台北潮流控逛翻！日本神級選品「FREAK’S STORE」台北首店4大優惠，只送不賣台灣托特包

編輯 鄭雅之 表示：台北人終於等到FREAK’S STORE開幕！有台灣限定、還大方面送托特包要衝～

台北潮流控要朝聖！日本超人氣潮流選品品牌「FREAK’S STORE」海外首間旗艦店正式進駐敦南商圈，帶來最純正的美式復古穿搭風格。全店不僅攜手在地設計團隊打造溫暖質感的陳列空間，更帶來台灣獨家限定商品與人氣聯名系列，搭配店內限時滿額贈與旅展免費好禮，讓穿搭愛好者不用搭飛機就能同步日本街頭時尚。



▲日本知名選品品牌FREAK’S STORE首間海外旗艦店插旗台北東區，門口特別融入美山有設計的台灣限定LOGO打造吸睛打卡點。(攝影：鄭雅之)

▲運動品牌聯名系列同步推出台灣限定配色的復古格紋帽款與隨身小包，兼具實用度與日系選品美學。(攝影：鄭雅之)





東區巷弄新地標「本事空間製作所」打造質感選品空間

為了讓日本街頭風格自然融入台北日常，品牌特別找來操刀無數人氣店鋪的「本事空間製作所」規劃整體動線。店內巧妙運用溫潤木材、冷調金屬、透光玻璃與質樸織品相互交錯，搭配彈性十足的吊掛層架與柔和垂墜布幔，將原本生硬的服飾陳列轉化為有如居家般的舒適氛圍，讓人走進店內便能放慢腳步細細挑選。



▲門市特別設立BEYBLADE X聯名專區，開幕首日更規劃陀螺玩家對戰活動，吸引大小粉絲朝聖體驗。(攝影：鄭雅之)





攜手「北捷遊憩」跨界把台北地景穿在身上且旅展免費拿

品牌這回跨出海外特別講究在地連結，攜手「北捷遊憩」展開深度合作。設計師巧妙提取台北小巨蛋與貓空纜車意象，轉化為俐落的視覺符號，延伸打造出實穿的「聯名T恤」、百搭的「聯名托特包」與「限定悠遊卡」。這批聯名紀念品在店內僅作為展示並無販售，特別配合台北國際旅展在展攤免費限量發送，讓大家輕鬆免費入手。



▲攜手北捷遊憩打造的城市意象聯名托特包與T恤，店內僅作展示，並於台北國際旅展捷運展攤限量免費贈送。(攝影：鄭雅之)





日本平面大師「美山有」親臨台北快閃彩繪享滿額禮

歡慶海外旗艦店誕生，品牌特邀日本平面設計師「美山有」打造專屬原創圖騰，推出「台灣限定T-SHIRT」與「台灣限定鑰匙圈吊飾」，消費滿3000元還能獲贈「台灣限定LOGO托特包」。開幕首3天只要單筆消費滿4000元並綁定會員更送限定彩繪包，設計師本人親臨現場客製英文縮寫，購買「M-65可拆式內裡軍裝連帽外套」還能將筆觸直接畫在外套上。



▲日本知名平面設計師美山有操刀台灣限定原創LOGO，將台日在地文化意象融入紀念抽繩T恤與周邊設計中。(攝影：鄭雅之)

▲消費滿額即可獲贈台北店限定LOGO托特包，現場同步販售美山有設計的台灣限定原創鑰匙圈吊飾。(攝影：鄭雅之)





戰鬥陀螺回憶殺與獨家綠色系單品同步開賣

店內架上陣容精采萬分，除了引進冬季禦寒聖品「NANGA聯名日本製羽絨外套」與「TATRAS聯名外套」外，運動品牌聯名系列更帶來台灣獨家限定綠色的「聯名BLOUSON外套」與「聯名帽款」。現場更跨界攜手人氣玩具「BEYBLADE X」推出聯名服飾，開賣當天還舉辦陀螺對決，直接勾起大人的熱血童年。



▲UMBRO攜手FREAK’S STORE打造聯名系列，更推出呼應品牌精神的台灣限定綠色系防風外套與配件。(攝影：鄭雅之)

▲FREAK’S STORE TAIPEI首度攜手BEYBLADE X戰鬥陀螺，推出充滿1990年代美式復古運動風格的聯名T恤。(攝影：鄭雅之)

FREAK’S STORE台北首店 店家資訊

開幕日期：2026年11月6日

店鋪地址：台北市大安區敦化南路一段187巷38號1樓





FREAK’S STORE台北首店 開幕優惠與活動亮點

台北國際旅展免費贈送：北捷遊憩聯名主視覺系列在台北旗艦店內僅作展示且無對外販售，配合ITF台北國際旅展，前往台北捷運展攤即可免費限量領取聯名托特包及聯名T恤等紀念禮，數量有限送完為止。

店內消費滿額贈：單筆消費滿3000元並完成品牌官方會員註冊，即贈台北店限定LOGO托特包乙個，數量有限送完為止。

設計師現場彩繪：11月6日至11月8日每日13點至21點，購買商品即可邀請設計師美山有現場親繪2個英文字母姓名縮寫。

滿額客製彩繪加碼：單筆消費滿4000元並加入官方LINE會員，可獲得限定彩繪托特包，若購買M65外套更可直接將彩繪留在外套上。

陀螺對戰企劃：11月6日戰鬥陀螺聯名開賣首日，門市現場同步舉辦玩家同場對戰體驗活動。





FREAK’S STORE台北首店 必買推薦商品

台灣限定LOGO紀念單品

臺灣T-SHIRT：1290元

臺灣鑰匙圈吊飾：430元





臺灣T-SHIRT：1290元 臺灣鑰匙圈吊飾：430元 UMBRO × FREAK’S STORE 台灣限定配色系列

BLOUSON外套：5130元

包包：1810元

帽款：1280元





BLOUSON外套：5130元 包包：1810元 帽款：1280元 FREAK’S STORE ORIGINAL 代表單品

M-65 可拆式內裡軍裝連帽外套（女款）：3890元

M-65 可拆式內裡軍裝連帽外套（男款）：3800元





M-65 可拆式內裡軍裝連帽外套（女款）：3890元 M-65 可拆式內裡軍裝連帽外套（男款）：3800元 人氣話題聯名外套系列

TATRAS × FREAK'S STORE EXCLUSIVE ILVA：19670元

NANGA × FREAK’S STORE 聯名別注日本製羽絨外套：18130元





TATRAS × FREAK'S STORE EXCLUSIVE ILVA：19670元 NANGA × FREAK’S STORE 聯名別注日本製羽絨外套：18130元 BEYBLADE X × FREAK’S STORE 聯名系列

成人款 T-shirt：1430元

帽款：1290元

兒童款 T-shirt：1140元

鑰匙圈：340元





除了日本潮流選品店要逛！還有更多日本美食開到台北

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▲本事空間製作所以溫潤木質陳列架搭配俐落曲線細節，替台北東區旗艦店注入舒適自在的居家選品氛圍。(攝影：鄭雅之)

▲旗艦店內集結多款日本超人氣服飾與台灣限定單品，完美重現FREAK’S STORE標誌性的美式休閒風貌。(攝影：鄭雅之)

▲台灣知名團隊本事空間製作所操刀規劃，運用木作、金屬與織品打造層次豐富的陳列空間，傳遞自由混搭精神。(攝影：鄭雅之)

▲FREAK’S STORE經典代表單品M-65可拆式內裡軍裝連帽外套，層次穿搭展現標誌性的美式工裝風格。(攝影：鄭雅之)

▲店內展出舒適休閒的居家套裝、短褲與抽繩束口袋，展現品牌自由多元的生活選品風格。(攝影：鄭雅之)