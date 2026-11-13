卡娜赫拉粉衝板橋！耶誕城卡娜赫拉快閃店60款周邊開賣，兔兔P助迷你手燈、發射愛心鑰匙圈必收

卡娜赫拉快閃板橋耶誕城！編輯鄭亦庭表示：超可愛粉紅兔兔、P助迷你手燈太欠收。

卡娜赫拉快閃店在板橋耶誕城！卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店即日起在新北市政府市民廣場登場，推出近60款全新卡娜赫拉周邊商品，換上聖誕裝扮的粉紅兔兔、P助插圖，從星星流沙杯墊、木箱存錢筒到短版T恤都有，推薦必買迷你手燈鑰匙圈、輕捏會彈射的粉紅兔兔與P助發射愛心鑰匙圈，今年聖誕節交換禮物，來拍板橋耶誕城順路買起來。



▲2026新北耶誕城卡娜赫拉快閃店於市民廣場登場，推出近60款全新耶誕周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲卡娜赫拉快閃店周邊新品！6款迷你手燈鑰匙圈搭配聖誕主題插圖超可愛。(攝影：鄭亦庭)





卡娜赫拉快閃店打卡點

▲聖誕節卡娜赫拉周邊必買！卡娜赫拉星星流沙杯墊、陶瓷吸水杯墊。(攝影：鄭亦庭)





聖誕節卡娜赫拉周邊必買

▲卡娜赫拉快閃店推出7款三角燈箱、9款鏡面磁鐵，為辦公空間增添滿滿耶誕氛圍。(攝影：鄭亦庭)

卡娜赫拉發射愛心立體鑰匙圈

▲卡娜赫拉粉絲必收！兔兔P助發射愛心立體鑰匙圈輕捏即可彈出愛心。(攝影：鄭亦庭)



▲卡娜赫拉快閃店新品！超軟萌卡娜赫拉毛毛愛心吊飾鑰匙圈，為日常穿搭增添溫暖萌感。(攝影：鄭亦庭)





卡娜赫拉快閃店周邊新品

▲卡娜赫拉愛心流沙杯墊一次推出10款生活日常插圖，吃拉麵、賞花場景超療癒。(攝影：鄭亦庭)



▲卡娜赫拉福袋限量搶！卡娜赫拉存錢筒、保鮮盒、陶瓷杯墊等6款周邊一次收，特惠價688元就有。(攝影：鄭亦庭)





進入板橋耶誕城卡娜赫拉快閃店前，先來跟兔兔、P助合照打卡，這次卡娜赫拉快閃店打造成「聖誕禮物屋」、「叮叮噹禮物到」兩大打卡點，不僅入口兩側有粉紅兔兔、P助背著行李、行李箱迎接大家，小屋上方還有小動物們出沒，整個充滿聖誕節氛圍。卡娜赫拉快閃店這次以聖誕節主題周邊小物為主，包括多款適合放在辦公室的小物，7款招牌三角燈箱有手拿地圖的粉紅兔兔與P助等不同插圖，放在辦公桌上超療癒，也有9款鏡面磁鐵當作便條小幫手送給同事超實用，星星流沙杯墊、陶瓷杯墊等實用周邊，配上不同聖誕節主題插圖插圖放在辦公室超可愛。不只聖誕節主題卡娜赫拉周邊！卡娜赫拉粉絲必收「發射愛心立體鑰匙圈」，手捧愛心的P助、粉紅兔兔只要輕捏一下，愛心就會彈射，舒壓效果滿滿，人氣搶手的迷你版「手燈鑰匙圈」則有聖誕樹兔兔、手捧禮物、化身薑餅人等6款造型，此外，也推出8款「短版T恤」讓粉絲過節也能穿上卡娜赫拉，而4款「木箱存錢筒」印有粉紅兔兔與P助玩雪場景插圖。粉紅兔兔、P助絨毛吊飾鑰匙圈帶有毛毛愛心與花朵軟萌觸感，讓粉紅兔兔、P助陪你一起出門，「愛心流沙杯墊」更一口氣推出10款，粉紅兔兔、P助吃拉麵、賞楓、賞花、游泳等插圖，另外，也有超可愛的「絨毛髮夾」一次就能收粉紅兔兔、P助大頭2個造型，粉絲們快衝新北耶誕城卡娜赫拉快閃店買爆。

卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店 活動資訊

卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店 滿額贈活動

卡娜赫拉的小動物《新北歡樂耶誕城》快閃店 周邊價錢資訊

超人氣IP台北快閃店推薦

日期：2026/11/13-12/27地點：新北市政府市民廣場(新北市板橋區福丘里中山路一段 161 號)營業時間：11:00 - 22:00活動期間單筆消費滿588元，就送主視覺明信片乙張。發射愛心立體鑰匙圈(一對) 原價588元，加購價388元(有消費即可用加購價購買)木箱存錢筒480元星星流沙杯墊280元愛心流沙杯墊280元招牌三角燈箱250元手燈鑰匙圈268元絨毛吊飾鑰匙圈288元鏡面磁鐵168元陶瓷杯墊180元絨毛大髮夾(一對)288元短版T恤480元

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