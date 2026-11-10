台中長榮雙11優惠太狂！早餐吃到飽買一送一、住房3,111元，加110元升等家庭房，餐券最低38折

雙11連住飯店都有好康！台中長榮桂冠酒店祭出3,111元住房、早餐買一送一。窩客島資深編輯李維唐提醒，訂房只開放3天，想搶加110元升等家庭房優惠，記得把握時間。

雙11不只網購要搶便宜，連住飯店、吃早餐都能趁這波省一筆。台中長榮桂冠酒店與采‧寓halo house同步推出雙11住房優惠，台中長榮平日入住每晚只要3,111元，加110元就能升等家庭房，還能加購每客原價715元的自助早餐買一送一。想安排台中小旅行、情侶約會或家庭出遊，這次只開放11月11日至11月13日訂房，連鐵板燒雙人餐、咖啡券也加入優惠，最低38折，從住宿到吃大餐都有好康可以搶。

▲想住大一點的房間，這次雙11可以把握機會！台中長榮桂冠酒店平日住房每晚3,111元，加價1,100元就能升等至一房一廳套房，獨立客廳搭配沙發與休憩空間，兩個人入住也能享受寬敞的度假時光。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島整理



台中長榮雙11住房3,111元

準備安排台中小旅行的人，可以先把這波住房優惠收進口袋。台中長榮桂冠酒店推出雙11限時訂房專案，平日每房每晚3,111元，透過官網或電話訂房即可預訂。對於想在台中住上一晚、隔天再慢慢安排美食行程的人來說，不必為了住宿花掉太多預算，就能把旅費留給其他吃喝玩樂行程。

這次優惠最值得注意的，還有加價升等房型。原本預訂專案客房，只要再加110元，就能選擇升等至最多可入住4人的高級家庭房，或貴賓樓層雙人客房。若想住得更寬敞，也能加價1,100元升等至一房一廳、原價值15,400元的套房。無論是帶家人一起出遊，還是想安排更有度假感的雙人旅行，都能依照同行人數與住宿需求挑選。

台中長榮早餐買一送一

住飯店最期待的行程之一，就是隔天早上不用急著出門找早餐，直接在飯店享受一頓悠閒的早餐。這次台中長榮雙11住房專案雖然不含早餐，卻另外提供咖啡廳自助早餐限量買一送一優惠，每客原價715元，對於習慣入住飯店一定要吃早餐的人來說，這項加購福利相當值得留意。

尤其是雙人入住，早上不用為了早餐再另外安排餐廳，便能直接在飯店展開一天的行程。不過，早餐買一送一採限量供應，並非所有訂房都自動包含，預訂時記得一併確認加購資格與供應情況，才不會到了現場才發現錯過優惠。





采寓雙11住房2,911元

喜歡現代都會住宿氛圍，或是準備安排雙人旅行、獨旅放空的人，這次也能考慮采‧寓halo house。飯店同步推出雙11平日純宿優惠，標準雙人房每房每晚2,911元，比台中長榮桂冠酒店的雙11專案房價再低200元。

想讓住宿空間更舒適，也能加價110元升等至高級雙人房。從房間裡的床鋪、休憩角落到窗邊空間，都讓人可以把旅行步調放慢，回到房間好好休息。兩館訂房優惠期間同樣為11月11日至11月13日，實際優惠入住期間則從11月11日一路延續至2027年2月3日，想安排年底假期或明年初旅行的人，都有機會使用這波專案。

▲台中小旅行想住得有質感，采‧寓halo house也加入雙11優惠！房間以溫暖木質色調搭配大片窗景，床邊還有舒適的休憩角落。平日標準雙人房每晚2,911元，加價110元就能升等高級雙人房，雙人約會或獨旅都能考慮。圖／采‧寓halo house提供；窩客島整理

台中長榮生日布置399元起

除了住宿價格有優惠，台中長榮桂冠酒店與采‧寓也把生日、週年紀念和求婚需求一起考慮進去。兩館同步推出「浪漫時刻‧客房布置加價購」，每房加價399元起，就能依照慶祝需求選擇生日、週年或求婚布置，讓原本只是住飯店的行程，多了一份值得紀念的驚喜。

對於想幫另一半慶生，卻又不想自己準備布置用品的人來說，直接搭配住房專案加購相當方便。從打開房門看見慶祝布置，到在房間裡拍照留下回憶，都能讓這趟住宿多一點儀式感。實際布置內容與加購價格，仍須依飯店提供的方案確認。

▲生日驚喜不用自己忙著布置！台中長榮桂冠酒店推出客房布置加價購，金色星星氣球、生日字母燈飾、花束與可愛玩偶，讓房間瞬間充滿慶生氣氛。每房加價399元起，生日、週年紀念或求婚都能安排。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島整理



冠品鐵板燒雙人餐76折

雙11不只住宿有優惠，喜歡吃大餐的人也有機會省下餐費。台中長榮桂冠酒店官網購物推出「每月優惠：雙11餐券」，其中主打法式料理的冠品鐵板燒，推出平日雙人午餐餐券，優惠價2,799元，飯店標示約76折，原價為3,360元另加一成服務費。

想像一下，坐在鐵板燒餐檯前，看著主廚料理餐點，再與同行親友慢慢享用午餐，這樣的雙人用餐安排，很適合放進生日約會或週年紀念的行程。對於平常就喜歡鐵板燒的人，趁雙11先買好餐券，也能替下一次聚餐預留預算。

▲台中長榮桂冠酒店冠品鐵板燒雙11優惠開吃，厚實牛排搭配蘆筍、洋蔥等配菜，光看就讓人想安排一頓大餐。平日雙人午餐餐券優惠價2,799元，約76折，想約另一半吃鐵板燒可以趁這波先買券。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島整理

台中長榮咖啡券下殺38折

如果平常喜歡找間舒適的地方喝咖啡、與朋友聊天，這次酒吧推出的無酒精咖啡券也很值得注意。原價1,200元另加一成服務費的5張咖啡券套票，雙11期間只要495元，飯店標示下殺38折，平均每張只要99元。

比起一次安排正式大餐，咖啡券更適合喜歡日常小聚的人。無論是與朋友約好下午見面，還是想替忙碌生活留一段喝咖啡的時間，都能考慮這組優惠。另外，點心坊也推出北海道生乳捲及長條蛋糕優惠，3條只要999元，想買甜點回家與家人分享，或準備聚會點心的人，也能一起留意。

▲下午想找個地方喝咖啡、吃甜點，台中長榮桂冠酒店這波咖啡優惠可以先收！香濃咖啡搭配精緻小點，光看就很有下午茶氣氛。雙11推出無酒精咖啡券5張只要495元，平均每張99元，飯店標示下殺38折。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島整理



台中長榮尾牙春酒16人優惠

年底聚餐、公司尾牙或明年春酒還沒決定地點的人，台中長榮桂冠酒店咖啡廳自助百匯也推出團體用餐優惠。即日起至2027年3月15日，午餐及晚餐時段只要16人同行用餐，除了享有1人免費，其餘用餐費用還可依專案享有每人88折優惠。

對於需要一次安排多位同事、親友聚餐的人來說，自助百匯能讓不同飲食喜好的賓客自行選擇餐點，也比較方便安排團體聚會。不過，這項優惠須另計一成服務費，特殊節慶不適用，若準備用在尾牙、春酒或家庭聚餐，建議事先確認訂位日期與實際收費方式。

▲年底尾牙、明年春酒還沒決定吃什麼？台中長榮桂冠酒店咖啡廳自助百匯推出團體優惠，熱食料理一字排開，大家可以依照喜好挑選餐點。午晚餐16人同行享1人免費，每人還可再享88折優惠。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島整理

台中長榮雙11訂房時間

這次台中長榮桂冠酒店與采‧寓halo house的雙11住房優惠，最重要的是掌握11月11日至11月13日這3天訂房期間。兩館優惠住房日期則延續至2027年2月3日，讓旅客不必一定在雙11當天入住，也能提早安排年底與明年初的台中旅行。

餐飲優惠的購買時間則與住房不同，官網雙11餐券販售至11月15日，包含冠品鐵板燒、無酒精咖啡券及點心坊蛋糕優惠。想一次安排住宿、早餐與餐飲的人，記得分別確認訂房及購券期限，尤其早餐買一送一為限量加購，避免錯過最想要的優惠。





台中長榮桂冠酒店雙11住房優惠

活動訂房時間：2026年11月11日至11月13日

優惠入住期間：2026年11月11日至2027年2月3日

平日住房優惠：每房每晚3,111元，專案不含早餐。

高級家庭房升等：每房加價110元，可升等至最多4人入住的高級家庭房。

貴賓樓層雙人客房升等：每房加價110元，即可升等貴賓樓層雙人客房。

一房一廳套房升等：每房加價1,100元，即可升等價值15,400元的套房。

自助早餐買一送一：住房專案可限量加購咖啡廳自助早餐買一送一，每客原價715元。

訂房方式：透過飯店官網或電話預訂，適用平日住宿。

官方網站：https://www.evergreen-hotels.com/

采寓halo house雙11住房優惠

活動訂房時間：2026年11月11日至11月13日

優惠入住期間：2026年11月11日至2027年2月3日

標準雙人房優惠：平日純住宿每房每晚2,911元，適合雙人出遊或獨旅。

高級雙人房升等：每房加價110元，即可升等至高級雙人房。

訂房方式：透過飯店官網或電話預訂，適用平日住宿。

台中長榮與采寓浪漫客房布置優惠

活動期間：原稿未另列獨立活動期限

浪漫時刻客房布置：每房加價399元起，可依需求選擇生日、週年紀念或求婚布置。

適用飯店：台中長榮桂冠酒店、采‧寓halo house同步推出。

台中長榮雙11餐券優惠

活動購買時間：即日起至2026年11月15日

冠品鐵板燒平日雙人午餐：原價3,360元另加一成服務費，優惠價2,799元，約76折。

酒吧無酒精咖啡券：原價1,200元另加一成服務費，5張套票優惠價495元，飯店標示38折。

點心坊蛋糕優惠：北海道生乳捲及長條蛋糕，3條優惠價999元。

購買通路：台中長榮桂冠酒店官網購物。

官方網站：https://www.evergreen-hotels.com/

台中長榮自助百匯尾牙春酒優惠

活動期間：即日起至2027年3月15日

16人同行優惠：咖啡廳自助百匯午餐及晚餐時段，16人同行享1人免費。

團體用餐折扣：除1人免費外，每人可再享88折優惠。

服務費與限制：原價另計一成服務費，特殊節慶不適用。

活動注意事項

雙11住房訂房期間僅有11月11日至13日，優惠入住期間延續至2027年2月3日。

早餐買一送一屬限量加購，住房專案本身不含早餐，實際供應依飯店確認。

餐券優惠購買至11月15日，原稿未提供各餐券使用期限及詳細使用限制。

尾牙春酒團體優惠限16人同行，特殊節慶不適用，並須另計一成服務費。

除了台中長榮住房優惠，還有哪些餐飲品牌推出聯名新品與期間限定餐點，值得吃貨排進行程？

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