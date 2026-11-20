編輯 鄭雅之 表示：台北人也太幸福！吉伊卡哇大判燒開到中山站了～

風靡全亞洲的人氣角色吉伊卡哇正式進軍台北甜點圈，全台首間「吉伊卡哇大判燒台北店」將於2026年11月21日插旗中山商圈赤峰街。店內不僅吃得到現烤出爐的可愛角色大判燒，還有台灣在地冷泡茶與限定造型周邊同步開賣，為微涼的秋日午後增添滿滿療癒感。



▲吉伊卡哇大判燒台北店同步開賣原創周邊，圓滾滾的角色造型抱枕每款780元，每款限購1個讓粉絲帶回家收藏。 (攝影：鄭雅之)

▲全台首間吉伊卡哇大判燒台北店於11月21日開幕，推出吉伊卡哇奶油、小八貓紅豆與兔兔地瓜三款爆餡口味，單顆售價95元。 (攝影：鄭





三款現烤內餡搭造型大判燒超萌

店內特別設置15座烤台現場烘烤，將三位人氣角色化身為不同風味，分別推出吉伊卡哇奶油、小八貓紅豆與兔兔地瓜口味，單顆售價95元。蓬鬆餅皮包裹飽滿內餡，推薦搭配90元的冷泡日月潭紅茶或金萱烏龍茶一起享用，清爽茶韻剛好平衡甜度，是赤峰街散步的絕佳組合。



▲吉伊卡哇奶油、小八貓紅豆與兔兔地瓜大判燒一次集齊，搭配可愛角色專屬包裝袋，是11月21日開幕必拍的赤峰街美食。 (攝影：鄭雅之)





限定大判燒造型抱枕與掛飾必收

除了品嚐現烤美食，店內也推出專屬原創周邊讓粉絲把可愛帶回家。將角色變身為圓滾滾大判燒造型的抱枕每款780元，小巧精緻的玩偶掛飾每款390元，共有吉伊卡哇、小八貓與兔兔三種款式可選。無論擺在沙發上或掛在隨身包包，都能隨時感受角色帶來的日常陪伴。



▲吉伊卡哇大判燒台北店內陳列多款限定造型抱枕與玩偶吊飾，門市採官方LINE線上預約取整理券，每場限時15分鐘選購。 (攝影：鄭雅之)





LINE預約整理券與限購規定總整理

為維持良好的購買品質，門市全面採取官方LINE事前預約制，每20分鐘開放一個場次，每場停留時間為15分鐘。店內大判燒每人限購6顆且單一口味最多2顆，周邊商品則是每款限購1個。店家預計於11月21日中午12點正式營業，粉絲出發前別忘了先完成線上登記。



▲全台首間吉伊卡哇大判燒台北店設有可愛角色打卡牆與15座現場烤台，門市採官方LINE線上預約取整理券，每場限時15分鐘入店選購。 (攝影：鄭雅之)

▲超萌吉伊卡哇、小八貓與兔兔化身大判燒玩偶掛飾，每款售價390元且限購1個，掛在隨身包包隨時感受療癒陪伴。 (攝影：鄭雅之)

吉伊卡哇大判燒台北店 店家資訊

開幕日期：2026年11月21日

營業時間：12點至20點，最晚入店時間為19點30分，公休日另行公告

店鋪地址：台北市大同區赤峰街41巷9號

入店方式：透過官方LINE預約領取整理券，每20分鐘一場，每場限時15分鐘





吉伊卡哇大判燒台北店 售價

大判燒(吉伊卡哇奶油、小八紅豆、烏薩奇地瓜) 一個95元

冷泡日月潭紅茶 90元

冷泡金萱烏龍茶 90元

大判燒造型抱枕 780元

大判燒造型玩偶掛飾 390元





吉伊卡哇大判燒台北店 限購規定

大判燒每人限購6個且每種口味最多2個，周邊商品每款限購1個





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▲全台首間CHIIKAWA OBANYAKI in TAIPEI吉伊卡哇大判燒台北店進駐大同區赤峰街41巷，11月21日中午12點正式營業。 (攝影：鄭雅之)

▲現烤出爐的兔兔造型大判燒主打香甜地瓜內餡，蓬鬆餅皮完美烙印角色萌臉，每人限購6顆且單一口味最多2顆。 (攝影：鄭雅之)