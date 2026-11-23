台北東區「茶火間」把金萱烏龍茶變成火鍋湯底，還推出10秒挑戰成功享餐點5折。窩客島資深編輯李維唐認為，茶湯特色與互動優惠，是這間火鍋店值得關注的2大亮點。

台北東區火鍋又有新話題！位在市民大道巷弄裡的「茶火間」，竟然把台灣金萱烏龍茶、紅玉18號紅茶變成火鍋湯底，讓愛喝茶的人也能換個方式享受茶香。除了主打清爽回甘的茶湯鍋，店內還有青藤椒麻辣鍋、日本A5和牛、爆漿義式乳酪餃，就連佐餐飲品也準備了英國無酒精茶香檳。最讓人想揪朋友一起挑戰的，是店內推出的「10秒計時挑戰」，只要精準按中10.00秒，就能享有餐點5折優惠，讓吃火鍋多了一個試手氣的理由。



▲一端上桌就被這質感手工銅鍋美到，一邊是台灣茶葉慢火熬出的清雅茶湯，另一邊則是青藤椒香氣撲鼻的御香麻辣鍋，不用怕吃鍋太油膩負擔，茶香自然去油解膩，涮肉涮海鮮都超級對味，連喝好幾碗湯也沒問題。圖／茶火間火鍋提供；窩客島整理

台北東區茶火間火鍋主打台灣茶湯

說到火鍋，許多人第一時間想到的可能是濃郁麻辣、牛奶鍋或昆布高湯，但茶火間選擇讓台灣茶葉成為湯底主角。店家以在地茶葉搭配不同食材熬製高湯，讓原本習慣拿來沖泡的茶香，轉變成可以涮肉、煮蔬菜的火鍋湯頭。相較於強調濃厚醬香的鍋物，茶火間希望透過茶葉本身的香氣與回甘，讓肉品、蔬菜的味道有更多表現空間。餐廳位於台北市大安區市民大道四段68巷，鄰近東區商圈，空間走低調沉穩的設計路線，搭配柔和光影與獨立包廂。無論是朋友聚餐、情侶約會，或想找個地方邊吃火鍋邊聊天，都能把這裡列入口袋名單。尤其對平常喜歡喝茶、又不想每次吃鍋都選重口味湯底的人來說，茶火間的茶湯系列提供了不同選擇。



▲跟閨蜜聚餐點滿整桌真的超澎湃，從清香回甘的茶湯鍋底、油花美到像藝術品的頂級肉盤，再到鮮甜海味與創意手作鍋物通通有，一邊大口吃鍋一邊配著優雅氣泡茶，完全把吃火鍋升級成一場質感滿滿的時尚聚會。圖／茶火間火鍋提供；窩客島整理

金萱清韻鍋以烏龍茶搭配昆布野菜

茶火間的「金萱清韻鍋」選用台灣金萱烏龍茶，搭配新鮮野菜與日式昆布慢火熬煮。金萱茶本身帶有淡雅奶香，與蔬菜的自然甜味、昆布的鮮味融合後，形成清澈溫潤的湯頭。入口能感受到茶香與回甘，不需要依靠濃厚調味，就能讓食材原本的味道成為主角。這款湯底另一個特色是全素也能享用，對於不吃葷食，或偏好清淡飲食的人來說相當方便。想吃得豐盛一些，也可以搭配店內肉品與蔬菜，利用茶湯本身的清香襯托食材鮮味。尤其金萱茶特有的柔和香氣，讓原本熟悉的昆布鍋多了一層茶韻，適合喜歡細細品嚐湯頭的人。

紅韻醇香鍋加入台茶18號紅玉紅茶

喜歡紅茶的人，可以把目光放在「紅韻醇香鍋」。茶火間選用台灣紅玉18號紅茶，搭配柴魚與昆布熬製高湯，讓紅茶的甘醇與柴魚鮮味融合。不同於金萱清韻鍋的淡雅奶香，這款湯底以紅茶風味為特色，喝起來溫潤甘醇，也讓人發現紅茶除了搭配甜點、牛奶，原來還能成為火鍋湯底。紅玉18號紅茶本身具有鮮明的茶香特色，加入柴魚與昆布後，讓整體湯頭兼具茶韻與鮮味。店家也推薦搭配嚴選黑羽雞腿，利用茶湯襯托雞肉本身的鮮甜。對於平常吃火鍋喜歡先喝湯，再慢慢涮肉、煮菜的人來說，這款紅茶鍋值得列入嘗鮮名單。

御香麻辣鍋加入青藤椒與麻辣鴨血

如果吃火鍋就是少不了麻辣鍋，茶火間也準備了「御香麻辣鍋」。這款湯底選用青藤椒帶出清新椒香，麻辣風味走細緻溫潤路線，讓喜歡麻香、又不希望辣味完全蓋過食材的人，多了一種選擇。與茶湯系列相比，御香麻辣鍋的風味更加鮮明，適合喜歡濃郁鍋底的火鍋控。麻辣鍋裡還搭配鴨血與豆腐，經過湯汁浸煮後，讓食材吸收青藤椒的香麻滋味。尤其鴨血與豆腐本來就是麻辣鍋的人氣配角，搭配日本A5和牛或美國頂級牛小排，也能讓整桌餐點呈現不同風味層次。想吃清爽茶湯或香麻鍋底，都能依照當天的口味偏好挑選。



▲吃火鍋配無酒精茶香檳才夠時髦，店裡特別引進英國頂級Saicho氣泡茶，低溫冷萃的單一產地茶香加上細膩綿密的氣泡，倒進高腳杯裡優雅感滿分，喝起來就像香檳一樣有層次，解膩又好拍，不喝酒也能微醺感十足。圖／茶火間火鍋提供；窩客島整理

日本A5和牛與美國頂級牛小排必吃

火鍋湯底有特色，肉品當然也是重點。茶火間提供「日本A5紐約客」與「美國頂級牛小排」等牛肉選擇，其中日本A5紐約客擁有細緻均勻的油花，肉片輕涮入鍋後，柔嫩肉質與油脂交融，呈現日本和牛特有的豐潤口感。搭配清爽茶湯時，還能利用茶香襯托牛肉本身的鮮美。另一款美國頂級牛小排則以豐富油花與濃郁肉香為特色，入口鮮嫩多汁。喜歡肉香明顯的人，可以選擇搭配御香麻辣鍋，讓青藤椒的香麻與牛肉油脂相互襯托。除了牛肉，店內還有「嚴選黑羽雞腿」，雞腿肉質紮實有彈性，經過涮煮仍保有鮮嫩口感，搭配金萱清韻鍋或紅韻醇香鍋都相當合適。



▲肉食控準備開動，看看這油花均勻又細緻的頂級肉盤，下鍋輕涮幾秒就能起鍋，軟嫩肉質混著豐潤油脂在嘴裡化開，不管是沾著清雅茶湯帶出肉香，還是丟進香麻鍋底吸附濃郁湯汁，雙重享受一次滿足。圖／茶火間火鍋提供；窩客島整理

義式乳酪餃咬下爆漿茶香奶香交織

除了牛肉與雞腿，茶火間還有一道值得留意的創意火鍋料「義式乳酪餃」。將義式乳酪餃放入茶湯中煮熟，讓外層吸收湯汁，咬下後則能感受到濃郁乳酪在口中化開，呈現帶有爆漿感的口感。原本常見於義式料理的乳酪元素，放進台灣茶湯火鍋裡，形成茶香與奶香交織的特殊組合。對喜歡嘗試特色火鍋料的人來說，義式乳酪餃與一般丸餃類火鍋料有著不同風味。尤其搭配金萱清韻鍋時，金萱烏龍茶本身帶有的淡雅奶香，與乳酪餃的濃郁乳香形成呼應，讓整體味道更有層次。除了肉品與蔬菜，也可以把這道創意鍋物列入點餐清單。

英國Saicho無酒精茶香檳搭配火鍋

吃火鍋不一定只能搭配汽水或啤酒，茶火間還引進英國無酒精氣泡茶品牌「Saicho」，讓喜歡茶飲的人多了一種佐餐選擇。Saicho選用單一產地茶葉，透過低溫冷萃技術萃取茶香，再加入細緻氣泡，讓茶飲呈現類似香檳的飲用形式，但本身不含酒精。相較於一般茶飲，Saicho的特色在於茶香與氣泡交織的口感，搭配火鍋時，可以在不同食材之間轉換味覺感受。無論是油花豐富的和牛，還是香麻濃郁的鍋底，都能利用氣泡茶的清爽感調整口中餘味。對於不喝酒、卻想享受精緻佐餐飲品的人來說，也多了一個選擇。

手工茶凍讓火鍋餐後繼續喝茶香

從茶湯火鍋、氣泡茶到餐後甜點，茶火間把茶元素一路延伸到用餐尾聲。店內提供「手工特製茶凍」，以清透茶凍呈現茶葉自然回甘的風味，口感Q彈滑順，讓吃完火鍋後的最後一口，也能保留清爽茶香。對於吃完麻辣鍋或豐盛肉品後，想用比較清爽的甜點收尾的人來說，茶凍是不錯的選擇。相較於濃郁奶香甜點，茶凍以茶葉本身的香氣與回甘為特色，也呼應餐廳以台灣茶為主題的概念，讓整套餐點從湯底到甜點都有一致的茶香特色。

茶火間10秒挑戰成功餐點直接5折

除了特色茶湯與精緻肉品，茶火間還有一項很適合朋友聚餐時挑戰的互動活動。店家推出「10秒計時挑戰」，桌邊準備專屬計時器，只要參加者憑直覺按下計時器，成功讓時間精準停在10.00秒，就能享有餐點5折優惠。看似簡單的10秒鐘，卻很考驗對時間的掌握，讓原本只是吃火鍋的聚餐，多了一個可以一起挑戰的環節。尤其一群朋友聚餐時，大家可以一起猜測10秒到底有多長，再看看誰能成功按中指定時間。對於想要享受火鍋優惠的人來說，這項活動也相當有吸引力。不過，店家目前提供的資訊尚未說明挑戰次數、適用餐點範圍與活動期限，實際優惠規則仍須以現場公告為準。

千元請客鈴搖響就能請全場喝一杯

想讓朋友聚餐更有話題，茶火間還設置了「請客鈴」。只要支付1,000元並搖響店內鈴鐺，就能請全場賓客喝一杯。這項互動讓原本各自用餐的客人，也有機會因為一聲鈴響共享歡聚氣氛，對於慶生、朋友聚會或特別想請客的場合，都是相當有記憶點的安排。茶火間本身也設有獨立包廂，搭配沉穩的空間設計與柔和燈光，讓用餐氣氛多了一份自在感。從台灣茶湯火鍋、頂級肉品、無酒精茶香檳，到10秒半價挑戰與請客鈴，這間藏在台北東區巷弄裡的火鍋店，讓吃火鍋不只是選湯底、涮肉片，也多了值得朋友相約體驗的互動樂趣。



▲隱身在台北東區與市民大道交界的質感角落，低調溫潤的牆面搭配綠意植栽，一走近就讓人把城市喧囂關在門外，推開門就是能自在談心、享受慢步調茶香火鍋的私密空間，下班後跟姐妹相約來這放鬆最適合不過。圖／茶火間火鍋提供；窩客島整理









茶火間 限時 10 秒挑戰｜精準控時享半價優惠

活動方式：使用桌邊準備的專屬計時器進行挑戰，憑直覺精準按中「10.00 秒」。

活動優惠：當場即可享有「餐點 5 折招待」優惠。



茶火間 歡聚靈魂「請客鈴」｜搖響豪氣歡呼，千元請全場喝一杯

活動方式：只需支付 1,000 元並搖響店內的「請客鈴」。

活動內容：即可豪氣請全場賓客喝一杯，為微醺夜晚與聚會現場注入最高潮的儀式感。

茶火間火鍋｜茶湯・麻辣 火鍋

地址：台北市大安區市民大道四段68巷1號

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