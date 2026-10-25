你是竹筍派、還是香菇派！壽司郎明治聖代聯名，19款新品、40元黑鮪魚中腹優惠吃

編輯 鄭雅之 表示：到壽司郎不只要吃壽司！甜點也是網友大推的必點款啊～

壽司空準備好大快朵頤！壽司郎特別推出期間限定美食盛宴，不僅能品嘗到日本少見的特色魚種與豐富的鮭魚料理，更攜手明治推出話題性十足的香菇與竹筍對決聖代，同時還有平日限量野生黑鮪魚中腹銅板價，絕對要抓緊時間吃一波。



▲海鮮控必吃壽司郎秋季限定菜色，集結厚切炙燒生鮭魚、日本產千年鯛以及多款精緻壽司。

▲壽司郎嚴選大西洋鮭魚搭配日式鹽麴醃漬熟成，引出魚肉本身的旨味與鮮甜，口感柔嫩多汁。





日本直送珍稀魚種限量開吃

海鮮控這波絕對要搶先嘗鮮，壽司郎特別引進平常少見的日本特色魚種，其中限量的日本產千年鯛肉質緊實彈牙，入口能嘗到細緻優雅的魚脂香氣，鮮甜感十足，另外還有日本直送的活締鰤平，巧妙結合鰤魚的甘甜脂香與平政魚的嚼勁，每一口都是滿滿鮮味。另外，平日還推出野生南方黑鮪魚中腹優惠價40元，讓大家用銅板價吃到頂級食材。



▲壽司郎首次限量販售日本產千年鯛，肉質緊實彈嫩且帶有淡雅脂香，咀嚼間釋放細緻鮮甜滋味。





鮭魚控天堂多重料理手法大滿足

台灣人最愛的鮭魚這次直接下重本，推出多款讓人垂涎三尺的美味壽司，包含入口即化的炙燒焦糖美乃滋鮭魚，以及香濃蒲燒與鹽麴熟成風味，更有微辣開胃的創新切塊鮭魚，從生食到炙燒一次滿載，讓所有鮭魚愛好者都能以親民價格大飽口福。



▲鮭魚控必點壽司郎極味炙燒鹽味生鮭魚，厚切生鮭魚經高溫炙燒逼出自然油脂，再灑上玫瑰鹽提鮮。





異國名店聯名與日韓混搭新風味

除了澎湃海鮮之外，副餐與拉麵更是亮點滿滿，壽司郎跨界攜手北海道知名拉麵店推出清爽帶勁的鹽味拉麵，同時上架加入明太子美乃滋的Q彈章魚燒，以及充滿創意巧思的韓式煎餅壽司，多層次的鹹香口感讓大人與小朋友都忍不住一口接一口。



▲免飛日本也能吃到道地滋味，壽司郎副餐推出明太子美乃滋章魚燒，Q彈章魚丁結合鹹甜醬香超涮嘴。

▲日本限量直送的壽司郎活締鰤平，融合鰤魚豐厚脂香與平政魚緊實彈性，透過活締處理鎖住極致鮮度。





明治香菇與竹筍聖代美味對決

紅遍日本的經典餅乾之爭正式延燒到台灣，明治竹筍造型餅乾終於強勢登陸，壽司郎特別設計抹茶草莓聖代與香草焦糖聖代兩款限定甜點，將濃郁冰淇淋與酥脆餅乾完美結合，邀請全台吃貨快來店裡品嘗，拍照打卡選出自己最支持的甜點陣營。



▲壽司郎攜手明治推出香菇造型餅乾與竹筍造型餅乾限定聖代，以抹茶草莓與香草焦糖風味展開美味對決。

▲壽司郎聯名明治打造話題甜點，竹筍造型餅乾抹茶草莓聖代搭配香菇造型餅乾香草焦糖聖代甜美登場。





外帶專門店限定餐盒方便又澎湃

為了方便通勤族與外帶族群，台北站前TOGO外帶店搶先推出兩款限定鮭魚餐盒，集結了鹽麴熟成與炙燒等多款人氣壽司，讓上班族就算趕時間也能輕鬆享用高品質的美食，不必內用排隊就能把滿滿的鮮甜海味帶回家，隨時隨地大快朵頤。



▲外帶族與通勤族的澎湃新選擇，壽司郎TOGO站前店搶先開賣鹽麴熟成鮭魚，搭配多款人氣炙燒鮭魚壽司，不用排隊內用就能輕鬆外帶享用。

▲壽司郎TOGO站前店推出限定餐盒鮭之匠六選，內含搶先開賣的鹽麴熟成鮭魚、炙燒焦糖美乃滋鮭魚、鮭魚腹與炙烤鮭魚肚，份量輕巧適合外帶族群。

壽司郎 秋の日甘覺活動資訊

活動期間：即日起至10月26日止，食材數量有限售完為止

期間限定菜色：

日本產千年鯛，90元

活締鰤平，70元

極味炙燒鹽味生鮭魚，70元

鹽麴熟成鮭魚，60元

RED HOT CHILI鮭魚，40元

炙燒田樂味噌明太子鮭魚，50元

蒲燒鮭魚，50元

炙燒焦糖美乃滋鮭魚，50元

長崎縣產劍先烏賊，80元

北海道產秋刀魚，60元

日式風味煮文蛤，50元

明太子美乃滋章魚燒，80元

函館鹽味拉麵，140元

韓式煎餅，40元





壽司郎 明治聯名聖代資訊

販售期間：10月19日至11月8日止

社群抽獎：拍照上傳指定社群標籤並追蹤官方帳號，可抽限定雙面收納包與餅乾組

品項：

明治竹筍造型餅乾抹茶草莓聖代，140元

明治香菇造型餅乾香草焦糖聖代，140元





壽司郎 平日限定黑鮪魚優惠

優惠內容：10月27日至10月30日野生南方黑鮪魚中腹優惠價40元





壽司郎TOGO站前店限定外帶餐盒

鮭之極八味餐盒，255元，包含8貫多種風味鮭魚壽司

鮭之匠六選餐盒，150元，包含6貫精選鮭魚壽司





更多新品都要嚐鮮吃起來！

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