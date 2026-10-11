台北遠東香格里拉線上旅展10/8開跑！住宿下殺21折、遠東Café與香宮烤鴨59折起，雙11再享6折快閃

台北遠東香格里拉線上旅展於10月8日中午12點搶先開跑，祭出住宿21折起與餐飲59折起超值好康。資深編輯 李維唐 表示：這次線上旅展主打即買即用免排隊，特別是豪華客房每人每晚只需2,700元，以及雙11限時24小時遠東Café的6折快閃，無疑是歲末度假與年終聚餐的省錢首選。
台北遠東香格里拉2026旅展優惠開搶，五星飯店雙人住宿含早餐只要5,399元，遠東Café吃到飽、香宮烤鴨與高空景觀餐廳通通有折扣。10月8日起線上旅展搶先開賣，住宿最低21折、星級餐飲59折起，連43樓戶外泳池與健身設施也推出35折體驗券。11月11日還有遠東Café限時24小時6折快閃，雙人餐券只要2,340元，想安排台北小旅行、情侶約會或年底聚餐，這次可以先把優惠整理進口袋。
台北遠東香格里拉住宿21折起，雙人含早餐5,399元
想在台北安排一晚五星飯店小旅行，不一定要等到連假。台北遠東香格里拉這次推出平日住宿優惠，其中最受矚目的豪華客房雙人住宿券，原價25,856元，旅展優惠價5,399元，約21折就能入住，還包含2客早餐，換算每人每晚約2,700元。房間可以欣賞敦南林蔭與城市景觀，早上不用急著出門找早餐，適合想在城市裡安排一晚放鬆假期的人。
如果希望房間再寬敞一些，尊榮客房雙人含早餐方案原價26,433元，優惠價6,199元，約23折。對於平常忙著工作、想找時間好好休息的情侶或夫妻來說，不必安排長途交通，也能利用平日替自己換個生活節奏。
香格里拉一泊二食9,200元，雅仕套房雙券組22,998元
喜歡住飯店順便享受美食的人，可以直接選擇一泊二食方案。尊榮客房雙人平日住宿搭配翌日2客早餐，再加上遠東Café雙人餐點，原價31,009元，旅展優惠價9,200元，約3折。餐飲可以選擇入住當天享用自助晚餐，或隔天享用自助午餐，省去另外安排餐廳的麻煩。
想體驗更寬敞的套房空間，雅仕套房雙券組原價65,836元，優惠價22,998元，約35折，可選擇連續入住2晚，或同一天入住2間套房。方案還包含豪華閣貴賓樓層禮遇，能享用早餐、下午茶、晚間雞尾酒與小點。入住期間也能使用43樓頂樓戶外溫水泳池與健身設施，從客房休息、餐飲到休閒設施，一次安排完整的飯店假期。
遠東Café吃到飽7折起，10人餐券每人1,400元
每到年底聚餐，最讓人傷腦筋的就是大家想吃的東西不同。台北遠東香格里拉人氣自助餐廳遠東Café，設有12大主題餐檯，從現場炭烤肉品、當季海鮮到現做甜點都有，適合家庭聚餐、朋友聚會，也能作為部門尾牙的選擇。
這次旅展推出平日單人午晚餐券1,500元，平日午晚餐10客套組則優惠價14,000元，約72折，平均每人1,400元，而且可以分次使用。想約朋友吃下午茶，假日自助下午茶10客組優惠價10,650元，約7折，平均每人1,065元，就能在挑高明亮的餐廳空間裡享用甜點與鹹食。
餐券使用時間也保留調整彈性，平日正餐券若想改在週末使用，可補差額235元。假日下午茶券則能在平日加價700元升級為雙人同行，對於還沒確定聚餐日期、想先買優惠券的人來說，可以依照實際行程安排。
遠東Café雙11限時6折，雙人吃到飽只要2,340元
除了10月8日開跑的線上旅展，真正需要記下時間的還有11月11日。台北遠東香格里拉將在當天零點推出限時24小時快閃優惠，遠東Café週一至週四自助午餐或晚餐雙人餐券，原價3,916元，快閃價2,340元，直接下殺6折，最高現省1,576元。
換算下來，每人只要1,170元，就能安排一場五星飯店自助餐約會。無論想吃現烤肉品、海鮮，還是留點胃口給甜點，都能依照自己的喜好選擇。這波優惠僅在11月11日當天販售，與一般線上旅展銷售期間不同，想買雙人餐券的人要特別留意。
香宮烤鴨四人套餐6,288元，上海醉月樓雙人餐3,980元
如果比起吃到飽，更喜歡坐下來慢慢享用一道道中式料理，這次香宮與上海醉月樓也推出約59折至66折優惠。香宮的港式點心午間雙人套餐優惠價2,688元，適合安排一場不用趕時間的午餐約會。
家庭聚餐則可以考慮香宮招牌烤鴨海鮮雙享四人套餐，優惠價6,288元，約59折。選用櫻桃鴨經過慢火掛爐烘烤，鴨皮呈現金黃酥脆的色澤，再搭配海鮮料理，讓整桌餐點更加豐富。若是大型家族聚會，還有香宮御品盛宴10人桌菜，優惠價29,888元。
喜歡上海菜的人，可以選擇39樓的上海醉月樓。平日極鮮滬味雙人套餐原價6,794元，優惠價3,980元，約59折。坐在高樓餐廳欣賞台北城市景色，再搭配濃油赤醬的經典滬菜，很適合安排紀念日或雙人聚餐。另有醉月饗宴10人桌菜，優惠價25,800元。烤鴨與桌菜都需要提前預訂。
馬可波羅義大利餐廳雙人3,390元，ibuki懷石料理2,988元
想安排有氣氛的雙人約會，38樓馬可波羅義大利餐廳也是這次旅展的優惠選擇。白天可以從高樓欣賞城市綠意，雙人季節特色午間四道式套餐優惠價3,390元，適合想利用午餐時間享受景觀餐廳的人。如果偏好晚餐約會，馬可波羅義大利餐廳也推出雙人四道式套餐4,488元。夜晚能欣賞台北101與城市燈光，套餐還附精選礦泉水，讓雙人用餐多一點儀式感。
喜歡日式料理的饕客，則可以選擇ibuki日本料理餐廳。單人懷石料理原價3,880元，旅展優惠價2,988元，約77折。餐點以時令食材為主軸，包含刺身與烤魚等料理，在日式庭園般的用餐氛圍中，享受一道道細緻的日式美饌。
Mega50望月樓龍蝦套餐1,760元，片皮鴨六人合菜7,999元
這次旅展優惠也延伸到新北Mega50餐飲及宴會旗下的望月樓。想吃龍蝦又不想揪一大群人，波士頓龍蝦個人套餐優惠價1,760元，約78折，一個人也能安排一頓有海鮮主角的精緻餐點。多人聚餐則有廣式片皮鴨六人合菜，優惠價7,999元。烤鴨外皮油亮酥脆，搭配軟嫩鴨肉與多道粵式熱炒，適合親友圍桌共享。若是10人聚餐，精選桌菜優惠價15,000元，約77折，還會贈送精選紅酒1瓶。各款餐券費用均包含茶資，烤鴨則需要提前預訂。
香格里拉43樓泳池健身700元，The Cake Room甜點680元
不想住宿，也能用旅展優惠體驗五星飯店設施。台北遠東香格里拉推出健身俱樂部平日日光設施單人券，原價2,000元，優惠價700元，約35折，可以使用健身房、三溫暖設施，還能前往43樓頂樓戶外泳池，從高處欣賞台北101景觀。
如果想把休假時間留給自己，另有50分鐘舒壓按摩搭配三溫暖專案，優惠價2,100元。喜歡甜點的人則可以選擇1樓The Cake Room法式小點4入組，原價1,000元，優惠價680元，約68折。無論是帶回家當下午茶，或與親友分享，都能替平常的生活增加一點甜蜜感。
2026 ITF台灣國際旅展11月6日登場，滿10,000元送餐券
習慣到實體旅展現場逛優惠的人，台北遠東香格里拉將於11月6日至11月9日進駐台北南港展覽館一館4樓，攤位編號M114。除了住宿與餐飲優惠，現場還有線上購買沒有提到的滿額贈禮活動。
只要在現場單筆消費滿10,000元，就贈送遠東Café兩人同行一人免費兌換券3張，每日限量送完為止。單筆消費每滿20,000元，還能累計獲得1次抽獎機會，獎項包括五星住宿券、遠東Café餐券與The Cake Room抵用券。台北遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會票券的消費金額可以合併計算，想一次購買住宿券與聚餐券的人，可以依照預算選擇線上或實體展入手。
台北遠東香格里拉2026旅展優惠時間與購買資訊
台北遠東香格里拉線上旅展自2026年10月8日中午12點開始，持續販售至11月9日晚間11點59分。住宿券21折起、餐飲券59折起、設施體驗券35折起，電子票券主打即買即用，省去到展場排隊的時間。
遠東Café雙11快閃則從11月11日凌晨0點至晚間11點59分，限時24小時販售，雙人餐券優惠價2,340元。實體ITF台灣國際旅展則於11月6日至11月9日在南港展覽館一館舉行。不同優惠方案的適用日期、使用方式與預訂條件仍應依各票券規範確認，購買前記得先看清楚內容，才能安排適合自己的住宿與聚餐行程。
台北遠東香格里拉 2026 線上旅展暨 ITF 國際旅展
線上旅展
銷售時間：2026 年 10 月 8 日（四）12:00 至 11 月 9 日（一）23:59。
優惠亮點：住宿券 21 折起、星級餐券 59 折起、設施體驗券 35 折起，採電子票券即買即用。
雙 11 限時 24 小時快閃
銷售時間：2026 年 11 月 11 日（三）00:00 至 23:59。
優惠亮點：「遠東 Café」雙人餐券直降 6 折。
實體展（ITF 台灣國際旅展）
展出時間：2026 年 11 月 6 日（五）至 11 月 9 日（一）。
展出地點：台北南港展覽館一館 4 樓（攤位 M114）。
現場加碼：
- 單筆消費滿 10,000 元，贈「遠東 Café」兩人同行一人免費兌換券 3 張（每日限量送完為止）。
- 單筆每滿 20,000 元可累計抽獎乙次（獎項含五星住宿券、「遠東 Café」餐券與「The Cake Room」抵用券）。
超值住宿專案（平日適用：週日至週四）
- 豪華客房雙人一晚（含 2 客早餐）：優惠價 5,399 元（約 21 折，平均每人每晚 2,700 元）。
- 尊榮客房雙人一晚（含 2 客早餐）：優惠價 6,199 元（約 23 折）。
- 尊榮客房一泊二食雙人一晚：優惠價 9,200 元（約 3 折），含 2 客早餐及「遠東 Café」雙人午餐或晚餐。
- 雅仕套房雙券組（一套兩張）：優惠價 22,998 元（約 35 折），可連住兩晚或同日入住兩間，含豪華閣禮遇（早餐、下午茶、晚間雞尾酒與小點）。
- 房客專屬禮遇：入住期間可免費使用 43 樓頂樓戶外溫水泳池與健身設施。
遠東 Café 自助餐廳
- 平日單人午晚餐券：特惠價 1,500 元。
- 平日雙人午晚餐券（2 客）：特惠價 2,920 元（約 75 折）。
- 平日午晚餐 10 客套組：特惠價 14,000 元（約 72 折，平均每客 1,400 元）。
- 假日單人下午茶券：特惠價 1,165 元（約 77 折）。
- 假日雙人下午茶券（2 客）：特惠價 2,270 元（約 75 折）。
- 假日下午茶 10 客套組：特惠價 10,650 元（約 7 折，平均每人 1,065 元）。
- 雙 11 限時快閃：週一至週四自助午或晚餐雙人券優惠價 2,340 元（直降 6 折）。
香宮（粵菜餐廳）
- 港式點心午間雙人套餐：特惠價 2,688 元（約 63 折）。
- 烤鴨海鮮雙享四人套餐：特惠價 6,288 元（約 59 折，需預訂）。
- 御品盛宴 10 人桌菜：特惠價 29,888 元（約 64 折，需預訂）。
上海醉月樓（滬菜餐廳）
- 週一至週五極鮮滬味雙人套餐：特惠價 3,980 元（約 59 折）。
- 醉月饗宴 10 人桌菜：特惠價 25,800 元（約 66 折）。
ibuki 日本料理餐廳
- 懷石料理單人套餐：特惠價 2,988 元（約 77 折）。
馬可波羅義大利餐廳
- 雙人季節特色午間四道式套餐：特惠價 3,390 元（約 78 折，含精選礦泉水）。
- 雙人季節特色晚間四道式套餐：特惠價 4,488 元（約 79 折，含精選礦泉水）。
新北 Mega50 望月樓（館外高空粵菜）
- 波士頓龍蝦個人套餐：特惠價 1,760 元（約 78 折，含茶資）。
- 廣式片皮鴨六人合菜：特惠價 7,999 元（約 79 折，含茶資，需預訂）。
- 精選十人桌菜：特惠價 15,000 元（約 77 折，含茶資並贈精選紅酒一瓶）。
The Cake Room
- 外帶法式小點 4 款組合：優惠價 680 元（約 68 折）。
休閒健身與舒壓體驗
- 平日日光設施單人體驗券（1 張）：優惠價 700 元（約 35 折），可於平日 15:00 前體驗健身房、三溫暖及 43 樓頂樓戶外景觀溫水泳池。
- 舒壓按摩 50 分鐘（含當日三溫暖）：優惠價 2,100 元（約 68 折）。
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