福容旅展住宿券2,399元起！嘉義福容voco下殺2折送雙人晚餐，6間徠旅飯店任選再享買6送1優惠

福容ITF旅展住宿券2,399元起，嘉義福容voco下殺2折再送雙人晚餐。窩客島資深編輯李維唐提醒，這波優惠涵蓋6間徠旅飯店與溫泉度假選擇，買券前應先確認適用館別及使用條件。

想安排秋冬旅行，福容大飯店這波ITF線上旅展可以先看起來！2026福容ITF線上旅展自10月22日中午12時開賣，一路優惠到11月13日下午6時，全新推出「福容徠旅通用券」，住宿平均每張約2,399元，還有福容聯合住宿券買15送2、美食通用券買10送2等優惠。這次連嘉義福容voco酒店都加入優惠行列，高級客房下殺2折起，週一至週四入住再送2客晚餐。想去淡水泡溫泉、福隆看海，或是安排墾丁、澎湖小旅行，都能趁這波旅展先挑好下一趟假期。

▲福容徠旅通用券全新登場，想安排山城小旅行，南投水里的青山綠意就很適合！白色歐風建築搭配層層山巒，光看就讓人想安排兩天一夜，這次旅展還有6館通用住宿券優惠。圖／福容大飯店提供；窩客島整理



福容徠旅住宿券2,399元起

這次福容旅展最值得留意的新選擇，就是首度推出的「福容徠旅通用券」。比起每次旅行都要重新挑選住宿優惠，這張通用券一次涵蓋林口、中壢、水里、高雄、墾丁及澎湖6間福容徠旅飯店，無論想安排城市週末小旅行，還是留幾天假期往南部、離島走走，都有不同的住宿地點可以選擇。

喜歡逛街吃美食，可以考慮林口、中壢或高雄。想把步調放慢一點，南投水里的山城風景與鐵道旅行就很適合排進行程。若是準備安排海邊假期，墾丁與澎湖也在適用名單內。對於還沒決定旅行目的地，卻想趁旅展先買住宿券的人來說，6館通用的選擇相當實用。

▲秋冬泡湯就想來福隆放空！福容福隆店主打全台唯一海洋溫泉，泡完湯再坐在池畔欣賞窗外景色，整個人都能慢下來。這次旅展三天兩夜每晚4,223元起，正好安排一趟東北角溫泉假期。圖／福容大飯店提供；窩客島整理

福容徠旅買6送1加碼贈券

福容徠旅通用券針對福容家會員推出買6送1優惠，購買6張住宿券就加贈1張住宿券，另外還有假日免加價券2張，以及免費加人券3張。對於習慣利用週末出遊，或偶爾想帶家人、朋友一起旅行的旅客來說，這些附加券也是規劃住宿時值得留意的部分。

不想一次買太多張住宿券，也有3張體驗組可以選擇，優惠價8,397元，平均每張2,799元。像是情侶安排幾次週末約會，或是小資族想先體驗不同城市的福容徠旅，都可以依照實際旅行次數挑選方案，不必一次購買大量票券。

▲旅行不一定要把行程排滿，坐在窗邊喝杯飲料、慢慢享用早餐，也是一種放假享受！福容徠旅推出3張住宿券體驗組，優惠價8,397元，適合想安排幾趟城市輕旅行，又不想一次買太多住宿券的人。圖／福容大飯店提供；窩客島整理



福容聯合住宿券買15送2

除了全新徠旅住宿券，原本就受到旅客關注的「福容聯合住宿券」也推出會員優惠，買15送2，平均每張2,815元。這款住宿券適合喜歡安排不同旅行主題的人，從城市住宿、海景度假到溫泉假期，都能依照目的地與飯店特色挑選。

如果平常就習慣安排家庭旅行，或是每年固定會安排幾次飯店度假，聯合住宿券可以列入比較清單。尤其進入秋冬季節，想泡湯、看海、逛街購物，不同福容飯店都有各自的旅行玩法，也讓住宿券不只是訂房優惠，更能成為安排下一趟假期的起點。

淡水福容泡黃金美人湯賞夕陽

秋冬不想跑太遠，淡水就是很適合安排兩天一夜的旅行地點。福容大飯店淡水漁人碼頭店擁有河海景觀與夕陽美景，白天可以先沿著漁人碼頭散步，欣賞淡水河口風光，再搭乘淡海輕軌走訪淡水街區，把熟悉的北台灣景點串成一趟輕旅行。

等到傍晚回到飯店，還能安排體驗特色「黃金美人湯」。對於平日工作忙碌、假日只想找個地方好好休息的人來說，不需要排滿景點，也能享受看夕陽、逛老街與泡湯的旅行節奏。尤其天氣逐漸轉涼，泡湯也成為淡水住宿值得期待的一環。

▲淡水小旅行就要把河海美景一次收進眼底！福容淡水漁人碼頭店緊鄰港灣，白天可以沿著河岸散步、欣賞淡水風光，傍晚再等夕陽，回飯店還能泡黃金美人湯，兩天一夜也能玩得很充實。圖／福容大飯店提供；窩客島整理

福隆海洋溫泉每晚4,223元起

喜歡山海風景的人，可以把福容大飯店福隆店放進秋冬旅行清單。福隆店主打全台唯一海洋溫泉，秋天可以安排草嶺古道健行，欣賞沿途芒花與東北角海岸景色，到了冬天則能把行程重點留給溫泉，享受不同季節的福隆風情。

這次旅展使用指定票券入住福隆店，三天兩夜方案每晚4,223元起。白天到戶外走走，回到飯店再安排泡湯時間，對於想同時享受自然風景與飯店度假的旅客來說，福隆是相當適合的選擇。尤其不想每天趕著換飯店的人，也能考慮直接安排三天兩夜，慢慢感受東北角的海岸風景。

麗寶福容親子旅行一次玩

帶小朋友出門，最怕住宿、景點與購物行程分散，光是移動就花掉不少時間。福容大飯店麗寶店結合麗寶樂園、麗寶Outlet Mall及周邊休閒設施，適合安排以親子娛樂為主的假期。白天可以把時間留給樂園設施，接著到Outlet逛街購物，再回到飯店休息，不必為了不同活動安排太多跨區移動。對於想讓孩子玩得開心、大人也能保留購物與休息時間的家庭來說，麗寶福容的周邊設施相當適合安排兩天一夜行程。

高雄福容串聯駁二與愛河灣

如果比較喜歡城市旅行，高雄福容也是這次聯合住宿券可以留意的飯店。周邊能串聯駁二藝術特區、愛河灣及高雄港區景點，不論喜歡藝術展覽、港灣風景，還是夜晚的城市景色，都有不同的玩法。

白天可以先到駁二走走，看看港區周邊的藝術與城市風景，傍晚再把時間留給愛河灣。相較於需要安排大量交通接駁的郊區旅行，高雄市區的景點組合更適合喜歡自由調整行程的人，也能依照天氣與旅伴喜好決定當天要去哪裡。

嘉義福容voco住宿2折再送晚餐

這次福容ITF旅展另一個值得關注的住宿優惠，就是嘉義福容voco酒店。旅展期間，高級客房推出2折起優惠，若選擇週一至週四平日入住，還能額外獲贈2客晚餐，對於能安排平日休假的旅客來說，住宿與晚餐一次安排，確實很有吸引力。

尤其想安排情侶旅行或雙人飯店假期的人，可以留意平日入住方案。白天安排嘉義市區行程，晚上回到飯店享用晚餐，不必再另外尋找用餐地點。若本來就打算安排嘉義兩天一夜，這次高級客房折扣加上雙人晚餐贈禮，可以一起納入住宿預算比較。

福容美食券1,067元起

不打算出遠門的人，這次福容旅展也有餐飲優惠可以買。福容美食通用券推出買6送1，優惠價7,680元，以及買10送2，優惠價12,800元，後者平均每張約1,067元，適合提前準備家庭聚餐、朋友聚會或企業餐敘。

餐飲內容也有不同選擇，指定據點提供雙人五道式套餐、田園自助餐、星級片皮烤鴨及桌菜饗宴。想安排兩個人的約會餐，可以考慮套餐形式。若是家庭聚餐或多人慶祝活動，也能留意自助餐與桌菜選擇。對於原本就有飯店用餐計畫的人，趁旅展先比較餐券價格與適用餐廳，或許能找到更符合預算的方案。

▲海鮮控看到這一桌真的很難不心動！鮮蝦、螃蟹、貝類與魚料理擺得滿滿，主廚現場端出一籃鮮蝦，光看就讓人期待開吃。福容旅展美食通用券買10送2，平均每張約1,067元，聚餐可以先把優惠收起來。圖／福容大飯店提供；窩客島整理



福容ITF實體旅展11月6日登場

除了10月22日開賣的線上旅展，福容大飯店也將於11月6日至11月9日參加ITF實體旅展，地點位於南港展覽館一館4樓M405攤位。現場規劃福容抓抓樂，以及會員專屬LINE Pay1,200元優惠券等活動，想親自到旅展了解住宿與餐飲方案的人，可以把福容攤位排進逛展路線。

線上旅展則持續販售至11月13日下午6時，活動期間憑發票登錄福容家APP，還有機會抽中價值20,000元的住宿券。無論是想提前安排秋冬泡湯假期、替明年旅行準備住宿券，還是先買餐券留著家庭聚餐使用，都可以依照實際需求比較優惠內容。購買前也別忘了確認各款票券的適用館別、使用方式與相關限制，才能把旅展優惠用在真正想去的地方。





福容2026ITF旅展優惠活動條列整理

福容徠旅住宿券2,399元起

活動時間：2026年10月22日12：00至11月13日18：00

福容徠旅通用券：適用林口、中壢、水里、高雄、墾丁及澎湖，共6間飯店。

福容家會員優惠：住宿券買6送1，另贈假日免加價券2張、免費加人券3張。

住宿券優惠價格：新聞稿標示平均每張約2,399元，實際計算方式待確認。

徠旅3張體驗組：優惠價8,397元，平均每張2,799元。

福容聯合住宿券買15送2

活動時間：2026年10月22日12：00至11月13日18：00

福容家會員優惠：聯合住宿券買15送2，平均每張2,815元。

淡水漁人碼頭店：可欣賞河海夕陽、搭乘淡海輕軌，並體驗黃金美人湯。

福隆店：主打海洋溫泉，指定旅展票券三天兩夜住宿，每晚4,223元起。

麗寶店：結合麗寶樂園、麗寶Outlet Mall及周邊休閒設施。

高雄店：可串聯駁二藝術特區、愛河灣與高雄港區景點。

嘉義福容voco住宿2折優惠

活動時間：2026年10月22日12：00至11月13日18：00

高級客房住宿優惠：旅展期間推出2折起，實際房價依飯店方案為準。

平日入住加碼：週一至週四入住，加贈晚餐2客。

優惠注意事項：新聞稿未提供折扣原價、適用入住日期及晚餐內容。

福容美食通用券買10送2

活動時間：2026年10月22日12：00至11月13日18：00

美食通用券買6送1：優惠價7,680元。

美食通用券買10送2：優惠價12,800元，平均每張約1,067元。

指定餐飲內容：雙人五道式套餐、田園自助餐、星級片皮烤鴨及桌菜饗宴。

適用用餐需求：親友聚餐、家庭慶祝及企業餐敘，實際使用據點依官方規定。

福容ITF實體旅展限定活動

活動時間：2026年11月6日至11月9日

活動地點：南港展覽館一館4樓M405攤位。

福容抓抓樂：旅展現場推出互動活動，參加條件以現場公告為準。

會員專屬優惠：推出LINE Pay1,200元優惠券，使用條件待官方確認。

福容旅展APP登錄抽住宿券

活動時間：2026年10月22日至11月13日

抽獎參加方式：活動期間憑發票登錄福容家APP，即可參加抽獎活動。

抽獎獎項：有機會獲得價值20,000元住宿券。

活動注意事項：抽獎名額、登錄期限及得獎公告方式，原始新聞稿未載明。

官方網址：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/

購買前注意事項

徠旅住宿券買贈資訊前後不一致，原稿分別記載買6送6及買6送1，應以業者確認結果為準。

住宿券適用館別、假日加價、免費加人及票券使用期限，購買前應確認完整規則。

嘉義福容voco住宿2折及平日贈晚餐優惠，尚未提供完整房價與適用日期限制。

實體旅展抓抓樂、LINE Pay優惠券及APP抽獎，實際參加資格與使用方式應以官方公告為準。

如果還在猶豫要買飯店住宿券，還是直接預訂優惠房價，可以接著看看不同訂房方案的省錢攻略

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