哈利波特迷準備收編！5款台灣限定周邊開賣，牡鹿護法變毛茸茸一卡通、玻璃獸頸枕超療癒，分類帽還能藏購物袋

哈利波特迷準備收編！5款台灣限定周邊11月10日開放預購，牡鹿護法變一卡通、玻璃獸化身頸枕。窩客島資深編輯李維唐觀察，這波新品把電影收藏融入通勤與辦公日常，實用性也是亮點。

哈利波特迷準備收編新周邊！BeComeTrue推出5款《哈利波特》台灣限定授權新品，11月10日起開放限時預購，這次直接把魔法世界搬進上班族的日常生活。從毛茸茸的牡鹿護法一卡通、可以變成吊飾的分類帽購物袋，到讓人想抱緊處理的玻璃獸兩用頸枕，就連霍格華茲四大學院服、怪獸書造型包也一起登場。平常只能在電影裡看到的經典魔法元素，現在不只是收藏品，還能陪著粉絲通勤、上班、購物，讓辦公桌與隨身包包多一點魔法世界的可愛細節。

▲霍格華茲四大學院粉絲準備選邊站。葛來分多、史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫的學院購物袋、黑色Polo衫與領巾一次排開，還有牡鹿護法、怪獸書與玻璃獸周邊，從穿搭到辦公小物都能找到自己的魔法風格。圖／BeComeTrue提供；窩客島整理



哈利波特護法一卡通變毛茸茸吊飾

對《哈利波特》影迷來說，牡鹿護法絕對是最有代表性的魔法形象之一。原本在電影中帶著神秘光芒、象徵守護力量的牡鹿，這次竟然變成可以隨身攜帶的「護法造型一卡通」。BeComeTrue特別以哈利波特的牡鹿護法為靈感，將絨毛材質與立體鹿角結合，少了電影裡的莊嚴距離感，多了讓人想伸手摸摸的可愛模樣。

最吸引人的地方，就是它把一卡通變成具有收藏感的角色吊飾。對每天需要搭車通勤的粉絲來說，隨身帶著牡鹿護法，就像把電影中的守護象徵放進日常生活。比起一般卡片式票證，立體鹿角與絨毛外型更有辨識度，掛在隨身物品上也能成為穿搭的小亮點。

▲哈利波特迷的收藏櫃又要增加新成員了。毛茸茸的牡鹿護法、經典金探子與巧克力蛙造型周邊一起擺上展示架，熟悉的魔法元素變成日常小物，光是放在桌上就很有霍格華茲的氣氛。圖／BeComeTrue提供；窩客島整理

分類帽購物袋藏著四大學院巧思

如果曾經幻想自己收到霍格華茲入學通知書，肯定對分類帽不陌生。這次登場的「分類帽收納購物袋」，直接把電影中的經典魔法道具變成生活用品，而且還藏著讓粉絲會心一笑的設計巧思。商品以葛來分多、史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫四大學院為主題，讓每個學院的支持者都能找到自己的魔法歸屬感。

平常需要購物袋時，可以拿出來使用，收納後則會變成迷你分類帽造型吊飾。這種把實用物品藏進角色造型裡的設計，特別適合不想讓購物袋占據包包空間的人。出門買東西時隨手拿出來，使用完畢又能恢復成可愛吊飾，讓分類帽從霍格華茲的魔法教室一路陪著粉絲走進日常生活。

▲葛來分多粉絲這款真的可以收。紅色購物袋搭配金色滾邊與學院獅子圖騰，提把旁還掛著迷你分類帽吊飾，平常買東西可以直接使用，收起來又能變成可愛的分類帽造型，連日常購物都充滿學院儀式感。圖／BeComeTrue提供；窩客島整理 ▲史萊哲林的綠色真的很有辨識度。深綠色購物袋配上金色學院圖騰，搭配同色系領巾與牛仔褲就很有學院穿搭感，提把上還藏著迷你分類帽吊飾，實用購物袋也能變成哈利波特迷的隨身配件。圖／BeComeTrue提供；窩客島整理

霍格華茲四大學院服也能穿出門

想把霍格華茲學院風格穿進日常，又不想整套魔法袍太過顯眼，這次推出的「霍格華茲四大學院服上衣」就很有生活穿搭的味道。商品選擇黑色Polo衫作為基底，領側繡上「Harry Potter」字樣，再搭配四大學院的刺繡徽章，把電影中的學院識別轉化成比較俐落的日常服裝。

比起直接穿上戲服，黑色Polo衫更容易融入平常的衣櫃，搭配牛仔褲或休閒長褲，就能呈現帶點學院氣息的穿搭風格。這次還有4款學院領巾可以自由搭配，想讓學院特色更明顯，就能利用領巾增加造型層次。從領側文字到學院徽章，細節都保留了粉絲熟悉的魔法世界元素，也讓喜歡低調穿搭的人有不同的收藏選擇。

▲哈利波特迷連領口細節都不能錯過。黑色Polo衫領側繡上金黃色Harry Potter字樣，再搭配藍金配色學院領巾，簡單穿搭就能藏進魔法世界的小巧思，不需要整套魔法袍，也能穿出霍格華茲學院氣息。圖／BeComeTrue提供；窩客島整理



怪獸書造型包拉鍊打開像張嘴

除了《哈利波特》系列，這波新品也把《怪獸與牠們的產地》的奇幻元素一起帶進生活。其中「怪獸書造型包」特別有趣，設計靈感來自電影中的經典魔法書，將原本充滿奇幻個性的怪獸書縮小成可以隨身攜帶的收納小包，光是外型就很容易讓熟悉電影的粉絲認出來。

這款造型包最有記憶點的細節，就是拉鍊打開時彷彿怪獸書張開利嘴，讓原本普通的收納動作多了一點角色互動感。雖然尺寸走袖珍路線，依然保留經典魔法書的辨識特色，還能用來收納隨身小物。對喜歡紐特．斯卡曼德與奇幻怪獸世界的粉絲來說，就像把電影中的怪獸書縮小帶出門，連整理包包都多了幾分趣味。

▲這本怪獸書真的會張嘴。棕色絨毛外型搭配立體眼睛與尖牙細節，拉開拉鍊就像怪獸張開嘴巴，裡面還能收納隨身小物。原本電影裡充滿個性的魔法書，現在縮小成可以拿在手上的可愛小包。圖／BeComeTrue提供；窩客島整理

玻璃獸兩用頸枕上班小憩都療癒

這次5款新品當中，走可愛療癒路線的「玻璃獸兩用頸枕」也相當有吸引力。來自《怪獸與牠們的產地》的人氣角色玻璃獸，原本就有圓滾滾的身形與無辜眼神，這次直接變成可以抱在懷裡的生活小物。熟悉電影的粉絲，應該很難忽略那副看起來乖巧、卻又帶著一點調皮感的模樣。

它可不只是擺著欣賞的角色玩偶，還兼具手托與頸枕用途。平常工作時可以放在身邊陪伴，想稍微休息一下，也能變成柔軟的頸枕，讓短暫小憩多一點舒適感。對長時間坐在辦公桌前的人來說，這種兼具實用性與角色魅力的周邊，既能滿足收藏喜好，也能替單調的工作空間增加一點可愛氣氛。

▲玻璃獸竟然還能變成頸枕。深藍色頸枕印滿玻璃獸與金幣圖案，中間還露出黑色玻璃獸的圓圓眼睛與長嘴巴，原本可愛的角色玩偶搖身一變成為休息小物，上班午休或在家小憩都能派上用場。圖／BeComeTrue提供；窩客島整理 ▲這隻玻璃獸真的讓人想抱緊處理。黑色絨毛身體配上圓眼睛與長嘴巴，抱在腿上剛好可以當作手托，坐在沙發上翻雜誌、休息時都能陪在身邊，喜歡《怪獸與牠們的產地》的粉絲很難不被可愛到。圖／BeComeTrue提供；窩客島整理

哈利波特5款新品11月10日開放預購

想收藏這波《哈利波特》台灣限定新品的粉絲，記得先把預購日期記下來。BeComeTrue宣布，5款辦公生活系列授權周邊預計於2026年11月10日起，在官方網站及授權經銷通路限時開放預購，包含護法造型一卡通、分類帽收納購物袋、霍格華茲四大學院服上衣、怪獸書造型包，以及玻璃獸兩用頸枕。

另外，習慣到便利商店預購商品的粉絲也有不同選擇。全台7-ELEVEN與萊爾富將於11月17日開放一卡通預購，想收藏毛茸茸牡鹿護法的人，可以特別留意便利商店通路的預購資訊。這次新品從日常通勤、購物收納到辦公休息都有對應商品，喜歡實用型周邊或角色收藏的人，都能依照自己的生活習慣挑選。

▲誰能拒絕這隻毛茸茸的牡鹿護法。淡藍色身體搭配白色立體鹿角，胸前還有蓬鬆的白色絨毛，原本充滿神聖感的護法魔法，現在變成可以隨身帶著走的可愛一卡通，放在書桌上也很療癒。圖／BeComeTrue提供；窩客島整理



哈利波特5款台灣限定周邊預購活動整理

哈利波特限定新品5款開賣

活動時間：2026年11月10日起限時開放預購。

護法造型一卡通：以哈利波特牡鹿護法為靈感，絨毛材質搭配立體鹿角，兼具一卡通與造型吊飾功能。

分類帽收納購物袋：以霍格華茲四大學院為主題，展開可當購物袋，收起後變成迷你分類帽吊飾。

霍格華茲四大學院服上衣：黑色Polo衫搭配學院刺繡徽章，領側繡有Harry Potter字樣，另有4款學院領巾可搭配。

怪獸書造型包：以《怪獸與牠們的產地》經典魔法書為靈感，袖珍造型搭配拉鍊開口，可收納隨身小物。

玻璃獸兩用頸枕：圓滾滾的玻璃獸造型，兼具抱枕、手托與頸枕用途，適合辦公休息與日常小憩。

預購通路：BeComeTrue官方網站及授權經銷通路。

官方預購網址：https://shopbecometrue.tw/fQNOG

哈利波特一卡通超商預購

活動時間：2026年11月17日起開放預購。

預購商品：護法造型一卡通，以牡鹿護法為設計靈感，結合絨毛與立體鹿角造型。

7-ELEVEN預購：全台7-ELEVEN於11月17日起開放一卡通預購。

萊爾富預購：全台萊爾富於11月17日起同步開放一卡通預購。

官方預購網址：https://shopbecometrue.tw/fQNOG

哈利波特限定周邊注意事項

商品售價：原始新聞稿尚未公布5款新品的個別售價，實際價格以官方預購頁面為準。

預購期限：官方僅說明限時開放預購，未公布確切截止日期及出貨時間。

學院領巾：原稿提及另有4款學院領巾可搭配，未確認是否隨上衣附贈或另售。

便利商店通路：11月17日開放預購的商品為一卡通，並非全部5款限定周邊。

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