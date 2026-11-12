台北101也有Bacha Coffee！超過200款咖啡、先推這3款，限定「明太子三星蔥可頌」要點

編輯 鄭雅之 表示：超奢摩洛哥咖啡開到台北101了！超過200款咖啡會選擇障礙啊～

信義區又有超好拍的下午茶新據點！來自摩洛哥的百年傳奇咖啡「Bacha Coffee夿萐咖啡」，正式進駐台北101購物中心5樓。新店不僅引進超過200款頂級精品咖啡，更打造台北101限定的「明太子馬鈴薯三星蔥可頌」。無論是逛街想找地方歇腳，或是外帶漫步信義商圈，都能輕鬆體驗頂級的咖啡儀式感。



▲佔地約34坪的台北101門市結合精品零售與外帶吧台，現場陳列現烤可頌、手工餅乾與多款咖啡配件，讓旅人一站式購足。(攝影：鄭雅之)

▲夿萐咖啡貼心提供精品咖啡外帶服務，每杯皆附贈法式香緹鮮奶油、蔗糖棒與可重複使用的質感玻璃吸管。(攝影：鄭雅之)





摩洛哥皇室美學進駐台北101

走進佔地約34坪的全新門市，濃厚的異國風情讓人彷彿一秒穿越到摩洛哥馬拉喀什。空間設計巧妙融合熱情的赭紅色牆面、華麗幾何圖騰與復古黑白方格地板，再加上閃耀的金色細節點綴，完美重現百年咖啡沙龍的優雅氣派。在台北101逛街累了，這裡絕對是姐妹們聚會拍照、享受貴婦下午茶的夢幻新地標。



▲店內整面琥珀色咖啡罐牆面極具視覺震撼，收錄來自35個產區、逾200款100%阿拉比卡精品咖啡，皆可依沖煮需求客製研磨。(攝影：鄭雅之)





台北101限定「明太子三星蔥可頌」

為了歡慶台北101新店開幕，品牌特別研發台灣限定的「明太子馬鈴薯三星蔥可頌」。現烤出爐的千層可頌外皮酥脆掉渣，內餡豪邁夾入鹹鮮濃郁的明太子與綿密馬鈴薯泥，最後撒上香氣十足的宜蘭三星蔥提味。多層次的台日混血鹹香滋味，搭配一杯現沖熱咖啡，絕對是這次朝聖不能錯過的招牌美味。



▲台北101門市限定「明太子馬鈴薯三星蔥可頌」將宜蘭三星蔥、綿密馬鈴薯與明太子完美結合，層次超豐富。(攝影：鄭雅之)





超過200款精品咖啡！3大必喝推薦

店內設有14席舒適座位並提供外帶服務，現場集結超過200款精品咖啡。若有選擇障礙可向店員說明喜愛的產區或風味請其推薦，也能直接鎖定人氣款，單品推薦葉門「摩卡瑪塔里咖啡」，風味咖啡則首推帶有柑橘香氣的「賽維亞柑橘咖啡」，偏愛香甜口感則必點「焦糖清晨咖啡」。趕時間也能選擇外帶服務，每杯皆附贈法式香緹鮮奶油與質感玻璃吸管。內用的話，除了有鮮奶油之外，也可以自己加現磨香草莢提香。



▲夿萐咖啡外帶服務提供冷熱飲選擇，隨杯貼心附上法式香緹鮮奶油、蔗糖棒與可重複使用的玻璃吸管，漫步信義商圈超有儀式感。(攝影：鄭雅之)

▲品嚐夿萐咖啡推薦搭配招牌法式香緹鮮奶油，香滑口感讓葉門「摩卡瑪塔里咖啡」或風味咖啡更顯迷人。(攝影：鄭雅之)





人氣掛耳咖啡禮盒與客製化研磨

除了在現場細細品嚐，咖啡迷還能把這份迷人香氣帶回家延續。門市內一整面琥珀色咖啡罐牆面極具視覺震撼，所有精品咖啡豆皆可依個人沖煮習慣客製化研磨。若想挑選伴手禮送給親友，包裝精緻的掛耳咖啡禮盒與經典「遊牧系列」也是體面首選，在家就能輕鬆享受百年咖啡館的奢華日常。



▲人氣必喝的「塞維亞柑橘咖啡」也推出精美掛耳咖啡禮盒，讓咖啡迷在家也能輕鬆沖煮出迷人柑橘香氣。(攝影：鄭雅之)

▲夿萐咖啡台北101門市提供多款精緻咖啡禮盒與客製化研磨服務，是信義區挑選高級伴手禮的質感首選。(攝影：鄭雅之)

Bacha Coffee 台北101 店家資訊

地址：台北市信義區市府路45號5樓

營業時間：週日至週四11點至21點30分、週五與週六11點至22點





Bacha Coffee 台北101限定新品

限定口味：明太子馬鈴薯三星蔥可頌





Bacha Coffee推薦咖啡

摩卡瑪塔里咖啡、賽維亞柑橘咖啡、焦糖清晨咖啡





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▲除了限定三星蔥口味，現場也供應多款現烤酥脆可頌，搭配超過200款100%阿拉比卡精品咖啡最對味。(攝影：鄭雅之)

▲門市內除販售來自35個產區的精品咖啡豆，更精選多款優雅手工餅乾與咖啡配件，滿足貴婦下午茶需求。(攝影：鄭雅之)

▲來到夿萐咖啡台北101門市享用餐點，除了限定的明太子三星蔥可頌，也能點購精緻提拉米蘇搭配香甜的「焦糖清晨咖啡」共度下午茶。(攝影：鄭雅之)

▲夿萐咖啡台北101設有14席舒適咖啡吧座位，逛街之餘可在此細品現沖精品咖啡與手作可頌，享受從容時光。(攝影：鄭雅之)