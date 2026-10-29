桃園新百貨！3500坪「小檜溪置地廣場」5大買一送一，韓國檸檬周邊免費領、樓層分布攻略

編輯 鄭雅之 表示：桃園人新百貨要逛起來！有買一送一先吃啊～

桃園人的新百貨！位於春日路的購物新據點「小檜溪置地廣場」將於2026年10月29日盛大登場，3500坪的購物空間集結了24個超人氣品牌，從日系雜貨潮牌服飾到異國美食應有盡有，開幕期間還推出甜點與手搖飲買一送一，再加上韓國超夯IP驚喜登場，絕對值得帶家人朋友一起來逛逛。



▲位於桃園區春日路513號的置地生活廣場小檜溪，預計於2026年10月29日正式開幕，成為桃園全新的購物與美食聚點。

▲商場館內特別設置SECOND MORNING超大型韓國檸檬氣偶打卡點，吸引許多文青與粉絲前來朝聖拍照。





桃園春日路迎來全新購物好去處

深耕在地的桃園居民與上班族終於等到了，商場坐落於春日路513號，巧妙結合了百貨商場與商務辦公空間，鄰近熱鬧的桃園觀光夜市與三民運動公園，整體生活機能非常優質，未來伴隨著桃園捷運綠線中正力行站完工，下車步行大約10分鐘就能抵達，預計會成為桃園市區最熱門的生活消費新核心。



▲小檜溪置地廣場複合式商業大樓佔地約3500坪，結合百貨購物商場與高樓層辦公空間，提供全方位的休閒體驗。





逛到停不下來的日系雜貨與潮流品牌

想買生活好物來這裡逛一圈準沒錯，商場特別引進大家最愛的無印良品、大創以及質感爆棚的Standard Products，新手爸媽還能帶寶貝到日本母嬰品牌西松屋採購，動漫迷也能在豬帽子挖寶，服飾鞋款則有ABC-MART、SEOUL MATE、TATA、tiff、ANK與二手潮牌2nd STREET，滿足全家人的穿搭需求。



▲小檜溪置地廣場周邊林蔭步道環境舒適，鄰近桃園觀光夜市與三民運動公園，未來還可透過捷運綠線中正力行站輕鬆前往。





讓人選擇障礙爆發的人氣美食

逛累了當然要好好大吃一頓補充體力，想吃日式料理有「COCO壱番屋」濃郁咖哩、「京都勝牛」極致炸牛排、「銀座杏子日式豬排」美味豬排與「嚐嚐丼飯」澎湃丼飯，偏好異國風也能到「好味食飯公司」品嚐港式料理或前往「義沐」享用義大利麵，下午茶還能搭配「卡啡那」咖啡、「喜樂」紅豆餅與「沏座茶飲」或「日出茶太」手搖飲，享受最療癒的美味散策。



▲人氣美食品牌喜樂紅豆餅於開幕期間推出限時買一送一活動，香濃內餡爆漿登場，折抵後單顆最低只要15元起。

▲館內進駐日出茶太與沏座茶飲等多家熱門手搖飲品牌，其中沏座茶飲更特別祭出指定飲品買一送一開幕優惠。





超值買一送一、滿額再送韓國IP

開幕前幾天絕對要準時搶好康，10月29日至11月1日「喜樂」紅豆餅推出買一送一最低單顆只要15元，「沏座茶飲」手搖飲與「義沐」青醬及蒜辣義大利麵均享買一送一，「卡啡那」會員則有指定時段咖啡買一送一與布丁折扣，現場更攜手韓國人氣IP「SECOND MORNING」設置大型檸檬氣偶，打卡送刺繡貼紙，消費滿額再贈聯名雞蛋糕、隔熱墊及便當三件組。

▲慶祝開幕特別攜手韓國人氣IP品牌SECOND MORNING，單日消費滿1500元或累計滿5000元即可免費兌換限定餐桌墊、手套組及便當三件組。

▲開幕期間會員消費不限金額即可兌換SECOND MORNING聯名造型雞蛋糕，拍照打卡還能免費獲得限定刺繡貼紙。

桃園小檜溪置地廣場 開幕優惠

優惠時間：2026年10月29日至11月1日

優惠內容：

喜樂紅豆餅：指定紅豆餅買一送一，折抵後單顆最低只要15元起。

沏座茶飲：指定一般飲品買一送一，每人限購2組，有料果茶及加料品項不適用。

日出茶太：10/29(四)~11/2(日)買金芒啵啵芙緹送玉露春芽，每日限量20組。11/3~11/22 金芒啵啵芙緹第二杯半價(原價70元)。

義沐：青醬系列義大利麵與蒜辣系列義大利麵享買一送一優惠。

卡啡那：會員專屬指定時段享同品項飲品買一送一，另有香草生乳布丁專屬優惠。

Standard Products (大創新品牌 桃園首店）：10/29(四)〜11/1(日)開幕限定滿500元送品牌好禮。





桃園小檜溪置地廣場Ｘ韓國SECOND MORNING聯名主題活動

打卡禮：大型SECOND MORNING檸檬氣偶合照並完成指定社群打卡任務，即可獲得聯名刺繡貼紙。

不限金額滿額贈：會員不限金額消費即可兌換SECOND MORNING聯名造型雞蛋糕。

滿1500元滿額贈：單日消費滿1500元即贈SECOND MORNING餐桌隔熱墊與手套組。

滿5000元滿額贈：跨日累計消費滿5000元即贈SECOND MORNING便當三件組。





桃園小檜溪置地廣場 店家資訊

地址：桃園市桃園區春日路513號

營業時間：週日至週四11：00至21：30，週五、週六及國定假日前一日11：00至22：00

電話：03-331-3039





桃園小檜溪置地廣場 樓層分布

1F 蒔遇好日：無印良品、小米之家、卡啡那、眼鏡市場、ZIFRIEND、沛思彩虹3C、COZYUTI悠媞、MISSCHU

2F 趣品好物：ABC-MARTㆍ2nd STREETㆍANK&Outfit、首爾妹、tiff、C2C快電商、Tata、SONY、LG、SAMSUNG、京都勝牛、CoCo 壱番屋、義沐

3F 檜意好聚：大創、Standard Products、 西松屋、豬帽子、銀座杏子豬排、好味食飯公司、嚐嚐丼飯、日出茶太、沏座茶飲、喜樂紅豆餅





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