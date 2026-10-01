凱撒飯店線上旅展10館聯手下殺1.8折！自助餐券最低445元起，滿額再抽40萬元頂級假期豪禮

凱撒飯店連鎖集結全台10館推出線上旅展，住宿下殺1.8折起、自助餐券最低445元起。資深編輯李維唐表示：「這次線上旅展買10送1與滿額抽40萬豪禮的組合，是今年下半年極具 CP 值與吸引力的旅遊優惠方案。」
想安排秋冬旅行、入住飯店放鬆幾天，或是揪親友吃一頓飯店Buffet，這波旅展優惠可以先看！凱撒飯店連鎖宣布2026 ITF線上旅展將於10月16日中午12點正式開跑，集結全台10館推出住宿、餐飲及限量商品優惠，聯合住宿券買10送1，換算每晚最低2,545元起，飯店自助餐券最低729元，10月18日更有限量餐券買一送一，每客最低只要445元。從雙北城市住宿、台南冒險旅行，到台東慢遊及墾丁毛孩假期，想趁旅展提前安排下一趟旅行，或是先把聚餐優惠買起來，這次都有不同選擇。
凱撒ITF線上旅展10月16日開跑！全台10館住宿券買10送1
每次想安排旅行，最讓人猶豫的往往就是住宿預算，尤其是想多住幾晚，或是一年安排好幾趟國內小旅行，房價累積下來也是一筆開銷。這次凱撒飯店連鎖推出的聯合住宿券，每張售價2,799元，搭配買10送1優惠，換算每晚最低2,545元起，對於原本就有國內旅遊計畫的旅客來說，可以趁旅展先比較不同飯店的住宿方案。
這張聯合住宿券的特色，就是可以依照旗下各館規定，搭配不同張數入住指定飯店，旅遊地點涵蓋雙北、台南、台東及墾丁等地。想在城市安排短暫休息，或是把假期留給南台灣與東台灣，都能依照目的地挑選適合的住宿組合。不過，各館實際需要使用的票券張數不同，購買前仍要確認適用規則，才能掌握真正的住宿成本。
墾丁凱撒毛孩假期、台南趣淘冒險！各館住宿優惠最低1.8折起
除了全台聯合住宿券，這次旅展還有各館推出的獨家住宿商品，優惠最低1.8折起，讓不同旅遊習慣的旅客，都能找到自己感興趣的假期安排。想帶毛孩一起出門旅行，可以留意墾丁凱撒推出的毛孩假期，把原本需要考慮寵物照顧的出遊計畫，改成與毛孩同行的度假行程。喜歡活動體驗的人，則可以看看台南趣淘的冒險體驗方案，讓飯店住宿不只是休息，也能成為旅行中的活動安排。
如果偏好放慢腳步、在同一個地方多待幾天，台東趣淘推出的連住優惠也是這次旅展的選項之一。不必每天更換住宿地點，可以把更多時間留給當地行程與休息。各館方案的優惠內容與適用條件不同，建議依照出遊人數、旅行天數及想體驗的活動挑選，避免只看折扣數字就急著下單。
凱撒飯店Buffet餐券729元起！10月18日限定買一送一最低445元
比起安排住宿，飯店自助餐優惠可能更適合想找時間聚餐、慶生或與家人吃頓好料的人。凱撒這次推出聯合自助餐券，每張原售890元，提供買10送1、買50送8及買100送22等不同組合，依照購買數量換算，每張最低729元起，適用旗下北部4家指定餐廳。
其中最值得留意的是10月18日限定推出的聯合餐券買一送一優惠，換算每客最低445元。對於原本就打算安排飯店Buffet聚餐的人來說，可以先把這個日期記下來，趁限量優惠開賣時確認購買方式與適用餐廳。
不過，這次買一送一屬於限量活動，並非整個旅展期間都能購買，而聯合自助餐券也不是所有凱撒旗下餐廳都適用。準備購買前，記得確認指定餐廳、票券使用方式及相關規定，才不會買完後發現與原本想安排的聚餐地點不同。
凱撒餐飲優惠不只有Buffet！酒吧雙人套餐988元、片皮烤鴨合菜2,988元
不想吃自助餐，這次旅展也準備了其他餐飲選擇。像是適合安排雙人聚會的聯合酒吧雙人套餐券，每張售價988元，想換個用餐氣氛、安排兩個人的聚餐，可以先留意這項優惠。喜歡中式料理的消費者，則有售價988元的中餐廳主廚推薦美饌券，以及2,988元的四人片皮烤鴨合菜券。比起各自挑選單點料理，四人合菜更適合提前規劃家人或朋友的聚餐人數，尤其是本來就打算約一桌吃飯的人，可以將旅展票券納入預算比較。從自助餐、雙人套餐到四人中式合菜，這次凱撒的餐飲優惠涵蓋不同用餐人數與聚餐形式。購買前可以先想好實際使用情境，再確認票券內容與使用限制，挑選符合需求的方案。
凱撒旅展滿8,800元抽住宿券！滿16,000元再抽頂級假期
如果原本就打算一次購買多張住宿券或餐券，這次旅展還有滿額抽獎可以留意。活動期間單筆消費滿8,800元，即可參加聯合住宿券抽獎，單筆消費滿16,000元，還能再抽「凱撒頂級假期」，整體獎項總價值超過40萬元。
另外，凱撒飯店連鎖也針對會員推出加碼優惠，會員單筆消費滿10,000元，再贈送1,000元餐飲抵用券。對於原本就有多人住宿、家庭旅遊或聚餐需求的消費者來說，可以先試算預計購買的票券金額，確認是否符合活動門檻。
2026凱撒ITF線上旅展時間一次看！10月16日至11月9日開賣
這次凱撒飯店連鎖ITF線上旅展將從10月16日中午12點開始，一路販售至11月9日晚間11點，活動期間可以透過官方線上票券平台選購住宿及餐飲商品。
想搶10月18日限量自助餐券買一送一的消費者，記得特別留意活動日期。若是打算購買聯合住宿券，也可以先決定想去的城市與預計入住飯店，再確認需要使用多少張票券，以及各館適用規則。
這次優惠從2,545元起的住宿方案，到最低445元的限定自助餐優惠都有，適合依照自己的旅行與聚餐計畫分別比較。無論是準備安排秋冬假期，還是想提前規劃下一次家庭聚餐，都可以趁旅展期間確認票券內容，找到真正符合需求的優惠。
2026 ITF 凱撒飯店連鎖線上旅展」重點整理
活動時間：2026年10月16日（五）中午12:00 至 11月9日（一）晚間 23:00 止。
訂購管道：官方線上旅展網站（https://e-voucher.caesarpark.com.tw）。
參與館別：凱撒飯店連鎖旗下全台共 10 個館別。
住宿優惠
聯合住宿券：
- 單價：每張 2,799 元。
- 組數優惠：買 10 送 1。
- 折算均價：每晚最低 2,545 元起。
- 使用方式：可依各館規定搭配不同張數，入住雙北、台南、台東及墾丁等飯店。
獨家特色商品（最低 1.8 折起）：
- 墾丁凱撒：毛孩假期專案。
- 台南趣淘漫旅：戶外冒險體驗專案。
- 台東趣淘漫旅：連住優惠專案。
餐飲優惠
聯合自助餐券：
- 適用餐廳：旗下北部 4 家指定餐廳。
- 單張價格：每張 890 元。
- 組數優惠：提供買 10 送 1、買 50 送 8、買 100 送 22。
- 最低均價：折算後每張最低 729 元起。
快閃買一送一（10月18日限量）：
- 限量聯合餐券：買一送一，折算後每客最低 445 元起。
其他精選餐券：
- 聯合酒吧雙人套餐券：每張 988 元。
- 中餐廳主廚推薦美饌券：每張 988 元。
- 四人片皮烤鴨合菜券：每張 2,988 元。
滿額抽獎與會員加碼
- 單筆滿 8,800 元：可參加「聯合住宿券」抽獎。
- 單筆滿 16,000 元：可參加「凱撒頂級假期」抽獎，獎項總價值超過 40 萬元。
- 會員獨享加碼：會員單筆消費滿 10,000 元，再贈 1,000 元餐飲抵用券。
還想掌握各大餐飲集團最新推出的折抵券與買一送一省錢攻略嗎？
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