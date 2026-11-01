Trip.com雙11旅展機票11元開搶！星宇航空香港來回3,999元、大阪8,999元，日韓飯店11元住一晚

雙11旅遊優惠開搶！Trip.com推出機票11元、飯店11元，星宇航空香港來回3,999元起。窩客島資深編輯李維唐提醒，優惠分時段開賣，先掌握時間與付款限制，才不會錯過想要的行程。

Trip.com雙11旅展真的要把出國旅費壓到銅板價了。11月11日開搶的11元機票、11元飯店，加上星宇航空香港來回3,999元、曼谷5,999元、大阪8,999元，光看價格就讓人想趕快打開行事曆安排假期。這次還有202種旅遊票券優惠、指定支付999元機票，以及單筆最高折抵11,111元的限時優惠碼。窩客島資深編輯李維唐提醒，這波雙11旅展最重要的不是只看最低價格，而是掌握各項優惠的開賣時間與付款條件，才能把機票、住宿和旅遊行程一起安排好。

▲大阪自由行住宿先搶這間。京阪天滿橋站前飯店步行約1分鐘就能抵達天滿橋站，房內以溫暖木質色調搭配雙床與窗邊休憩空間，逛街一整天回來也能好好放鬆。Trip.com雙11旅展11月11日中午12點開搶，指定住宿每晚只要11元。圖／Trip.com提供；窩客島整理



Trip.com雙11機票11元

這次Trip.com雙11旅展從11月11日一路舉辦至11月14日，整整4天都有不同優惠登場。其中最讓人想設鬧鐘的，就是11月11日晚間22點開搶的11元機票。想去東京逛街、沖繩看海，或是飛首爾、釜山安排韓國美食之旅，都有機會用11元搶到指定航線單程機票，連高雄出發東京也列入優惠。

不過，這波11元機票限定捷星航空指定航線，並非所有航班都適用。台北出發東京、沖繩、首爾、釜山，以及高雄出發東京，都是本次公布的優惠航線。對於平常就會追蹤廉價航空促銷的旅客來說，這次可以先確認自己想去的城市，再依照開賣時間準備搶票。

星宇航空來回3,999元

如果比較喜歡搭乘星宇航空，這次Trip.com也準備了3條獨家來回優惠航線。11月11日晚間22點，台北飛香港來回3,999元、台北飛曼谷來回5,999元、台北飛大阪來回8,999元，從短天數城市旅行到日本購物假期，都能依照預算安排。

香港很適合想利用短假期吃美食、逛街的旅客，曼谷則能安排購物、市集與城市觀光，至於大阪，無論是心齋橋購物、道頓堀吃美食，或是搭配京都、奈良周邊行程，都能規劃成一趟關西旅行。這次星宇航空推出的3條航線，剛好涵蓋不同類型的出國需求。

上海來回3,999元起

除了星宇航空，這次雙11旅展也把中國大陸航線列入優惠名單。11月11日晚間22點，台北來回上海機票3,999元，台北來回昆明7,999元，台北來回哈爾濱同樣7,999元。想安排上海城市旅行，可以把外灘、購物商圈與特色餐廳排進行程。偏好自然景觀的旅客，可以考慮昆明周邊旅遊，至於想感受冬季北方城市氛圍，哈爾濱也是不同於一般日韓旅行的選擇。這3條航線與星宇航空優惠同樣安排在晚間22點登場，準備訂票的旅客可以依目的地分別比較。

大阪飯店11元住一晚

搶到便宜機票，接下來最重要的就是住宿。Trip.com這次在11月11日中午12點推出10家台灣、日本、韓國精選飯店限時優惠，其中最吸睛的就是大阪「京阪天滿橋站前飯店」與台中「烏日璞旅」，指定住宿最低一晚11元。

大阪京阪天滿橋站前飯店距離天滿橋站步行約1分鐘，對於想搭乘大眾交通工具移動的旅客相當方便。早上出門逛街、安排大阪市區景點，晚上回飯店也不用拖著疲累的身體走太遠。台中烏日璞旅則鄰近台中高鐵站，館內設有湯屋、岩盤浴與親子遊戲室，無論是安排親子小旅行，或是想找個地方放鬆休息，都有不同的住宿體驗。

日韓飯店999元開搶

沒有搶到11元飯店也不用急著放棄，因為同一波還有8家指定飯店推出每晚999元優惠。日本包含札幌東急REI飯店、東急STAY沖繩那霸飯店、沖繩逸之彩飯店，韓國則有天空花園東大門帝宮店與SOTA套房釜山西面，台灣還有福爾摩沙遊艇飯店、福容徠旅高雄及維尚花園潮宿。

其中札幌東急REI飯店位於薄野商圈，步行約1分鐘就能抵達地鐵站，想在札幌逛街、吃美食，住宿位置相當方便。天空花園東大門帝宮店位於首爾東大門購物核心區域，適合把購物列為行程重點的旅客。沖繩逸之彩飯店距離國際通步行約2分鐘，對於想逛街、買伴手禮的旅客，也是不錯的地點選擇。台灣住宿同樣有亮點。福爾摩沙遊艇飯店位於台南安平港畔，步行就能前往安平老街，白天可以安排老街散步、吃台南小吃，晚上回到港畔住宿。想安排高雄小旅行，也能留意福容徠旅高雄的限時優惠。

日本機票999元分時搶

這次Trip.com雙11旅展另一個需要特別留意的地方，就是999元機票並非同一時間開賣，而是依照合作支付平台分成不同時段。11月11日上午10點，由玉山錢包率先推出台北出發大阪、福岡、札幌單程999元機票。想去大阪吃章魚燒、福岡安排九州旅行，或是到札幌感受北海道風情，都可以留意這一波優惠，但必須使用玉山錢包付款。

晚間18點則換成街口支付專屬優惠，台北飛曼谷、河內、胡志明市單程999元。晚間20點由星展信用卡接棒，台北出發首爾、釜山、沖繩單程999元。星展信用卡優惠還會在11月12日至14日每晚22點推出，想搶日韓機票的旅客，除了首發日，後面3天也有機會。

滿額最高折11,111元

如果原本就打算一次預訂機票與住宿，這次Trip.com歡慶9週年的優惠代碼也值得留意。11月11日晚間22點推出限定折抵優惠，單筆消費滿20,000元最高可折11,111元，等於符合條件的訂單能直接省下超過萬元。

同一時間還有滿10,000元折1,499元，以及11折抵百分比優惠，也就是11％折扣、最高折抵400元。11月12日至13日晚間22點，則持續推出滿10,000元折1,499元，以及11％折扣最高折400元的優惠代碼。要注意機票折抵門檻以稅前金額計算，住宿則以稅後金額計算，優惠數量有限，以結帳順序為準。

商務艙最高折3,200元

這次旅展也有針對想升級搭機體驗的旅客推出優惠。11月11日晚間22點，購買不限航空公司的頭等艙或商務艙機票，只要稅前消費滿20,000元，符合活動條件即可使用優惠代碼折抵3,200元。對於原本就準備安排長途旅行，或是想在假期搭乘商務艙的旅客來說，可以把這項折扣納入機票預算考量。另外，多人同行預訂指定目的地機票加飯店，還有機會獲得1,200 Trip Coins，依官方資料約等值新台幣380元，適合正在規劃多人旅行的旅客留意。

亞洲139種票券優惠

機票與住宿安排好了，景點門票和交通也可以趁這次旅展一起看看。11月11日晚間18點，Trip.com推出139種亞洲旅遊票券限時優惠，涵蓋日本、韓國、泰國、越南等目的地，不包含台灣。想去韓國滑雪，可以留意首爾橡樹谷滑雪場單雙板滑雪一日遊半價優惠。計畫到釜山自由行，則有釜山PASS24小時電子通行證買一送一。日本部分包含富士山一日遊半價，另外還有日本票券一折優惠代碼，最高折抵400元。對於原本就會購買景點門票、安排當地一日遊的旅客，可以趁活動期間比較價格。

▲泰國旅行準備出發。來到曼谷，色彩繽紛的美功鐵道市場是不少旅客想收藏的旅行畫面，火車穿過市場的熱鬧場景更是拍照亮點。Trip.com雙11旅展推出星宇航空台北來回曼谷5,999元優惠，11月11日晚間22點開搶，想安排泰國自由行可以先記下時間。圖／Trip.com提供；窩客島整理

台灣51種票券買一送一

不想出國也能參加這次雙11旅展。11月12日中午12點，Trip.com推出51種台灣旅遊票券優惠，其中北投春天溫泉酒店湯屋買一送一，適合想在天氣轉涼時安排泡湯行程的旅客。喜歡山景與戶外旅行的人，可以留意日月潭與清境農場一日遊半價優惠。原本就有機場貴賓室使用需求的旅客，則能看看環亞機場貴賓室買一送一。從台灣溫泉、山區觀光到機場服務，這波優惠不只有出國旅客能用得上。

歐美12種票券半價

11月13日中午12點，優惠範圍再延伸到美國與歐洲，推出12種旅遊票券折扣。美國紐約世貿一號觀景台成人門票半價，想從高處欣賞紐約城市景觀的旅客可以留意。美國聖地牙哥海洋世界指定一日票則推出買一送一優惠，適合規劃親子旅行時納入比較。

歐洲部分包含荷蘭阿姆斯特丹運河遊船日間1小時成人船票半價。搭船沿著運河欣賞兩側街景與建築，是不少旅客安排阿姆斯特丹行程時會考慮的體驗。對於已經決定前往美國或歐洲旅行的人來說，這次可以先確認景點門票的適用日期，再評估是否購買。

雙11優惠時間別記錯

這次Trip.com雙11旅展從11月11日至14日，優惠分布在凌晨、上午、中午與晚間不同時段。11月11日凌晨0點先推出Visa、玉山錢包、街口支付與星展信用卡相關優惠代碼，上午10點開賣玉山錢包999元機票，中午12點輪到11元與999元飯店，晚間18點有街口支付機票及亞洲票券，20點是星展信用卡機票，22點則集中推出11元機票、星宇航空來回優惠與滿額折抵代碼。

11月12日中午12點推出台灣51種票券，11月13日中午12點推出美歐12種票券，11月12日至14日晚間22點還有星展信用卡指定單程機票999元優惠。各項優惠均有指定適用條件與數量限制，部分優惠代碼以結帳順序為準，領完為止。想趁雙11安排旅行，建議先選好目的地、確認付款工具，再依照不同時段查看活動頁面，避免看到低價卻錯過實際開賣時間。

▲歐洲旅行也有好康可以搶。搭上遊船穿梭阿姆斯特丹運河，沿途欣賞兩岸特色建築、綠樹與水岸街景，光想就很有度假感。Trip.com雙11旅展11月13日中午12點推出美歐12種優惠票券，其中阿姆斯特丹運河日間1小時成人船票半價，想安排荷蘭自由行別錯過。圖／Trip.com提供；窩客島整理











Trip.com雙11旅展優惠活動整理

活動日期：2026年11月11日至11月14日

活動亮點：指定機票11元起、飯店11元起、星宇航空來回3,999元起、202種旅遊票券優惠，單筆消費最高折抵11,111元。

11月11日雙11機票11元優惠

活動時間：11月11日22：00

．捷星航空台北飛東京：指定單程機票11元起。

．捷星航空台北飛沖繩：指定單程機票11元起。

．捷星航空台北飛首爾：指定單程機票11元起。

．捷星航空台北飛釜山：指定單程機票11元起。

．捷星航空高雄飛東京：指定單程機票11元起。

星宇航空雙11獨家來回機票

活動時間：11月11日22：00

．台北來回香港：優惠價3,999元。

．台北來回曼谷：優惠價5,999元。

．台北來回大阪：優惠價8,999元。

Trip.com中國大陸來回機票優惠

活動時間：11月11日22：00

．台北來回上海：優惠價3,999元。

．台北來回昆明：優惠價7,999元。

．台北來回哈爾濱：優惠價7,999元。

玉山錢包日本機票999元

活動時間：11月11日10：00

．台北飛大阪：指定單程機票999元起。

．台北飛福岡：指定單程機票999元起。

．台北飛札幌：指定單程機票999元起。

．付款限制：須使用玉山錢包支付。

街口支付東南亞機票999元

活動時間：11月11日18：00

．台北飛曼谷：指定單程機票999元起。

．台北飛河內：指定單程機票999元起。

．台北飛胡志明市：指定單程機票999元起。

．付款限制：須使用街口支付。

星展信用卡日韓機票999元

活動時間：11月11日20：00，以及11月12日至14日每日22：00

．台北飛首爾：指定單程機票999元起。

．台北飛釜山：指定單程機票999元起。

．台北飛沖繩：指定單程機票999元起。

．付款限制：須使用星展信用卡支付。

Trip.com雙11飯店11元優惠

活動時間：11月11日12：00

．大阪京阪天滿橋站前飯店：指定住宿每晚11元起，步行約1分鐘抵達天滿橋站。

．台中烏日璞旅：指定住宿每晚11元起，鄰近台中高鐵站，設有湯屋、岩盤浴及親子遊戲室。

日本韓國台灣飯店999元優惠

活動時間：11月11日12：00

．札幌東急REI飯店：指定住宿每晚999元起，位於薄野商圈。

．東急STAY沖繩那霸飯店：指定住宿每晚999元起。

．沖繩逸之彩飯店：指定住宿每晚999元起，步行約2分鐘抵達國際通。

．天空花園東大門帝宮店：指定住宿每晚999元起，位於首爾東大門購物區。

．SOTA套房釜山西面：指定住宿每晚999元起。

．福爾摩沙遊艇飯店：指定住宿每晚999元起，鄰近台南安平老街。

．福容徠旅高雄：指定住宿每晚999元起。

．維尚花園潮宿：指定住宿每晚999元起。

Trip.com雙11滿額折11,111元

活動時間：11月11日22：00

．機票及住宿優惠代碼：單筆消費滿20,000元，最高折抵11,111元。

．機票及住宿優惠代碼：單筆消費滿10,000元，折抵1,499元。

．小額優惠代碼：享11％折扣，最高折抵400元。

．頭等艙及商務艙優惠：不限航空公司，機票稅前滿20,000元折抵3,200元。

．折抵門檻：機票以稅前金額計算，住宿以稅後金額計算。

．使用限制：優惠數量有限，以結帳順序為準，領完為止。

Trip.com9週年優惠碼加碼

活動時間：11月12日至11月13日每日22：00

．機票及住宿優惠代碼：單筆消費滿10,000元折抵1,499元。

．小額優惠代碼：享11％折扣，最高折抵400元。

．使用限制：機票以稅前金額計算，住宿以稅後金額計算，數量有限。

亞洲139種旅遊票券優惠

活動時間：11月11日18：00

．韓國首爾橡樹谷滑雪場：單雙板滑雪一日遊半價。

．韓國釜山PASS：24小時電子通行證買一送一。

．日本富士山一日遊：指定票券半價。

．日本旅遊票券：指定一折優惠代碼，最高折抵400元。

．活動範圍：涵蓋日本、韓國、泰國、越南等亞洲目的地，不包含台灣。

台灣51種旅遊票券優惠

活動時間：11月12日12：00

．北投春天溫泉酒店：指定湯屋買一送一。

．日月潭與清境農場一日遊：指定行程半價。

．環亞機場貴賓室：指定票券買一送一。

美國歐洲12種旅遊票券優惠

活動時間：11月13日12：00

．美國紐約世貿一號觀景台：成人門票半價。

．美國聖地牙哥海洋世界：指定一日票買一送一。

．荷蘭阿姆斯特丹運河遊船：日間1小時成人船票半價。

Trip.com交通優惠代碼

活動時間：11月11日18：00，以及11月12日至13日12：00

．鐵路及地鐵交通：指定優惠代碼折抵。

．租車服務：指定優惠代碼折抵。

．機場接送服務：指定優惠代碼折抵。

．使用限制：優惠數量有限，以結帳順序為準，領完為止。

Trip.com多人同行Trip Coins回饋

活動期間：雙11旅展期間，實際適用時間依官方活動頁為準。

．指定目的地機票加飯店：多人同行預訂符合條件的組合，可獲得1,200 Trip Coins。

．回饋價值：依新聞稿約等值新台幣380元。

Trip.com雙11旅展官方網址

活動日期：2026年11月11日至11月14日

官方網址：Trip.com雙11旅展機票、飯店及票券優惠

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