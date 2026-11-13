信義區笑笑羊早餐店！HOLA聖誕小樹笑笑羊快閃店，笑笑羊三明治、200款聖誕吊飾太欠買

信義區笑笑羊早餐店！HOLA聖誕小樹、笑笑羊早餐店北中南巡迴快閃，編輯鄭亦庭表示：3款笑笑羊角色早餐超可愛。
笑笑羊早餐店快閃信義區！HOLA人氣快閃店《聖誕小樹風格自造所》特別打造「笑笑羊早餐店！特別營業中」主題專區，將肖恩、比澤爾與搗蛋豬變成台味早餐造型，週末限定表演場還能跟店員點早餐，現場同步帶來60公分聖誕小樹，以及超過200款吊飾、笑笑羊聯名周邊，笑笑羊快閃店即日起於台北新光三越A11開跑，並將巡迴全台8大百貨，粉絲們快衝信義區。
笑笑羊三明治等3款早餐造型玩偶HOLA聖誕節將笑笑羊角色變成3款早餐造型玩偶吊飾，肖恩「暖羊羊三明治」、比澤爾「好寶包都在吃熱狗堡」、搗蛋豬「新鮮多汁蘋果豬」，每款嚐鮮價599元，現場還能穿上圍裙體驗模擬煎烤、淋醬打包樂趣，週末表演場還有專業演員進駐點餐檯，現場叫單、出餐互動，重現台味早餐店的日常情景。
聖誕節笑笑羊周邊除了超吸睛的早餐造型玩偶吊飾，笑笑羊快閃店也推出一系列笑笑羊聯名周邊，包含超逗趣的肖恩穿脫玩偶、躺平比澤爾面紙盒、琺瑯杯盤碗組合，以及提米聖誕擺飾、聖誕節花圈等，讓你聖誕節交換禮物送人超有話題。
超過200款聖誕樹吊飾任你選這次聖誕小樹風格自造所再度升級，主打適合都會居家的60公分聖誕小樹，不只經典綠、珍珠白，更推出「茶金」、「胭脂紅」2款限量新色，現場集結超過200款風格吊飾，樹頂星、燈串、編織、木質、羊毛氈吊飾等都有，也推出巨型拐杖糖、鈴鐺、聖誕糖果造型抱枕，快到信義區快閃店做出專屬聖誕小樹。
HOLA聖誕快閃巡迴北中南HOLA聖誕快閃巡迴自11月12日起，在台北新光三越A11、誠品南西、南港LaLaport、桃園華泰名品城、新竹巨城、台中漢神洲際、台南新光小北門及高雄漢神巨蛋等全台8大百貨登場，只要在活動期間內拍下笑笑羊身影，依官方社群規則留言，即可抽「笑笑羊琺瑯餐具」，11月13日至12月23日在HOLA實體門市、快閃店，當日單筆購買聖誕商品滿3000元，再送300點會員點數。
HOLA聖誕小樹風格自造所「笑笑羊早餐店！聖誕營業中」活動資訊
台北新光三越A11 1F騎樓廣場
活動時間：2026/11/12－2027/1/4
周末表演場：14:00-17:00
台北誠品南西 1F騎樓廣場
活動時間：2026/12/1－2027/1/2
周末表演場：14:00-17:00
南港Lalaport B1
活動時間：2026/12/10－2027/1/6
華泰名品城二期廣場1F徒步區
活動時間：2026/11/17－2027/1/3
新竹巨城1F 戶外廣場
活動時間：2026/12/3－12/14
台中漢神洲際4F Discover x展演區
活動時間：2026/12/2－2027/1/4
周末表演場：14:00-17:00
高雄漢神巨蛋1F 戶外廣場
活動時間：2026/12/1－12/25
台南小北三越1F館內
活動時間：2026/11/18－12/16
HOLA聖誕小樹風格自造所「笑笑羊早餐店！聖誕營業中」 商品推薦
笑笑羊玩偶吊飾 肖恩/比澤爾/搗蛋豬 599元
奧可利刺繡拼接造型抱枕 聖誕小鈴鐺紅 1290元
奧可利編織造型抱枕 聖誕糖果 899元
奧可利拼接造型抱枕 拐杖糖 899元
克萊歐風格聖誕樹60cm 茶金(新色)/胭脂紅(新色) 599元
艾禮思編織仿藤擺飾41cm 鹿 499元
奧可利鉤針毛線聖誕圈 599元
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