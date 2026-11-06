米奇的手竟然能夾洋芋片！迪士尼「鼠條夾一卡通」799元開賣，搭車購物都能嗶，聖誕交換禮物超吸睛

米奇的手竟然可以夾洋芋片！迪士尼「鼠條夾一卡通」799元開賣，還能搭車購物嗶卡。窩客島資深編輯李維唐指出，雙重用途讓這款米奇周邊成為聖誕交換禮物的有趣選擇。

迪士尼米奇竟然變成可以夾洋芋片的零食夾，還能拿來搭車嗶卡！一卡通推出全新「鼠條夾造型一卡通」，把米奇經典的黑、紅、白配色變成立體造型，最有趣的是米奇纖長的手指真的可以開合，按下操控鍵就能夾取洋芋片等小物，另一邊還藏著一卡通感應功能，讓可愛造型不只是擺著欣賞。每個售價799元，即日起開放預購，11月11日也將於萊爾富、momo購物網販售。年底正在煩惱聖誕交換禮物要送什麼，這款兼具童趣與實用性的米奇周邊，絕對值得迪士尼粉絲列入清單。

▲米奇控準備收編！迪士尼「鼠條夾一卡通」把米奇經典黑紅白配色變成超吸睛的立體造型，白色手套還能開合夾取洋芋片，搭配米奇造型感應卡，吃零食、搭車都能派上用場，每個799元，聖誕交換禮物又多了一個可愛選擇。圖／一卡通公司提供；窩客島整理



迪士尼米奇鼠條夾登場！手指真的可以夾洋芋片

迪士尼米奇周邊又有新花樣！這次一卡通沒有把米奇單純印在卡片上，而是直接把米奇的手變成零食夾，讓大家熟悉的卡通角色多了一個意想不到的生活功能。最吸睛的設計，就是米奇那雙纖長的手，透過操控鍵控制手指開合，真的能夠夾取洋芋片等小物，光是拿出來使用，就有一種米奇伸手幫忙拿零食的趣味感。

平常追劇、看電影，桌上放著一包洋芋片，想吃的時候就拿起米奇鼠條夾，按下操控鍵夾取零食，原本再普通不過的吃零食時間，也因為多了這個小道具而變得有趣。對喜歡收藏迪士尼角色商品的人來說，這次不只是多了一款米奇造型周邊，而是真的能把米奇帶進日常生活。

米奇經典黑紅白配色！立體造型藏滿童趣細節

米奇最讓人印象深刻的，就是辨識度超高的經典配色。這款鼠條夾延續黑、紅、白3種代表性色彩，從整體造型到手指細節，都能讓人聯想到米奇熟悉的卡通形象。沒有複雜的裝飾，單靠經典配色與有趣的手部設計，就讓整款商品充滿迪士尼特有的童趣魅力。

比起一般平面的角色一卡通，鼠條夾多了立體造型與可操作的機關，拿在手上不只是感應票卡，更像是一件可以實際使用的米奇造型小物。無論是喜歡收集迪士尼商品，還是平常就偏愛有趣生活雜貨的人，都能感受到這款設計把角色特色與日常用途結合的巧思。

鼠條夾一卡通雙重用途！搭車購物都能嗶卡

別以為鼠條夾只有零食夾功能，它同時也是一張可以正常使用的一卡通。一卡通公司將感應功能設置在米奇造型卡上，平常通勤搭車、日常消費，都能透過卡片感應使用，讓米奇不只陪你吃零食，出門也能派上用場。

這種設計最有意思的地方，就是把2種看似沒有關聯的用途放在同一款商品上。想吃零食時，米奇的手可以變成夾取小物的工具，準備搭車或購物時，又能使用米奇造型卡感應。對原本就有使用一卡通習慣的迪士尼粉絲而言，除了收藏價值，也多了一個可以帶出門的理由。

一卡通PLUS晶片升級！手機就能查餘額與加值

除了米奇造型與零食夾功能，這款鼠條夾也搭載「一卡通PLUS」晶片，搭配一卡通iPASS MONEY APP的票卡感應機功能，可以透過手機進行票卡加值、查詢餘額，以及查看即時交易紀錄。

對經常使用一卡通搭車或消費的人來說，這項功能相當實用。出門前想確認卡片還有多少餘額，或是需要加值時，都能利用支援的APP功能處理，不必只把這款米奇一卡通當成收藏品。可愛的外型搭配日常支付需求，也讓鼠條夾有了更多實際使用的機會。

聖誕交換禮物推薦！799元米奇鼠條夾兼具收藏與實用

每到年底，交換禮物最讓人傷腦筋的，就是想找一款有趣、實用，又不會太普通的商品。這次米奇鼠條夾一卡通每個售價799元，除了迪士尼角色本身的吸引力，還結合可以操作的零食夾，以及日常交通、消費感應功能，讓收到禮物的人不只是拆開欣賞，平常也有機會拿出來使用。

尤其對米奇控來說，經典黑紅白配色加上能夠開合的手指設計，光是商品本身就有不少話題。無論是準備送給喜歡迪士尼的朋友，或是想替自己添購一款有趣的角色周邊，這款鼠條夾都能列入年底購物清單。想送一份讓人打開後忍不住研究怎麼玩的聖誕禮物，這種兼具玩心與生活功能的設計，確實相當有記憶點。

鼠條夾一卡通哪裡買？11月11日萊爾富、momo開賣

已經想把米奇鼠條夾帶回家的粉絲，可以先記下販售時間。根據一卡通公司11月6日公布的資訊，鼠條夾造型一卡通已於7-ELEVEN OPENPOINT APP開放預購，11月11日起則會在萊爾富門市與momo購物網販售，每個售價799元。

不同通路的販售時間有所區別，想提早預購的粉絲可以先透過OPENPOINT APP查看，習慣到實體通路購買的人，則可以留意11月11日萊爾富門市的販售資訊。年底聖誕節即將到來，想找一款能讓米奇控眼睛一亮的交換禮物，這款可以夾洋芋片、又能搭車嗶卡的鼠條夾，值得先記下開賣日期。

▲米奇的手真的可以拿來夾零食，還能搭車嗶卡！「鼠條夾一卡通」將感應功能設置在米奇造型卡上，平常通勤、購物都能使用，搭配一卡通PLUS晶片，還能透過手機APP查詢餘額與加值，讓米奇控每天出門都有可愛角色陪伴。圖／一卡通公司提供；窩客島整理

迪士尼米奇鼠條夾一卡通

迪士尼米奇鼠條夾一卡通｜799元聖誕交換禮物推薦

販售時間：2026年11月6日起預購，11月11日起新增販售通路。

商品名稱：迪士尼「鼠條夾造型一卡通」。

商品售價：799元／個。

商品造型：米奇經典黑、紅、白配色，結合立體造型與可操作手指設計。

零食夾功能：按下操控鍵即可開合米奇手指，可夾取洋芋片等小物。

一卡通功能：米奇造型卡具備感應功能，可用於交通搭乘與日常消費。

晶片規格：採用「一卡通PLUS」晶片，支援搭配iPASS MONEY APP進行票卡加值、餘額查詢及即時交易紀錄查詢。

迪士尼鼠條夾一卡通｜預購與開賣通路

預購時間：2026年11月6日起。

．7-ELEVEN OPENPOINT APP：即日起開放預購。

開賣時間：2026年11月11日起。

．萊爾富門市：11月11日起販售，每個799元。

．momo購物網：11月11日起販售，每個799元。

官方網址：

聖誕交換禮物不一定要花大錢！想控制預算，可以接著參考

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