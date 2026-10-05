台北萬豪ITF旅展餐券殺到64折！950元吃自助下午茶，4天限量買1送1開搶

台北萬豪ITF線上旅展餐券最低64折，Garden Kitchen下午茶平均每張950元，10月更有4場限量快閃優惠。資深美食旅遊媒體編輯李維唐表示，從單人自助餐到6人海陸分享餐都有選擇，聚餐人數與預算更容易安排。

台北萬豪酒店ITF線上旅展10月5日搶先開跑，這次直接把自助餐、牛排吃到飽、日本A3和牛、冠軍烤鴨一次搬上旅展優惠清單，集結館內5間餐廳推出8款餐券，最低下殺64折。想用千元內吃飯店下午茶，可以鎖定Garden Kitchen平均每張950元的6張套券，肉食控則有Lobby Lounge牛排、豬肋排雙主餐無限續點，每張1,200元。更值得先設鬧鐘的是10月7日、14日、21日及28日中午12時，還有自助餐券買1送1或買2送2，每場限量50組，準備搶餐券的人這4天要特別記下來。

▲Garden Kitchen下午茶直接把海鮮、熱食、甜點一次鋪滿整桌，從鮮蝦、蛤蜊到繽紛小點通通有，坐在大片綠意窗景旁慢慢吃，飯店下午茶的悠閒感直接拉滿。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理



台北萬豪ITF線上旅展10月5日開賣。8款餐券最低64折

2026ITF台灣國際旅展將於11月6日登場，台北萬豪酒店則提前從10月5日開跑線上旅展，一路販售至11月15日晚間11時59分。這次優惠橫跨Garden Kitchen、Lobby Lounge、Mark's Teppanyaki、宴客樓與INGE'S Bar & Grill，從下午茶、午間自助餐，到鐵板燒、烤鴨與高空牛排套餐都有，聚餐人數從單人、雙人到4至6人都能找到對應選擇。

整體優惠中最低折扣落在INGE'S Bar & Grill晚間美國頂級丁骨牛排海陸6人分享餐，原價21,780元，旅展價13,888元，約64折。想控制單次預算，也有950元起的下午茶套券、1,200元牛排豬肋排吃到飽，以及1,399元Garden Kitchen午間自助美饌含主餐，不必等到正式旅展開幕就能先把餐券買起來。

▲日本A3和牛海陸套餐從明蝦海鮮、雞腿排一路吃到和牛，搭配沙拉、炒飯、湯品與甜點，想找一套從前菜一路慢慢吃到主餐的鐵板燒，這桌看起來就很有滿足感。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

Garden Kitchen下午茶950元。超過50款料理從海鮮一路吃到甜點

預算抓在千元內，Garden Kitchen平日下午茶自助美饌是這波最容易入手的選擇。單張售價999元，6張套券5,700元，平均每張950元，約8折。餐廳以玻璃屋花園景觀為特色，全自助式下午茶規劃6大主題區，集結超過50款料理，從白蝦、淡菜、白蛤、煙燻鮭魚，到冷切肉品、乳酪、亞洲及歐陸熱食都能一次攻略。

甜點胃也別太早投降，餐檯還準備每日手工製作的精品蛋糕、法式棒棒糖、迷你馬卡龍、時令鮮果及哈根達斯冰淇淋。若想把下午茶升級成更完整的正餐，平假日午間自助美饌含主餐單人券每張1,399元，6張套券8,100元，平均每張1,350元，約69折，除了自助餐檯之外，還能任選1份價值1,780元的精選主餐。

▲肉食控看到這桌真的很難冷靜，爐烤美國肋眼牛排切開就是誘人的粉嫩色澤，美式醬燒豬肋排則裹著亮澤醬汁，再搭配沙拉、甜點與水果，想大口吃肉就鎖定這組。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理



每週三限量自助餐買1送1。4天中午12時準時開搶

這次線上旅展真正需要拚手速的，是10月限定4場快閃優惠。10月7日及21日中午12時，Garden Kitchen平假日午間自助美饌含主餐單人券推出買1送1，原價2張合計3,916元，每場限量50組。10月14日及28日中午12時，則輪到平假日下午茶自助美饌單人券買2送2，原價4張合計4,752元，同樣每場限量50組。

也就是說，想吃午餐可以鎖定10月7日及21日，下午茶控則把10月14日及28日記進行事曆。4場全部都是中午12時開賣，而且各只有50組，售完為止，比起一般旅展餐券更考驗下單速度。

Lobby Lounge牛排豬肋排吃到飽1,200元。3小時肉食模式直接開啟

肉食控可以直接看Lobby Lounge。平日晚間牛排豬肋排、沙拉吧吃到飽單人券原價1,408元，旅展價1,200元，約85折，重點是爐烤美國肋眼牛排與美式醬燒BBQ豬肋排2款主餐都能無限續點，再搭配沙拉吧、甜點、水果與軟性飲品，整整3小時慢慢吃。

美國肋眼以迷迭香、百里香及蒜頭低溫爐烤，保留牛肉油花與肉質的柔嫩口感，上桌後可搭配以牛大骨、牛碎肉及紅酒慢火熬煮的肉醬，也能簡單撒上海鹽帶出肉香。BBQ豬肋排則以肯瓊粉及多種西式香料醃製24小時，低溫烘烤2小時後刷上特製BBQ醬，再以高溫爐烤鎖住肉汁，走的是鹹甜濃郁又帶烘烤香氣的美式路線。

▲Garden Kitchen午間自助餐就是要一次把想吃的通通拿上桌，海鮮、肉品、冷盤、沙拉與主餐排開來超有氣勢，聚餐最適合大家各自挑喜歡的菜色，再一起交換著吃。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

Mark's Teppanyaki日本A3和牛2,600元。年底前使用再送牛肉捲

想把旅展餐券拿來安排慶生或精緻午餐，可以看Mark's Teppanyaki平日午間日本A3和牛海陸套餐。原價3,520元，旅展價2,600元，約74折，9道式套餐從前菜、每日例湯、明蝦海鮮、季節沙拉一路吃到香煎雞腿排、日本A3和牛、鐵板炒飯、季節水果、甜點及飲品。

日本A3和牛採直接乾煎方式呈現牛肉本身香氣，再搭配時令蔬菜、主廚特製蒜味醬、香酥蒜片及海鹽。鐵板料理本身也多了一層現場感，可以近距離看主廚料理與擺盤。餐券若在2026年12月30日前使用，還會加贈1份「美國Prime沙朗牛肉捲」。

宴客樓冠軍烤鴨3,580元。從酥脆鴨皮一路吃到辣滷鴨翅

多人聚餐則可以直接把宴客樓列進清單。平假日冠軍烤鴨三重奏原價4,378元，旅展價3,580元，約82折，可供4至6人享用。北京鴨經過滾水反覆澆淋、靜置風乾及爐烤，讓外皮呈現金黃酥脆口感，再以3種吃法把整隻烤鴨從主角一路延伸到主食。

第1重是桌邊現切烤鴨片及烤鴨捲，搭配特調噶瑪蘭威士忌醬與百香果青木瓜。第2重可從私房鴨粥、鴨絲米粉及鴨湯中3選1，第3重則是帶有麻香滋味的辣滷鴨翅，最後再接上芒果冰淇淋花生捲及楊梅汁，從酥香、酸爽、麻辣一路吃到冰涼甜點，適合直接當成家庭或好友聚餐的一桌主菜。

▲烤鴨最讓人期待的就是桌邊現切這一刻，油亮金黃的外皮一刀切下，酥脆鴨皮與肉汁都讓人食慾大開，光看主廚俐落片鴨就已經想趕快包進餅皮裡開吃。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理



宴客樓龍虎海鮮鍋4人餐4,800元。濃鮮湯頭搭椒麻皮蛋麵

不一定想吃烤鴨，也可以選宴客樓平假日龍虎海鮮鍋4人合菜券，原價6,930元，旅展價4,800元，約69折。主角龍虎海鮮鍋除了龍虎斑，鍋裡還藏有干貝與蝦仁，湯頭加入金華火腿、老母雞及蒸蛤蠣原汁熬煮，走的是濃鮮甘甜路線。

另一道椒麻松花皮蛋麵則把味道拉往香麻方向，以蔬菜湯底加入大紅袍花椒、青花椒等數10種特製辣油，再搭配手工麵線與松花皮蛋。整套還有三杯豬腳、蒜香野菇鮮時蔬，以及松露干絲、芝麻京都骨、椒麻醉雞、金沙嫩豆腐4道前菜，另附4份精選甜品。

INGE'S Bar & Grill雙人牛排5,999元。20樓高空看台北夜景吃乾式熟成肋眼

約會想把景觀與牛排一次打包，INGE'S Bar & Grill晚間乾式熟成帶骨肋眼牛排雙人套餐原價8,800元，旅展價5,999元，約68折。餐廳位於20樓，可從270度高空視野看見台北101、松山機場飛機起降與基隆河景致，晚餐本身就多了一層城市夜景的約會氛圍。

主餐可選巴洛羅酒桶木煙燻28天乾式熟成美國舊金山佛蘭納里州帶骨肋眼20盎司，或美國頂級Prime丁骨牛排30盎司。前者以乾式熟成濃縮肉香，再透過巴洛羅酒桶木燻香賦味。Prime丁骨則經30天濕式熟成，再以1,000度爐火炙烤並反覆淋上牛油，讓牛肉帶出淡淡爆米花般香氣。套餐另有歐式酸種麵包、炭烤香料鮮蝦沙拉、北海道干貝松露南瓜濃湯、松露薯條、櫛瓜、美式貝蒂蘋果派及香草冰淇淋。

▲高空約會晚餐直接用一大份牛排撐起主場，粉嫩肉色配上炙烤焦香，周圍再搭配沙拉、湯品、麵包與甜點，從前菜一路吃到主餐，很適合兩個人慢慢享受一頓完整晚餐。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

ITF最低64折在這組。丁骨牛排、波士頓龍蝦6人分享餐13,888元

這波8款餐券中折扣最低的是INGE'S Bar & Grill晚間美國頂級丁骨牛排海陸6人分享餐，原價21,780元，旅展價13,888元，約64折。主餐直接端出美國頂級Prime丁骨牛排30盎司，以及柴火燒烤波士頓龍蝦與綜合海鮮，從牛排到龍蝦一次上桌，適合家庭聚會、好友聚餐或慶生。

整套餐點還包含酥炸日本生蠔、炭烤蘿蔓燻鮭魚凱撒沙拉、橄欖番茄佐布拉塔乳酪、綜合冷肉盤及餐前麵包，主食則有奶油培根水管麵與牡丹蝦香蔥燉飯襯鮭魚卵。湯品與甜點各有2款選擇，從焗烤起司洋蔥湯到溫巧克力舒芙蕾塔佐威士忌焦糖冰淇淋都有，6人從前菜一路吃到甜點，整桌份量與餐序都更接近一場完整的聚餐安排。

台北萬豪ITF線上旅展購買時間。10月5日至11月15日限期販售

台北萬豪酒店2026ITF線上旅展自10月5日起開賣，販售至11月15日晚間11時59分，8款餐券最低64折。若目標是限量優惠，10月7日、14日、21日及28日中午12時共有4場Garden Kitchen快閃活動，每場限量50組，售完為止。從950元起的下午茶，到13,888元的6人高空海陸分享餐，這次價格帶與用餐人數選擇都相當完整，買之前再依實際用餐日期與餐券適用條件挑選會更實用。

▲6人聚餐就是要有這種整桌端上來的氣勢，丁骨牛排、波士頓龍蝦與多款海鮮一起上桌，還有沙拉、前菜與主食接力登場，好友聚餐或家庭聚會直接一桌把海陸料理吃好吃滿。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理







台北萬豪酒店2026ITF線上旅展

台北萬豪酒店ITF線上旅展自10月5日開跑，集結Garden Kitchen、Lobby Lounge、Mark's Teppanyaki、宴客樓及INGE'S Bar & Grill共5間餐廳，推出8款餐券，最低64折。

活動期間：2026年10月5日至11月15日晚間11時59分

優惠內容：館內5間餐廳共8款餐券，最低64折

購買網址：https://reurl.cc/1GobqX

Garden Kitchen平日下午茶自助美饌

適用日期：週三至週五

單張優惠價：999元，原價1,188元，約84折

6張套券：5,700元，平均每張950元，約8折

餐點內容：超過50款料理，包含白蝦、淡菜、白蛤、煙燻鮭魚、冷盤、熱食、現切爐烤肉品、台灣特色小吃、蛋糕、馬卡龍、時令鮮果及哈根達斯冰淇淋等。

Garden Kitchen平假日午間自助美饌含主餐

單張優惠價：1,399元，原價1,958元，約71折

6張套券：8,100元，平均每張1,350元，約69折

餐點內容：享用自助美饌，另可任選1份價值1,780元的精選主餐

適用日期：平假日皆適用。

Garden Kitchen限量買1送1及買2送2

10月7日中午12時：午間自助美饌含主餐買1送1

10月14日中午12時：下午茶自助美饌買2送2

10月21日中午12時：午間自助美饌含主餐買1送1

10月28日中午12時：下午茶自助美饌買2送2

每場限量：50組，售完為止。

Lobby Lounge牛排豬肋排吃到飽

適用日期：週一至週五晚間

單張優惠價：1,200元，原價1,408元，約85折

用餐時間：3小時

餐點內容：爐烤美國肋眼牛排、美式醬燒BBQ豬肋排雙主餐無限續點，另有沙拉吧、甜點、水果及軟性飲品無限享用。

Mark's Teppanyaki日本A3和牛海陸套餐

適用日期：週一至週五午間

單張優惠價：2,600元，原價3,520元，約74折

套餐內容：前菜、每日例湯、明蝦海鮮、季節沙拉、香煎雞腿排、日本A3和牛、鐵板炒飯、季節水果、甜點及飲品

加碼優惠：2026年12月30日前使用餐券，加贈「美國Prime沙朗牛肉捲」1份。

宴客樓冠軍烤鴨三重奏

單張優惠價：3,580元，原價4,378元，約82折

適用人數：4至6人

適用日期：平假日皆適用

套餐內容：烤鴨、餅皮、辣滷鴨翅，以及鴨粥、鴨絲米粉、鴨湯3選1，另有芒果冰淇淋花生捲及楊梅汁1壺。

宴客樓龍虎海鮮鍋4人合菜

單張優惠價：4,800元，原價6,930元，約69折

適用人數：4人

餐點內容：龍虎海鮮鍋、椒麻松花皮蛋麵、三杯豬腳、蒜香野菇鮮時蔬，以及松露干絲、芝麻京都骨、椒麻醉雞、金沙嫩豆腐4道前菜，另附4份精選甜品。

INGE'S Bar & Grill乾式熟成牛排雙人套餐

適用日期：週日至週四晚間

單張優惠價：5,999元，原價8,800元，約68折

適用人數：2人

主餐2選1：巴洛羅酒桶木煙燻28天乾式熟成帶骨肋眼20盎司，或美國頂級Prime丁骨牛排30盎司

套餐內容：歐式酸種麵包、炭烤香料鮮蝦沙拉、北海道干貝松露南瓜濃湯、主餐、松露薯條、櫛瓜、美式貝蒂蘋果派及香草冰淇淋。

INGE'S Bar & Grill丁骨牛排海陸6人分享餐

適用日期：週日至週四晚間

單張優惠價：13,888元，原價21,780元，約64折

適用人數：6人

主餐內容：美國頂級Prime丁骨牛排30盎司、柴火燒烤波士頓龍蝦與綜合海鮮

其他餐點：酥炸日本生蠔、炭烤蘿蔓燻鮭魚凱撒沙拉、布拉塔乳酪、綜合冷肉盤、奶油培根水管麵、牡丹蝦香蔥燉飯，以及主廚湯品與手工甜點。

官方線上旅展網址為https：//reurl.cc/1GobqX

飯店餐券先搶起來，如果最近也在找其他品牌的新菜單或期間限定餐飲，還有哪些新品值得排進下一餐？

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