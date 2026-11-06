台北潮流控逛翻！日本神級選品「FREAK’S STORE」台北首店4大優惠，只送不賣台灣托特包

編輯 鄭雅之 表示：台北人終於等到FREAK’S STORE開幕！有台灣限定、還大方面送托特包要衝～
台北潮流控要朝聖！日本超人氣潮流選品品牌「FREAK’S STORE」海外首間旗艦店正式進駐敦南商圈，帶來最純正的美式復古穿搭風格。全店不僅攜手在地設計團隊打造溫暖質感的陳列空間，更帶來台灣獨家限定商品與人氣聯名系列，搭配店內限時滿額贈與旅展免費好禮，讓穿搭愛好者不用搭飛機就能同步日本街頭時尚。
東區巷弄新地標「本事空間製作所」打造質感選品空間
為了讓日本街頭風格自然融入台北日常，品牌特別找來操刀無數人氣店鋪的「本事空間製作所」規劃整體動線。店內巧妙運用溫潤木材、冷調金屬、透光玻璃與質樸織品相互交錯，搭配彈性十足的吊掛層架與柔和垂墜布幔，將原本生硬的服飾陳列轉化為有如居家般的舒適氛圍，讓人走進店內便能放慢腳步細細挑選。
攜手「北捷遊憩」跨界把台北地景穿在身上且旅展免費拿
品牌這回跨出海外特別講究在地連結，攜手「北捷遊憩」展開深度合作。設計師巧妙提取台北小巨蛋與貓空纜車意象，轉化為俐落的視覺符號，延伸打造出實穿的「聯名T恤」、百搭的「聯名托特包」與「限定悠遊卡」。這批聯名紀念品在店內僅作為展示並無販售，特別配合台北國際旅展在展攤免費限量發送，讓大家輕鬆免費入手。
日本平面大師「美山有」親臨台北快閃彩繪享滿額禮
歡慶海外旗艦店誕生，品牌特邀日本平面設計師「美山有」打造專屬原創圖騰，推出「台灣限定T-SHIRT」與「台灣限定鑰匙圈吊飾」，消費滿3000元還能獲贈「台灣限定LOGO托特包」。開幕首3天只要單筆消費滿4000元並綁定會員更送限定彩繪包，設計師本人親臨現場客製英文縮寫，購買「M-65可拆式內裡軍裝連帽外套」還能將筆觸直接畫在外套上。
戰鬥陀螺回憶殺與獨家綠色系單品同步開賣
店內架上陣容精采萬分，除了引進冬季禦寒聖品「NANGA聯名日本製羽絨外套」與「TATRAS聯名外套」外，運動品牌聯名系列更帶來台灣獨家限定綠色的「聯名BLOUSON外套」與「聯名帽款」。現場更跨界攜手人氣玩具「BEYBLADE X」推出聯名服飾，開賣當天還舉辦陀螺對決，直接勾起大人的熱血童年。
FREAK’S STORE台北首店 店家資訊
開幕日期：2026年11月6日
店鋪地址：台北市大安區敦化南路一段187巷38號1樓
FREAK’S STORE台北首店 開幕優惠與活動亮點
- 台北國際旅展免費贈送：北捷遊憩聯名主視覺系列在台北旗艦店內僅作展示且無對外販售，配合ITF台北國際旅展，前往台北捷運展攤即可免費限量領取聯名托特包及聯名T恤等紀念禮，數量有限送完為止。
- 店內消費滿額贈：單筆消費滿3000元並完成品牌官方會員註冊，即贈台北店限定LOGO托特包乙個，數量有限送完為止。
- 設計師現場彩繪：11月6日至11月8日每日13點至21點，購買商品即可邀請設計師美山有現場親繪2個英文字母姓名縮寫。
- 滿額客製彩繪加碼：單筆消費滿4000元並加入官方LINE會員，可獲得限定彩繪托特包，若購買M65外套更可直接將彩繪留在外套上。
- 陀螺對戰企劃：11月6日戰鬥陀螺聯名開賣首日，門市現場同步舉辦玩家同場對戰體驗活動。
FREAK’S STORE台北首店 必買推薦商品
- 台灣限定LOGO紀念單品
臺灣T-SHIRT：1290元
臺灣鑰匙圈吊飾：430元
- UMBRO × FREAK’S STORE 台灣限定配色系列
BLOUSON外套：5130元
包包：1810元
帽款：1280元
- FREAK’S STORE ORIGINAL 代表單品
M-65 可拆式內裡軍裝連帽外套（女款）：3890元
M-65 可拆式內裡軍裝連帽外套（男款）：3800元
- 人氣話題聯名外套系列
TATRAS × FREAK'S STORE EXCLUSIVE ILVA：19670元
NANGA × FREAK’S STORE 聯名別注日本製羽絨外套：18130元
- BEYBLADE X × FREAK’S STORE 聯名系列
成人款 T-shirt：1430元
帽款：1290元
兒童款 T-shirt：1140元
鑰匙圈：340元
除了日本潮流選品店要逛！還有更多日本美食開到台北
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