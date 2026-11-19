三麗鷗X脈脈周邊台灣開賣！編輯鄭亦庭表示：三麗鷗明星都換上經典脈脈造型，曬黑Kitty、布丁狗脈脈玩偶太欠收。

三麗鷗脈脈台灣就買得到！大阪關西世博官方吉祥物MYAKU-MYAKU與三麗鷗明星聯名商品，即日起在EXPO2025官方快閃商店淳久堂書店台北明曜店限量開賣，Hello Kitty、酷洛米、布丁狗等人氣角色通通換上MYAKU-MYAKU脈脈造型，現場有不同尺寸的三麗鷗脈脈玩偶外，超人氣曬黑版、黑白版三麗鷗脈脈娃娃、公仔吊飾等周邊都有，三麗鷗粉絲們快衝台北明曜店搶購。



▲三麗鷗脈脈娃娃台灣就有！淳久堂台北明曜店限量開賣三麗鷗脈脈聯名周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲搶三麗鷗脈脈聯名周邊！三麗鷗脈脈玩偶系列、曬黑三麗鷗系列脈脈聯名玩偶、玩偶吊飾、公仔鑰匙圈都要。(攝影：鄭亦庭)





世博官方吉祥物MYAKU-MYAKU 脈脈玩偶台北開賣

▲EXPO2025官方快閃店在台北明曜百貨，引進站姿、趴姿與黑白版等多款MYAKU-MYAKU玩偶周邊。(攝影：鄭亦庭)





三麗鷗脈脈聯名玩偶開賣

▲酷帥黑灰色系列三麗鷗脈脈玩偶吊飾同步開賣，小巧尺寸最適合掛在包包上隨身攜帶。(攝影：鄭亦庭)





曬黑三麗鷗X脈脈玩偶周邊必收

▲曬黑版Hello Kitty、大耳狗、酷洛米換上粉、藍脈脈圈圈，造型俏皮吸睛。(攝影：鄭亦庭)



▲曬黑版布丁狗脈脈玩偶戴上墨鏡，換上咖啡色脈脈圈圈。(攝影：鄭亦庭)





三麗鷗MYAKU-MYAKU聯名商品 販售資訊

淳久堂書店台北明曜店打造EXPO2025官方快閃商店，將大阪關西世博官方吉祥物MYAKU-MYAKU周邊帶進台北，現場集結各式生動造型的MYAKU-MYAKU脈脈玩偶娃娃，包括雙手叉腰的得意洋洋站姿款、慵懶可愛的趴姿玩偶，以及灰黑色、白色版脈脈，此外，脈脈造型包、公仔鑰匙圈、毛巾、原子筆等周邊小物，也供粉絲挑選。近期淳久堂明曜店EXPO2025官方快閃商店新推出MYAKU-MYAKU與三麗鷗明星的夢幻聯名系列周邊，Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、美樂蒂、大耳狗、帕恰狗換上標誌性的脈脈造型，其中Hello Kitty脈脈玩偶還繫上經典蝴蝶結，整個模樣超可愛，除了經典紅藍脈脈配色玩偶外，現場也推出酷帥風格的黑灰色三麗鷗脈脈玩偶吊飾，讓粉絲掛在包包上，隨時都能帶在身邊。超人氣曬黑三麗鷗系列也換上脈脈造型！曬黑Hello Kitty、美樂蒂與酷洛米分別換上粉紅色、紫色脈脈圈圈，頭上搭配粉色小花，布丁狗、大耳狗與帕恰狗則搭配咖啡色、淺藍色與粉紅色脈脈圈圈，俏皮地戴上墨鏡，推出玩偶、玩偶吊飾、立體公仔鑰匙圈等周邊，全都限量販售，想收藏的粉絲們快衝淳久堂台北明曜店買爆。販售地點：EXPO2025官方快閃商店 淳久堂書店明曜店營業時間：11:00–21:30

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▲三麗鷗脈脈娃娃台灣就有！淳久堂台北明曜店限量開賣三麗鷗脈脈聯名周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲三麗鷗脈脈娃娃台灣就有！淳久堂台北明曜店限量開賣三麗鷗脈脈聯名周邊。(攝影：鄭亦庭)

▲EXPO2025官方快閃店在台北明曜，引進得意洋洋站姿、趴姿與黑白版等多款MYAKU-MYAKU玩偶周邊。(攝影：鄭亦庭)

