2026台北白晝之夜在圓山！6大展區免費拍到凌晨2點，美食市集、交通管制先看

2026台北白晝之夜嗨到凌晨2點！編輯鄭亦庭表示：圓山花博園區、晴光商圈等6大展區全都免費拍。

2026台北白晝之夜來了！台北夜貓族必衝2026白晝之夜從10月31日下午14點至11月1日凌晨2點，在圓山花博園區、圓山景觀公園，串連新生公園、臺北典藏植物園區，以及首度夜間開放的大同大學與晴光商圈，集結超過30件藝術裝置與50場展演，全部免費參觀，週六就衝圓山打卡嗨到凌晨半夜。



▲2026台北白晝之夜於10月31日下午14點至11月1日凌晨2點在圓山花博、新生公園等展區登場。(攝影：鄭亦庭)



▲2026白晝之夜！廖建忠《運轉生活的終點站 4.0 L-oops》圓山自然景觀公園集結廢棄家電打造趣味摩天輪。(攝影：鄭亦庭)





白晝之夜那卡西文化策展主題

▲2026台北白晝之夜超過30件藝術裝置、50場精彩展演，全面免費參觀。(攝影：鄭亦庭)





舊兒童樂園、花博園區變成互動展場

▲圓山花博展區展出蕭筑方創作的「鬆弛的靈魂」雕塑，以呆滯表情描繪當代人的心理狀態。(攝影：鄭亦庭)





2026台北白晝之夜6六展區免費拍

▲張騰遠《鸚鵡模仿術-數綿羊》未來虛構角色巨大鸚鵡人驚喜現身晴光商圈，替漫遊2026白晝之夜的民眾帶來療癒街頭亮點。





晴光商圈深夜食堂補給

▲2026台北白晝之夜超過30件藝術裝置、50場精彩展演，全面免費參觀。(攝影：鄭亦庭)





白晝之夜交通管制、夜間返程指引

▲2026台北白晝之夜於10月31日下午14點至11月1日凌晨2點在圓山花博、新生公園等展區登場。(攝影：鄭亦庭)





2026台北白晝之夜 活動資訊

2026台北白晝之夜 特色任務活動

2026台北白晝之夜 深夜店家限定美食資訊

2026台北白晝之夜 交通與周邊延展資訊

2026台北白晝之夜以「NIGHT KA SHI」為策展主題，從臺灣熟悉的那卡西文化出發，重新思考城市文化在當代生活中的流動與延續，那卡西具有移動、即時、社交與混雜的特質，將其共創精神重新想像夜間藝術節慶，策展團隊從在地走唱文化提取靈感，長廊舞台聚集華語金曲與街舞熱力對決，景觀公園夜間卡西舞台則有爵士樂團重新詮釋台語經典老歌。老台北人回憶的「舊兒童樂園」這次配合白晝之夜變成奇幻打卡點，經典旋轉木馬搭配特製聲光效果變身「光電獸#51－午夜音樂盒」，現場感應跳動節奏會即時變換旋律；草地上還有廢棄家電打造的趣味摩天輪；「搬動森林」從臺灣生態環境出發，拼貼出自然生態立方體，圓山花博展區則有大型立體雕塑「鬆弛的靈魂」，每一件雕塑都有呆滯、無奈的招牌表情，承載當代人渴望徹底斷線的真實感受。這次臺法文化交流也帶來重量級作品，將花博流行館打造成法國展館，展示巨型枯樹懸吊運轉，並輕觸細沙的「樹與沙」現地裝置，編舞家把復古街頭派對搬上舞台，讓大小朋友都能踏入舞池嗨玩，大同大學也首度夜間開放，參與式「磁帶音樂」讓大家齊聲傳遞字句變成震撼聲波；晴光街區則出現巨大「鸚鵡模仿術－數綿羊」、「招潮蟹之春」等裝置。逛展也要美食補給！商圈攜手多家深夜店家推動藝術入店，包括柒息地串燒推出「白晝限定套餐」、覓小酒館「機械怪物蛋包飯」，以及TakeOut「比利時列日牙寶堡」，搭配各式微醺特調，花博花海廣場也推出有趣市集萬聖節場，於10月31日14點營業至凌晨2點，現場販售多款白晝限定餐飲。為了確保白晝之夜活動步行動線順暢，玉門街自14點起實施全線交通封閉，圓山站周邊自行車也配合暫停租借，北捷則貼心加開單向夜間疏運列車至凌晨2點，不怕搭不到車回家，同日周邊更有數位藝術節延長展出。活動主題：NIGHT KA SHI 夜卡西活動時間：2026年10月31日14點至11月1日凌晨2點活動場域：圓山自然景觀公園、花博公園圓山園區、大同大學、民族路周邊、晴光市場街區入場費用：全區免費參觀，部分限定體驗與合作場館採預約制夜卡西尋夢任務：10月31日前往民族東路至晴光市場周邊店家找出6隻張騰遠鸚鵡人作品拍照，並使用官方Instagram限時動態模板標記發布，即可至撫順公園服務台兌換聯名貼紙一張，限量300張贈完為止。柒息地串燒居酒屋晴光店：營業至凌晨2點，推出白晝限定套餐，內含10串串燒與1杯飲品，特價399元。覓小酒館：營業至凌晨2點，供應白晝限定調酒、機械怪物蛋包飯，店內同步展出藝術作品。TakeOut Burger 民權店：營業至凌晨2點，推出限定比利時列日牙寶堡。英國生蠔海鮮小屋：營業至凌晨2點，推出3款限定琴酒特調佐生蠔。嚼日子：營業至24點，推出三杯雞貝果三明治與蘭姆酒桶陳釀冰滴。有趣市集萬聖節場：位於花博花海廣場，10月31日14點營業至凌晨2點，現場販售多款白晝限定餐飲。捷運夜間加開：淡水信義線圓山站往台北車站、中和新蘆線中山國小站往民權西路站，延長營運至凌晨2點單向發車，僅圓山站、中山國小站、民權西路站開放進站。道路管制措施：玉門街10月31日14點至11月1日凌晨2點全面封路，捷運圓山站1號出口YouBike站點同步暫停借還車。同場加映展覽：台北數位藝術節灰色自動體於台北典藏植物園展出，10月31日延長開放至次日凌晨2點，當晚20點至23點推出音像之夜演出。

免門票台北市集、快閃店全要逛

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