄燈塔鄰近旗津老街，可以安排一起

高雄燈塔附近有收費停車場，停車便利

停好車後沿著標往前進，要到燈塔園區需要步行一段爬坡階梯

ADD:高雄市旗津區旗下巷34號

TEL:07-5715021

開放時間:10:00-21:00

前往燈塔的路途有高雄港灣美景相伴

85大樓、高雄流行音樂中心、渡輪、郵輪等一覽無遺

下方的停車場就是我們停車的地方

停車場的另一側就是往旗津老街的方向，相當方便

超愛這片視野，成片的彩色屋好療癒

很有釜山甘川文化村（小王子彩繪壁畫村）的FU

搭配高雄港灣一起入鏡，太有異國感了

不用出國就能捕捉這樣的美景，真的很幸福

因為畫面太美，忍不住多拍了好幾張相片

太悠閒美好的氛圍了！

高雄燈塔免費開放參觀

更是全國首座開放夜間也可參觀的燈塔園區

開放至晚上九點，特別適合傍晚來賞落日，晚上賞夜景

白色小屋是咖啡廳Shoreline Coffee & Roaster

欣賞完燈塔美景，可以坐下來喝杯咖啡

園區內有座觀景台，可以享受居高臨下的美景

建議大家可以接近傍晚時分來，比較不曬外，還能捕捉夕陽美景

視野真的很棒，讓人感覺舒心美好

除了高雄港灣景色，還能看到美麗大海

高雄燈塔於1883年由英國技師所建

為國內唯一白色八角形燈塔

純白色造型散發著濃濃異國風情

燈塔內展示著以前所使用過的儀器、燈塔照片及位置圖等

有興趣的可以自由參觀

高雄燈塔位處旗津最高點

園區範圍雖然不大，但絕佳視野及免門票，是高雄旅遊好去處

觀賞燈塔後還可以往旗後砲台方向走，當天因為時間晚了就沒有前往了

Shoreline Coffee & Roaster 海岸線咖啡

以外帶咖啡為主，有提供戶外桌位

可以一邊喝咖啡一邊享受高雄港美景

Shoreline Coffee & Roaster 海岸線咖啡菜單及價格

提供咖啡及小點，價格不貴

80元起就能喝到美味的咖啡，磅蛋糕也只要80元

一杯咖啡、一塊磅蛋糕加上遼闊美景，滿滿幸福

檸檬磅蛋糕口感風味不錯，有淡淡檸檬香氣

大人喝拿鐵，小朋友喝鮮奶茶

一杯都是120元

天色漸暗，可以見到許多攝影人士架起專業相機捕捉夕陽美景

可惜當天雲層稍厚了些，落日不是那麼完整

離開燈塔後，我們就到旗津老街走走逛逛

老街內美食小吃很多，可以盡情的吃喝！

很棒的高雄旅遊景點，到高雄旅遊可以來高雄燈塔走走

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