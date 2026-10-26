晶華酒店旅展優惠57折開搶！栢麗廳吃到飽、故宮晶華烤鴨下殺57折，A5和牛61折、住宿券買10送1

晶華酒店2026線上旅展搶先開賣，烤鴨、栢麗廳早餐最低57折，住宿券買10送1。資深編輯李維唐整理本次優惠，帶讀者掌握餐飲折扣與住宿票券亮點。

2026台灣國際旅展還沒開跑，晶華酒店就先把住宿、吃到飽、烤鴨、龍蝦與和牛優惠端出來！晶華國際酒店集團宣布線上旅展搶先開賣，餐飲優惠最低57折起，包含故宮晶華烤鴨、栢麗廳自助早餐、三燔本家日本A5和牛壽喜燒，以及azie爐烤牛排通通有優惠。想安排年底度假也有好康，每張3,000元的「環遊晶華住宿券」推出買10送1，還能選擇亞洲萬里通8,000哩回饋，無論想揪朋友吃大餐、帶家人住飯店，還是安排一場北投美食小旅行，都能趁這波線上旅展提前選購。

▲想吃海鮮又想來點酸辣開胃的泰式料理，泰市場這桌真的很有吸引力。螃蟹、鮮蝦與各式海鮮堆得滿滿，搭配香氣濃郁的泰式料理，讓人想直接揪朋友開吃。大直泰市場平日午餐四人券約76折，聚餐想換個南洋口味可以鎖定。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



晶華酒店旅展優惠57折起

每年旅展最讓人期待的，就是平常捨不得吃的飯店餐廳，終於有機會用優惠價格安排一頓好料。2026台灣國際旅展將於11月6日至11月9日在南港展覽館登場，晶華集團提前啟動線上優惠，集結台北晶華酒店、故宮晶華、泰市場及北投多家餐廳，從雙人約會、四人聚餐到家庭慶祝，都能找到適合的餐飲票券。

這次最值得關注的優惠集中在57折至7折區間，故宮晶華「平日限定烤鴨優惠券」約57折，栢麗廳「平日早餐雙人券」同樣約57折，三燔本家「平日雙人日本A5和牛壽喜燒共鍋放題券」約61折。喜歡海鮮的饕客，也能鎖定約63折的「平日晚餐龍蝦雙人分享餐」，不用等到旅展現場，就能提前挑選想吃的餐廳。

故宮晶華烤鴨57折最吸睛

想找一頓有儀式感的聚餐，故宮晶華烤鴨絕對是這次優惠名單中的焦點。「平日限定烤鴨優惠券」祭出約57折優惠，也是晶華集團本次折扣最深的商品之一。烤鴨最迷人的就是經過烘烤後呈現的誘人色澤，帶著烘烤香氣的鴨皮，搭配經典中式料理的豐盛感，很適合安排親友相聚時共享。

同樣適合約會與慶祝的「平日晚餐龍蝦雙人分享餐」，則推出約63折優惠。以龍蝦作為雙人餐桌主角，讓原本平凡的晚餐多了值得期待的美食亮點。想吃烤鴨可以安排家庭聚餐，想用海鮮犒賞自己，也能趁優惠期間提前購券。

▲故宮晶華烤鴨控準備開吃，整隻烤鴨披著油亮金黃的酥香外皮，搭配餅皮與配料，光看就讓人食指大動。這次晶華線上旅展推出平日限定烤鴨優惠券，約57折就能享受經典烤鴨美味，揪家人聚餐正是時候。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

栢麗廳吃到飽早餐57折

台北晶華酒店人氣自助餐廳「栢麗廳」，這次把早餐與午餐優惠一起帶進線上旅展。最吸引人的「平日早餐雙人券」約57折，適合想把平日早晨過得悠閒一點的旅人。坐在自然天光灑落的用餐空間，欣賞城市花園景致，慢慢享用曾獲CNN推薦的中西式自助早餐，不必特別安排住宿，也能享受飯店早餐的度假氛圍。

如果想揪家人或朋友吃得更澎湃，可以選擇約7折的「平日午餐四人券」。栢麗廳餐檯集結漁港直送鮮魚、海鮮料理、星級主廚客座餐檯與精緻甜點，從喜歡海鮮的長輩，到偏愛甜點的朋友，都能依照自己的口味挑選。這次另有約76折的平日午餐雙人優惠券，無論雙人約會或四人聚餐，都有不同選擇。

▲海鮮控最期待的吃到飽畫面來了，整尾鮮魚、螃蟹、貝類與各式海鮮擺滿餐檯，豐盛程度讓人光看就想開吃。晶華栢麗廳平日午餐四人券約7折，想揪家人朋友一起享受海鮮大餐，這波旅展優惠值得留意。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



azie爐烤牛排最低66折

喜歡大口吃肉的饕客，別錯過位於台北晶華酒店中庭的azie。這次主打「爐烤日本和牛獨享券」，推出約66折優惠，細緻油花與濃郁肉香是日本和牛最讓人期待的特色。對於想享受一頓精緻牛排大餐，又不一定要找人同行的消費者來說，獨享餐券正好能滿足一個人吃好料的心情。

雙人約會則能鎖定長年熱賣的「冠軍爐烤肋眼牛排雙人券」，約76折優惠，讓牛排成為約會餐桌的主角。另一款「肋眼牛排龍蝦海陸獨享券」，則把牛排與龍蝦兩種人氣主餐放在同一份餐點中，適合想一次滿足肉香與海鮮風味的饕客。

▲牛排控看到這粉嫩切面應該很難不心動，厚切爐烤肋眼牛排帶著漂亮的玫瑰色澤，外層烤得焦香，切開還能看見細緻肉質與油花。台北晶華酒店azie冠軍爐烤肋眼牛排雙人券約76折，想安排一頓有儀式感的牛排約會，這次正好有優惠。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

三燔A5和牛壽喜燒61折

天氣漸漸轉涼，最適合約朋友圍著熱騰騰的鍋物聊天。台北晶華酒店三燔本家推出「平日雙人日本A5和牛壽喜燒共鍋放題券」，優惠約61折，讓日本A5和牛成為這波旅展的另一個美食焦點。細緻油花分布在柔嫩的和牛肉片上，搭配鹹甜交織的壽喜燒醬汁，正是日式鍋物令人期待的滋味。喜歡壽喜燒的消費者，還能選擇「平日午餐雙人與四人壽喜燒放題券」，不論是兩個人想吃一頓暖心午餐，還是四人揪團聚餐，都能依照用餐人數安排。

▲天氣轉涼就想吃鍋，滿滿肉片、鮮綠蔬菜、菇類與日式鍋物配料擺滿桌，光看就讓人想趕快開鍋。北投晶泉丰旅三燔北投推出平日午餐四人共鍋放題券，壽喜燒或涮涮鍋都能選，約74折就能揪朋友一起暖心開吃。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



泰市場泰式吃到飽76折

想吃點酸香開胃、辛香濃郁的料理，可以把目光轉向大直英迪格酒店4樓的「泰市場」。這次推出約76折的「平日午餐四人券」，把泰式料理最迷人的酸、辣、香一次搬上餐桌，適合喜歡南洋風味的朋友相約聚餐。

從清爽開胃的泰式涼拌菜、香氣濃郁的辛香熱炒，到風味鮮明的咖哩、海鮮與泰式甜品，餐檯集結不同層次的南洋美食。想吃清爽的可以先從涼拌料理開始，喜歡重口味的則能鎖定熱炒與咖哩，不必出國就能在台北安排一場充滿泰式風情的美食聚會。

北投三燔鍋物74折

除了台北市區的餐廳，晶華集團這次也把北投美食納入優惠名單。位於北投晶泉丰旅的「三燔北投」，推出「平日午餐四人壽喜燒或涮涮鍋共鍋放題券」，優惠約74折，讓喜歡日式鍋物的家庭與朋友，可以依照口味選擇不同湯底與吃法。

喜歡濃郁風味，可以選擇鹹甜交融的壽喜燒，讓肉片與醬汁香氣相互襯托。偏愛清爽滋味的饕客，則能選擇涮涮鍋，品嚐肉品與蔬菜的鮮美。安排北投半日遊時，也能把這頓鍋物午餐排進行程，讓散步與美食成為放鬆日常的組合。

▲日本A5和牛的細緻油花太誘人，大片粉嫩肉片輕輕放進熱騰騰的壽喜燒鍋裡，搭配鹹甜醬汁與滿滿蔬菜，就是秋冬最讓人期待的暖心滋味。三燔本家平日雙人和牛壽喜燒共鍋放題券約61折，和牛控可以先收進口袋名單。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

泉源閣烤鴨龍蝦76折起

想在北投吃得更有台灣味，可以鎖定北投晶泉丰旅的「泉源閣」。這次推出兩款適合四人聚餐的優惠餐券，包含約78折的「平日午餐四人總鋪師烤鴨辦桌券」，以及約76折的「平日午餐四人龍蝦分享餐」。

總鋪師烤鴨辦桌以經典烤鴨搭配豐盛台式佳餚，延續台灣辦桌料理熱鬧分享的特色，特別適合家人相聚。喜歡海鮮的朋友，則能選擇以龍蝦為主角的四人分享餐。從日式壽喜燒、涮涮鍋到台式烤鴨與龍蝦，北投一次集結不同風格的聚餐選擇，也讓美食成為安排小旅行的理由。

▲台式辦桌就是要這麼澎湃，整隻油亮烤鴨端上桌，周圍還有滿滿熱炒、海鮮與各式台式料理，每一道都充滿熱鬧聚餐的味道。北投晶泉丰旅泉源閣推出平日午餐四人總鋪師烤鴨辦桌券，約78折就能揪團共享豐盛台菜。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



晶華住宿券3,000元買10送1

除了吃大餐，這次旅展另一個值得注意的優惠，就是晶華集團每年熱賣的「環遊晶華住宿券」。每張售價3,000元，可以依照不同飯店所需的票券張數，選擇入住晶華、晶英、晶泉丰旅及捷絲旅等集團旗下品牌，讓旅人依照預算與旅行喜好，安排不同城市的住宿體驗。

這次同步推出「買10送1」或「贈亞洲萬里通8,000哩」兩種優惠方案。以單張3,000元計算，購買10張的票券金額為30,000元，選擇買10送1方案即可取得11張住宿券。對於有多次住宿計畫、喜歡安排國內小旅行的消費者來說，可以先評估各飯店所需張數，再決定適合自己的購券方式。

沐蘭SPA療程79折放鬆身心

旅展優惠也不只有住宿與餐飲，想找時間好好放鬆的人，可以留意台北晶華酒店20樓的「沐蘭SPA」。這次推出約79折的「旅人最愛療程券」，主打紓解時差按摩療程，適合旅行結束後想舒緩疲憊，或是平常工作忙碌、希望為自己保留休息時間的消費者。

另外還有三張一組的「SPA療程二選一優惠套票」，每張都能選擇「旅人最愛紓解時差按摩療程」或「循環復甦中式指壓按摩」。每次療程可使用私人療程房90分鐘，包含60分鐘按摩，以及30分鐘更衣、蒸汽與淋浴時間。比起匆忙結束按摩就離開，這樣的安排也讓休息時間更加完整。

晶華線上旅展提前開賣

2026台灣國際旅展將於11月6日至11月9日在南港展覽館舉行，晶華集團已提前啟動線上販售，讓消費者不必等到實體旅展開幕，就能先挑選住宿券、餐飲券與SPA療程。這次優惠涵蓋平日雙人、四人餐券及不同住宿方案，購買前可先確認使用人數、適用時段與各項票券規定，再依照自己的聚餐或旅行計畫安排。

想吃栢麗廳自助餐、故宮晶華烤鴨、三燔和牛壽喜燒，或計畫安排北投美食之旅，都能先從線上旅展比較優惠。晶華集團也提供官方網站及旅展商品專頁，方便消費者查詢各項票券內容與購買資訊。

▲生魚片控看到這一整排海鮮餐檯真的很難忍住，粉嫩鮭魚、油花細緻的魚肉與繽紛日式料理整齊排開，每一盤都讓人想夾。晶華栢麗廳平日午餐雙人券約76折，喜歡日式生魚片與自助餐的饕客，這次可以好好安排一頓。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理





2026晶華酒店線上旅展優惠活動整理

活動時間：即日起線上開賣，2026台灣國際旅展於11月6日至11月9日舉行。

活動官網：https://www.regenttaiwan.com

晶華酒店住宿券買10送1

環遊晶華住宿券：每張3,000元，可依不同飯店所需張數，選擇入住晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅。

住宿券優惠：買10張送1張，購買10張共30,000元，可取得11張住宿券。

哩程回饋方案：購買10張住宿券，可選擇獲贈亞洲萬里通8,000哩，與買10送1優惠二選一。

故宮晶華烤鴨龍蝦優惠

平日限定烤鴨優惠券：約57折，適合親友聚餐。

平日晚餐龍蝦雙人分享餐：約63折，主打雙人龍蝦料理。

栢麗廳吃到飽優惠57折起

平日早餐雙人券：約57折，享用中西式自助早餐。

平日午餐雙人券：約76折，提供生魚片與多樣自助餐料理。

平日午餐四人券：約7折，包含海鮮料理、鮮魚、主廚客座餐檯與甜點。

azie牛排優惠66折起

爐烤日本和牛獨享券：約66折，主打日本和牛與爐烤料理。

冠軍爐烤肋眼牛排雙人券：約76折，適合雙人約會聚餐。

肋眼牛排龍蝦海陸獨享券：提供肋眼牛排與龍蝦組合。

三燔本家A5和牛壽喜燒優惠

平日雙人日本A5和牛壽喜燒共鍋放題券：約61折，主打日本A5和牛壽喜燒。

平日午餐雙人壽喜燒放題券：適合雙人聚餐

平日午餐四人壽喜燒放題券：適合四人共享

泰市場泰式吃到飽優惠

平日午餐四人券：約76折，提供泰式涼拌菜、熱炒、咖哩、海鮮與泰式甜品。

餐廳位置：大直英迪格酒店4樓。

北投三燔壽喜燒優惠

平日午餐四人壽喜燒或涮涮鍋共鍋放題券：約74折，可選擇壽喜燒或涮涮鍋。

餐廳位置：北投晶泉丰旅三燔北投。

北投泉源閣烤鴨龍蝦優惠

平日午餐四人總鋪師烤鴨辦桌券：約78折，提供烤鴨與台式辦桌料理。

平日午餐四人龍蝦分享餐：約76折，主打四人龍蝦分享料理。

餐廳位置：北投晶泉丰旅泉源閣。

晶華沐蘭SPA療程優惠

旅人最愛療程券：約79折，提供紓解時差按摩療程。

SPA療程二選一優惠套票：每組3張，每張可選擇紓解時差按摩或循環復甦中式指壓按摩，優惠價格未公布。

療程時間：每次使用私人療程房90分鐘，包含60分鐘按摩及30分鐘更衣、蒸汽與淋浴時間。

療程地點：台北晶華酒店20樓沐蘭SPA。

晶華酒店線上旅展購買資訊

注意事項：餐飲票券部分限定平日使用，各商品實際售價、使用期限、訂位方式及限制，應以官方購券頁面公告為準。

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