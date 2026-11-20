編輯 鄭雅之 表示：台北人也太幸福！吉伊卡哇大判燒開到中山站了～
風靡全亞洲的人氣角色吉伊卡哇正式進軍台北甜點圈，全台首間「吉伊卡哇大判燒台北店」將於2026年11月21日插旗中山商圈赤峰街。店內不僅吃得到現烤出爐的可愛角色大判燒，還有台灣在地冷泡茶與限定造型周邊同步開賣，為微涼的秋日午後增添滿滿療癒感。
三款現烤內餡搭造型大判燒超萌
店內特別設置15座烤台現場烘烤，將三位人氣角色化身為不同風味，分別推出吉伊卡哇奶油、小八貓紅豆與兔兔地瓜口味，單顆售價95元。蓬鬆餅皮包裹飽滿內餡，推薦搭配90元的冷泡日月潭紅茶或金萱烏龍茶一起享用，清爽茶韻剛好平衡甜度，是赤峰街散步的絕佳組合。
限定大判燒造型抱枕與掛飾必收
除了品嚐現烤美食，店內也推出專屬原創周邊讓粉絲把可愛帶回家。將角色變身為圓滾滾大判燒造型的抱枕每款780元，小巧精緻的玩偶掛飾每款390元，共有吉伊卡哇、小八貓與兔兔三種款式可選。無論擺在沙發上或掛在隨身包包，都能隨時感受角色帶來的日常陪伴。
LINE預約整理券與限購規定總整理
為維持良好的購買品質，門市全面採取官方LINE事前預約制，每20分鐘開放一個場次，每場停留時間為15分鐘。店內大判燒每人限購6顆且單一口味最多2顆，周邊商品則是每款限購1個。店家預計於11月21日中午12點正式營業，粉絲出發前別忘了先完成線上登記。
吉伊卡哇大判燒台北店 店家資訊
開幕日期：2026年11月21日
營業時間：12點至20點，最晚入店時間為19點30分，公休日另行公告
店鋪地址：台北市大同區赤峰街41巷9號
入店方式：透過官方LINE預約領取整理券，每20分鐘一場，每場限時15分鐘
吉伊卡哇大判燒台北店 售價
- 大判燒(吉伊卡哇奶油、小八紅豆、烏薩奇地瓜) 一個95元
- 冷泡日月潭紅茶 90元
- 冷泡金萱烏龍茶 90元
- 大判燒造型抱枕 780元
- 大判燒造型玩偶掛飾 390元
吉伊卡哇大判燒台北店 限購規定
- 大判燒每人限購6個且每種口味最多2個，周邊商品每款限購1個
吉伊卡哇鐵粉都要買新品！
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