凱撒飯店線上旅展10館聯手下殺1.8折！自助餐券最低445元起，滿額再抽40萬元頂級假期豪禮

凱撒飯店連鎖集結全台10館推出線上旅展，住宿下殺1.8折起、自助餐券最低445元起。資深編輯李維唐表示：「這次線上旅展買10送1與滿額抽40萬豪禮的組合，是今年下半年極具 CP 值與吸引力的旅遊優惠方案。」

想安排秋冬旅行、入住飯店放鬆幾天，或是揪親友吃一頓飯店Buffet，這波旅展優惠可以先看！凱撒飯店連鎖宣布2026 ITF線上旅展將於10月16日中午12點正式開跑，集結全台10館推出住宿、餐飲及限量商品優惠，聯合住宿券買10送1，換算每晚最低2,545元起，飯店自助餐券最低729元，10月18日更有限量餐券買一送一，每客最低只要445元。從雙北城市住宿、台南冒險旅行，到台東慢遊及墾丁毛孩假期，想趁旅展提前安排下一趟旅行，或是先把聚餐優惠買起來，這次都有不同選擇。

▲一打開房間就想先衝陽台！大片落地窗把綠意帶進室內，雙床房搭配藍色沙發，白天欣賞窗外山景，晚上回房放鬆休息，度假就是要這麼悠閒。圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島整理



凱撒ITF線上旅展10月16日開跑！全台10館住宿券買10送1

每次想安排旅行，最讓人猶豫的往往就是住宿預算，尤其是想多住幾晚，或是一年安排好幾趟國內小旅行，房價累積下來也是一筆開銷。這次凱撒飯店連鎖推出的聯合住宿券，每張售價2,799元，搭配買10送1優惠，換算每晚最低2,545元起，對於原本就有國內旅遊計畫的旅客來說，可以趁旅展先比較不同飯店的住宿方案。

這張聯合住宿券的特色，就是可以依照旗下各館規定，搭配不同張數入住指定飯店，旅遊地點涵蓋雙北、台南、台東及墾丁等地。想在城市安排短暫休息，或是把假期留給南台灣與東台灣，都能依照目的地挑選適合的住宿組合。不過，各館實際需要使用的票券張數不同，購買前仍要確認適用規則，才能掌握真正的住宿成本。

▲充滿童趣風格的熱氣球抱枕點綴其中，採光極佳的明亮空間搭配質感木作設計，帶給旅人最溫馨放鬆的入住體驗。 圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島整理

墾丁凱撒毛孩假期、台南趣淘冒險！各館住宿優惠最低1.8折起

除了全台聯合住宿券，這次旅展還有各館推出的獨家住宿商品，優惠最低1.8折起，讓不同旅遊習慣的旅客，都能找到自己感興趣的假期安排。想帶毛孩一起出門旅行，可以留意墾丁凱撒推出的毛孩假期，把原本需要考慮寵物照顧的出遊計畫，改成與毛孩同行的度假行程。喜歡活動體驗的人，則可以看看台南趣淘的冒險體驗方案，讓飯店住宿不只是休息，也能成為旅行中的活動安排。

如果偏好放慢腳步、在同一個地方多待幾天，台東趣淘推出的連住優惠也是這次旅展的選項之一。不必每天更換住宿地點，可以把更多時間留給當地行程與休息。各館方案的優惠內容與適用條件不同，建議依照出遊人數、旅行天數及想體驗的活動挑選，避免只看折扣數字就急著下單。

▲帶毛孩住飯店也能很有度假儀式感。房內準備專屬寵物睡墊、雙碗餐具與用品籃，毛孩可以舒服窩在自己的小天地，主人也能好好享受假期。圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島整理



凱撒飯店Buffet餐券729元起！10月18日限定買一送一最低445元

比起安排住宿，飯店自助餐優惠可能更適合想找時間聚餐、慶生或與家人吃頓好料的人。凱撒這次推出聯合自助餐券，每張原售890元，提供買10送1、買50送8及買100送22等不同組合，依照購買數量換算，每張最低729元起，適用旗下北部4家指定餐廳。

其中最值得留意的是10月18日限定推出的聯合餐券買一送一優惠，換算每客最低445元。對於原本就打算安排飯店Buffet聚餐的人來說，可以先把這個日期記下來，趁限量優惠開賣時確認購買方式與適用餐廳。

不過，這次買一送一屬於限量活動，並非整個旅展期間都能購買，而聯合自助餐券也不是所有凱撒旗下餐廳都適用。準備購買前，記得確認指定餐廳、票券使用方式及相關規定，才不會買完後發現與原本想安排的聚餐地點不同。

▲澎湃多樣的異國美饌一字排開超級壯觀，從香氣四溢的烤雞、現切牛排到新鮮海鮮應有盡有，絕對能滿足饕客的味蕾。 圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島整理

凱撒餐飲優惠不只有Buffet！酒吧雙人套餐988元、片皮烤鴨合菜2,988元

不想吃自助餐，這次旅展也準備了其他餐飲選擇。像是適合安排雙人聚會的聯合酒吧雙人套餐券，每張售價988元，想換個用餐氣氛、安排兩個人的聚餐，可以先留意這項優惠。喜歡中式料理的消費者，則有售價988元的中餐廳主廚推薦美饌券，以及2,988元的四人片皮烤鴨合菜券。比起各自挑選單點料理，四人合菜更適合提前規劃家人或朋友的聚餐人數，尤其是本來就打算約一桌吃飯的人，可以將旅展票券納入預算比較。從自助餐、雙人套餐到四人中式合菜，這次凱撒的餐飲優惠涵蓋不同用餐人數與聚餐形式。購買前可以先想好實際使用情境，再確認票券內容與使用限制，挑選符合需求的方案。

▲約會聚餐的首選體驗，擺滿豐富道地的異國佳餚與清涼飲品，與好友另一半邊聊天邊嗑美食最幸福。 圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島整理



凱撒旅展滿8,800元抽住宿券！滿16,000元再抽頂級假期

如果原本就打算一次購買多張住宿券或餐券，這次旅展還有滿額抽獎可以留意。活動期間單筆消費滿8,800元，即可參加聯合住宿券抽獎，單筆消費滿16,000元，還能再抽「凱撒頂級假期」，整體獎項總價值超過40萬元。

另外，凱撒飯店連鎖也針對會員推出加碼優惠，會員單筆消費滿10,000元，再贈送1,000元餐飲抵用券。對於原本就有多人住宿、家庭旅遊或聚餐需求的消費者來說，可以先試算預計購買的票券金額，確認是否符合活動門檻。

2026凱撒ITF線上旅展時間一次看！10月16日至11月9日開賣

這次凱撒飯店連鎖ITF線上旅展將從10月16日中午12點開始，一路販售至11月9日晚間11點，活動期間可以透過官方線上票券平台選購住宿及餐飲商品。

想搶10月18日限量自助餐券買一送一的消費者，記得特別留意活動日期。若是打算購買聯合住宿券，也可以先決定想去的城市與預計入住飯店，再確認需要使用多少張票券，以及各館適用規則。

這次優惠從2,545元起的住宿方案，到最低445元的限定自助餐優惠都有，適合依照自己的旅行與聚餐計畫分別比較。無論是準備安排秋冬假期，還是想提前規劃下一次家庭聚餐，都可以趁旅展期間確認票券內容，找到真正符合需求的優惠。

▲金黃酥脆的整隻烤鴨霸氣上桌，光看那油亮焦糖色澤就讓人忍不住流口水，搭配特製餅皮與醬汁更是層次豐富。 圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島整理





2026 ITF 凱撒飯店連鎖線上旅展」重點整理

活動時間：2026年10月16日（五）中午12:00 至 11月9日（一）晚間 23:00 止。

訂購管道：官方線上旅展網站（https://e-voucher.caesarpark.com.tw）。

參與館別：凱撒飯店連鎖旗下全台共 10 個館別。

住宿優惠

聯合住宿券：

單價：每張 2,799 元。

組數優惠：買 10 送 1。

折算均價：每晚最低 2,545 元起。

使用方式：可依各館規定搭配不同張數，入住雙北、台南、台東及墾丁等飯店。

獨家特色商品（最低 1.8 折起）：

墾丁凱撒：毛孩假期專案。

台南趣淘漫旅：戶外冒險體驗專案。

台東趣淘漫旅：連住優惠專案。

餐飲優惠

聯合自助餐券：

適用餐廳：旗下北部 4 家指定餐廳。

單張價格：每張 890 元。

組數優惠：提供買 10 送 1、買 50 送 8、買 100 送 22。

最低均價：折算後每張最低 729 元起。

快閃買一送一（10月18日限量）：

限量聯合餐券：買一送一，折算後每客最低 445 元起。

其他精選餐券：

聯合酒吧雙人套餐券：每張 988 元。

中餐廳主廚推薦美饌券：每張 988 元。

四人片皮烤鴨合菜券：每張 2,988 元。

滿額抽獎與會員加碼

單筆滿 8,800 元：可參加「聯合住宿券」抽獎。

單筆滿 16,000 元：可參加「凱撒頂級假期」抽獎，獎項總價值超過 40 萬元。

會員獨享加碼：會員單筆消費滿 10,000 元，再贈 1,000 元餐飲抵用券。

還想掌握各大餐飲集團最新推出的折抵券與買一送一省錢攻略嗎？

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