大阪20年拉麵名店Kokorozashi進駐台北美福彩匯，3款職人拉麵輪流供應，還有和牛漢堡排、日本生蠔。窩客島資深編輯李維唐認為，牛骨湯頭與飯店吃到飽結合，是這次秋冬菜單最值得關注的特色。
台北美福吃到飽這次直接把大阪拉麵名店搬進餐廳！台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」攜手創立於2002年的日本拉麵品牌「Kokorozashi難波牛骨拉麵」，從2026年11月20日至2027年1月15日，限時推出3款大阪職人拉麵，濃白牛骨、清湯牛骨與醇白雞湯輪流登場，還能吃到63度低溫舒肥牛肉片。除了熱騰騰的現煮拉麵，餐檯同步供應現煎和牛漢堡排、爐烤日本生蠔與南洋叻沙風味鮑魚海鮮鍋，平日午餐每人1,680元加10％服務費，想吃日本拉麵又想大口享受飯店Buffet，這波秋冬限定菜色可以排進聚餐清單。
大阪20年拉麵名店進駐台北美福彩匯
喜歡日本拉麵的人，這次不用特地飛大阪，也能吃到來自難波的牛骨湯頭。創立於2002年的「Kokorozashi難波牛骨拉麵」，從大阪一間小型店舖起家，旗下3間店鋪曾分別獲得「Tabelog Best Ramen」及日本拉麵雜誌「究極拉麵AWARD關西」大賞肯定。相較於大家熟悉的豚骨拉麵，品牌特別以大阪當地較少見的牛骨湯頭受到關注，這回更將招牌風味帶進台北美福彩匯自助餐廳。
這場跨海合作由品牌創辦人兼料理長吉田裕志親自指導監修，將牛骨熬湯工法、獨門醬汁與低溫舒肥肉片帶進飯店現煮麵檯。3款拉麵並非每天全部供應，而是每日輪流推出其中2款，從濃郁厚實的白湯到清爽溫潤的牛骨清湯，再到香醇不膩的雞白湯，讓不同口味的拉麵控都能找到自己喜歡的選擇。
難波濃白牛骨拉麵慢火熬出濃厚湯頭
重口味拉麵控可以先鎖定「Kokorozashi難波濃白牛骨拉麵」。料理長選用大量牛骨，經過長時間慢火熬煮與充分乳化，讓原本的牛骨高湯呈現濃白色澤，湯體醇厚、牛骨香氣鮮明。不同於清湯拉麵的透明湯色，濃白牛骨湯從外觀就能看出2種熬湯工法的差異，適合偏愛濃郁系日式拉麵的人。
拉麵搭配63度低溫舒肥牛肉片，粉嫩色澤的牛肉先經醃製，再浸泡柴魚高湯，最後以低溫烹調保留軟嫩口感。湯頭還加入以昆布、乾香菇、厚削柴魚片、醬油、清酒與味醂調製的獨門醬汁，配上彈牙麵條與新鮮豆苗，讓牛骨的濃醇與日式醬汁的鮮香交織在一起。
難波清湯牛骨拉麵喝得到溫潤鮮甜
不喜歡太厚重的湯頭，可以改選「Kokorozashi難波清湯牛骨拉麵」。同樣以牛骨為基底，卻透過不同的熬煮時間與火候控制，呈現澄澈見底的清亮湯色。比起濃白牛骨湯的厚實，這款更著重牛骨本身的溫潤清香與自然甘甜，喝起來清爽，仍保有牛骨高湯的風味層次。
配料同樣少不了低溫舒肥牛肉片，搭配玉米筍與豆苗，讓整碗拉麵在牛骨湯香之外，多了蔬菜的清甜。2款牛骨拉麵雖然使用相同的主要食材，卻呈現完全不同的湯頭個性，就像台灣牛肉麵有紅燒與清燉之分，喜歡哪一款，還是得看自己偏愛濃郁還是清爽。
難波醇白雞湯拉麵搭配舒肥雞胸肉
不吃牛肉的拉麵控也有選擇。「Kokorozashi難波醇白雞湯拉麵」改以雞骨與雞皮熬煮高湯，呈現香醇的雞湯風味，搭配低溫舒肥雞胸肉片，讓肉質保有柔嫩口感。相較於牛骨白湯的濃厚，這款以雞肉的純粹鮮香為主軸，喝起來香醇卻不膩口。
3款拉麵的差異不只是肉片選擇，更在於湯頭本身的風味。牛骨白湯講究濃醇，牛骨清湯呈現溫潤，雞白湯則帶出雞肉的柔和鮮香。彩匯每天供應其中2款，想吃到指定口味的讀者，可以在訂位時先向餐廳確認當日供應內容。
彩匯吃到飽加碼和牛漢堡排與日本生蠔
這次台北美福彩匯的秋冬餐檯，除了大阪拉麵，還有不少適合冷天享用的熱食。喜歡南洋料理的人，可以試試「南洋叻沙風味鮑魚海鮮鍋」，以椰香濃郁的叻沙湯頭搭配南洋香料，帶出溫潤微辣的風味，鍋內還有鮑魚、魚與蝦等海鮮。餐點使用砂鍋在餐檯現煮，讓海鮮與叻沙湯汁維持熱騰騰的狀態。
想吃肉也有「現煎和牛漢堡排」，以和牛的豐潤油花帶出肉香與多汁口感，外層煎出的鹹香搭配柔嫩肉質，是肉食控可以留意的熱食。「爐烤日本生蠔」則透過爐烤方式保留蠔肉的鮮甜與飽滿汁水，入口能感受到濃郁海味。從拉麵、和牛到日本生蠔，這次餐檯安排了不同風格的熱食，聚餐時可以依照喜好搭配。
彩匯甜點新品有70％巧克力香蕉塔
吃完拉麵與海鮮，甜點胃也別急著收工。彩匯這一季推出3款新甜點，其中「聖多明尼70％巧克力香蕉塔」結合聖多明尼70％巧克力與法芙娜70％巧克力，再融入台灣新鮮香蕉製成的柔滑內餡。濃郁可可香氣搭配香蕉自然蜜甜，讓巧克力的深邃苦甜多了柔和果香，喜歡成熟系巧克力甜點的人可以特別留意。
另一款「台灣四季春金桔費南雪」，把台灣四季春茶揉入法式費南雪蛋糕體，再點綴酸香明亮的金桔醬，讓茶香回甘與果酸清新相互搭配。偏愛抹茶的人則可以選「宇治抹茶莓果蛋糕」，以日本宇治抹茶與北海道乳酪製成綿密蛋糕，頂層加入手工自製草莓果醬，用微酸莓果香氣平衡抹茶與乳酪的濃郁，為整餐留下清爽又帶有茶香的甜點收尾。
台北美福彩匯吃到飽「Kokorozashi難波牛骨拉麵」秋冬限定活動
活動時間：2026年11月20日至2027年1月15日
活動地點：台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」
活動內容：大阪20年拉麵品牌Kokorozashi跨海客座，推出3款職人拉麵。
供應方式：每日輪流供應2款拉麵，午餐及晚餐時段限定供應。
- 平日午餐：每人1,680元，另加10％服務費。
- 假日午餐：每人2,080元，另加10％服務費。
- 平日晚餐：每人2,080元，另加10％服務費。
- 假日晚餐：每人2,280元，另加10％服務費。
訂位電話：02－7722－3395
餐廳地址：台北市中山區樂群二路55號
Kokorozashi難波牛骨拉麵3款限定菜色
- 難波濃白牛骨拉麵：大量牛骨慢火熬煮並充分乳化，搭配63度低溫舒肥牛肉片、豆苗與彈牙麵條。
- 難波清湯牛骨拉麵：清澈溫潤的牛骨高湯，搭配低溫舒肥牛肉片、玉米筍及豆苗。
- 難波醇白雞湯拉麵：使用雞骨與雞皮熬煮湯頭，搭配低溫舒肥雞胸肉片，香醇不膩口。
台北美福彩匯秋冬限定主廚料理
- 南洋叻沙風味鮑魚海鮮鍋：椰香叻沙湯頭搭配鮑魚、魚與蝦，砂鍋現煮，溫潤微辣。
- 爐烤日本生蠔：以爐烤手法保留日本生蠔的鮮甜與飽滿汁水，海味濃郁。
- 現煎和牛漢堡排：選用和牛製作，肉香濃郁，油花豐潤多汁。
台北美福彩匯秋冬3款新甜點
- 聖多明尼70％巧克力香蕉塔：結合聖多明尼與法芙娜70％巧克力，搭配台灣新鮮香蕉內餡。
- 台灣四季春金桔費南雪：四季春茶融入法式費南雪蛋糕，搭配酸香金桔醬。
- 宇治抹茶莓果蛋糕：日本宇治抹茶與北海道乳酪製作，搭配手工草莓果醬。
台北美福線上旅展彩匯餐券優惠
活動截止時間：2026年11月26日
- ．優惠內容：台北美福線上旅展販售彩匯自助餐優惠餐券。
- ．優惠價格：新聞稿未公布實際餐券售價及折扣金額。
- ．購買提醒：餐券使用期限、適用餐期及其他限制，須以飯店公告為準。
- ．飯店官網：https://www.grandmayfull.com/
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