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松菸手創市集！POPUPASIA亞洲手創展連4天開逛，清邁真心市集選物快閃登場

松菸松菸市集POPUPASIA® 亞洲手創暨生活展POPUPASIA
2026-11-12 16:10文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

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手創迷必衝松菸手創市集！POPUPASIA®亞洲手創展集結台、日、泰生活小物，編輯鄭亦庭表示：至11/15衝松菸開逛。

手創迷必逛松菸手創市集！POPUPASIA®亞洲手創展今年迎來10週年，以「EXPO THE WORLD」為主題，集結臺灣、日本、泰國等亞洲各地原創品牌，於11月12日至15日在松山文創園區四、五號倉庫開展，五號倉攜手日本神戶TRUNK DESIGN呈現台日生活工藝，四號倉則引進泰國清邁Jing Jai Market真心市集，帶來器物、穿搭、插畫與手作，松菸手創市集連4天來挖寶。

▲松菸手創市集！POPUPASIA亞洲手創展連4天開逛，台日泰生活小物、插畫、手作一次看。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸手創市集！POPUPASIA亞洲手創展連4天開逛，台日泰生活小物、插畫、手作一次看。(攝影：鄭亦庭)
▲手創迷衝松菸！亞洲手創展連4天於松菸四、五號倉庫登場。(攝影：鄭亦庭)
▲手創迷衝松菸！亞洲手創展連4天於松菸四、五號倉庫登場。(攝影：鄭亦庭)

日本器物控衝松菸五號倉庫

五號倉庫「Local to Local」帶來台日生活工藝，把好設計融入日常，其中創立於1951年的大阪藤田金屬FUJITA KINZOKU，以鐵製平底鍋融合職人技術與家庭料理；神藤タオルSHINTO TOWEL延續大阪泉州超過百年的毛巾製作經驗，帶來細緻織品，器物愛好者必看的瀨戶陶器品牌双寿園「貓系列 LID-CUP」，以外帶咖啡杯為造型，搭配矽膠杯蓋與杯套，為喝咖啡的日常增添趣味。
▲POPUPASIA亞洲手創展松菸五號倉庫展出台日生活工藝小物。(攝影：鄭亦庭)
▲POPUPASIA亞洲手創展松菸五號倉庫展出台日生活工藝小物。(攝影：鄭亦庭)

POPUPASIA亞洲手創展五號倉庫必逛

首次登場的和歌山「菊井鋏製作所」，自1953年專注研發美髮剪，與海南市黑江的「山家漆器店」合作，將傳統塗裝技術運用在剪刀握柄，髮型師必收，此外，鹿兒島WISTARIA LACE的立體花朵蕾絲、流蘇，為服飾、包袋增加精緻感；Fleur cafe flannel*結合毛線與和服素材製作蓬鬆花圈；布とハコと則以繪本般的配色製作法式布盒，還附教學影片的材料包，手作控不可錯過。
▲日本器物控衝松菸五號倉庫！瀨戶陶器品牌双寿園「貓系列 LID-CUP」。貓咪碗、貓咪筷架可愛。(攝影：鄭亦庭)
▲日本器物控衝松菸五號倉庫！瀨戶陶器品牌双寿園「貓系列 LID-CUP」。貓咪碗、貓咪筷架可愛。(攝影：鄭亦庭)

清邁Jing Jai Market快閃松菸

松菸四號倉庫帶來清邁Jing Jai Market真心市集，將泰國創作者的慢活靈感原汁原味搬進台北，展出服裝、銀飾、陶器、包袋等選物，Norm Studio將文化、信仰融入貓咪角色，推出帶有符咒美學的泰式祈福貓布符，象徵生意興隆；Earth republic則運用鮮豔色彩與幽默角色打造成陶器，喜愛有個性生活小物的文青，絕對要來松菸挖寶。
▲POPUPASIA亞洲手創展松菸四號倉庫帶來清邁Jing Jai Market服飾、陶器等。(攝影：鄭亦庭)
▲POPUPASIA亞洲手創展松菸四號倉庫帶來清邁Jing Jai Market服飾、陶器等。(攝影：鄭亦庭)
▲泰國生活小物快閃松菸！NAI-NI-JI EVERYDAY多個款式布包必買。(攝影：鄭亦庭)
▲泰國生活小物快閃松菸！NAI-NI-JI EVERYDAY多個款式布包必買。(攝影：鄭亦庭)

台灣在地工藝品牌也能一次逛

臺灣在地工藝則有雲林虎尾FUMI Towel，將將毛巾製造經驗轉化為當代日用織品，繭裹子TWINE連結天然材料、設計與工藝；現場還有小金庫、異想之森等飾品與插畫品牌，五號倉庫C-house、都蘭國及元泰竹藝社，細膩呈現木藝、月桃與竹工藝。
▲泰國生活小物快閃松菸！Norm Studio將文化、信仰融入貓咪角色，推出帶有符咒美學的泰式祈福貓。(攝影：鄭亦庭)
▲泰國生活小物快閃松菸！Norm Studio將文化、信仰融入貓咪角色，推出帶有符咒美學的泰式祈福貓。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸五號倉庫現場也有台灣大溪木藝小物可以逛。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸五號倉庫現場也有台灣大溪木藝小物可以逛。(攝影：鄭亦庭)

滿額集點送好禮

今年POPUPASIA特別攜手人氣咖啡品牌DRIPO，讓逛展的愉悅感延續到日常的咖啡時光中，活動期間只需加入POPUPASIA官方LINE帳號，領取數位集點卡，於指定合作攤位，單筆消費每滿1,000元，即可向店家索取QR Code以手機掃碼累積1點，集滿指定點數即可兌換精美好禮與香醇咖啡，逛展記得把握滿額集點福利。
▲泰國生活小物快閃松菸！Earth republic以鮮豔色彩與幽默角色打造成陶器。(攝影：鄭亦庭)
▲泰國生活小物快閃松菸！Earth republic以鮮豔色彩與幽默角色打造成陶器。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸手創市集！POPUPASIA亞洲手創展連4天開逛，台日泰生活小物、插畫、手作一次看。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸手創市集！POPUPASIA亞洲手創展連4天開逛，台日泰生活小物、插畫、手作一次看。(攝影：鄭亦庭)

2026 第十屆 POPUPASIA® 亞洲手創暨生活展

展覽日期：2026年11月12日(四)至11月15日(日)
開放時間：11月12日12:00–18:00;11月13日至15日10:00–18:00
展覽地點：臺北松山文創園區四、五號倉庫
購票資訊：https://popupasia.com/ticket/

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