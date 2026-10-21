台中谷關泡湯不只泡溫泉！虹夕諾雅秋冬限定5大療癒體驗，日式饅頭、森林香氛與養生SPA一次享受

台中谷關秋冬泡湯有新玩法！虹夕諾雅推出5大養生體驗，從日式茶點到森林香氛一次滿足。窩客島資深編輯李維唐指出，結合溫泉與在地文化的度假安排，讓旅客能從泡湯延伸至更完整的山林生活體驗。
天氣轉涼，就是安排台中谷關溫泉旅行的好時機！星野集團旗下奢華溫泉度假村「虹夕諾雅谷關」宣布，將於2026年10月26日至2027年3月7日推出秋冬限定養生活動，把天然溫泉、日式暖心茶點、溫泉街散策、森林香氛與療癒SPA通通排進假期。從泡在暖呼呼的溫泉裡放鬆身體，到品嚐溫泉饅頭、親手製作檜木香氛袋，還能走進谷關小鎮享用泰雅族風味下午茶，讓原本單純的泡湯旅行，變成一趟從早到晚都充滿療癒感的山林度假。
虹夕諾雅谷關秋冬泡湯！49間客房都有半露天溫泉
想找個地方暫時遠離都市節奏，台中谷關的山林與天然溫泉，正好適合安排一趟秋冬小旅行。位於群山環繞的「虹夕諾雅谷關」，是星野集團在台灣打造的首間頂級溫泉度假村，也是虹夕諾雅品牌第2座海外設施。園區共有49間客房，每間都設有半露天溫泉浴池，不必特地離開房間，就能一邊感受山間空氣，一邊享受暖呼呼的泡湯時光。
隨著秋冬季節到來，谷關山林逐漸轉換色彩，白天的森林暖陽、傍晚的山嵐光影，讓泡湯多了幾分季節限定的氛圍。谷關溫泉屬於性質溫和的弱鹼性碳酸氫鹽泉，旅客可以在半露天浴池裡放慢步調，感受溫熱泉水包覆身體的舒適感。這次秋冬活動更把泡湯延伸至茶點、伸展與在地文化體驗，讓住宿不只是享受溫泉，也能透過不同活動感受谷關的自然與生活魅力。
虹夕諾雅溫泉饅頭與黑豆紅棗茶！泡湯後還有日式暖心茶點
泡完溫泉後，來一份熱騰騰的日式點心，正是秋冬旅行最讓人期待的小確幸。「虹夕諾雅谷關」特別安排溫泉浴後茶點體驗，將日本傳統溫泉文化中的「溫泉饅頭」帶進谷關山林，搭配依循傳統漢方調養概念準備的黑豆紅棗茶，讓旅客在泡湯之後，也能透過茶香與點心延續溫暖的感受。
活動中最有畫面感的，就是溫泉饅頭蒸製時的氤氳熱氣。站在蒸箱前，看著水蒸氣緩緩升起，感受迎面而來的暖意，再搭配一杯黑豆紅棗茶，讓原本簡單的泡湯休息時間，多了一份日式溫泉旅館特有的生活儀式感。對喜歡日本溫泉旅行的人來說，不用出國也能在台灣山林裡，感受這份細緻的浴後茶點文化。
谷關溫泉街散策！走過溪谷吊橋再吃泰雅族風味下午茶
來到谷關，除了待在度假村享受溫泉，也很值得花一個下午走進小鎮，認識這片山林的故事。「虹夕諾雅谷關」推出的「溫泉街散策」，由導覽人員帶領旅客走過溪谷吊橋，沿著溫泉小鎮慢慢探索，途中欣賞谷關自然景觀，也能從不同角度感受山城特有的悠閒氛圍。
這趟散策不只是單純散步，導覽人員還會介紹谷關周邊的地理環境、谷關名稱的歷史，以及當地溫泉的由來，讓旅客更了解這座溫泉小鎮的發展脈絡。行程最後來到市街上的「泰雅學旅」，這間結合餐飲與文化的複合空間，安排了泰雅族風味下午茶。從山林散步到在地飲食，讓原本以泡湯為主的假期，也能多一段認識谷關人文風景的旅行記憶。
溫泉伸呼吸結合水中伸展！泡湯也能享受輕柔運動
習慣泡溫泉時靜靜坐在浴池裡的人，這次還能試試不同的溫泉體驗。「虹夕諾雅谷關」推出名為「溫泉伸呼吸」的水中伸展活動，把溫泉的浮力與呼吸練習結合，讓旅客透過輕緩動作，感受在溫暖泉水中舒展身體的放鬆節奏。
活動開始前，指導員會先運用椅面模擬浴池邊緣，引導旅客練習下顎輕靠、雙手扶地的姿勢，搭配腹式呼吸法，熟悉動作後再於浴池中進行。不同於一般需要較大活動空間的運動，這項體驗以溫和的呼吸與伸展為主，讓旅客在泡湯過程中感受水中運動的舒適感，也替秋冬養生假期增添一項兼具休閒與身體活動的選擇。
八仙山森林香氛袋DIY！檜木、杉木與陳皮留下谷關山林氣息
喜歡木質調香氣的人，這項秋冬限定體驗相當值得留意。「虹夕諾雅谷關」以鄰近八仙山的林業歷史為靈感，推出「山林香氛袋」手作活動，讓旅客親手將檜木、杉木刨花與陳皮裝進棉麻香氛袋，把谷關森林特有的氣味變成可以帶回家的旅行紀念。
過去八仙山林業興盛時期，谷關溫泉曾是伐木工人與眷屬休息放鬆的地方。當時工人穿著棉麻衣衫在山林間工作，衣物沾附細碎木屑，也留下獨特的森林木質香氣。這次活動便從這段歷史延伸，選用質樸的棉麻袋裝盛木材刨花，再加入些許陳皮，讓不同香氣自然交融。比起一般現成的香氛商品，自己動手搭配材料，更能感受木屑與布料的自然質地，也讓這份小小的香氛袋多了一段與谷關山林有關的故事。
虹夕諾雅谷關養生SPA！精油按摩、翡翠熱石與背部伸展3種療程
想把秋冬假期安排得更徹底放鬆，「虹夕諾雅谷關」也提供結合溫泉與日式芳療的養生SPA。針對秋冬季節，度假村推薦3款不同特色的療程，包括以精油按摩為主的「潤」、運用翡翠石熱能的「翠」，以及著重背部經絡伸展的「律」，旅客可依照自己偏好的按摩方式選擇。
療程開始前，建議先充分洗浴與泡湯，讓身體在溫熱泉水中逐漸放鬆，再走進以日本茶室為設計靈感的芳療空間。透過日式紙門灑入的柔和光線，搭配靜謐的室內氛圍，讓整段按摩體驗更有遠離日常喧囂的感受。療程結束後，還能前往玻璃休息區享用溫和茶品，從泡湯、芳療到喝茶休息，將一段完整的放鬆時光留給自己。
台中谷關溫泉住宿推薦！虹夕諾雅秋冬活動一路延續至2027年3月
對想安排秋冬溫泉假期的人來說，「虹夕諾雅谷關」這次推出的限定活動，最大特色就是把溫泉與山林文化串成一趟完整的旅行。喜歡靜態休息，可以選擇泡湯、暖心茶點與養生SPA。想多認識谷關，則能參加溫泉街散策，走過溪谷吊橋、品嚐泰雅族風味下午茶。偏好手作與自然香氣的人，也能透過森林香氛袋留下獨特的旅行紀念。
秋冬限定活動將從2026年10月26日持續至2027年3月7日，橫跨秋末、冬季與農曆春節假期。度假村位於台中市和平區，距離高鐵台中站約90分鐘車程。想把泡湯、山林散步與日式度假生活排進同一趟旅行，不妨提前規劃入住時間，依照喜歡的活動內容安排自己的谷關療癒假期。
虹夕諾雅 谷關 秋冬健康養生限定活動
活動期間：2026年10月26日至2027年3月7日
活動地點：虹夕諾雅 谷關（台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號）
限定體驗活動內容
氤氳蒸氣中感受暖心茶點
- 特色內容：依循傳統漢方調養概念提供黑豆紅棗茶補充水分。
- 搭配點心：享用傳統日本溫泉浴後點心「溫泉饅頭」。
- 體驗亮點：在蒸箱前感受帶有香氣的水蒸氣暖意，藉由五感體驗日式浴後文化並延續體內核心溫度。
漫遊熱鬧溫泉小鎮「溫泉街散策」
- 特色內容：由導覽人員引領行經溪谷吊橋，走入溫泉小鎮探索自然景觀與人文歷史。
- 導覽解說：介紹周遭地理環境、谷關名稱由來與溫泉起源。
- 美食體驗：於市街上的「泰雅學旅」複合餐飲與文化商店享用泰雅族風味下午茶。
結合溫泉與伸展的「溫泉伸呼吸」
- 特色內容：專門設計於溫泉中進行的水中伸展活動，老少咸宜。
- 動作引導：下水前由指導員運用椅面模擬浴池邊，以下顎輕靠搭配雙手扶地進行腹式呼吸法。
- 舒壓效果：結合水浮力與呼吸伸展，舒緩身體平時累積的壓力。
隱匿山林的芬芳記憶（手作香氛袋）
- 活動靈感：以昔日八仙山林場伐木工人身穿棉麻衫、衣衫殘留木質香氣為靈感。
- 手作體驗：提供質樸棉麻香氛袋，由旅客親手盛裝檜木與杉木刨花，並搭配些許陳皮。
- 獨家香氣：揉合出獨一無二的山林木質調香氣帶回家珍藏。
冬日健康養生 SPA
療程環境：於日本茶室為靈感設計的靜謐芳療室進行，享受日式紙門透入的柔和光線。
前置準備：療程前宜充份洗浴泡湯（谷關溫泉為弱鹼性碳酸氫鹽泉，溫和不刺激）以放鬆肌肉。
推薦療程方案：
- 「潤」：以精油按摩為特色。
- 「翠」：使用翡翠石熱能傳導。
- 「律」：著重在疏通背部經絡與伸展。
浴後放鬆：療程結束後於玻璃休息區享受溫和茶品。
虹夕諾雅官方網站：https://hoshinoya.com/zhtw/
除了奢華溫泉度假村，也可以比較其他飯店的住宿專案、泡湯券與旅展優惠，找到適合自己的秋冬假期
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