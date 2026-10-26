晶華酒店旅展優惠57折開搶！栢麗廳吃到飽、故宮晶華烤鴨下殺57折，A5和牛61折、住宿券買10送1

晶華酒店2026線上旅展搶先開賣，烤鴨、栢麗廳早餐最低57折，住宿券買10送1。資深編輯李維唐整理本次優惠，帶讀者掌握餐飲折扣與住宿票券亮點。
2026台灣國際旅展還沒開跑，晶華酒店就先把住宿、吃到飽、烤鴨、龍蝦與和牛優惠端出來！晶華國際酒店集團宣布線上旅展搶先開賣，餐飲優惠最低57折起，包含故宮晶華烤鴨、栢麗廳自助早餐、三燔本家日本A5和牛壽喜燒，以及azie爐烤牛排通通有優惠。想安排年底度假也有好康，每張3,000元的「環遊晶華住宿券」推出買10送1，還能選擇亞洲萬里通8,000哩回饋，無論想揪朋友吃大餐、帶家人住飯店，還是安排一場北投美食小旅行，都能趁這波線上旅展提前選購。
晶華酒店旅展優惠57折起
每年旅展最讓人期待的，就是平常捨不得吃的飯店餐廳，終於有機會用優惠價格安排一頓好料。2026台灣國際旅展將於11月6日至11月9日在南港展覽館登場，晶華集團提前啟動線上優惠，集結台北晶華酒店、故宮晶華、泰市場及北投多家餐廳，從雙人約會、四人聚餐到家庭慶祝，都能找到適合的餐飲票券。
這次最值得關注的優惠集中在57折至7折區間，故宮晶華「平日限定烤鴨優惠券」約57折，栢麗廳「平日早餐雙人券」同樣約57折，三燔本家「平日雙人日本A5和牛壽喜燒共鍋放題券」約61折。喜歡海鮮的饕客，也能鎖定約63折的「平日晚餐龍蝦雙人分享餐」，不用等到旅展現場，就能提前挑選想吃的餐廳。
故宮晶華烤鴨57折最吸睛
想找一頓有儀式感的聚餐，故宮晶華烤鴨絕對是這次優惠名單中的焦點。「平日限定烤鴨優惠券」祭出約57折優惠，也是晶華集團本次折扣最深的商品之一。烤鴨最迷人的就是經過烘烤後呈現的誘人色澤，帶著烘烤香氣的鴨皮，搭配經典中式料理的豐盛感，很適合安排親友相聚時共享。
同樣適合約會與慶祝的「平日晚餐龍蝦雙人分享餐」，則推出約63折優惠。以龍蝦作為雙人餐桌主角，讓原本平凡的晚餐多了值得期待的美食亮點。想吃烤鴨可以安排家庭聚餐，想用海鮮犒賞自己，也能趁優惠期間提前購券。
栢麗廳吃到飽早餐57折
台北晶華酒店人氣自助餐廳「栢麗廳」，這次把早餐與午餐優惠一起帶進線上旅展。最吸引人的「平日早餐雙人券」約57折，適合想把平日早晨過得悠閒一點的旅人。坐在自然天光灑落的用餐空間，欣賞城市花園景致，慢慢享用曾獲CNN推薦的中西式自助早餐，不必特別安排住宿，也能享受飯店早餐的度假氛圍。
如果想揪家人或朋友吃得更澎湃，可以選擇約7折的「平日午餐四人券」。栢麗廳餐檯集結漁港直送鮮魚、海鮮料理、星級主廚客座餐檯與精緻甜點，從喜歡海鮮的長輩，到偏愛甜點的朋友，都能依照自己的口味挑選。這次另有約76折的平日午餐雙人優惠券，無論雙人約會或四人聚餐，都有不同選擇。
azie爐烤牛排最低66折
喜歡大口吃肉的饕客，別錯過位於台北晶華酒店中庭的azie。這次主打「爐烤日本和牛獨享券」，推出約66折優惠，細緻油花與濃郁肉香是日本和牛最讓人期待的特色。對於想享受一頓精緻牛排大餐，又不一定要找人同行的消費者來說，獨享餐券正好能滿足一個人吃好料的心情。
雙人約會則能鎖定長年熱賣的「冠軍爐烤肋眼牛排雙人券」，約76折優惠，讓牛排成為約會餐桌的主角。另一款「肋眼牛排龍蝦海陸獨享券」，則把牛排與龍蝦兩種人氣主餐放在同一份餐點中，適合想一次滿足肉香與海鮮風味的饕客。
三燔A5和牛壽喜燒61折
天氣漸漸轉涼，最適合約朋友圍著熱騰騰的鍋物聊天。台北晶華酒店三燔本家推出「平日雙人日本A5和牛壽喜燒共鍋放題券」，優惠約61折，讓日本A5和牛成為這波旅展的另一個美食焦點。細緻油花分布在柔嫩的和牛肉片上，搭配鹹甜交織的壽喜燒醬汁，正是日式鍋物令人期待的滋味。喜歡壽喜燒的消費者，還能選擇「平日午餐雙人與四人壽喜燒放題券」，不論是兩個人想吃一頓暖心午餐，還是四人揪團聚餐，都能依照用餐人數安排。
泰市場泰式吃到飽76折
想吃點酸香開胃、辛香濃郁的料理，可以把目光轉向大直英迪格酒店4樓的「泰市場」。這次推出約76折的「平日午餐四人券」，把泰式料理最迷人的酸、辣、香一次搬上餐桌，適合喜歡南洋風味的朋友相約聚餐。
從清爽開胃的泰式涼拌菜、香氣濃郁的辛香熱炒，到風味鮮明的咖哩、海鮮與泰式甜品，餐檯集結不同層次的南洋美食。想吃清爽的可以先從涼拌料理開始，喜歡重口味的則能鎖定熱炒與咖哩，不必出國就能在台北安排一場充滿泰式風情的美食聚會。
北投三燔鍋物74折
除了台北市區的餐廳，晶華集團這次也把北投美食納入優惠名單。位於北投晶泉丰旅的「三燔北投」，推出「平日午餐四人壽喜燒或涮涮鍋共鍋放題券」，優惠約74折，讓喜歡日式鍋物的家庭與朋友，可以依照口味選擇不同湯底與吃法。
喜歡濃郁風味，可以選擇鹹甜交融的壽喜燒，讓肉片與醬汁香氣相互襯托。偏愛清爽滋味的饕客，則能選擇涮涮鍋，品嚐肉品與蔬菜的鮮美。安排北投半日遊時，也能把這頓鍋物午餐排進行程，讓散步與美食成為放鬆日常的組合。
泉源閣烤鴨龍蝦76折起
想在北投吃得更有台灣味，可以鎖定北投晶泉丰旅的「泉源閣」。這次推出兩款適合四人聚餐的優惠餐券，包含約78折的「平日午餐四人總鋪師烤鴨辦桌券」，以及約76折的「平日午餐四人龍蝦分享餐」。
總鋪師烤鴨辦桌以經典烤鴨搭配豐盛台式佳餚，延續台灣辦桌料理熱鬧分享的特色，特別適合家人相聚。喜歡海鮮的朋友，則能選擇以龍蝦為主角的四人分享餐。從日式壽喜燒、涮涮鍋到台式烤鴨與龍蝦，北投一次集結不同風格的聚餐選擇，也讓美食成為安排小旅行的理由。
晶華住宿券3,000元買10送1
除了吃大餐，這次旅展另一個值得注意的優惠，就是晶華集團每年熱賣的「環遊晶華住宿券」。每張售價3,000元，可以依照不同飯店所需的票券張數，選擇入住晶華、晶英、晶泉丰旅及捷絲旅等集團旗下品牌，讓旅人依照預算與旅行喜好，安排不同城市的住宿體驗。
這次同步推出「買10送1」或「贈亞洲萬里通8,000哩」兩種優惠方案。以單張3,000元計算，購買10張的票券金額為30,000元，選擇買10送1方案即可取得11張住宿券。對於有多次住宿計畫、喜歡安排國內小旅行的消費者來說，可以先評估各飯店所需張數，再決定適合自己的購券方式。
沐蘭SPA療程79折放鬆身心
旅展優惠也不只有住宿與餐飲，想找時間好好放鬆的人，可以留意台北晶華酒店20樓的「沐蘭SPA」。這次推出約79折的「旅人最愛療程券」，主打紓解時差按摩療程，適合旅行結束後想舒緩疲憊，或是平常工作忙碌、希望為自己保留休息時間的消費者。
另外還有三張一組的「SPA療程二選一優惠套票」，每張都能選擇「旅人最愛紓解時差按摩療程」或「循環復甦中式指壓按摩」。每次療程可使用私人療程房90分鐘，包含60分鐘按摩，以及30分鐘更衣、蒸汽與淋浴時間。比起匆忙結束按摩就離開，這樣的安排也讓休息時間更加完整。
晶華線上旅展提前開賣
2026台灣國際旅展將於11月6日至11月9日在南港展覽館舉行，晶華集團已提前啟動線上販售，讓消費者不必等到實體旅展開幕，就能先挑選住宿券、餐飲券與SPA療程。這次優惠涵蓋平日雙人、四人餐券及不同住宿方案，購買前可先確認使用人數、適用時段與各項票券規定，再依照自己的聚餐或旅行計畫安排。
想吃栢麗廳自助餐、故宮晶華烤鴨、三燔和牛壽喜燒，或計畫安排北投美食之旅，都能先從線上旅展比較優惠。晶華集團也提供官方網站及旅展商品專頁，方便消費者查詢各項票券內容與購買資訊。
2026晶華酒店線上旅展優惠活動整理
活動時間：即日起線上開賣，2026台灣國際旅展於11月6日至11月9日舉行。
活動官網：https://www.regenttaiwan.com
晶華酒店住宿券買10送1
- 環遊晶華住宿券：每張3,000元，可依不同飯店所需張數，選擇入住晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅。
- 住宿券優惠：買10張送1張，購買10張共30,000元，可取得11張住宿券。
- 哩程回饋方案：購買10張住宿券，可選擇獲贈亞洲萬里通8,000哩，與買10送1優惠二選一。
故宮晶華烤鴨龍蝦優惠
- 平日限定烤鴨優惠券：約57折，適合親友聚餐。
- 平日晚餐龍蝦雙人分享餐：約63折，主打雙人龍蝦料理。
栢麗廳吃到飽優惠57折起
- 平日早餐雙人券：約57折，享用中西式自助早餐。
- 平日午餐雙人券：約76折，提供生魚片與多樣自助餐料理。
- 平日午餐四人券：約7折，包含海鮮料理、鮮魚、主廚客座餐檯與甜點。
azie牛排優惠66折起
- 爐烤日本和牛獨享券：約66折，主打日本和牛與爐烤料理。
- 冠軍爐烤肋眼牛排雙人券：約76折，適合雙人約會聚餐。
- 肋眼牛排龍蝦海陸獨享券：提供肋眼牛排與龍蝦組合。
三燔本家A5和牛壽喜燒優惠
- 平日雙人日本A5和牛壽喜燒共鍋放題券：約61折，主打日本A5和牛壽喜燒。
- 平日午餐雙人壽喜燒放題券：適合雙人聚餐
- 平日午餐四人壽喜燒放題券：適合四人共享
泰市場泰式吃到飽優惠
- 平日午餐四人券：約76折，提供泰式涼拌菜、熱炒、咖哩、海鮮與泰式甜品。
- 餐廳位置：大直英迪格酒店4樓。
北投三燔壽喜燒優惠
- 平日午餐四人壽喜燒或涮涮鍋共鍋放題券：約74折，可選擇壽喜燒或涮涮鍋。
- 餐廳位置：北投晶泉丰旅三燔北投。
北投泉源閣烤鴨龍蝦優惠
- 平日午餐四人總鋪師烤鴨辦桌券：約78折，提供烤鴨與台式辦桌料理。
- 平日午餐四人龍蝦分享餐：約76折，主打四人龍蝦分享料理。
- 餐廳位置：北投晶泉丰旅泉源閣。
晶華沐蘭SPA療程優惠
- 旅人最愛療程券：約79折，提供紓解時差按摩療程。
- SPA療程二選一優惠套票：每組3張，每張可選擇紓解時差按摩或循環復甦中式指壓按摩，優惠價格未公布。
- 療程時間：每次使用私人療程房90分鐘，包含60分鐘按摩及30分鐘更衣、蒸汽與淋浴時間。
- 療程地點：台北晶華酒店20樓沐蘭SPA。
晶華酒店線上旅展購買資訊
- 線上開賣時間：即日起，確切截止日期未公布。
- 實體旅展時間：2026年11月6日至11月9日。
- 實體旅展地點：南港展覽館。
- 優惠商品：住宿券、餐飲券、泡湯及SPA療程。
- 商品購買網址：https://twanga.mohist.com.tw/LIKEGO/index.php?GetStore=SLK
注意事項：餐飲票券部分限定平日使用，各商品實際售價、使用期限、訂位方式及限制，應以官方購券頁面公告為準。
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