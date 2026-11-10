BTS高雄演唱會三星專屬應援登場！世運主場館Galaxy體驗區拿限量徽章與客製留言卡

隨著國際天團BTS降臨高雄世運主場館，各大品牌紛紛推出結合科技與追星體驗的創意互動。三星此次不只鎖定演唱會神機的攝錄優勢，更直接在演唱會現場與指定智慧館推出沉浸式體驗與實體周邊抽獎。這種將旗艦手機功能與粉絲情感連結完美融合的作法，不僅成功炒熱演唱會話題，也讓歌迷在朝聖之餘多了一處值得深度參與的互動熱點。

全球矚目的音樂盛事即將點燃高雄，防彈少年團BTS世界巡迴演唱會確定於11月19日、11月21日以及11月22日，連續三天強勢登陸高雄國家體育場世運主場館開唱。為了迎接這場讓全台ARMY期待值破表的頂級盛會，台灣三星宣布盛大展開專屬應援活動，結合旗下Galaxy旗艦系列與創新AI科技，讓歌迷在捕捉偶像舞台魅力的同時，也能將滿滿的感動化為實體珍貴回憶。

▲準備朝聖演唱會的歌迷們一定要先來這裡卡位，三星特別在世運主場館戶外廣場打造了亮眼的Galaxy體驗區，不只能上手實測體驗新手機，完成指定任務還能直接抱走專屬應援留言卡跟紀念相片。 圖／三星提供；窩客島整理



演唱會現場三大限定互動體驗拿好禮

為了讓歌迷在開唱前後留下深刻紀念，三星特別選在高雄世運主場館戶外廣場設置專屬Galaxy體驗區，規劃三大限定互動關卡。首站的Message Wall運用Galaxy Z Fold8的大螢幕與AI翻譯助理，讓歌迷錄製想對偶像說的心意，即時翻譯並投影至LED螢幕傳遞祝福，完成流程即可獲得現場即時印製的專屬應援留言卡；第二站的Photo Booth則利用5,000萬畫素主鏡頭與封面預覽，在主題牆前拍下高畫質自拍，輕鬆帶走即拍即印紀念照。最後只要將互動與拍照成果上傳社群並標註指定Hashtag，還能參與抽獎，把極具收藏價值的巡演限定徽章收藏組與高雄限定徽章帶回家。

▲這組巡演限定徽章收藏組精緻度直接破表，只要在現場完成關卡並拍照上傳社群打卡，就有機會把這份超級稀有的夢幻周邊幸運抽回家收藏。 圖／三星提供；窩客島整理

三星智慧館指定門市同步展開專屬應援

除了演唱會現場的熱鬧互動外，全台指定的三星智慧館與體驗館也同步響應這波韓流盛會，於11月12日至11月30日推出限定體驗活動。歌迷只要前往高雄指定門市，使用Galaxy手機尋找BTS演唱會元素並合影上傳個人社群，即可兌換高雄限定徽章一個。此外，活動期間在指定門市購買指定旗艦手機、耳機或同系列配件，還能參與門市DIY手作體驗並獲得限量精美小禮。

▲圖案融合了滿滿的高雄在地元素與機窗造型，這款高雄限定徽章質感相當紮實，前往指定門市體驗打卡或在現場完成任務就有機會免費入手。 圖／三星提供；窩客島整理



旗艦新機助陣捕捉舞台魅力與回憶

配合此次演唱會熱潮，擁有最高100倍超高倍變焦與超明亮夜幕攝影的Galaxy S26 Ultra，成為歌迷在遠距離或複雜燈光下清晰捕捉成員風采的最佳神機。具備內頁大螢幕的Galaxy Z Fold8則能帶來沉浸式的影音回顧體驗，搭配AI智慧追蹤本命的專屬聚焦功能，輕鬆生成個人直拍影音。搭配升級版Smart Switch與跨平台快速分享功能，讓阿米們在現場交流精彩時刻更加流暢便利。

三星BTS高雄演唱會應援活動懶人包

活動日期：2026年11月19日、11月21日、11月22日

活動地點：高雄國家體育場（世運主場館）戶外廣場

體驗區開放時間：11月19日11:00-18:30；11月21日、22日10:30-18:30

現場三大體驗：Message Wall應援留言卡、Photo Booth即拍即印紀念照、Social Event抽巡演限定徽章收藏組

智慧館應援時間：11月12日至11月30日

智慧館指定門市：三星體驗館高雄瑞豐、三星智慧館高雄夢時代、岡山秀泰、鳳山青年、高雄義享

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