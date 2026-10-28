迷客夏3.0升級亮點！新品「娜杯糖燻奶霜」折10元、鮮奶茶2杯99元，極簡風、試聞茶瓶要踩點

編輯 鄭雅之 表示：迷客夏進化版！全新升級版「娜杯糖燻奶霜」現折10元趁優惠喝～

平時每天都要來一杯手搖飲的飲料控注意！知名品牌「迷客夏」歡慶創立20年，這次直接帶來超大規模的亮麗變身。品牌攜手國際設計團隊與在地品牌，打造質感十足的首間全球示範店與全新美學識別，未來全臺門市也將陸續升級為嶄新版本。現場同步開賣全新升級款「娜杯糖燻奶霜」，全臺門市更有限時折價與好禮大放送。



▲迷客夏全球首間示範店正式亮相，打造融合極簡美學與自然景緻的嶄新消費空間體驗。(攝影：鄭雅之)

▲迷客夏攜手國際金獎團隊Bito與臺南印花品牌錦源興，重新定義品牌識別與當代風格包材裝飾。(攝影：鄭雅之)





極簡質感空間好拍又好逛

為了帶給飲料迷完全不同的消費體驗，迷客夏這次特別邀請國際金獎團隊操刀，將店面打造得極具現代感。門市空間結合自然光影與簡約線條，更巧妙融入在地特色印花，整間店充滿濃厚的時尚氛圍。門市現場還特別貼心準備了茶葉試聞瓶與質感風味紙卡，讓大家在點餐前能親自感受香氣與風味介紹，未來全臺門市也將陸續更換成3.0版本。



▲迷客夏3.0門市現場特別提供精緻的茶葉風味紙卡，讓飲料迷在點餐前能輕鬆了解各款人氣茶飲的風味特色。(攝影：鄭雅之)





奢華奶霜與經典茶香神組合

手搖飲靈魂絕對非茶底莫屬。人氣招牌「娜杯紅茶」選用斯里蘭卡單一產區的優質茶葉，自帶焦糖與煙燻龍眼香氣，更獲得國際評鑑三星肯定。這次新推出的「娜杯糖燻奶霜」，特別加入店內手炒的黑糖，在獨特木質茶韻上鋪滿鹹甜綿密的濃厚奶霜，頂部還鋪上超萌的乳牛斑點視覺，每一口都能喝到滑順乳香與甘醇茶湯的完美融合。



▲歡慶品牌升級推出的新品「娜杯糖燻奶霜」，特別融合店內手炒黑糖與綿密奶霜，完美交織斯里蘭卡盧哈娜高地紅茶的獨特煙燻茶韻。(攝影：鄭雅之)





連續5天限時優惠歡慶登場

歡慶全新旗艦空間亮麗登場，品牌特別規劃了連續5天的好禮回饋活動。除了全球示範店限定的托特包滿額贈與指定鮮奶茶兩杯優惠價之外，全臺一般門市也同步共襄盛舉。只要在活動期間前往購買指定的「娜杯紅茶」、「娜杯紅茶拿鐵」與新品「娜杯糖燻奶霜」，就能立享單杯折扣，不管是想踩點打卡還是搶便宜嚐鮮，都能跟著這波活動一起感受品牌的全新魅力。



▲開幕首三日於迷客夏3.0全球示範店現場消費滿額即可獲得全球示範店限定「迷客夏品牌托特包」乙個。(攝影：鄭雅之)

▲迷客夏3.0全面革新品牌包材設計，將自然光影美學融入日常杯身，帶來最具質感的手搖飲時尚視覺。(攝影：鄭雅之)

迷客夏 全球示範店 店家資訊

地址：台北市信義區松山路105號

之後全門市都會陸續改裝成3.0版本





迷客夏 全臺門市娜杯同慶折價

活動時間：10月28日至11月1日

活動內容：於一般門市現場購買娜杯紅茶、娜杯紅茶拿鐵或新品娜杯糖燻奶霜L杯，享有單杯現折10元優惠，優惠可累計





迷客夏 全球示範店限定好禮

活動時間：10月28日至10月30日

活動內容：於全球示範店門市現場單筆購買任意3杯L杯飲品，即贈送迷客夏品牌托特包1個，每日限量100個，送完為止





迷客夏 全球示範店限定鮮奶茶優惠

活動時間：10月31日至11月1日

活動內容：於全球示範店門市現場購買指定醇濃鮮奶茶系列，享任意2杯L杯優惠價99元，優惠可累計

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▲歡慶全新示範店登場，全臺門市同步祭出限時折價與多重優惠活動回饋手搖飲迷。(攝影：鄭雅之)

▲嚴選頂級斯里蘭卡單一產區茶葉，搭配專屬風味紙卡與試聞體驗，讓大眾享受最精緻的精品奶茶饗宴。(攝影：鄭雅之)