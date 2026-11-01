高雄萬豪雙11住宿殺到27折！原價40,568元變11,111元連住2晚，再推港味假期送2,000元餐飲券

高雄萬豪雙11住宿下殺27折，豪華客房連住2晚只要11,111元，現省29,457元。窩客島資深編輯李維唐提醒，這波優惠限定平日連住，想搶便宜得先確認入住日期。

高雄萬豪酒店雙11住宿優惠真的可以先筆記！原價40,568元的豪華客房連住2晚，這次直接下殺27折，只要11,111元就能入住，現省29,457元，還包含2客豪享自助早餐。另一波「歡聚時光・港味假期」住房專案也同步登場，每房每晚6,929元起，入住還能拿到最高2,000元京翠港式飲茶餐飲抵用券。想趁年底安排高雄小旅行，或是提前預訂2027年春季假期，這次可以依照旅遊天數與美食喜好，挑選適合自己的住房優惠。



▲高雄萬豪雙11住宿優惠真的很有感。寬敞豪華客房搭配大片景觀窗，躺在床上就能欣賞高雄城市風景，窗邊還有舒適沙發可以放空休息。這次平日連住2晚原價40,568元，優惠價只要11,111元，還附贈2客自助早餐，想安排五星級飯店小旅行可以趁這波優惠預訂。圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理

高雄萬豪雙11連住27折

這次高雄萬豪酒店最吸引人的優惠，就是「2026雙11・快閃連住」住房專案。原價40,568元的豪華客房連住2晚，雙11期間直接降到11,111元，換算下來每晚約5,556元，2晚合計省下29,457元，折扣約為原價27折。對於想住五星級飯店，又希望把住宿預算控制在合理範圍的旅客來說，這次連住優惠相當值得留意。

不過，這波優惠並不是天天都能訂，必須在11月11日上午10點至11月14日晚間6點的限時期間完成預訂，入住日期則從2026年11月11日一路延續至2027年3月31日。專案限定週日至週四的平日連續入住2晚，適合安排週間小旅行，避開週末人潮，把更多時間留給飯店設施與高雄市區景點。

豪華客房連住2晚含早餐

選擇連住2晚的好處，就是不用急著隔天退房，可以把飯店當成旅行的一部分。高雄萬豪酒店這次推出的雙11方案，安排入住豪華客房，並附贈2客豪享自助早餐，從客房休息到隔天早餐都已納入專案內容，不必另外規劃早餐去處。

早餐安排在酒店9樓的豪享自助餐廳，餐廳擁有400個座位，空間以柔和溫潤的木質裝潢為主，搭配多元自助餐點，讓早晨用餐多了一份悠閒感。對於平常旅行總是趕行程的人來說，難得住上2晚，隔天可以慢慢享用早餐，再決定要留在飯店休息，還是搭車出門逛高雄。



▲早餐不用急著吃完就退房。高雄萬豪9樓豪享自助餐廳以溫暖木質裝潢搭配寬敞用餐空間，還有多個餐檯可以慢慢挑選喜歡的料理，整間餐廳共有400個座位。這次雙11快閃連住專案直接附贈2客豪享自助早餐，住得舒服，隔天早上也能悠閒享受飯店早餐時光。圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理

高雄萬豪港味假期送2,000元

除了雙11快閃優惠，高雄萬豪酒店也替喜歡港式飲茶的旅客準備另一種度假選擇。「歡聚時光・港味假期」一泊二食住房專案，每房每晚最低6,929元起，入住除了享有豪享自助早餐，還會依照房型加贈京翠港式飲茶餐飲抵用券，雙人房贈送1,000元，家庭客房則直接贈送2,000元。

這個專案特別適合想把美食排進住宿行程的旅客。入住後不必急著往外跑，便能安排一場港式飲茶時光，從粵式點心到多人共享的餐桌氛圍，都能成為這趟假期的美食重點。比起單純訂房住宿，多了餐飲抵用券，也讓旅客可以把部分餐飲預算留在酒店內使用。

港式飲茶搭配一泊二食

「歡聚時光・港味假期」提供經典客房、豪華客房與家庭客房3種房型選擇，早餐依照房型人數提供，讓雙人旅行或家庭出遊都能找到適合的安排。想和另一半安排2天1夜，可以選擇雙人房搭配1,000元餐飲抵用券。若是帶著家人一起出門，家庭客房加贈2,000元抵用券，則更適合規劃多人共享的港式飲茶餐敘。

這波港味假期專案即日起開放預訂至2027年2月25日，實際入住期間為2026年12月1日至2027年2月25日，京翠港式飲茶餐飲抵用券則可使用至2027年2月26日。旅客可以依照自己的假期時間安排住宿與用餐，不過餐飲抵用券有使用期限，訂房時也要記得一併確認。



▲港點控這次有口福了。油亮誘人的燒鴨、外皮酥脆的燒肉，搭配多款港式燒臘與精緻擺盤，光看就讓人想揪朋友一起開吃。高雄萬豪推出「歡聚時光」港味假期住房專案，雙人房贈送1,000元京翠港式飲茶抵用券，家庭客房更送2,000元，入住順便安排一頓港式美食大餐。圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理

高雄萬豪泳池水療免費玩

住五星級飯店，當然不能只把時間花在客房裡。高雄萬豪酒店館內設有10間餐廳，還有健身中心、兒童遊戲室、SPA水療區及室內恆溫游泳池。入住期間，房客都能免費使用這些休閒設施，讓原本只是2天1夜或3天2夜的住宿行程，多了不少可以慢慢享受的時間。

喜歡游泳的人，可以安排時間到室內恆溫游泳池活動，想放鬆則可以前往SPA水療區。帶小朋友同行的家庭，也能利用兒童遊戲室安排親子時間。若是選擇雙11連住2晚方案，更可以把其中半天留給飯店，不用把行程排得太滿，就能享受完整的住宿假期。



▲住五星級飯店當然要把設施玩好玩滿。高雄萬豪室內恆溫泳池擁有寬敞水道，大片落地窗讓自然光灑進泳池空間，游泳時還能欣賞窗外城市景色。重點是住宿房客可以免費使用，搭配雙11連住2晚優惠，剛好安排一段不用趕行程的放鬆時光。圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理

高雄萬豪近凹子底捷運站

高雄萬豪酒店位於北高雄，鄰近高雄捷運凹子底站與輕軌愛河之心站，對於沒有開車、打算搭乘大眾運輸工具旅行的人來說相當方便。入住後可以利用捷運與輕軌安排市區行程，晚上再回到飯店休息，不必為了交通接駁花費太多心力。

若是從外縣市搭乘高鐵前往高雄，也可以留意酒店提供的高鐵聯票優惠。透過官網「高鐵聯票」頁面預訂「歡聚時光・港味假期」專案，加購高鐵車票可享全票95折起優惠。對於計畫從北部或中部南下的旅客來說，住宿、早餐、港式飲茶與交通都能一起安排，讓高雄小旅行更容易成行。

高雄萬豪雙11訂房時間

這次2種住房專案各有不同特色，想用較低價格入住豪華客房，建議優先留意11月11日上午10點開賣的雙11快閃連住優惠，因為整個預訂期間只有4天，而且必須符合平日連住2晚的條件。如果更重視美食體驗，或是準備帶家人一起出遊，「歡聚時光・港味假期」則提供更多房型選擇，還有最高2,000元港式飲茶抵用券。2項優惠的預訂期間、入住日期與適用條件都不相同，訂房前記得確認，才不會錯過想要的價格與住房日期。













高雄萬豪酒店雙11住宿優惠活動整理

2026雙11快閃連住27折

活動時間：2026年11月11日10：00至11月14日18：00

．入住期間：2026年11月11日至2027年3月31日。

．優惠房型：豪華客房，限定週日至週四平日連續入住2晚。

．住宿優惠：原價40,568元，專案價11,111元，約27折，現省29,457元。

．早餐禮遇：專案附贈豪享自助早餐2客。

．價格說明：專案價格已包含稅金及服務費。

官方網站：https://www.khhmarriott.com/

高雄萬豪港味假期送餐飲券

活動時間：即日起至2027年2月25日

．入住期間：2026年12月1日至2027年2月25日。

．住宿優惠：每房每晚6,929元起，含稅金及服務費。

．適用房型：經典客房、豪華客房及家庭客房，依房型人數提供自助早餐。

．雙人房贈禮：京翠港式飲茶1,000元餐飲抵用券。

．家庭房贈禮：京翠港式飲茶2,000元餐飲抵用券。

．使用期限：餐飲抵用券有效期限至2027年2月26日。

高雄萬豪高鐵聯票95折起

活動時間：配合「歡聚時光・港味假期」住房專案

．訂購方式：透過高雄萬豪酒店官網「高鐵聯票」頁面預訂指定住房專案。

．交通優惠：加購高鐵車票享全票95折起優惠。

．適用專案：「歡聚時光・港味假期」一泊二食住房專案。

高雄萬豪住宿免費設施

活動時間：住房專案適用入住期間

．室內恆溫泳池：住宿房客可免費使用。

．SPA水療區：住宿期間可免費使用水療設施。

．健身中心：房客可免費使用館內健身設施。

．兒童遊戲室：提供親子旅客免費使用。

．交通位置：鄰近捷運凹子底站與輕軌愛河之心站。

高雄萬豪訂房注意事項

．雙11快閃專案限定平日連住2晚，並非所有入住日期皆適用。

．11,111元為2晚專案總價，早餐提供2客，原稿未註明每日各提供2客。

．港味假期餐飲抵用券依房型提供，雙人房1,000元、家庭客房2,000元。

．高鐵95折起優惠須透過官網指定高鐵聯票頁面預訂適用專案。





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