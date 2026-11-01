三麗鷗粉絲快衝台北東區！SOGO忠孝館推出冬日滑雪村，6大聖誕裝置免費拍。窩客島資深編輯李維唐指出，布丁狗雪屋與滑雪纜車是這次最值得鎖定的拍照亮點。

三麗鷗粉絲準備衝台北東區拍照了！遠東SOGO台北忠孝館今年聖誕節攜手三麗鷗，推出「Sanrio ski Village冬日滑雪村」，直接把Hello Kitty、布丁狗、大耳狗與帕恰狗帶進百貨，還有6大聖誕主題裝置可以免費拍照。最吸睛的布丁狗雪屋、滑雪纜車、夢幻聖誕樹通通集中在1樓戶外廣場，館內3樓與11樓也藏著三麗鷗角色打卡點，從戶外一路拍進百貨，完全就是三麗鷗控的聖誕拍照行程，週末約會、閨蜜出遊或親子同樂都能安排。



▲充滿歐風童話感的粉綠配色度假小木屋太好拍了，一旁還有巨大的粉紅蝴蝶結拱門與立體Hello Kitty大雪人坐鎮，站在雪白造景前隨手一拍就像一秒飛到日本滑雪勝地。圖／遠東SOGO台北忠孝館提供；窩客島整理

▲近看三麗鷗明星的冬季造型真的太精緻了，不管是換上紅色冬衣活力滿滿抬腳揮手的帕恰狗，還是戴著紅色點點蝴蝶結與綠色毛茸茸手套的Hello Kitty，每個特寫鏡頭都讓人少女心大噴發。圖／遠東SOGO台北忠孝館提供；窩客島整理

SOGO忠孝館三麗鷗滑雪村開村，6大聖誕裝置免費拍

不用飛日本，也能在台北街頭遇見充滿童話感的冬日滑雪村。遠東SOGO台北忠孝館今年將1樓戶外廣場變成三麗鷗聖誕拍照景點，以雪國度假村為主題，規劃「雪國驛站」、「夢幻聖誕樹」、「度假小木屋」、「滑雪裝配站」、「布丁狗雪屋」與「滑雪纜車」6大場景。從雪白造景、木屋元素到聖誕樹，每個裝置都有不同的冬日氛圍，讓原本熱鬧的東區街頭多了一處充滿童趣的聖誕角落。

想拍出滑雪度假感，可以把木屋與雪國驛站當成背景，讓照片多一點冬季旅行的味道。喜歡聖誕節氣氛的人，則可以把夢幻聖誕樹排進必拍清單，搭配周圍的雪國裝置，讓照片充滿節慶感。這次6大裝置集中在1樓戶外廣場，不需要特別安排長途旅行，逛東區時就能順道拍照，對想收集聖誕打卡景點的粉絲來說相當方便。



▲粉金配色的雪國列車直接開進廣場啦，Hello Kitty戴著綠色保暖手套從車窗探頭出來賣萌，後方車廂還有布丁狗和帕恰狗陪你一起搭上這班最可愛的聖誕專車。圖／遠東SOGO台北忠孝館提供；窩客島整理

▲充滿歐風童話感的粉綠配色度假小木屋太好拍了，一旁還有巨大的粉紅蝴蝶結拱門與立體Hello Kitty大雪人坐鎮，站在雪白造景前隨手一拍就像一秒飛到日本滑雪勝地。圖／遠東SOGO台北忠孝館提供；窩客島整理

布丁狗雪屋必拍，三麗鷗滑雪纜車萌度爆表

這次冬日滑雪村最值得鎖定的場景之一，就是布丁狗雪屋。圓滾滾的布丁狗換上冬季裝扮，搭配雪屋造景，光是想像站在一旁合照，就有種跟著布丁狗一起到雪國度假的感覺。不同於一般聖誕樹裝飾，雪屋本身就帶有濃濃的童話氛圍，搭配布丁狗招牌的可愛模樣，絕對是喜歡療癒系角色的粉絲不能漏拍的一站。

另一個吸睛場景則是滑雪纜車，搭配滑雪裝配站與度假小木屋，讓整座滑雪村更有冬季旅行的故事感。從準備滑雪裝備、走進度假小木屋，到以滑雪纜車為背景留下紀念照，6大裝置串起一趟充滿三麗鷗角色的雪國小旅行。即使沒有真的踏上雪地，也能在台北東區感受聖誕滑雪村的可愛氣氛。



▲逛到館內樓層也別錯過這區超溫馨的雪橇派對，換上紅色聖誕裝的帕恰狗正開心地抬腳揮手，大耳狗則穩穩坐在粉紅雪橇上準備出發送禮物，被滿滿聖誕樹包圍超有過節氣氛。圖／遠東SOGO台北忠孝館提供；窩客島整理

Hello Kitty大耳狗現身，3樓與11樓還有隱藏打卡點

別以為拍完1樓的6大裝置就結束了，這次三麗鷗聖誕佈置還一路延伸到館內3樓與11樓。除了人氣超高的Hello Kitty，還能遇見搭乘雪橇的大耳狗，以及帕恰狗等角色，讓原本單純的百貨購物行程，變成一場尋找三麗鷗明星的聖誕拍照之旅。

尤其聖誕節前夕正是挑選交換禮物、安排聚餐與逛街約會的時候，走進百貨就能順道尋找不同角色的拍照場景。喜歡大耳狗的粉絲可以特別留意雪橇造景，Hello Kitty與帕恰狗的可愛身影也值得一起收集。從1樓戶外廣場到3樓、11樓，3大樓層都有不同拍照亮點，想拍得完整一點，記得不要只停留在戶外廣場。



▲抬頭就能看到超萌三麗鷗明星搭著粉嫩色系的滑雪纜車在半空中排排站，從布丁狗、帕恰狗、大耳狗到Hello Kitty通通戴上保暖冬裝向大家打招呼，夢幻度直接破表。圖／遠東SOGO台北忠孝館提供；窩客島整理

▲連百貨透明玻璃護欄都換上了三麗鷗冬季限定新裝，整排玻璃看過去有溜冰中的布丁狗和軟萌大耳狗陪你一起逛街，讓每個轉角都充滿驚喜。圖／遠東SOGO台北忠孝館提供；窩客島整理

▲玻璃窗貼上的冬季雪村大集合細節滿滿，Hello Kitty、帕恰狗、大耳狗和布丁狗全都穿上厚實毛衣在雪地裡開心玩耍，找找看你最喜歡的角色躲在哪個角落。圖／遠東SOGO台北忠孝館提供；窩客島整理

台北免費聖誕景點推薦，東區約會親子出遊都能拍

今年想找台北免費聖誕景點，遠東SOGO台北忠孝館的三麗鷗冬日滑雪村可以直接放進行程。對情侶來說，雪國小木屋與聖誕樹很適合當成冬季約會的拍照背景。喜歡三麗鷗的朋友則可以一起收集布丁狗、大耳狗與Hello Kitty的不同造景，讓每張合照都有不一樣的角色與場景。

如果是帶小朋友出門，也能把這裡安排成東區親子散步的一站。建議從1樓戶外廣場開始，依序拍下6大主題裝置，再進入館內尋找3樓與11樓的三麗鷗打卡點。一次走完3大樓層，不用額外購買門票就能收集多種聖誕場景，也讓今年的台北東區多了一個適合三麗鷗粉絲安排的冬季出遊選擇。



▲廣場上的兩大主角絕對不能錯過，一邊是戴著蓬鬆耳罩在蒂芬妮藍滑雪吊椅上等你的帕恰狗，另一邊則是綁著巨大粉紅緞帶蝴蝶結、掛滿三麗鷗吊飾的夢幻聖誕樹，站在前面隨手拍都超有過節儀式感。圖／遠東SOGO台北忠孝館提供；窩客島整理





SOGO忠孝館三麗鷗冬日滑雪村

活動地點：遠東SOGO台北忠孝館

活動名稱：Sanrio ski Village冬日滑雪村



活動亮點：攜手三麗鷗推出冬日滑雪村，集結Hello Kitty、布丁狗、大耳狗與帕恰狗等人氣角色。

1樓戶外廣場：設置6大聖誕主題裝置，包含雪國驛站、夢幻聖誕樹、度假小木屋、滑雪裝配站、布丁狗雪屋及滑雪纜車。

布丁狗雪屋：布丁狗換上冬季裝扮，搭配雪屋造景，成為三麗鷗粉絲必拍的聖誕場景。

滑雪纜車：結合滑雪裝配站與度假小木屋，呈現冬季滑雪度假村氛圍。

3樓與11樓：另設三麗鷗主題拍照打卡點，可尋找大耳狗雪橇、Hello Kitty與帕恰狗等角色造景。

推薦拍照動線：從1樓戶外廣場6大裝置開始，再前往3樓與11樓，收集3大樓層聖誕打卡場景。





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