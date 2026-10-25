你是竹筍派、還是香菇派！壽司郎明治聖代聯名，19款新品、40元黑鮪魚中腹優惠吃

編輯 鄭雅之 表示：到壽司郎不只要吃壽司！甜點也是網友大推的必點款啊～
壽司空準備好大快朵頤！壽司郎特別推出期間限定美食盛宴，不僅能品嘗到日本少見的特色魚種與豐富的鮭魚料理，更攜手明治推出話題性十足的香菇與竹筍對決聖代，同時還有平日限量野生黑鮪魚中腹銅板價，絕對要抓緊時間吃一波。
日本直送珍稀魚種限量開吃
海鮮控這波絕對要搶先嘗鮮，壽司郎特別引進平常少見的日本特色魚種，其中限量的日本產千年鯛肉質緊實彈牙，入口能嘗到細緻優雅的魚脂香氣，鮮甜感十足，另外還有日本直送的活締鰤平，巧妙結合鰤魚的甘甜脂香與平政魚的嚼勁，每一口都是滿滿鮮味。另外，平日還推出野生南方黑鮪魚中腹優惠價40元，讓大家用銅板價吃到頂級食材。
鮭魚控天堂多重料理手法大滿足
台灣人最愛的鮭魚這次直接下重本，推出多款讓人垂涎三尺的美味壽司，包含入口即化的炙燒焦糖美乃滋鮭魚，以及香濃蒲燒與鹽麴熟成風味，更有微辣開胃的創新切塊鮭魚，從生食到炙燒一次滿載，讓所有鮭魚愛好者都能以親民價格大飽口福。
異國名店聯名與日韓混搭新風味
除了澎湃海鮮之外，副餐與拉麵更是亮點滿滿，壽司郎跨界攜手北海道知名拉麵店推出清爽帶勁的鹽味拉麵，同時上架加入明太子美乃滋的Q彈章魚燒，以及充滿創意巧思的韓式煎餅壽司，多層次的鹹香口感讓大人與小朋友都忍不住一口接一口。
明治香菇與竹筍聖代美味對決
紅遍日本的經典餅乾之爭正式延燒到台灣，明治竹筍造型餅乾終於強勢登陸，壽司郎特別設計抹茶草莓聖代與香草焦糖聖代兩款限定甜點，將濃郁冰淇淋與酥脆餅乾完美結合，邀請全台吃貨快來店裡品嘗，拍照打卡選出自己最支持的甜點陣營。
外帶專門店限定餐盒方便又澎湃
為了方便通勤族與外帶族群，台北站前TOGO外帶店搶先推出兩款限定鮭魚餐盒，集結了鹽麴熟成與炙燒等多款人氣壽司，讓上班族就算趕時間也能輕鬆享用高品質的美食，不必內用排隊就能把滿滿的鮮甜海味帶回家，隨時隨地大快朵頤。
壽司郎 秋の日甘覺活動資訊
活動期間：即日起至10月26日止，食材數量有限售完為止
期間限定菜色：
- 日本產千年鯛，90元
- 活締鰤平，70元
- 極味炙燒鹽味生鮭魚，70元
- 鹽麴熟成鮭魚，60元
- RED HOT CHILI鮭魚，40元
- 炙燒田樂味噌明太子鮭魚，50元
- 蒲燒鮭魚，50元
- 炙燒焦糖美乃滋鮭魚，50元
- 長崎縣產劍先烏賊，80元
- 北海道產秋刀魚，60元
- 日式風味煮文蛤，50元
- 明太子美乃滋章魚燒，80元
- 函館鹽味拉麵，140元
- 韓式煎餅，40元
壽司郎 明治聯名聖代資訊
販售期間：10月19日至11月8日止
社群抽獎：拍照上傳指定社群標籤並追蹤官方帳號，可抽限定雙面收納包與餅乾組
品項：
- 明治竹筍造型餅乾抹茶草莓聖代，140元
- 明治香菇造型餅乾香草焦糖聖代，140元
壽司郎 平日限定黑鮪魚優惠
優惠內容：10月27日至10月30日野生南方黑鮪魚中腹優惠價40元
壽司郎TOGO站前店限定外帶餐盒
- 鮭之極八味餐盒，255元，包含8貫多種風味鮭魚壽司
- 鮭之匠六選餐盒，150元，包含6貫精選鮭魚壽司
更多新品都要嚐鮮吃起來！
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