五星飯店套房下殺21折！亞都麗緻6,999元住17坪套房含早餐，米其林餐券買10送1、烏來泡湯770元起

五星飯店套房6,999元就能入住！亞都麗緻ITF旅展祭出21折優惠。窩客島資深編輯李維唐建議，選購旅展住宿券時，除了比較折扣，也要留意早餐、使用期限與假日加價規定。

台北亞都麗緻大飯店2026 ITF線上旅展優惠開搶，想用超值價格入住五星級飯店套房、吃米其林一星料理，連秋冬最熱門的烏來泡湯行程都能一次安排。這次最吸睛的就是原價32,714元的17坪景隅套房，直接下殺21折只要6,999元，還包含雙人早餐。米其林一星天香樓餐券推出買10送1優惠，烏來璞石麗緻大眾湯券平均每張770元，單筆消費滿15,000元再送1,000元現金抵用券。從城市度假、星級美食到山林溫泉，趁著這波旅展優惠，提前把接下來的假期安排好。

▲想住五星飯店不用等到特別節日。台北亞都麗緻大飯店這次ITF線上旅展一次推出住宿、米其林餐券與法式下午茶優惠，最吸睛的17坪景隅套房下殺21折，原價32,714元現在只要6,999元，想安排台北住宿可以先把優惠收進口袋。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理



亞都麗緻住宿優惠21折！17坪景隅套房6,999元含雙人早餐

想在台北安排一場不用出遠門的五星級度假，台北亞都麗緻大飯店這次推出的「奢華享受景隅套房」相當值得關注。原價32,714元的雙人住宿券，旅展期間只要6,999元，相當於21折優惠，直接省下25,715元，還包含隔天2客早餐。對於想慶祝紀念日、安排情侶約會，或單純想換個環境放鬆的旅人來說，這次能用不到7,000元的價格入住套房，確實很有吸引力。

景隅套房擁有17坪寬敞空間，最大特色就是三面落地窗設計，讓自然光線從不同角度灑進室內。白天可以享受明亮開闊的住宿氛圍，晚上則能待在房內放慢生活步調，不必特別安排行程，也能好好享受飯店度假的悠閒感。隔天睡醒還能享用雙人早餐，把整趟住宿體驗延續到退房前。

▲17坪景隅套房真的很適合安排一場五星級小旅行。三面落地窗讓自然光灑進房間，搭配寬敞雙人床、溫暖木質裝潢，待在房裡就能享受悠閒度假感。這次旅展直接下殺21折，雙人入住只要6,999元，還包含隔天2客早餐。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

亞都麗緻雙人住宿7,998元住2晚！卓越客房免費升等豪華客房

如果想把旅展住宿券留著慢慢使用，另一款「輕鬆入住」組合也很適合安排不同時間的台北小旅行。原價29,568元的住宿組合，旅展優惠價7,998元，相當於28折，內容包含卓越客房雙人住宿1晚，以及免費升等豪華客房的雙人住宿1晚，等於一次買進2晚住宿體驗。

這組優惠最大的便利性，就是2晚住宿可以分開使用，不必連續入住。無論是安排週末約會、朋友來台北旅遊，或想替自己預留不同月份的休息時間，都能依照需求規劃。以2晚總價7,998元換算，平均每晚3,999元，早餐則可另外加購，適合想控制住宿預算、又希望保有飯店質感的旅人。

亞都麗緻一泊二食11,800元！米其林天香樓、巴黎廳1930任選

喜歡把美食安排進住宿行程的人，可以直接考慮「緻饌雅宴一泊二食」住房專案。原價34,210元的雙人住宿組合，這次下殺34折，只要11,800元，就能入住卓越客房1晚，享有隔天雙人早餐，住宿期間還能從3款餐飲內容中挑選喜歡的美食體驗，平日入住另享免費升等優惠。

餐飲選擇包含巴黎廳1930X高山英紀雙人套餐、米其林一星天香樓雙人套餐，或巴賽麗廳8,800元餐飲抵用券。想體驗精緻法式料理，可以安排巴黎廳1930的餐桌時光；偏愛經典杭幫菜，則能選擇天香樓。從入住、晚餐到隔天早餐都在飯店內完成，特別適合不想趕行程、希望把時間留給美食與休息的旅人。

▲法式早午餐就是要吃得有儀式感。香脆薄餅搭配滑嫩太陽蛋、火腿與翠綠蔬菜，光看就讓人想坐下來慢慢享用。巴賽麗廳這次推出早餐下午茶通用券買5送1，6張只要4,000元，平均每張約666元。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理



米其林一星天香樓餐券67折！買10送1現省超過18,000元

台北亞都麗緻旗下米其林一星杭幫菜餐廳「天香樓」，也是這次ITF線上旅展的優惠焦點。單張「天香經典套餐券」優惠價3,680元，原價5,106元，相當於73折，還加贈價值880元另加服務費的天香茗茶1杯。若有家庭聚餐、商務宴客需求，還能選擇36,800元的買10送1組合，一次取得11張餐券，相較附件所列原價55,176元，現省18,376元。

天香經典套餐集結多道招牌杭幫料理，包含大閘蟹粉白蝦仁、杭州宋嫂魚圓羹、花雕罐香東坡肉與杏仁糊佐茶酥餅。從蟹粉與蝦仁的鮮味搭配，到帶有花雕酒香的東坡肉，再以杏仁糊和茶酥餅作為甜點收尾，整套餐點從海鮮、湯品、肉類到甜食都有不同層次，適合想完整品嚐天香樓經典菜色的饕客。

天香樓平日午餐更划算！1張餐券可換2客蘇堤尋味套餐

天香樓餐券還藏著一項適合平日聚餐的使用方式。若選擇平日午間用餐，憑1張天香樓套餐券，就能改選2客「蘇堤尋味套餐」，原價合計5,016元。對於想與朋友、另一半一起享用杭幫料理的人來說，不一定要選擇單人天香經典套餐，也能利用同一張票券安排雙人午餐。

這樣的彈性讓餐券不只能用在正式宴客，也適合平日約會或朋友聚餐。尤其想避開週末用餐時段、安排一頓悠閒午餐的人，可以依照人數及喜歡的菜色選擇套餐形式。購券後記得提前訂位，並主動告知使用旅展餐券，才能依照餐廳規定安排用餐。

▲米其林一星天香樓把經典杭幫菜端上桌，從大閘蟹粉白蝦仁、杭州宋嫂魚圓羹到花雕罐香東坡肉，每道都是值得細細品嚐的招牌料理。這次ITF旅展套餐券優惠價3,680元，還加贈天香茗茶1杯，想吃星級料理可以趁優惠安排。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

天香樓2027年菜8,800元起！東坡肉、神仙老鴨湯端上團圓餐桌

準備2027年農曆春節年菜，也能趁這次旅展提前安排。天香樓推出2款6人份年菜提貨券，其中「杭風美饌年菜」優惠價8,800元，主打天香前菜盤、神仙老鴨湯及東坡肉，讓過年不想花時間備料下廚的家庭，也能把米其林一星餐廳的杭幫料理帶回家。

這套年菜的亮點在於神仙老鴨湯與東坡肉。老鴨湯加入薺菜餛飩及純手工魚圓，讓湯品除了鴨肉鮮味，也多了餛飩與魚圓的口感變化。東坡肉則以入口即化的軟嫩質地與酒香為特色，搭配前菜盤，從開胃菜、湯品到主菜都能直接上桌，減少年節準備料理的時間。

天香團圓年菜16,800元！龍虎斑、玫瑰露油雞一次吃

如果想讓除夕餐桌更加豐盛，天香樓另一款「天香團圓年菜」旅展價16,800元，原價19,800元，內容同樣以6人份規劃，在杭風美饌的菜色基礎上，增加上湯焗海大蝦、玫瑰露金磚油雞、麒麟蒸龍虎斑、臘味蘿蔔糕及紅豆鬆糕。

整套菜色從天香前菜盤開始，接著有老鴨湯、東坡肉、海鮮與油雞，最後以紅豆鬆糕作為甜點。想在家享受較完整的杭式年節宴席，又不想忙著準備多道料理，這款組合提供了另一種選擇。2款年菜提貨時間皆為2027年2月2日至2月5日，每日上午11點至下午3點，打算購買的人可先確認春節聚餐日期與取餐安排。

巴賽麗廳早餐下午茶買5送1！平均666元吃法式薄餅

除了米其林料理，喜歡法式餐飲氛圍的人，也能留意台北亞都麗緻「La Brasserie巴賽麗廳」推出的早餐與下午茶通用券。這間曾獲法國外交部特選美食餐廳肯定的餐廳，這次推出買5送1優惠，6張餐券旅展價4,000元，平均每張約666元，可以選擇精選早餐，或法式薄餅下午茶套餐。

下午茶共有3種選擇，包含餅皮薄脆的阿爾薩斯薄餅、以蕎麥製作的布列塔尼傳統煎餅，以及經典法式甜薄餅，另可搭配250元以內的咖啡或茶飲。想吃鹹食、偏愛甜點，或只是想找個時間坐下來喝杯咖啡，都能依照當天心情選擇。買5送1的組合也很適合與朋友分購，讓平日早餐與下午茶多一個精緻選擇。

烏來璞石麗緻泡湯770元起！大眾湯10張7,700元

秋冬想安排泡湯行程，麗緻餐旅集團這次也把烏來璞石麗緻溫泉會館納入線上旅展。從2026年11月1日至11月30日，推出7款住宿、泡湯及餐飲組合，其中大眾湯券10張售價7,700元，平均每張770元，適合想在天氣轉涼時安排溫泉放鬆，或經常前往烏來泡湯的人。

烏來璞石麗緻的大眾湯採半露天浴池設計，泡湯時還能欣賞周圍自然山景。對平常工作忙碌、想暫時離開城市節奏的人來說，不必安排長途旅行，就能在山林環境中享受溫泉時光。這次另有大眾湯券30張組合，售價23,100元，再加贈3張，合計取得33張，平均每張700元，適合有較高泡湯需求的消費者。

▲秋冬就是要找時間去烏來泡溫泉。璞石麗緻溫泉會館以現代建築搭配水景與山林氛圍，入夜後暖色燈光映照在水面上，光看就很有放鬆度假的感覺。這次旅展大眾湯券10張只要7,700元，平均每張770元，還有私人湯屋與雙人下午茶組合可以選。圖／烏來璞石麗緻溫泉會館提供；窩客島整理



烏來私人湯屋1,500元起！泡湯搭下午茶也有套票

如果偏好更有隱私的泡湯空間，烏來璞石麗緻也推出私人湯屋套票。5張私人湯屋券售價7,500元，平均每張1,500元，每次使用時間為1.5小時。另有10張售價16,800元的組合，加贈2張私人湯屋券，合計12張，平均每張1,400元，讓喜歡定期泡湯的人有更多選擇。

想把泡湯與美食排在同一天，也能考慮搭配下午茶或季節輕食的套票。「私人湯屋加雙人下午茶」5組售價13,600元，「私人湯屋加雙人季節輕食套餐」5組則為12,450元，兩款組合皆另外贈送2張大眾湯券。無論是安排情侶約會、朋友出遊，或想在週末留一段時間給自己，都能把溫泉與餐飲串成一趟烏來小旅行。

烏來璞石麗緻住宿9,998元住2晚！含早餐還能免費泡大眾湯

如果覺得單純泡湯還不夠，想直接留在烏來住一晚，這次也推出「悅景客房住宿券」2張組合，旅展價9,998元，平均每晚4,999元。每張住宿券包含2客早餐，入住旅客每人還能免費使用大眾湯1次，讓泡湯行程不用趕著當天往返。

白天可以在烏來山林環境中放鬆，晚上回到客房休息，隔天再享用早餐，把原本只有幾小時的溫泉行程延長成完整的住宿假期。這款住宿券適用於平日與假日，使用期限至2027年12月30日，適合想提前規劃秋冬泡湯旅行的人。

亞都麗緻ITF旅展滿15,000元送1,000元！買越多回饋越多

這次麗緻餐旅集團線上旅展除了住宿券、餐券及泡湯優惠，還推出滿額現金抵用券活動。購買旅展商品，單筆消費滿15,000元就送1,000元全館現金抵用券，滿30,000元送2,000元，滿45,000元送3,000元，滿60,000元送4,000元，贈送金額可依單筆消費級距持續累計，不設上限。

現金抵用券可使用於飯店住宿、餐廳、麗緻坊及烏來璞石麗緻溫泉會館，使用期限至2027年9月30日。需要留意的是，滿額門檻以單筆訂單計算，不接受不同訂單或不同訂購人合併累計。台北亞都麗緻線上旅展販售至11月15日，烏來璞石麗緻則於11月1日至11月30日推出優惠，打算一次購買多張餐券或住宿券的人，可以先確認商品內容與使用限制，再安排最符合需求的組合。





2026亞都麗緻ITF線上旅展住宿優惠

活動時間：2026年10月16日至11月15日

景隅套房住宿券：原價32,714元，優惠價6,999元，21折，17坪雙人入住1晚，含翌日雙人早餐。

卓越客房及豪華客房住宿券：原價29,568元，優惠價7,998元，28折，雙人入住共2晚，其中1晚免費升等豪華客房，可分開使用，早餐另購。

緻饌雅宴一泊二食住宿券：原價34,210元，優惠價11,800元，34折，卓越客房雙人入住1晚，含雙人早餐及巴黎廳1930、天香樓雙人套餐或巴賽麗廳8,800元餐飲抵用券3選1，平日入住免費升等。

2026天香樓米其林一星餐券優惠

活動時間：2026年10月16日至11月15日

天香經典套餐券：優惠價3,680元，73折，享經典套餐1客，加贈天香茗茶1杯，平日午間可改選蘇堤尋味套餐2客。

天香經典套餐買10送1：優惠價36,800元，67折，共取得11張餐券，依附件原價55,176元計算，現省18,376元。

2027天香樓米其林年菜預購優惠

活動時間：2026年10月16日至11月15日

年菜提貨時間：2027年2月2日至2月5日，11：00至15：00

杭風美饌年菜提貨券：優惠價8,800元，6人份，包含天香前菜盤6道、神仙老鴨湯及東坡肉。

天香團圓年菜提貨券：原價19,800元，優惠價16,800元，6人份，包含神仙老鴨湯、東坡肉、玫瑰露金磚油雞、麒麟蒸龍虎斑等料理。

2026巴賽麗廳早餐下午茶買5送1優惠

活動時間：2026年10月16日至11月15日

單人早餐及下午茶通用券：買5送1，6張優惠價4,000元，平均每張約666元，可享精選早餐或法式薄餅下午茶套餐。

法式下午茶內容：阿爾薩斯薄餅、布列塔尼蕎麥煎餅、經典法式甜薄餅3選1，另附250元以內咖啡或茶飲1杯。

2026烏來璞石麗緻溫泉泡湯住宿優惠

活動時間：2026年11月1日至11月30日

悅景客房住宿券：2張優惠價9,998元，平均每晚4,999元，每次雙人入住含早餐2客，每人免費使用大眾湯1次。

大眾湯券10張組：優惠價7,700元，平均每張770元，平假日適用。

大眾湯券30張組：優惠價23,100元，加贈3張，共33張，平均每張700元。

私人湯屋券5張組：優惠價7,500元，平均每張1,500元，每次使用1.5小時。

私人湯屋券10張組：優惠價16,800元，加贈2張，共12張，平均每張1,400元，每次使用1.5小時。

私人湯屋加雙人下午茶：5組優惠價13,600元，每組包含私人湯屋1次及雙人下午茶1套，另贈大眾湯券2張。

私人湯屋加雙人季節輕食：5組優惠價12,450元，每組包含私人湯屋1次及季節輕食套餐2客，另贈大眾湯券2張。

2026麗緻餐旅集團ITF旅展滿額贈優惠

活動時間：依各館線上旅展販售期間

單筆消費滿15,000元：贈全館現金抵用券1,000元。

單筆消費滿30,000元：贈全館現金抵用券2,000元。

單筆消費滿45,000元：贈全館現金抵用券3,000元。

單筆消費滿60,000元：贈全館現金抵用券4,000元。

滿額贈送規則：依單筆訂單累計，不設贈送上限，不同訂單或訂購人不得合併計算。

抵用券使用期限：至2027年9月30日，可用於飯店住宿、餐廳、麗緻坊及烏來璞石麗緻溫泉會館。

2026亞都麗緻ITF線上旅展訂購資訊

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