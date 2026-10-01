2026旅展住宿最低1.7折！天成飯店3,200元住6館任選、花蓮城堡泡黃金湯、豪華露營一泊四食

2026 ITF台灣國際旅展將登場，天成飯店集團住宿最低1.7折，聯合住宿券3,200元起。資深編輯李維唐建議，購券前應留意平假日限制與加價條件。

2026 ITF台灣國際旅展住宿優惠搶先曝光！天成飯店集團今年祭出最低1.7折優惠，旗下6館聯合住宿券每張3,200元，花蓮瑞穗天合城堡飯店雙人住宿9,800元起，桃園朋趣豪華露營一泊四食只要6,000元。11月6日至11月9日在台北南港展覽館一館登場，現場還有烤鴨、吃到飽、SPA按摩與全新比比家族扭蛋。從雙人約會、親子旅行到溫泉度假，這次旅展可以一次比較不同住宿方案，提前安排年底與明年的旅行計畫。

▲寬敞溫馨的大床房型，推開落地窗就能呼吸山林新鮮空氣，坐在陽台小椅上面對滿滿綠意喝杯熱茶，平日住起來CP值超級高。 圖／天成飯店集團提供；窩客島整理



天成飯店6館住宿券3,200元！五星飯店、親子家庭房都能選

想找價格實惠又能彈性安排的住宿優惠，天成飯店集團這次推出的6館聯合住宿券值得留意。每張售價3,200元，最低2.2折起，可以選擇台北天成大飯店、天成文旅蜂巢、天成文旅華山町、天成文旅繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部悅華大酒店，使用1張券就能入住指定房型1晚，並依各館規定享有早餐，部分飯店還加贈消夜。

如果打算安排家庭旅行，嘉義天成文旅繪日之丘可以使用1張券入住平日溫馨家庭四人房，房內配置2張大床，還包含2至4人早餐與消夜。台北花園大酒店則可使用2張券入住平日雅緻家庭四人房，同樣享有2至4人早餐。特別的是，天成文旅蜂巢提供平假日入住不加價優惠，還包含早餐與消夜，對平常只能安排週末出遊的人來說，多了一個可以考慮的選擇。

▲充滿濃厚日式風情的和風房型，大片落地窗外就是滿滿山林綠意，泡完湯躺在柔軟沙發或藤編椅上放空，極致愜意放鬆。 圖／天成飯店集團提供；窩客島整理

瑞穗天合城堡飯店1.7折！9,800元入住歐風城堡泡黃金湯

一直想住進花蓮歐風城堡飯店，這次旅展可以留意瑞穗天合國際觀光酒店推出的雙人住宿券。每張9,800元，最低下殺1.7折，適用週一至週四平日入住，房型可從城堡溫馨家庭房、親子溫馨家庭房與寵物溫馨家庭房當中3選1，包含雙人早餐及晚餐，適合情侶、親子家庭或有攜帶寵物需求的旅客。

瑞穗天合最吸引人的特色，就是充滿南歐莊園氛圍的城堡建築，以及被稱為黃金湯的瑞穗溫泉。入住後除了享用飯店餐飲，還能安排泡湯與戲水行程，體驗館內108個泡湯戲水池等設施。如果想把假期拉長，這次也推出城堡精緻客房雙人3天2夜住宿券，每張15,500元，適合想在花蓮多住一晚、慢慢享受溫泉假期的人。

▲貼心準備毛小孩專屬小床與專用餐碗，寬敞平坦的空間搭配可愛牆面彩繪，讓愛犬也能跟著主人一起享受奢華度假假期。 圖／天成飯店集團提供；窩客島整理



桃園朋趣豪華露營6,000元！一泊四食還有旋轉木馬與星空電影院

想體驗露營，卻又不想準備一堆裝備，桃園天成逸旅朋趣豪華露營這次推出迎光號平日雙人住宿券，每張6,000元，就能享有一泊四食的露營車假期。從下午茶、火烤兩吃精選套餐、夜間消夜到隔天自助早餐都包含在方案裡，不用另外煩惱每一餐要吃什麼。

除了住宿與餐飲，園區還規劃夢幻旋轉木馬、摩天輪與旋轉咖啡杯等遊樂設施，白天可以安排遊園、拍照，晚上則有星空電影院可以欣賞精選電影。比起傳統露營需要自行搭帳篷、準備餐食，這種結合露營車、遊樂設施與餐飲的度假方式，更適合想輕鬆出遊的雙人旅行。

▲豪華露營車內內建舒適大床與拉車小床，兩側還有造型圓窗跟大片景觀窗，一卡皮箱輕鬆入住還包辦一泊四食簡直太幸福。 圖／天成飯店集團提供；窩客島整理

天成逸旅蝴蝶谷6,000元！森林溫泉一泊三食享受山林假期

喜歡森林與溫泉的人，則可以考慮位於花蓮富源國家森林遊樂區內的天成逸旅蝴蝶谷。這次推出平日和風豪華客房雙人住宿券，每張6,000元，最低2.5折，包含早餐、晚餐與消夜，讓旅客入住後可以慢慢享受山林環境，不需要特別外出尋找餐廳。

餐飲部分，森活百匯提供以原住民風味及在地食材為靈感的自助式早餐與晚餐，到了夜晚，還能前往麵香拾味享用消夜。園區周邊環繞森林與溪谷，搭配溫泉客房、露天湯池及森林步道，白天可以散步感受山林景致，回到飯店再安排泡湯時間。這次也推出「森呼吸蘊溫泉」單日溫泉券，10張優惠價5,200元，包含涌泉溫泉風呂、原民風味煮及園區入園門票。

▲被滿山綠意包圍的露天涌泉風呂，沉浸在暖呼呼的泉水中邊賞景邊放鬆身心，享受遠離都市喧囂的純粹慢旅時光。 圖／天成飯店集團提供；窩客島整理



花蓮雙湯3天2夜12,999元！城堡飯店與森林秘境一次入住

如果瑞穗天合與蝴蝶谷都想體驗，天成飯店集團這次直接推出雙館聯賣方案，雙人3天2夜住宿券每張12,999元，最低2.1折，包含瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房及天成逸旅蝴蝶谷和風豪華客房各1晚，平日連續入住2晚，合計享有二泊五食。

這趟旅行可以先入住瑞穗天合，在南歐城堡建築與黃金溫泉之間享受度假氛圍，體驗金色水樂園、跑跑甩尾車等休閒設施。接著搭乘飯店接駁車前往蝴蝶谷，換個環境走進森林步道、露天湯池與山林景致。從歐風城堡到森林秘境，兩種截然不同的住宿風格可以在同一趟花蓮旅行中體驗。

▲充滿南歐莊園質感的城堡房型，典雅大床搭配專屬大理石浴池，一邊泡著滋潤的黃金湯一邊欣賞窗外優美采光，連住兩晚根本是夢幻級享受。 圖／天成飯店集團提供；窩客島整理

天成飯店烤鴨4人餐4,280元！吃到飽5張4,200元

不打算安排住宿的人，這次旅展也有不少餐飲優惠可以入手。台北天成大飯店翠庭中餐廳推出招牌烤鴨四人合菜4,280元，約6折優惠，內容包含招牌烤鴨四吃、燒臘拼盤、主廚精選料理5選2、港點任選3道，以及季節蔬菜與鮮果。從烤鴨、燒臘到港點都能一起上桌，適合家庭聚餐或朋友聚會。

喜歡吃到飽的人，可以留意台北花園大酒店饗聚廚房推出的自助餐套券，5張售價4,200元，平均每張840元，適用平日自助午晚餐或假日下午茶。餐檯匯集中式、西式、日本、泰國、馬來西亞與越南等多國料理，想吃不同國家料理的人，可以依照喜好自由取餐。

▲一上桌就香氣四溢的金黃烤鴨，酥脆外皮搭配飽滿多汁的肉質，再配上熱騰騰的現蒸港點與豐盛好菜，親朋好友圍爐聚餐選這套絕對划算。 圖／天成飯店集團提供；窩客島整理



港點750元任選6道！牛排館、泰式料理餐券同步優惠

天成世貿國際會館翠庭中餐廳也推出兩款優惠，明爐櫻桃鴨三吃平日兌換券2,250元，約6.6折，包含經典片皮鴨，還能任選1道鴨胸料理與1道鴨骨料理。另一款平日粵式港點兌換券750元，最低5.1折，可以任選6款不重複的招牌港點，適合喜歡港式點心的人。

想吃牛排或泰式料理也有選擇。台北花園大酒店PRIME ONE牛排館推出5張5,400元的極致美饌通用券，使用1張可兌換平日商業午餐或精選葡萄酒1瓶，使用2張則可兌換平假日午晚餐極致美饌套餐1客。花園thai thai推出5張2,250元現金抵用券，每張可折抵600元消費額。天成文旅華山町的華山町餐酒館則推出1,000元饗食通用券，可折抵1,500元消費額。

▲煎至外酥內嫩的頂級牛排切開呈現誘人粉紅色澤，肉汁鎖在裡面極致鮮甜，搭配烤至鬆軟的香蒜與香草風味，帶來視覺與味覺的雙重饗宴。 圖／天成飯店集團提供；窩客島整理

SPA按摩1,500元起！3,200元住宿券還能換雙人精油舒壓

這次旅展不只有住宿與餐飲優惠，想安排放鬆行程也可以留意SPA方案。瑞穗天合國際觀光酒店YAWARD SPA推出單人30分鐘頭肩放鬆課程1,500元，以及單人60分鐘身體按摩課程2,500元，平假日都可以預約使用。

另一個值得注意的選擇，是天成飯店集團3,200元聯合住宿券也可以兌換台北花園大酒店Garden SPA雙人全身精油舒壓護理60分鐘課程，平假日皆可使用。對近期沒有住宿需求，卻想找時間安排雙人按摩的人來說，聯合住宿券也能作為休閒體驗的選擇。

比比家族扭蛋100元！5公分Q版公仔搭配旅行場景卡

除了飯店優惠，天成飯店集團這次還推出全新「比比家族系列扭蛋」，單顆售價100元，5入禮盒500元。集團旗下人氣角色化身5公分Q版公仔，搭配專屬旅行場景卡，將城市探索、豪華露營、森林小火車與溫泉體驗等主題融入收藏設計。

喜歡角色公仔或旅行紀念品的人，逛旅展時也能順道看看這系列新品。從城市旅遊到森林度假，不同場景各自呈現旅行主題，也讓旅展除了搶優惠券之外，多了可以帶回家的收藏小物。

▲超萌Q版5公分公仔搭配台北觀光地標場景卡，把小籠包、珍珠奶茶跟地標建築一次收齊，放在辦公桌上擺設真的極致療癒。 圖／天成飯店集團提供；窩客島整理 ▲換上森林自然風的度假款扭蛋，露營車、溫泉跟小火車等造型可愛爆表，整組擺出來滿滿度假儀式感讓人好想立刻出發玩一波。 圖／天成飯店集團提供；窩客島整理

天成飯店會員送收納袋！還有蝴蝶谷雙人住宿抽獎

天成飯店集團Cosmos CLUB這次也推出旅展現場會員活動，凡於11月6日至11月9日旅展期間加入會員，就能獲得集團精美環保收納袋，還有機會參加抽獎，大獎為天成逸旅蝴蝶谷和風豪華客房平旺日雙人住宿券。

如果原本就有購買天合尊寵卡的計畫，這次旅展現場購卡還會加贈瑞穗天合國際觀光酒店假日住宿使用權益券，享有假日入住不加價優惠。

2026 ITF旅展11月6日開跑！天成飯店線上旅展11月3日先開賣

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至11月9日在台北南港展覽館一館舉行，天成飯店集團攤位號碼為M709。無法到現場的人，也可以透過天成飯店集團線上旅展選購，線上優惠將於11月3日開賣，至11月9日18：00截止。

購買前要特別留意，不同飯店住宿券的平日定義、假日加價、特殊節日限制及使用期限並不完全相同。以6館聯合住宿券為例，優惠使用期限至2027年6月30日，部分假日入住需要額外加價，特定日期也有使用限制。建議先確認想入住的飯店與旅行日期，再對照各方案使用規則，才能選到真正符合需求的優惠。

▲現點現蒸的蒸籠港點一開蓋就冒出滾燙熱氣，外皮晶瑩剔透的蝦餃搭上餡料紮實的燒賣與金黃蘿蔔糕，每口都能吃到真材實料的道地港式美味。 圖／天成飯店集團提供；窩客島整理









天成飯店線上旅展2026 ITF 台灣國際旅展開跑優惠活動

展覽時間：2026年11月6日至11月9日

展覽地點：台北南港展覽館一館 攤位編號 M709

線上旅展期間：2026年11月3日(二)至11月9日(一) 18:00止

線上旅展網址：https://pse.im/7qcmtn

現場限定活動與全新周邊

全新商品「比比家族系列扭蛋」登場：

單顆 100 元 / 禮盒 5 入裝 500 元。

集團人氣 IP 角色化身 5 公分 Q 版公仔，搭配旅行場景卡。

Cosmos CLUB 會員專屬禮遇：

旅展期間現場加入會員，即贈天成飯店集團精美環保收納袋。

享有好禮抽獎機會，大獎為「天成逸旅-蝴蝶谷和風豪華客房平旺日雙人住宿券」。

天合尊寵卡現場加碼：

於旅展現場購買天合尊寵卡，加碼贈送「瑞穗天合國際觀光酒店假日住宿使用權益券」（享假日入住不加價）。

住宿與 SPA 優惠內容

天成飯店集團平日聯合住宿券 售價：3,200元/張（總價值2.2折起）

持 1 張券使用選擇：

台北天成大飯店、天成文旅-華山町：精緻客房平日入住乙晚（含1至2客早餐）。

天成文旅-蜂巢：精緻客房不分平假日入住乙晚（含1至2客早餐與消夜）。

桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店：本館精緻客房平日入住乙晚（含1至2客早餐與消夜）。

天成文旅-繪日之丘：升等溫馨家庭房平日入住乙晚（含2至4客早餐與消夜）。

台北花園大酒店 Garden SPA：平假日雙人全身精油舒壓護理 60 分鐘。

持 2 張券使用選擇：

台北花園大酒店：雅緻家庭房平日入住乙晚（含2至4客早餐）。

天成逸旅-朋趣豪華露營

迎光號平日雙人體驗券：6,000元/張（下殺2.5折，含一泊四食：下午茶、火烤兩吃晚餐、消夜、早餐）。

設施亮點：旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、星空電影院。

瑞穗天合國際觀光酒店

平日城堡/親子/寵物溫馨家庭房雙人住宿券：9,800元/張（下殺1.7折，含一泊二食）。

平日城堡精緻客房雙人三天兩夜住宿券：15,500元/張（下殺2.2折，含一泊二食）。

YAWARD SPA 單人30分鐘頭肩放鬆優惠券：1,500元/張（下殺6.8折）。

YAWARD SPA 單人60分鐘身體按摩優惠券：2,500元/張（下殺6.5折）。

天成逸旅-蝴蝶谷

平日和風豪華客房雙人住宿券：6,000元/張（下殺2.5折，含一泊三食：早餐、晚餐、消夜）。

「森呼吸 蘊溫泉」單日溫泉券：5,200元/乙套10張（下殺8折，含涌泉溫泉風呂、原民風味煮及園區門票）。

雙館聯賣超值專案

瑞穗城堡＋富源蝴蝶雙館聯賣三天兩夜住宿券：12,999元/張（下殺2.1折）。

包含：瑞穗天合城堡精緻客房 1 晚（含一泊二食）＋ 天成逸旅-蝴蝶谷和風豪華客房 1 晚（含一泊三食）。

餐飲優惠內容

台北天成大飯店

翠庭中餐廳 招牌烤鴨四人合菜券：4,280元/張（下殺6折）。

包含：燒臘拼盤、天成招牌烤鴨四吃、主廚精選料理（五選二）、港點（任選三道）、季節蔬菜與鮮果。

百合西餐廳 全日精選套餐券：1,800元/乙套5張（下殺6.3折，平均360元/張）。

可享 520 元以內主餐（附白飯、小菜、每日例湯、水果免費續加與沙拉）。

天成世貿國際會館

翠庭中餐廳 平日粵式港點兌換券：750元/張（下殺5.1折）。

可任選六道粵式港點（不重複）。

翠庭中餐廳 平日明爐烤鴨三吃兌換券：2,250元/張（下殺6.6折）。

包含：經典片皮鴨、鴨胸料理乙道、鴨骨料理乙道。

台北花園大酒店

饗聚廚房 平日自助午晚餐或假日下午茶餐券：4,200元/乙套5張（下殺8.5折）。

PRIME ONE牛排館 極致美饌通用券：5,400元/乙套5張（下殺7.1折）。

持 1 張券：享平日商業午餐乙套 或 精選葡萄酒乙瓶。

持 2 張券：享平假日午/晚餐極致美饌套餐乙客。

花園thai thai 現金抵用券：2,250元/乙套5張（下殺7.5折，每張可折抵 600 元消費額）。

天成文旅-華山町

華山町餐酒館 饗食通用券：1,000元/張（下殺6.7折，可折抵 1,500 元消費額）。

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