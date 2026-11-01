每到年底聖誕檔期，高雄各大商場總是話題不斷。今年漢神巨蛋直接把超人氣的「酷洛米」請到 1F 廣場，打造紫粉霓虹的龐克聖誕風，從巨型酷洛米聖誕樹、音響舞台到泡泡房與充氣屋，完美命中 Z 世代與粉絲的喜好。特別的是，由於緊鄰高雄巨蛋，這裡不僅是聖誕約會與交換禮物的首選，更巧妙結合了追星族的「演唱會應援經濟」，讓提早到場或散場的粉絲有了最佳的拍照打卡與集散據點。

一棵聖誕樹、一座音響舞台、一間泡泡房，整個晚上都是你的主場！當天一黑，漢神巨蛋 1F 廣場的燈光瞬間亮起，抬頭首先映入眼簾的是一棵巨型酷洛米聖誕樹，樹頂的星星俏皮地換成了酷洛米，前方更延伸出一段道道霓虹音符拱門。踩著紫黑棋盤格向前邁進，每穿過一道拱門，離這場夢幻派對就更近了一步。

走到底，音樂早已開好，派對音響舞台上「KUROMI」霓虹招牌閃爍，巨型音響與黑膠圓台一同發光，酷洛米正站在正中央擔任今晚的主唱，這一幕絕對值得你空出一張記憶卡好好收藏。繞到舞台旁邊，骷髏唱片音箱牆散發著獨特個性；轉身鑽進銀色泡泡房，粉紫燈光灑在閃亮的牆面上，酷洛米已經在裡面擺好姿勢等你合影。派對的最後一站，則是那間戴著蝴蝶結的紫色派對充氣屋，酷洛米坐在聖誕彩球中間，彷彿在向大家發出邀請：「今年聖誕節，跟我一起過吧！」這場派對完全免門票，只要帶好手機和最酷的表情就能輕鬆開玩。



▲高雄漢神巨蛋 1F 廣場點燈後呈現夢幻的紫粉霓虹視覺，巨型酷洛米聖誕樹與霓虹音符拱門交織出濃厚的龐克聖誕氛圍。圖／漢神巨蛋提供；窩客島整理

▲散發炫目紫光的無限鏡喇叭牆與打上粉紫燈光的銀色泡泡房內部，充滿前衛又好拍的酷甜風格。圖／漢神巨蛋提供；窩客島整理

交換禮物、聖誕約會漢神巨蛋一次搞定

隨著聖誕節腳步逼近，不管是準備交換禮物，或是挑選給自己的年末獎勵，到漢神巨蛋都能一次採買齊全。與朋友或另一半逛完街後，找一間餐廳享用溫馨的聖誕大餐，最後再到燈光璀璨的廣場前拍張合照，就是最完美的聖誕約會行程。

▲造型獨特的紫色巨型充氣屋宛如大南瓜般吸睛，前方還有酷洛米立牌坐鎮，為聖誕節增添童趣與神祕感。圖／Banbi 斑比，旅行生活計畫提供；窩客島整理

▲派對音響舞台中央由酷洛米擔任今晚主唱，搭配巨型黑膠圓台與閃爍霓虹招牌，是絕對不能錯過的必拍打卡熱點。圖／漢神巨蛋提供；窩客島整理

搭捷運輕鬆抵達漢神巨蛋酷洛米聖誕派對

交通方面更是便利無比，搭乘高雄捷運紅線至巨蛋站，出站步行短短幾分鐘即可抵達漢神巨蛋。面對演唱會與聖誕假期的洶湧人潮，選擇搭乘捷運不僅最省時，也能讓看表演、逛街的民眾輕鬆賦歸，今年聖誕節就跟著酷洛米一起在漢神巨蛋留下最酷的回憶吧！

▲夜色中的巨型酷洛米聖誕樹頂端特別換上酷洛米造型星星，搭配粉紅燈飾禮物盒，點亮高雄冬夜的浪漫街景。圖／Banbi 斑比，旅行生活計畫提供；窩客島整理





「漢神巨蛋 酷洛米酷甜派對」資訊

活動地點：高雄漢神巨蛋 1F 廣場（高雄市左營區博愛二路 777 號）

交通：搭乘高雄捷運紅線至 R14 巨蛋站，由 5 號出口出站步行約 3 分鐘即可抵達

必拍亮點：巨型酷洛米聖誕樹、霓虹音符拱門、派對音響舞台、骷髏唱片音箱牆、銀色泡泡房、紫色派對充氣屋

高雄聖誕活動、快閃店一次看

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