BTS高雄演唱會驚喜連發！輕軌光榮碼頭出現BTS紅綠燈，阿米朝聖打卡熱點總整理

阿米們快去看！高雄輕軌光榮碼頭周邊竟然出現BTS專屬紅綠燈了！全城應援無極限，從港灣夜景一路延伸到交通號誌，這波防彈紫真的太浪漫，趕快把打卡點收下！
隨著國際天團BTS防彈少年團即將強勢登陸高雄世運主場館開唱，高雄市的應援熱潮可說是全面引爆、驚喜連連。近日有眼尖的ARMY粉絲發現，高雄輕軌光榮碼頭站附近竟然悄悄出現了「BTS專屬紅綠燈」！這項充滿創意的城市級應援，一曝光立刻在各大社群平台上引發瘋傳與熱烈討論，成為阿米朝聖踩點的最新話題熱點。
全城防彈紫應援從港灣地標延伸至街頭日常
為了迎接防彈少年團到來，高雄市先前已陸續點亮夢時代摩天輪、高雄流行音樂中心、大港橋與左營龍虎塔等各大地標的璀璨防彈紫光。如今，這波浪漫的應援更直接融入市民的日常交通之中，輕軌光榮碼頭站周邊的交通號誌化身為BTS專屬設計，讓粉絲們在搭乘輕軌造訪亞灣區、欣賞港灣夜景的同時，隨處都能感受到濃厚的主题氛圍。這也讓許多特地南下朝聖的歌迷直呼，高雄不僅充滿人情味，更是對ARMY最友善的追星城市。
高雄BTS輕軌光榮碼頭紅綠燈朝聖懶人包
應援亮點：輕軌光榮碼頭站周邊驚喜現身BTS專屬紅綠燈號誌
應援背景：迎接BTS防彈少年團世運主場館演唱會
全城聯動：結合亞灣區防彈紫點燈地標（高流、大港橋、摩天輪等）
推薦玩法：搭乘高雄輕軌串聯亞灣區景點，解鎖全套防彈紫打卡點
高雄輕軌光榮碼頭 BTS專屬紅綠燈應援資訊
時間：配合BTS高雄演唱會期間同步登場
地點：高雄輕軌「光榮碼頭站」周邊，建議導航設高雄市苓雅區苓洲里青年二路238號（Balloon J ）
注意事項： 拍照打卡時請務必留意過往車流與行人安全，切勿佔用車道或妨礙交通；相關應援設施設置與展期以官方或現場實際狀況為準。
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