福容旅展住宿券2,399元起！嘉義福容voco下殺2折送雙人晚餐，6間徠旅飯店任選再享買6送1優惠

福容ITF旅展住宿券2,399元起，嘉義福容voco下殺2折再送雙人晚餐。窩客島資深編輯李維唐提醒，這波優惠涵蓋6間徠旅飯店與溫泉度假選擇，買券前應先確認適用館別及使用條件。
想安排秋冬旅行，福容大飯店這波ITF線上旅展可以先看起來！2026福容ITF線上旅展自10月22日中午12時開賣，一路優惠到11月13日下午6時，全新推出「福容徠旅通用券」，住宿平均每張約2,399元，還有福容聯合住宿券買15送2、美食通用券買10送2等優惠。這次連嘉義福容voco酒店都加入優惠行列，高級客房下殺2折起，週一至週四入住再送2客晚餐。想去淡水泡溫泉、福隆看海，或是安排墾丁、澎湖小旅行，都能趁這波旅展先挑好下一趟假期。
福容徠旅住宿券2,399元起
這次福容旅展最值得留意的新選擇，就是首度推出的「福容徠旅通用券」。比起每次旅行都要重新挑選住宿優惠，這張通用券一次涵蓋林口、中壢、水里、高雄、墾丁及澎湖6間福容徠旅飯店，無論想安排城市週末小旅行，還是留幾天假期往南部、離島走走，都有不同的住宿地點可以選擇。
喜歡逛街吃美食，可以考慮林口、中壢或高雄。想把步調放慢一點，南投水里的山城風景與鐵道旅行就很適合排進行程。若是準備安排海邊假期，墾丁與澎湖也在適用名單內。對於還沒決定旅行目的地，卻想趁旅展先買住宿券的人來說，6館通用的選擇相當實用。
福容徠旅買6送1加碼贈券
福容徠旅通用券針對福容家會員推出買6送1優惠，購買6張住宿券就加贈1張住宿券，另外還有假日免加價券2張，以及免費加人券3張。對於習慣利用週末出遊，或偶爾想帶家人、朋友一起旅行的旅客來說，這些附加券也是規劃住宿時值得留意的部分。
不想一次買太多張住宿券，也有3張體驗組可以選擇，優惠價8,397元，平均每張2,799元。像是情侶安排幾次週末約會，或是小資族想先體驗不同城市的福容徠旅，都可以依照實際旅行次數挑選方案，不必一次購買大量票券。
福容聯合住宿券買15送2
除了全新徠旅住宿券，原本就受到旅客關注的「福容聯合住宿券」也推出會員優惠，買15送2，平均每張2,815元。這款住宿券適合喜歡安排不同旅行主題的人，從城市住宿、海景度假到溫泉假期，都能依照目的地與飯店特色挑選。
如果平常就習慣安排家庭旅行，或是每年固定會安排幾次飯店度假，聯合住宿券可以列入比較清單。尤其進入秋冬季節，想泡湯、看海、逛街購物，不同福容飯店都有各自的旅行玩法，也讓住宿券不只是訂房優惠，更能成為安排下一趟假期的起點。
淡水福容泡黃金美人湯賞夕陽
秋冬不想跑太遠，淡水就是很適合安排兩天一夜的旅行地點。福容大飯店淡水漁人碼頭店擁有河海景觀與夕陽美景，白天可以先沿著漁人碼頭散步，欣賞淡水河口風光，再搭乘淡海輕軌走訪淡水街區，把熟悉的北台灣景點串成一趟輕旅行。
等到傍晚回到飯店，還能安排體驗特色「黃金美人湯」。對於平日工作忙碌、假日只想找個地方好好休息的人來說，不需要排滿景點，也能享受看夕陽、逛老街與泡湯的旅行節奏。尤其天氣逐漸轉涼，泡湯也成為淡水住宿值得期待的一環。
福隆海洋溫泉每晚4,223元起
喜歡山海風景的人，可以把福容大飯店福隆店放進秋冬旅行清單。福隆店主打全台唯一海洋溫泉，秋天可以安排草嶺古道健行，欣賞沿途芒花與東北角海岸景色，到了冬天則能把行程重點留給溫泉，享受不同季節的福隆風情。
這次旅展使用指定票券入住福隆店，三天兩夜方案每晚4,223元起。白天到戶外走走，回到飯店再安排泡湯時間，對於想同時享受自然風景與飯店度假的旅客來說，福隆是相當適合的選擇。尤其不想每天趕著換飯店的人，也能考慮直接安排三天兩夜，慢慢感受東北角的海岸風景。
麗寶福容親子旅行一次玩
帶小朋友出門，最怕住宿、景點與購物行程分散，光是移動就花掉不少時間。福容大飯店麗寶店結合麗寶樂園、麗寶Outlet Mall及周邊休閒設施，適合安排以親子娛樂為主的假期。白天可以把時間留給樂園設施，接著到Outlet逛街購物，再回到飯店休息，不必為了不同活動安排太多跨區移動。對於想讓孩子玩得開心、大人也能保留購物與休息時間的家庭來說，麗寶福容的周邊設施相當適合安排兩天一夜行程。
高雄福容串聯駁二與愛河灣
如果比較喜歡城市旅行，高雄福容也是這次聯合住宿券可以留意的飯店。周邊能串聯駁二藝術特區、愛河灣及高雄港區景點，不論喜歡藝術展覽、港灣風景，還是夜晚的城市景色，都有不同的玩法。
白天可以先到駁二走走，看看港區周邊的藝術與城市風景，傍晚再把時間留給愛河灣。相較於需要安排大量交通接駁的郊區旅行，高雄市區的景點組合更適合喜歡自由調整行程的人，也能依照天氣與旅伴喜好決定當天要去哪裡。
嘉義福容voco住宿2折再送晚餐
這次福容ITF旅展另一個值得關注的住宿優惠，就是嘉義福容voco酒店。旅展期間，高級客房推出2折起優惠，若選擇週一至週四平日入住，還能額外獲贈2客晚餐，對於能安排平日休假的旅客來說，住宿與晚餐一次安排，確實很有吸引力。
尤其想安排情侶旅行或雙人飯店假期的人，可以留意平日入住方案。白天安排嘉義市區行程，晚上回到飯店享用晚餐，不必再另外尋找用餐地點。若本來就打算安排嘉義兩天一夜，這次高級客房折扣加上雙人晚餐贈禮，可以一起納入住宿預算比較。
福容美食券1,067元起
不打算出遠門的人，這次福容旅展也有餐飲優惠可以買。福容美食通用券推出買6送1，優惠價7,680元，以及買10送2，優惠價12,800元，後者平均每張約1,067元，適合提前準備家庭聚餐、朋友聚會或企業餐敘。
餐飲內容也有不同選擇，指定據點提供雙人五道式套餐、田園自助餐、星級片皮烤鴨及桌菜饗宴。想安排兩個人的約會餐，可以考慮套餐形式。若是家庭聚餐或多人慶祝活動，也能留意自助餐與桌菜選擇。對於原本就有飯店用餐計畫的人，趁旅展先比較餐券價格與適用餐廳，或許能找到更符合預算的方案。
福容ITF實體旅展11月6日登場
除了10月22日開賣的線上旅展，福容大飯店也將於11月6日至11月9日參加ITF實體旅展，地點位於南港展覽館一館4樓M405攤位。現場規劃福容抓抓樂，以及會員專屬LINE Pay1,200元優惠券等活動，想親自到旅展了解住宿與餐飲方案的人，可以把福容攤位排進逛展路線。
線上旅展則持續販售至11月13日下午6時，活動期間憑發票登錄福容家APP，還有機會抽中價值20,000元的住宿券。無論是想提前安排秋冬泡湯假期、替明年旅行準備住宿券，還是先買餐券留著家庭聚餐使用，都可以依照實際需求比較優惠內容。購買前也別忘了確認各款票券的適用館別、使用方式與相關限制，才能把旅展優惠用在真正想去的地方。
福容2026ITF旅展優惠活動條列整理
福容徠旅住宿券2,399元起
活動時間：2026年10月22日12：00至11月13日18：00
- 福容徠旅通用券：適用林口、中壢、水里、高雄、墾丁及澎湖，共6間飯店。
- 福容家會員優惠：住宿券買6送1，另贈假日免加價券2張、免費加人券3張。
- 住宿券優惠價格：新聞稿標示平均每張約2,399元，實際計算方式待確認。
- 徠旅3張體驗組：優惠價8,397元，平均每張2,799元。
福容聯合住宿券買15送2
活動時間：2026年10月22日12：00至11月13日18：00
- 福容家會員優惠：聯合住宿券買15送2，平均每張2,815元。
- 淡水漁人碼頭店：可欣賞河海夕陽、搭乘淡海輕軌，並體驗黃金美人湯。
- 福隆店：主打海洋溫泉，指定旅展票券三天兩夜住宿，每晚4,223元起。
- 麗寶店：結合麗寶樂園、麗寶Outlet Mall及周邊休閒設施。
- 高雄店：可串聯駁二藝術特區、愛河灣與高雄港區景點。
嘉義福容voco住宿2折優惠
活動時間：2026年10月22日12：00至11月13日18：00
- 高級客房住宿優惠：旅展期間推出2折起，實際房價依飯店方案為準。
- 平日入住加碼：週一至週四入住，加贈晚餐2客。
- 優惠注意事項：新聞稿未提供折扣原價、適用入住日期及晚餐內容。
福容美食通用券買10送2
活動時間：2026年10月22日12：00至11月13日18：00
- 美食通用券買6送1：優惠價7,680元。
- 美食通用券買10送2：優惠價12,800元，平均每張約1,067元。
- 指定餐飲內容：雙人五道式套餐、田園自助餐、星級片皮烤鴨及桌菜饗宴。
- 適用用餐需求：親友聚餐、家庭慶祝及企業餐敘，實際使用據點依官方規定。
福容ITF實體旅展限定活動
活動時間：2026年11月6日至11月9日
- 活動地點：南港展覽館一館4樓M405攤位。
- 福容抓抓樂：旅展現場推出互動活動，參加條件以現場公告為準。
- 會員專屬優惠：推出LINE Pay1,200元優惠券，使用條件待官方確認。
福容旅展APP登錄抽住宿券
活動時間：2026年10月22日至11月13日
- 抽獎參加方式：活動期間憑發票登錄福容家APP，即可參加抽獎活動。
- 抽獎獎項：有機會獲得價值20,000元住宿券。
- 活動注意事項：抽獎名額、登錄期限及得獎公告方式，原始新聞稿未載明。
官方網址：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/
購買前注意事項
- 徠旅住宿券買贈資訊前後不一致，原稿分別記載買6送6及買6送1，應以業者確認結果為準。
- 住宿券適用館別、假日加價、免費加人及票券使用期限，購買前應確認完整規則。
- 嘉義福容voco住宿2折及平日贈晚餐優惠，尚未提供完整房價與適用日期限制。
- 實體旅展抓抓樂、LINE Pay優惠券及APP抽獎，實際參加資格與使用方式應以官方公告為準。
如果還在猶豫要買飯店住宿券，還是直接預訂優惠房價，可以接著看看不同訂房方案的省錢攻略
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