台北遠東香格里拉線上旅展10/8開跑！住宿下殺21折、遠東Café與香宮烤鴨59折起，雙11再享6折快閃

台北遠東香格里拉線上旅展於10月8日中午12點搶先開跑，祭出住宿21折起與餐飲59折起超值好康。資深編輯 李維唐 表示：這次線上旅展主打即買即用免排隊，特別是豪華客房每人每晚只需2,700元，以及雙11限時24小時遠東Café的6折快閃，無疑是歲末度假與年終聚餐的省錢首選。

台北遠東香格里拉2026旅展優惠開搶，五星飯店雙人住宿含早餐只要5,399元，遠東Café吃到飽、香宮烤鴨與高空景觀餐廳通通有折扣。10月8日起線上旅展搶先開賣，住宿最低21折、星級餐飲59折起，連43樓戶外泳池與健身設施也推出35折體驗券。11月11日還有遠東Café限時24小時6折快閃，雙人餐券只要2,340元，想安排台北小旅行、情侶約會或年底聚餐，這次可以先把優惠整理進口袋。

▲走進遠東Café海鮮檯真的會瞬間失心瘋，整排現流蝦蟹與滿滿貝類鋪在冰塊上，光看就讓人食指大動。海鮮控一定要趁這次旅展搶餐券開吃。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理



台北遠東香格里拉住宿21折起，雙人含早餐5,399元

想在台北安排一晚五星飯店小旅行，不一定要等到連假。台北遠東香格里拉這次推出平日住宿優惠，其中最受矚目的豪華客房雙人住宿券，原價25,856元，旅展優惠價5,399元，約21折就能入住，還包含2客早餐，換算每人每晚約2,700元。房間可以欣賞敦南林蔭與城市景觀，早上不用急著出門找早餐，適合想在城市裡安排一晚放鬆假期的人。

如果希望房間再寬敞一些，尊榮客房雙人含早餐方案原價26,433元，優惠價6,199元，約23折。對於平常忙著工作、想找時間好好休息的情侶或夫妻來說，不必安排長途交通，也能利用平日替自己換個生活節奏。

▲透著溫暖木質調與採光的房間空間超寬暢，大面窗景直接把城市綠意帶進室內，躺在蓬鬆柔軟的大床上度假，真的能瞬間把壓力全部釋放。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理

香格里拉一泊二食9,200元，雅仕套房雙券組22,998元

喜歡住飯店順便享受美食的人，可以直接選擇一泊二食方案。尊榮客房雙人平日住宿搭配翌日2客早餐，再加上遠東Café雙人餐點，原價31,009元，旅展優惠價9,200元，約3折。餐飲可以選擇入住當天享用自助晚餐，或隔天享用自助午餐，省去另外安排餐廳的麻煩。

想體驗更寬敞的套房空間，雅仕套房雙券組原價65,836元，優惠價22,998元，約35折，可選擇連續入住2晚，或同一天入住2間套房。方案還包含豪華閣貴賓樓層禮遇，能享用早餐、下午茶、晚間雞尾酒與小點。入住期間也能使用43樓頂樓戶外溫水泳池與健身設施，從客房休息、餐飲到休閒設施，一次安排完整的飯店假期。



遠東Café吃到飽7折起，10人餐券每人1,400元

每到年底聚餐，最讓人傷腦筋的就是大家想吃的東西不同。台北遠東香格里拉人氣自助餐廳遠東Café，設有12大主題餐檯，從現場炭烤肉品、當季海鮮到現做甜點都有，適合家庭聚餐、朋友聚會，也能作為部門尾牙的選擇。

這次旅展推出平日單人午晚餐券1,500元，平日午晚餐10客套組則優惠價14,000元，約72折，平均每人1,400元，而且可以分次使用。想約朋友吃下午茶，假日自助下午茶10客組優惠價10,650元，約7折，平均每人1,065元，就能在挑高明亮的餐廳空間裡享用甜點與鹹食。

餐券使用時間也保留調整彈性，平日正餐券若想改在週末使用，可補差額235元。假日下午茶券則能在平日加價700元升級為雙人同行，對於還沒確定聚餐日期、想先買優惠券的人來說，可以依照實際行程安排。

▲大廚現場熱炒火焰四射畫面感十足，逼出陣陣令人垂涎的誘人香氣，來到遠東Café就是要享受這種現點現做的熱騰騰美味。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理



遠東Café雙11限時6折，雙人吃到飽只要2,340元

除了10月8日開跑的線上旅展，真正需要記下時間的還有11月11日。台北遠東香格里拉將在當天零點推出限時24小時快閃優惠，遠東Café週一至週四自助午餐或晚餐雙人餐券，原價3,916元，快閃價2,340元，直接下殺6折，最高現省1,576元。

換算下來，每人只要1,170元，就能安排一場五星飯店自助餐約會。無論想吃現烤肉品、海鮮，還是留點胃口給甜點，都能依照自己的喜好選擇。這波優惠僅在11月11日當天販售，與一般線上旅展銷售期間不同，想買雙人餐券的人要特別留意。

香宮烤鴨四人套餐6,288元，上海醉月樓雙人餐3,980元

如果比起吃到飽，更喜歡坐下來慢慢享用一道道中式料理，這次香宮與上海醉月樓也推出約59折至66折優惠。香宮的港式點心午間雙人套餐優惠價2,688元，適合安排一場不用趕時間的午餐約會。

家庭聚餐則可以考慮香宮招牌烤鴨海鮮雙享四人套餐，優惠價6,288元，約59折。選用櫻桃鴨經過慢火掛爐烘烤，鴨皮呈現金黃酥脆的色澤，再搭配海鮮料理，讓整桌餐點更加豐富。若是大型家族聚會，還有香宮御品盛宴10人桌菜，優惠價29,888元。

喜歡上海菜的人，可以選擇39樓的上海醉月樓。平日極鮮滬味雙人套餐原價6,794元，優惠價3,980元，約59折。坐在高樓餐廳欣賞台北城市景色，再搭配濃油赤醬的經典滬菜，很適合安排紀念日或雙人聚餐。另有醉月饗宴10人桌菜，優惠價25,800元。烤鴨與桌菜都需要提前預訂。

▲香宮招牌慢火掛爐烤鴨烤至金黃酥脆，搭配鮮美龍蝦與多道功夫美饌擺滿一整桌，香氣撲鼻，親友圍桌澎湃開吃超級滿足。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理

馬可波羅義大利餐廳雙人3,390元，ibuki懷石料理2,988元

想安排有氣氛的雙人約會，38樓馬可波羅義大利餐廳也是這次旅展的優惠選擇。白天可以從高樓欣賞城市綠意，雙人季節特色午間四道式套餐優惠價3,390元，適合想利用午餐時間享受景觀餐廳的人。如果偏好晚餐約會，馬可波羅義大利餐廳也推出雙人四道式套餐4,488元。夜晚能欣賞台北101與城市燈光，套餐還附精選礦泉水，讓雙人用餐多一點儀式感。

喜歡日式料理的饕客，則可以選擇ibuki日本料理餐廳。單人懷石料理原價3,880元，旅展優惠價2,988元，約77折。餐點以時令食材為主軸，包含刺身與烤魚等料理，在日式庭園般的用餐氛圍中，享受一道道細緻的日式美饌。

▲精緻的港點蒸籠與彈牙龍蝦完美交織，每一道菜色都展現出極致優雅的功夫底蘊，絕對是歲末聚餐體面又美味的首選。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理



Mega50望月樓龍蝦套餐1,760元，片皮鴨六人合菜7,999元

這次旅展優惠也延伸到新北Mega50餐飲及宴會旗下的望月樓。想吃龍蝦又不想揪一大群人，波士頓龍蝦個人套餐優惠價1,760元，約78折，一個人也能安排一頓有海鮮主角的精緻餐點。多人聚餐則有廣式片皮鴨六人合菜，優惠價7,999元。烤鴨外皮油亮酥脆，搭配軟嫩鴨肉與多道粵式熱炒，適合親友圍桌共享。若是10人聚餐，精選桌菜優惠價15,000元，約77折，還會贈送精選紅酒1瓶。各款餐券費用均包含茶資，烤鴨則需要提前預訂。

▲精緻的港點蒸籠與彈牙龍蝦完美交織，每一道菜色都展現出極致優雅的功夫底蘊，絕對是歲末聚餐體面又美味的首選。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理

香格里拉43樓泳池健身700元，The Cake Room甜點680元

不想住宿，也能用旅展優惠體驗五星飯店設施。台北遠東香格里拉推出健身俱樂部平日日光設施單人券，原價2,000元，優惠價700元，約35折，可以使用健身房、三溫暖設施，還能前往43樓頂樓戶外泳池，從高處欣賞台北101景觀。

如果想把休假時間留給自己，另有50分鐘舒壓按摩搭配三溫暖專案，優惠價2,100元。喜歡甜點的人則可以選擇1樓The Cake Room法式小點4入組，原價1,000元，優惠價680元，約68折。無論是帶回家當下午茶，或與親友分享，都能替平常的生活增加一點甜蜜感。

▲登上43樓頂樓高空溫水泳池，夜幕低垂時能將整座台北璀璨夜景盡收眼底，沉浸在湛藍池水中放鬆身心，簡直就是奢華的都會減壓天堂。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理



2026 ITF台灣國際旅展11月6日登場，滿10,000元送餐券

習慣到實體旅展現場逛優惠的人，台北遠東香格里拉將於11月6日至11月9日進駐台北南港展覽館一館4樓，攤位編號M114。除了住宿與餐飲優惠，現場還有線上購買沒有提到的滿額贈禮活動。

只要在現場單筆消費滿10,000元，就贈送遠東Café兩人同行一人免費兌換券3張，每日限量送完為止。單筆消費每滿20,000元，還能累計獲得1次抽獎機會，獎項包括五星住宿券、遠東Café餐券與The Cake Room抵用券。台北遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會票券的消費金額可以合併計算，想一次購買住宿券與聚餐券的人，可以依照預算選擇線上或實體展入手。





台北遠東香格里拉2026旅展優惠時間與購買資訊

台北遠東香格里拉線上旅展自2026年10月8日中午12點開始，持續販售至11月9日晚間11點59分。住宿券21折起、餐飲券59折起、設施體驗券35折起，電子票券主打即買即用，省去到展場排隊的時間。

遠東Café雙11快閃則從11月11日凌晨0點至晚間11點59分，限時24小時販售，雙人餐券優惠價2,340元。實體ITF台灣國際旅展則於11月6日至11月9日在南港展覽館一館舉行。不同優惠方案的適用日期、使用方式與預訂條件仍應依各票券規範確認，購買前記得先看清楚內容，才能安排適合自己的住宿與聚餐行程。

▲五星飯店雙人住宿含早餐只要5,399元！台北遠東香格里拉旅展21折起，遠東Café雙11再推6折。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島整理









台北遠東香格里拉 2026 線上旅展暨 ITF 國際旅展

線上旅展

銷售時間：2026 年 10 月 8 日（四）12:00 至 11 月 9 日（一）23:59。

優惠亮點：住宿券 21 折起、星級餐券 59 折起、設施體驗券 35 折起，採電子票券即買即用。

雙 11 限時 24 小時快閃

銷售時間：2026 年 11 月 11 日（三）00:00 至 23:59。

優惠亮點：「遠東 Café」雙人餐券直降 6 折。

實體展（ITF 台灣國際旅展）

展出時間：2026 年 11 月 6 日（五）至 11 月 9 日（一）。

展出地點：台北南港展覽館一館 4 樓（攤位 M114）。

現場加碼：

單筆消費滿 10,000 元，贈「遠東 Café」兩人同行一人免費兌換券 3 張（每日限量送完為止）。

單筆每滿 20,000 元可累計抽獎乙次（獎項含五星住宿券、「遠東 Café」餐券與「The Cake Room」抵用券）。

超值住宿專案（平日適用：週日至週四）

豪華客房雙人一晚（含 2 客早餐）：優惠價 5,399 元（約 21 折，平均每人每晚 2,700 元）。

尊榮客房雙人一晚（含 2 客早餐）：優惠價 6,199 元（約 23 折）。

尊榮客房一泊二食雙人一晚：優惠價 9,200 元（約 3 折），含 2 客早餐及「遠東 Café」雙人午餐或晚餐。

雅仕套房雙券組（一套兩張）：優惠價 22,998 元（約 35 折），可連住兩晚或同日入住兩間，含豪華閣禮遇（早餐、下午茶、晚間雞尾酒與小點）。

房客專屬禮遇：入住期間可免費使用 43 樓頂樓戶外溫水泳池與健身設施。

遠東 Café 自助餐廳

平日單人午晚餐券：特惠價 1,500 元。

平日雙人午晚餐券（2 客）：特惠價 2,920 元（約 75 折）。

平日午晚餐 10 客套組：特惠價 14,000 元（約 72 折，平均每客 1,400 元）。

假日單人下午茶券：特惠價 1,165 元（約 77 折）。

假日雙人下午茶券（2 客）：特惠價 2,270 元（約 75 折）。

假日下午茶 10 客套組：特惠價 10,650 元（約 7 折，平均每人 1,065 元）。

雙 11 限時快閃：週一至週四自助午或晚餐雙人券優惠價 2,340 元（直降 6 折）。

香宮（粵菜餐廳）

港式點心午間雙人套餐：特惠價 2,688 元（約 63 折）。

烤鴨海鮮雙享四人套餐：特惠價 6,288 元（約 59 折，需預訂）。

御品盛宴 10 人桌菜：特惠價 29,888 元（約 64 折，需預訂）。

上海醉月樓（滬菜餐廳）

週一至週五極鮮滬味雙人套餐：特惠價 3,980 元（約 59 折）。

醉月饗宴 10 人桌菜：特惠價 25,800 元（約 66 折）。

ibuki 日本料理餐廳

懷石料理單人套餐：特惠價 2,988 元（約 77 折）。

馬可波羅義大利餐廳

雙人季節特色午間四道式套餐：特惠價 3,390 元（約 78 折，含精選礦泉水）。

雙人季節特色晚間四道式套餐：特惠價 4,488 元（約 79 折，含精選礦泉水）。

新北 Mega50 望月樓（館外高空粵菜）

波士頓龍蝦個人套餐：特惠價 1,760 元（約 78 折，含茶資）。

廣式片皮鴨六人合菜：特惠價 7,999 元（約 79 折，含茶資，需預訂）。

精選十人桌菜：特惠價 15,000 元（約 77 折，含茶資並贈精選紅酒一瓶）。

The Cake Room

外帶法式小點 4 款組合：優惠價 680 元（約 68 折）。

休閒健身與舒壓體驗

平日日光設施單人體驗券（1 張）：優惠價 700 元（約 35 折），可於平日 15:00 前體驗健身房、三溫暖及 43 樓頂樓戶外景觀溫水泳池。

舒壓按摩 50 分鐘（含當日三溫暖）：優惠價 2,100 元（約 68 折）。





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