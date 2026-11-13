卡娜赫拉粉衝板橋！耶誕城卡娜赫拉快閃店60款周邊開賣，兔兔P助迷你手燈、發射愛心鑰匙圈必收

卡娜赫拉快閃板橋耶誕城！編輯鄭亦庭表示：超可愛粉紅兔兔、P助迷你手燈太欠收。
卡娜赫拉快閃店在板橋耶誕城！卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店即日起在新北市政府市民廣場登場，推出近60款全新卡娜赫拉周邊商品，換上聖誕裝扮的粉紅兔兔、P助插圖，從星星流沙杯墊、木箱存錢筒到短版T恤都有，推薦必買迷你手燈鑰匙圈、輕捏會彈射的粉紅兔兔與P助發射愛心鑰匙圈，今年聖誕節交換禮物，來拍板橋耶誕城順路買起來。
卡娜赫拉快閃店打卡點進入板橋耶誕城卡娜赫拉快閃店前，先來跟兔兔、P助合照打卡，這次卡娜赫拉快閃店打造成「聖誕禮物屋」、「叮叮噹禮物到」兩大打卡點，不僅入口兩側有粉紅兔兔、P助背著行李、行李箱迎接大家，小屋上方還有小動物們出沒，整個充滿聖誕節氛圍。
聖誕節卡娜赫拉周邊必買卡娜赫拉快閃店這次以聖誕節主題周邊小物為主，包括多款適合放在辦公室的小物，7款招牌三角燈箱有手拿地圖的粉紅兔兔與P助等不同插圖，放在辦公桌上超療癒，也有9款鏡面磁鐵當作便條小幫手送給同事超實用，星星流沙杯墊、陶瓷杯墊等實用周邊，配上不同聖誕節主題插圖插圖放在辦公室超可愛。
卡娜赫拉發射愛心立體鑰匙圈不只聖誕節主題卡娜赫拉周邊！卡娜赫拉粉絲必收「發射愛心立體鑰匙圈」，手捧愛心的P助、粉紅兔兔只要輕捏一下，愛心就會彈射，舒壓效果滿滿，人氣搶手的迷你版「手燈鑰匙圈」則有聖誕樹兔兔、手捧禮物、化身薑餅人等6款造型，此外，也推出8款「短版T恤」讓粉絲過節也能穿上卡娜赫拉，而4款「木箱存錢筒」印有粉紅兔兔與P助玩雪場景插圖。
卡娜赫拉快閃店周邊新品粉紅兔兔、P助絨毛吊飾鑰匙圈帶有毛毛愛心與花朵軟萌觸感，讓粉紅兔兔、P助陪你一起出門，「愛心流沙杯墊」更一口氣推出10款，粉紅兔兔、P助吃拉麵、賞楓、賞花、游泳等插圖，另外，也有超可愛的「絨毛髮夾」一次就能收粉紅兔兔、P助大頭2個造型，粉絲們快衝新北耶誕城卡娜赫拉快閃店買爆。
卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店 活動資訊日期：2026/11/13-12/27
地點：新北市政府市民廣場(新北市板橋區福丘里中山路一段 161 號)
營業時間：11:00 - 22:00
卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店 滿額贈活動活動期間單筆消費滿588元，就送主視覺明信片乙張。
卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店 周邊價錢資訊發射愛心立體鑰匙圈(一對) 原價588元，加購價388元(有消費即可用加購價購買)
木箱存錢筒480元
星星流沙杯墊280元
愛心流沙杯墊280元
招牌三角燈箱250元
手燈鑰匙圈268元
絨毛吊飾鑰匙圈288元
鏡面磁鐵168元
陶瓷杯墊180元
絨毛大髮夾(一對)288元
短版T恤480元
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