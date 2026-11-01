舊臺中火車站建築群近年成為中台灣熱門的周末散步與親子出遊據點，此次史努比兄弟姊妹快閃店結合場域歷史氛圍，讓角色化身列車長與驗票員並同步推出火車主題日常配件，加上跨年度長展期與免費入場機制，預計將成為年底至寒假期間台中車站周邊的話題去處。

史努比控來台中別錯過！史努比兄弟姊妹快閃店自2026年11月20日起至2027年2月14日止，正式進駐臺中驛鐵道文化園區的舊臺中火車站H09進站口藝廊。這場跨年度的快閃活動首站選在充滿懷舊鐵道氣息的台中車站場域，並以「鐵道小職員」為主題，讓史努比與兄弟姊妹化身為列車長、號誌工以及驗票員，與現場歷史建築氛圍相互呼應。

▲史努比與兄弟姊妹化身號誌工、列車長並手持十分幸福與永康保安車票，在舊火車站月台一字排開。圖／台中鐵道文化園區提供；窩客島整理 ▲臺中驛鐵道文化園區月台欄杆換上史努比與兄弟姊妹的漫畫角色背板，後方即是舊鐵道與列車景致（攝影：楊婷雅）

史努比鐵道系列周邊熱銷

配合鐵道主題，史努比兄弟姊妹快閃店現場也帶來一系列結合火車元素的周邊新品。本次上架的商品包括火車系列零錢包與火車系列帆布袋，皆以日常通勤或外出散步時便於攜帶的實用配件為主，讓喜愛角色的民眾在逛展之餘，也能挑選具有鐵道紀念意義的隨身單品。此外，也有販售台中火車站限定史努比周邊，讓史努比粉絲直呼太可愛！



▲以SNOOPY RAILWAYS為主題推出的鐵道小職員系列玩偶盲盒全套共6款，完美還原站務人員裝扮（攝影：楊婷雅）

▲結合台鐵的史努比造型磁鐵小燈箱。（攝影：楊婷雅）▲台中限定登場的花生漫畫交通系列玩偶盲盒，將三角錐、斑馬線與紅綠燈融入角色設計，單個售價380元（攝影：楊婷雅）

史努比兄弟姊妹展期一路至2027情人節

此次史努比兄弟姊妹快閃店展期長達近3個月，一路延續至2027年2月14日，期間全檔期皆採免費入場方式開放民眾參觀選購。在營業時間安排上，平日為11:00至19:00，假日則延長為10:30至19:30，方便不同時段造訪台中火車站周邊的旅客安排行程。此外，主辦單位也特別提醒，園區與展區實施「寵物不落地」規定，若計畫攜帶毛小孩同行前往舊臺中火車站逛快閃店，務必提前準備寵物推車或外出提袋。



▲現場集結史努比、糊塗塌客及兄弟姊妹等共6款毛絨絨的立體造型玩偶供粉絲收藏。（攝影：楊婷雅）

▲歐拉夫居家生活玩偶吊飾盲盒共有4款不同睡衣與泡澡造型。（攝影：楊婷雅）

史努比兄弟姊妹快閃店

展期：2026年11月20日至2027年2月14日

平日營業時間：11:00至19:00 ；假日營業時間：10:30至19:30

地點： 臺中驛鐵道文化園區（舊臺中火車站－H09進站口藝廊）

價格： 免費入場

亮點： 史努比與兄弟姊妹化身列車長、號誌工、驗票員等鐵道小職員 ，火車系列零錢包、火車系列帆布袋

注意事項： 全展期免費入場 ，攜帶寵物入場須遵守寵物不落地規範

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