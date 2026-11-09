阿里山賞楓列車11月17日開搶！百年蒸汽火車穿越楓紅山林，12月限定5梯次還有攝影達人帶路追雲海

阿里山賞楓列車11月17日開搶！12月限定5梯次，搭百年蒸汽火車穿越山林。窩客島資深編輯李維唐指出，檜木車廂、攝影達人帶路及蒸汽火車展演，是這趟旅程值得關注的亮點。

阿里山賞楓季又多了一個讓鐵道迷心動的理由！阿里山林業鐵路推出季節限定「楓度翩翩」蒸汽主題列車，12月只有5梯次，11月17日上午10時開放首梯次訂票，每人3,250元就能搭上百年蒸汽火車31號，坐進臺灣檜木打造的車廂，沿著山林鐵道追楓紅、看雲海，還有攝影達人帶路尋找賞楓秘境。這趟旅程不只是坐火車看風景，連蒸汽火車動態展演、特色車站及紀念品都安排進行程，想收藏阿里山秋冬限定景色的旅人，可以先把12月的時間留下來。

▲阿里山秋冬最讓人期待的就是這片楓紅美景。從高處望去，橘紅色楓葉點綴整座山頭，搭配層層堆疊的壯闊山巒，隨手一拍都是讓人想收藏的風景，也難怪每年賞楓季總讓旅人心動。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供；窩客島整理



阿里山賞楓列車限定5梯次

每年進入秋冬，阿里山的山林景色總讓人想安排一趟旅行，而今年最值得關注的賞楓玩法，就是搭上真正的百年蒸汽火車。林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處延續往年活動，推出「楓度翩翩」主題列車，安排蒸汽火車31號牽引臺灣檜木車廂，帶領旅客沿著阿里山國家森林遊樂區及二萬平區域的鐵道前進。

這趟賞楓列車只在12月1日、8日、15日、22日及29日行駛，每梯次限額100人。比起一般搭車移動，這次更像是一場專門為秋冬山林安排的鐵道旅行，從蒸汽火車啟程的那一刻開始，沿途山景、森林與特色車站，都是值得慢慢欣賞的旅行亮點。

▲鐵道迷看到這幕真的會心動。百年蒸汽火車31號緩緩駛進秋色森林，白色蒸汽升起，鐵軌上鋪滿紅色落葉，搭配復古檜木車廂，彷彿走進電影場景。阿里山限定賞楓列車，光是這個畫面就值得拿起相機。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供；窩客島整理

百年蒸汽火車搭檜木車廂

喜歡復古火車的人，這次真的可以把相機準備好。蒸汽火車31號是阿里山林鐵的重要文化資產，當低沉汽笛聲響起，白色蒸汽從車頭緩緩升起，老火車沿著蜿蜒山線前進，光是這個場景，就足以讓不少鐵道迷期待。

更特別的是，這次列車附掛以臺灣檜木打造的車廂，讓搭車本身也成為旅程的一部分。坐在檜木車廂裡，透過車窗欣賞沿途山林，隨著列車行經不同路段，眼前景色也跟著轉換。比起匆忙趕往景點拍照，這趟旅行更適合把時間留給窗外，感受百年林鐵穿越森林的獨特氛圍。

▲搭火車追雲海就是阿里山旅行最迷人的玩法之一。復古紅黃色林鐵列車停靠山間月台，旁邊就是大片翻騰雲海與壯闊山景，火車、鐵道、雲海一次入鏡，這種高山限定風景，真的會讓人捨不得離開月台。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供；窩客島整理



阿里山賞楓秘境攝影達人帶路

阿里山賞楓不只是在車窗旁欣賞風景，這次還特別邀請「漫步在雲端的阿里山」版主、生態攝影達人黃源明帶路，帶領旅客前往賞楓秘境，尋找秋冬山林最值得收藏的景色。對平常喜歡拍風景、記錄旅行的人來說，有熟悉阿里山自然環境的攝影達人同行，也讓這趟旅程多了一層期待。從楓葉與森林交錯的色彩，到山間雲霧帶來的景色變化，都能成為旅途中值得停下腳步欣賞的畫面。尤其阿里山天氣與光線變化豐富，即使走訪相同地點，也可能遇見不同的山林風貌。

▲阿里山楓葉轉紅有多美？整排樹木換上橘紅、金黃與鮮紅色彩，連道路旁的街燈都被秋色包圍。走在這樣的林間道路上，抬頭就是滿滿楓紅，喜歡拍照的人真的很難不多停留一會兒。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供；窩客島整理

對高岳祝山車站蒸汽展演

這趟列車還安排了鐵道迷特別期待的蒸汽火車動態展演。行程將前往對高岳車站及祝山車站，重現百年蒸汽火車的經典運行場面，讓旅客除了坐在車廂內欣賞風景，也能從不同角度感受老火車的魅力。

其中二萬平車站更安排三角線演示，這也是整趟行程相當具有鐵道特色的看點。蒸汽火車、山林鐵道與車站環境交織成復古場景，對喜歡拍攝火車的人而言，這些動態畫面比一般靜態停靠更有收藏價值，也讓旅程不只是單純的賞楓活動。

阿里山雲海蒸汽火車同框

如果運氣夠好，這趟旅行還有機會遇見阿里山最讓人期待的雲海景色。當大片雲霧在山谷間流動，蒸汽火車沿著鐵道緩緩前進，白色蒸汽與山間雲海交錯，便可能形成極具張力的經典畫面。

不過雲海屬於自然景觀，能否遇見仍取決於當天氣象條件，並非每一梯次都能保證拍到。即使如此，百年蒸汽火車穿越森林的場景，本身就已經相當難得。對想拍攝阿里山不同面貌的旅客而言，這次的攝影主題也比一般賞楓旅行更加豐富。

▲阿里山雲海美到像一片白色海洋。站在鐵道旁往遠方望去，雲層鋪滿山谷，只露出遠處山頭與山壁，搭配前方延伸的鐵軌，整個畫面格外壯觀。想在賞楓之餘收藏雲海美景，記得準備好相機，能不能遇見就看當天的天氣了。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供；窩客島整理



阿里山賞楓列車票價3,250元

想搭上「楓度翩翩」主題列車，最重要的就是先記好訂票時間。活動每人費用3,250元，包含林鐵車資、餐點、導覽費、阿里山國家森林遊樂區門票及紀念品，不必另外自行組合這些遊程項目。

這次採取全程網路預約購票，阿里山林鐵各車站窗口不會現場販售。官方規定於乘車日含當日前15天上午10時開放訂票，首梯次12月1日的車票將於11月17日上午10時開放預約。由於每梯次只有100個名額，想搭乘特定日期的旅客，建議提前確認行程與訂取票規定，避免錯過預約時間。









阿里山「楓度翩翩」蒸汽主題列車

活動日期：2026年12月1日、8日、15日、22日、29日

訂票時間：各乘車日含當日前15天上午10時開放

首梯次開賣：2026年11月17日上午10時

活動費用：每人3,250元

活動名額：每梯次限額100人，共5梯次

活動區域：阿里山國家森林遊樂區及二萬平區域

遊程內容：蒸汽火車31號、臺灣檜木車廂、賞楓秘境、生態攝影導覽、蒸汽火車動態展演及二萬平三角線演示

費用包含：林鐵車資、餐點、導覽費、阿里山國家森林遊樂區門票及紀念品

訂票方式：一律採網路預約，車站窗口不販售

官方資訊：阿里山林業鐵路及文化資產管理處

官方FB：阿里山林業鐵路粉絲專頁

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