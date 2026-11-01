12月5日壽星免費住飯店！花蓮福容16週年慶限量5間，身分證中3碼住房3折起、自助晚餐999元

花蓮福容16週年慶祭出12月5日壽星限量免費住宿，身分證中3碼住房3折起，自助晚餐999元。窩客島資深編輯李維唐提醒，免費住宿與優惠房型均限量5間，出發前應先確認資格及預訂辦法。

花蓮飯店免費住的機會來了！福容大飯店花蓮店迎接開幕16週年，12月直接祭出「12月5日壽星免費住」超狂生日禮，當天出生的幸運兒有機會免費入住雙人市景客房。不是壽星也能撿便宜，只要身分證字號符合指定數字中的3碼，就能享有住房最低3折起優惠，雙人入住含早餐每晚2,340元起。連飯店自助晚餐也同步降價，原價1,280元另加一成服務費，週年慶優惠只要999元，還能吃到現切牛排、松葉蟹腳與花東在地美食。從免費住宿、吃到飽優惠到萬元套房抽獎，這次花蓮福容16週年慶，真的可以好好安排一趟年末小旅行。

▲來花蓮度假就是要看看海。從高處望出去，花蓮港、海岸線與遠方夕陽一次收入眼底，金黃色陽光灑在海面上，連港灣都染上一層暖色，光是靜靜欣賞這片山海景色，就很有放假的感覺。圖／福容大飯店花蓮店提供；窩客島整理



花蓮福容16週年慶！12月5日壽星免費住

12月5日出生的人，這次生日真的有機會省下一晚住宿費。福容大飯店花蓮店推出16週年限定生日禮，只要生日剛好是12月5日，就有機會在當天免費入住雙人市景客房，整場活動僅有5間名額。想像生日當天不用趕行程，直接入住飯店，把時間留給自己與旅伴，白天逛花蓮景點，晚上回飯店休息，讓生日多了一份旅行的儀式感。

不過，這項免費住宿並非現場出示證件就能直接入住，必須事先透過Google表單登記，並同意授權拍攝，才能參與活動。由於免費房間只有5間，想把今年生日安排在花蓮的壽星，記得先確認官方活動辦法與登記方式，避免錯過這份16週年限定生日禮。





身分證中3碼就有優惠！雙人住房2,340元起

不是12月5日出生也不用羨慕，這次福容花蓮店把週年慶優惠直接和身分證連在一起。只要身分證字號符合「1、2、0、5」這4個指定數字中的3碼，就能預訂16週年限定住房專案，指定房型最低3折起。雙人入住市景客房，每晚2,340元起，還包含2人早餐，對想安排花蓮2天1夜小旅行的情侶、夫妻或好友來說，住宿與隔天早餐一次安排好，也能把更多預算留給美食與景點。

這波身分證優惠入住期間為12月1日至12月30日，僅限週日至週四適用，每日限量5間。想避開假日人潮、安排平日放鬆旅行的人，可以先翻出身分證確認數字，再看看哪一天適合請假出遊。尤其12月正好進入歲末旅遊季，能用優惠價格住飯店，白天慢慢玩花蓮，晚上回房間休息，不用急著當天來回，整趟旅行也能更從容。

▲花蓮福容16週年慶推出12月5日壽星免費住宿優惠，雙人市景客房擺放2張舒適大床，窗邊還有沙發休憩區，白天可以欣賞花蓮市景，晚上回房間好好放鬆，限量5間的生日禮值得把握。圖／福容大飯店花蓮店提供；窩客島整理

花蓮福容自助晚餐999元！牛排松葉蟹腳吃到飽

喜歡飯店Buffet的人，這次也有理由把福容花蓮店排進聚餐名單。16週年慶同步推出自助晚餐優惠，原價每人1,280元另加一成服務費，活動期間優惠價999元，餐檯亮點包括現切牛排、松葉蟹腳、花東在地食材與生啤酒。想吃肉的人可以鎖定現切牛排，喜歡海鮮的人則能把松葉蟹腳列為必吃目標，再搭配以花東食材入菜的料理，讓這頓飯多一點在地風味。

更值得注意的是，12月25日、26日聖誕節期間，以及12月31日跨年當天，同樣能享有999元優惠價。無論是聖誕節約會、朋友交換禮物聚餐，還是跨年夜想找個地方好好吃飯，都能把飯店自助餐列入選擇。比起臨時尋找餐廳，提前安排一頓有牛排、海鮮與多種料理選擇的晚餐，也讓年末聚會多了一份期待。

▲海鮮控準備開吃。花蓮福容16週年慶自助晚餐優惠價999元，現切牛排、松葉蟹腳都是餐檯亮點，還能搭配花東在地食材料理與生啤酒。想吃肉、想吃海鮮都能一次滿足，聖誕節與跨年指定日期也能享有同樣優惠。圖／福容大飯店花蓮店提供；窩客島整理



福容花蓮消費滿3,000元！抽16,800元和洋套房

住宿和吃飯之外，這次16週年慶還有抽獎可以參加。12月1日至12月31日期間，只要在福容大飯店花蓮店的客房、餐飲、SPA或指定休閒產品等項目消費滿3,000元，金額包含服務費，再透過福容家會員APP登錄發票，就有機會參加週年慶抽獎。對本來就打算入住飯店或安排聚餐的旅客來說，消費後記得完成登錄，才不會白白錯過抽獎機會。

這次最大獎是市價16,800元另加一成服務費的和洋套房住宿，另外還準備海景客房、市景客房、烤鴨五吃、XO醬禮盒與早午餐等獎項。尤其和洋套房結合不同住宿風格，光是能再安排一趟飯店假期，就相當有吸引力。從入住客房、享用餐點到登錄發票抽獎，讓原本的花蓮旅行又多了一個期待下次再訪的理由。

▲住飯店還有機會抽萬元套房。花蓮福容16週年慶推出滿額抽獎，館內指定消費滿3,000元並完成會員APP發票登錄，就有機會抽中市價16,800元的和洋套房住宿。木質地板搭配日式架高休憩空間，坐在窗邊喝茶、看看花蓮街景，享受慢下來的旅行節奏。圖／福容大飯店花蓮店提供；窩客島整理

花蓮冬季旅遊推薦！將軍府新城老街一次玩

難得安排花蓮住宿，當然不能只待在飯店。距離福容大飯店花蓮店約10分鐘車程的「將軍府」，就是很適合排進行程的散步景點。保留下來的日式建築經過活化，現在結合文創與餐飲空間，走在帶有日式氛圍的建築之間，可以慢慢逛店、找喜歡的小物，也能安排一段悠閒的午後時光。對喜歡拍照、欣賞老建築或帶家人出遊的人來說，都是不錯的選擇。

想把行程排得更豐富，也可以前往新城老街，走訪電影取景地「新城照相館」、充滿閱讀氣息的「練習曲書店」，再到集結花蓮特色伴手禮的「山海百貨」逛逛。喜歡藝術展覽的人，則能把2026花蓮國際石雕藝術季主題特展「化石．Co Becoming」列入清單，展覽於石雕博物館展出至2027年1月24日。12月下旬還有預計登場的「2026花蓮幸福聖誕城」，活動細節可持續關注官方臉書，讓這趟歲末花蓮旅行從住宿、美食一路玩到藝文景點。

▲來花蓮別錯過距離福容飯店約10分鐘車程的將軍府。整排日式木造建築保留濃濃懷舊氣息，木格窗、長廊與庭院綠意都很有味道，隨手就能找到喜歡的拍照角落。現在還有文創與餐飲店家進駐，適合安排一個下午慢慢逛、慢慢拍。圖／福容大飯店花蓮店提供；窩客島整理



花蓮福容12月優惠攻略！住房餐飲都要先確認

這次福容花蓮店16週年慶，最值得留意的就是不同優惠各有適用條件。12月5日壽星免費住宿只有當天限定5間，身分證指定數字住房優惠則限週日至週四，每日同樣只有5間；自助晚餐999元優惠也涵蓋聖誕節與跨年指定日期。想一次安排住宿、吃到飽與花蓮景點，建議先確認住房資格、日期與訂房方式，再決定行程，才不會到了現場才發現優惠名額已滿。

對準備安排年底旅行的人來說，花蓮福容這次把生日禮、身分證優惠、飯店Buffet與抽獎活動全部放進12月週年慶。想省住宿費的人可以先對身分證，12月5日壽星則別忘記把握免費入住機會；如果只想找個地方吃頓好的，999元自助晚餐也是值得關注的選項。搭配將軍府、新城老街與冬季藝文活動，無論安排2天1夜或更長的假期，都能依照自己的步調慢慢玩花蓮。

▲花蓮小旅行也能安排一段放空時間。泡在溫暖的水中，背後是綠色系馬賽克拼貼牆面，池畔還有整齊擺放的毛巾，光看就讓人想暫時放下手機，好好享受不被行程追著跑的度假時光。圖／福容大飯店花蓮店提供；窩客島整理





花蓮福容16週年慶活動資訊

活動期間：2026年12月1日至12月31日

12月5日壽星免費住：當日出生者有機會免費入住雙人市景客房，限量5間，須事先登記並同意授權拍攝。

身分證住房優惠：符合指定數字1、2、0、5中的3碼，指定房型最低3折起，雙人市景客房含早餐2,340元起。

住房適用日期：12月1日至12月30日，限週日至週四，每日限量5間。

自助晚餐優惠：原價1,280元另加一成服務費，週年慶優惠價999元，12月25日、26日及31日同享優惠。

週年慶發票抽獎：12月1日至31日館內指定消費滿3,000元，透過福容家會員APP登錄發票即可參加抽獎。

抽獎最大獎：市價16,800元另加一成服務費的和洋套房住宿，另有海景客房、烤鴨五吃及餐飲好禮。

活動官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/hl/tw/news-detail/anniversary/

飯店地址：花蓮市民生路51號

訂房電話：03-823-9988

除了花蓮福容，其他飯店還有哪些生日禮、平日住房折扣與省錢住宿方案值得比較？

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