台中谷關泡湯不只泡溫泉！虹夕諾雅秋冬限定5大療癒體驗，日式饅頭、森林香氛與養生SPA一次享受

台中谷關秋冬泡湯有新玩法！虹夕諾雅推出5大養生體驗，從日式茶點到森林香氛一次滿足。窩客島資深編輯李維唐指出，結合溫泉與在地文化的度假安排，讓旅客能從泡湯延伸至更完整的山林生活體驗。

天氣轉涼，就是安排台中谷關溫泉旅行的好時機！星野集團旗下奢華溫泉度假村「虹夕諾雅谷關」宣布，將於2026年10月26日至2027年3月7日推出秋冬限定養生活動，把天然溫泉、日式暖心茶點、溫泉街散策、森林香氛與療癒SPA通通排進假期。從泡在暖呼呼的溫泉裡放鬆身體，到品嚐溫泉饅頭、親手製作檜木香氛袋，還能走進谷關小鎮享用泰雅族風味下午茶，讓原本單純的泡湯旅行，變成一趟從早到晚都充滿療癒感的山林度假。

▲被滿滿綠意包圍的露天溫泉太療癒！虹夕諾雅谷關把天然泉水與山林景觀融為一體，泡在暖呼呼的溫泉裡，欣賞石牆、流水與森林交織的景色，光是待在這裡就讓人捨不得離開。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島整理



虹夕諾雅谷關秋冬泡湯！49間客房都有半露天溫泉

想找個地方暫時遠離都市節奏，台中谷關的山林與天然溫泉，正好適合安排一趟秋冬小旅行。位於群山環繞的「虹夕諾雅谷關」，是星野集團在台灣打造的首間頂級溫泉度假村，也是虹夕諾雅品牌第2座海外設施。園區共有49間客房，每間都設有半露天溫泉浴池，不必特地離開房間，就能一邊感受山間空氣，一邊享受暖呼呼的泡湯時光。

隨著秋冬季節到來，谷關山林逐漸轉換色彩，白天的森林暖陽、傍晚的山嵐光影，讓泡湯多了幾分季節限定的氛圍。谷關溫泉屬於性質溫和的弱鹼性碳酸氫鹽泉，旅客可以在半露天浴池裡放慢步調，感受溫熱泉水包覆身體的舒適感。這次秋冬活動更把泡湯延伸至茶點、伸展與在地文化體驗，讓住宿不只是享受溫泉，也能透過不同活動感受谷關的自然與生活魅力。

▲一邊泡溫泉一邊看山景，這才是秋冬度假的正確打開方式！虹夕諾雅谷關客房設有半露天溫泉浴池，大片開放式景觀將山林綠意帶進室內，泡湯時還能欣賞遠方層層山巒，完全不想起身。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島整理

虹夕諾雅溫泉饅頭與黑豆紅棗茶！泡湯後還有日式暖心茶點

泡完溫泉後，來一份熱騰騰的日式點心，正是秋冬旅行最讓人期待的小確幸。「虹夕諾雅谷關」特別安排溫泉浴後茶點體驗，將日本傳統溫泉文化中的「溫泉饅頭」帶進谷關山林，搭配依循傳統漢方調養概念準備的黑豆紅棗茶，讓旅客在泡湯之後，也能透過茶香與點心延續溫暖的感受。

活動中最有畫面感的，就是溫泉饅頭蒸製時的氤氳熱氣。站在蒸箱前，看著水蒸氣緩緩升起，感受迎面而來的暖意，再搭配一杯黑豆紅棗茶，讓原本簡單的泡湯休息時間，多了一份日式溫泉旅館特有的生活儀式感。對喜歡日本溫泉旅行的人來說，不用出國也能在台灣山林裡，感受這份細緻的浴後茶點文化。

▲泡完溫泉最期待的，就是這一籠熱騰騰的日式溫泉饅頭！虹夕諾雅谷關將日本傳統浴後點心帶進秋冬限定活動，圓潤飽滿的褐色饅頭整齊擺在木製蒸籠裡，伴隨蒸氣緩緩升起，讓人光看就想趕快嚐一口。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島整理



谷關溫泉街散策！走過溪谷吊橋再吃泰雅族風味下午茶

來到谷關，除了待在度假村享受溫泉，也很值得花一個下午走進小鎮，認識這片山林的故事。「虹夕諾雅谷關」推出的「溫泉街散策」，由導覽人員帶領旅客走過溪谷吊橋，沿著溫泉小鎮慢慢探索，途中欣賞谷關自然景觀，也能從不同角度感受山城特有的悠閒氛圍。

這趟散策不只是單純散步，導覽人員還會介紹谷關周邊的地理環境、谷關名稱的歷史，以及當地溫泉的由來，讓旅客更了解這座溫泉小鎮的發展脈絡。行程最後來到市街上的「泰雅學旅」，這間結合餐飲與文化的複合空間，安排了泰雅族風味下午茶。從山林散步到在地飲食，讓原本以泡湯為主的假期，也能多一段認識谷關人文風景的旅行記憶。

▲來谷關泡溫泉，也別錯過認識溫泉小鎮的機會！跟著虹夕諾雅谷關的導覽人員走訪「谷關溫泉泉源碑」，從在地歷史到溫泉的由來慢慢探索，讓這趟泡湯旅行多一點文化故事。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島整理

溫泉伸呼吸結合水中伸展！泡湯也能享受輕柔運動

習慣泡溫泉時靜靜坐在浴池裡的人，這次還能試試不同的溫泉體驗。「虹夕諾雅谷關」推出名為「溫泉伸呼吸」的水中伸展活動，把溫泉的浮力與呼吸練習結合，讓旅客透過輕緩動作，感受在溫暖泉水中舒展身體的放鬆節奏。

活動開始前，指導員會先運用椅面模擬浴池邊緣，引導旅客練習下顎輕靠、雙手扶地的姿勢，搭配腹式呼吸法，熟悉動作後再於浴池中進行。不同於一般需要較大活動空間的運動，這項體驗以溫和的呼吸與伸展為主，讓旅客在泡湯過程中感受水中運動的舒適感，也替秋冬養生假期增添一項兼具休閒與身體活動的選擇。

▲面對整片谷關山林做伸展，光看就覺得好放鬆！虹夕諾雅谷關將輕緩運動融入溫泉養生體驗，大片落地窗引進自然光與山景，讓旅客一邊調整呼吸、一邊感受森林環繞的悠閒氛圍。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島整理



八仙山森林香氛袋DIY！檜木、杉木與陳皮留下谷關山林氣息

喜歡木質調香氣的人，這項秋冬限定體驗相當值得留意。「虹夕諾雅谷關」以鄰近八仙山的林業歷史為靈感，推出「山林香氛袋」手作活動，讓旅客親手將檜木、杉木刨花與陳皮裝進棉麻香氛袋，把谷關森林特有的氣味變成可以帶回家的旅行紀念。

過去八仙山林業興盛時期，谷關溫泉曾是伐木工人與眷屬休息放鬆的地方。當時工人穿著棉麻衣衫在山林間工作，衣物沾附細碎木屑，也留下獨特的森林木質香氣。這次活動便從這段歷史延伸，選用質樸的棉麻袋裝盛木材刨花，再加入些許陳皮，讓不同香氣自然交融。比起一般現成的香氛商品，自己動手搭配材料，更能感受木屑與布料的自然質地，也讓這份小小的香氛袋多了一段與谷關山林有關的故事。

▲喜歡木質香氣的人一定會想收藏！虹夕諾雅谷關推出山林香氛袋手作體驗，把檜木、杉木刨花與陳皮裝進質樸的棉麻小袋，搭配竹籃與木質材料，將谷關森林的自然氣息變成可以帶回家的旅行紀念。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島整理

虹夕諾雅谷關養生SPA！精油按摩、翡翠熱石與背部伸展3種療程

想把秋冬假期安排得更徹底放鬆，「虹夕諾雅谷關」也提供結合溫泉與日式芳療的養生SPA。針對秋冬季節，度假村推薦3款不同特色的療程，包括以精油按摩為主的「潤」、運用翡翠石熱能的「翠」，以及著重背部經絡伸展的「律」，旅客可依照自己偏好的按摩方式選擇。

療程開始前，建議先充分洗浴與泡湯，讓身體在溫熱泉水中逐漸放鬆，再走進以日本茶室為設計靈感的芳療空間。透過日式紙門灑入的柔和光線，搭配靜謐的室內氛圍，讓整段按摩體驗更有遠離日常喧囂的感受。療程結束後，還能前往玻璃休息區享用溫和茶品，從泡湯、芳療到喝茶休息，將一段完整的放鬆時光留給自己。

▲秋冬泡完溫泉，再安排一場芳療按摩真的很享受！虹夕諾雅谷關推出結合溫泉的養生SPA，提供精油按摩「潤」、翡翠石熱能「翠」及背部經絡伸展「律」等療程，在安靜柔和的日式芳療空間裡，享受專屬自己的放鬆時光。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島整理



台中谷關溫泉住宿推薦！虹夕諾雅秋冬活動一路延續至2027年3月

對想安排秋冬溫泉假期的人來說，「虹夕諾雅谷關」這次推出的限定活動，最大特色就是把溫泉與山林文化串成一趟完整的旅行。喜歡靜態休息，可以選擇泡湯、暖心茶點與養生SPA。想多認識谷關，則能參加溫泉街散策，走過溪谷吊橋、品嚐泰雅族風味下午茶。偏好手作與自然香氣的人，也能透過森林香氛袋留下獨特的旅行紀念。

秋冬限定活動將從2026年10月26日持續至2027年3月7日，橫跨秋末、冬季與農曆春節假期。度假村位於台中市和平區，距離高鐵台中站約90分鐘車程。想把泡湯、山林散步與日式度假生活排進同一趟旅行，不妨提前規劃入住時間，依照喜歡的活動內容安排自己的谷關療癒假期。

▲來虹夕諾雅谷關度假，連看書都能變成一種享受！寬敞閱覽室以溫潤木質書架、柔和燈光與舒適沙發打造日式質感空間，隨手挑一本喜歡的書，窩在座位上慢慢翻閱，不趕行程也能享受悠閒的山林假期。圖／虹夕諾雅谷關提供；窩客島整理





虹夕諾雅 谷關 秋冬健康養生限定活動

活動期間：2026年10月26日至2027年3月7日

活動地點：虹夕諾雅 谷關（台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號）

限定體驗活動內容

氤氳蒸氣中感受暖心茶點

特色內容：依循傳統漢方調養概念提供黑豆紅棗茶補充水分。

搭配點心：享用傳統日本溫泉浴後點心「溫泉饅頭」。

體驗亮點：在蒸箱前感受帶有香氣的水蒸氣暖意，藉由五感體驗日式浴後文化並延續體內核心溫度。

漫遊熱鬧溫泉小鎮「溫泉街散策」

特色內容：由導覽人員引領行經溪谷吊橋，走入溫泉小鎮探索自然景觀與人文歷史。

導覽解說：介紹周遭地理環境、谷關名稱由來與溫泉起源。

美食體驗：於市街上的「泰雅學旅」複合餐飲與文化商店享用泰雅族風味下午茶。

結合溫泉與伸展的「溫泉伸呼吸」

特色內容：專門設計於溫泉中進行的水中伸展活動，老少咸宜。

動作引導：下水前由指導員運用椅面模擬浴池邊，以下顎輕靠搭配雙手扶地進行腹式呼吸法。

舒壓效果：結合水浮力與呼吸伸展，舒緩身體平時累積的壓力。

隱匿山林的芬芳記憶（手作香氛袋）

活動靈感：以昔日八仙山林場伐木工人身穿棉麻衫、衣衫殘留木質香氣為靈感。

手作體驗：提供質樸棉麻香氛袋，由旅客親手盛裝檜木與杉木刨花，並搭配些許陳皮。

獨家香氣：揉合出獨一無二的山林木質調香氣帶回家珍藏。

冬日健康養生 SPA

療程環境：於日本茶室為靈感設計的靜謐芳療室進行，享受日式紙門透入的柔和光線。

前置準備：療程前宜充份洗浴泡湯（谷關溫泉為弱鹼性碳酸氫鹽泉，溫和不刺激）以放鬆肌肉。

推薦療程方案：

「潤」：以精油按摩為特色。

「翠」：使用翡翠石熱能傳導。

「律」：著重在疏通背部經絡與伸展。

浴後放鬆：療程結束後於玻璃休息區享受溫和茶品。

虹夕諾雅官方網站：https://hoshinoya.com/zhtw/

除了奢華溫泉度假村，也可以比較其他飯店的住宿專案、泡湯券與旅展優惠，找到適合自己的秋冬假期

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