三麗鷗粉絲快衝台北東區！SOGO忠孝館推出冬日滑雪村，6大聖誕裝置免費拍。窩客島資深編輯李維唐指出，布丁狗雪屋與滑雪纜車是這次最值得鎖定的拍照亮點。
三麗鷗粉絲準備衝台北東區拍照了！遠東SOGO台北忠孝館今年聖誕節攜手三麗鷗，推出「Sanrio ski Village冬日滑雪村」，直接把Hello Kitty、布丁狗、大耳狗與帕恰狗帶進百貨，還有6大聖誕主題裝置可以免費拍照。最吸睛的布丁狗雪屋、滑雪纜車、夢幻聖誕樹通通集中在1樓戶外廣場，館內3樓與11樓也藏著三麗鷗角色打卡點，從戶外一路拍進百貨，完全就是三麗鷗控的聖誕拍照行程，週末約會、閨蜜出遊或親子同樂都能安排。
SOGO忠孝館三麗鷗滑雪村開村，6大聖誕裝置免費拍
不用飛日本，也能在台北街頭遇見充滿童話感的冬日滑雪村。遠東SOGO台北忠孝館今年將1樓戶外廣場變成三麗鷗聖誕拍照景點，以雪國度假村為主題，規劃「雪國驛站」、「夢幻聖誕樹」、「度假小木屋」、「滑雪裝配站」、「布丁狗雪屋」與「滑雪纜車」6大場景。從雪白造景、木屋元素到聖誕樹，每個裝置都有不同的冬日氛圍，讓原本熱鬧的東區街頭多了一處充滿童趣的聖誕角落。
想拍出滑雪度假感，可以把木屋與雪國驛站當成背景，讓照片多一點冬季旅行的味道。喜歡聖誕節氣氛的人，則可以把夢幻聖誕樹排進必拍清單，搭配周圍的雪國裝置，讓照片充滿節慶感。這次6大裝置集中在1樓戶外廣場，不需要特別安排長途旅行，逛東區時就能順道拍照，對想收集聖誕打卡景點的粉絲來說相當方便。
布丁狗雪屋必拍，三麗鷗滑雪纜車萌度爆表
這次冬日滑雪村最值得鎖定的場景之一，就是布丁狗雪屋。圓滾滾的布丁狗換上冬季裝扮，搭配雪屋造景，光是想像站在一旁合照，就有種跟著布丁狗一起到雪國度假的感覺。不同於一般聖誕樹裝飾，雪屋本身就帶有濃濃的童話氛圍，搭配布丁狗招牌的可愛模樣，絕對是喜歡療癒系角色的粉絲不能漏拍的一站。
另一個吸睛場景則是滑雪纜車，搭配滑雪裝配站與度假小木屋，讓整座滑雪村更有冬季旅行的故事感。從準備滑雪裝備、走進度假小木屋，到以滑雪纜車為背景留下紀念照，6大裝置串起一趟充滿三麗鷗角色的雪國小旅行。即使沒有真的踏上雪地，也能在台北東區感受聖誕滑雪村的可愛氣氛。
Hello Kitty大耳狗現身，3樓與11樓還有隱藏打卡點
別以為拍完1樓的6大裝置就結束了，這次三麗鷗聖誕佈置還一路延伸到館內3樓與11樓。除了人氣超高的Hello Kitty，還能遇見搭乘雪橇的大耳狗，以及帕恰狗等角色，讓原本單純的百貨購物行程，變成一場尋找三麗鷗明星的聖誕拍照之旅。
尤其聖誕節前夕正是挑選交換禮物、安排聚餐與逛街約會的時候，走進百貨就能順道尋找不同角色的拍照場景。喜歡大耳狗的粉絲可以特別留意雪橇造景，Hello Kitty與帕恰狗的可愛身影也值得一起收集。從1樓戶外廣場到3樓、11樓，3大樓層都有不同拍照亮點，想拍得完整一點，記得不要只停留在戶外廣場。
台北免費聖誕景點推薦，東區約會親子出遊都能拍
今年想找台北免費聖誕景點，遠東SOGO台北忠孝館的三麗鷗冬日滑雪村可以直接放進行程。對情侶來說，雪國小木屋與聖誕樹很適合當成冬季約會的拍照背景。喜歡三麗鷗的朋友則可以一起收集布丁狗、大耳狗與Hello Kitty的不同造景，讓每張合照都有不一樣的角色與場景。
如果是帶小朋友出門，也能把這裡安排成東區親子散步的一站。建議從1樓戶外廣場開始，依序拍下6大主題裝置，再進入館內尋找3樓與11樓的三麗鷗打卡點。一次走完3大樓層，不用額外購買門票就能收集多種聖誕場景，也讓今年的台北東區多了一個適合三麗鷗粉絲安排的冬季出遊選擇。
SOGO忠孝館三麗鷗冬日滑雪村
活動地點：遠東SOGO台北忠孝館
活動名稱：Sanrio ski Village冬日滑雪村
- 活動亮點：攜手三麗鷗推出冬日滑雪村，集結Hello Kitty、布丁狗、大耳狗與帕恰狗等人氣角色。
- 1樓戶外廣場：設置6大聖誕主題裝置，包含雪國驛站、夢幻聖誕樹、度假小木屋、滑雪裝配站、布丁狗雪屋及滑雪纜車。
- 布丁狗雪屋：布丁狗換上冬季裝扮，搭配雪屋造景，成為三麗鷗粉絲必拍的聖誕場景。
- 滑雪纜車：結合滑雪裝配站與度假小木屋，呈現冬季滑雪度假村氛圍。
- 3樓與11樓：另設三麗鷗主題拍照打卡點，可尋找大耳狗雪橇、Hello Kitty與帕恰狗等角色造景。
- 推薦拍照動線：從1樓戶外廣場6大裝置開始，再前往3樓與11樓，收集3大樓層聖誕打卡場景。
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