樂雅樂雙11太狂！日式御膳第二份只要111元、秋田A5和牛299元加購，連續3天揪朋友吃大餐更划算

雙11聚餐先鎖定樂雅樂！日式御膳第二份只要111元，日本秋田A5和牛加購299元。窩客島資深編輯李維唐提醒，2項優惠期間不同，想省錢得先看清楚日期與適用條件。
雙11不只網購要搶便宜，連約朋友吃飯都能省一筆！樂雅樂餐廳宣布2026年雙11推出2大美食優惠，11月11日至11月13日連續3天，只要2人同行點購指定日式御膳，第二份「和風照燒雞肉御膳」或「和風酥炸豬排御膳」直接下殺111元，最低2人只要511元起就能開吃。想吃得更豪華，還有原價800元的日本秋田A5和牛60公克，限時只要299元就能加購。從經典炸豬排、照燒雞腿到細緻油花的日本和牛，這次雙11不必花大錢，也能安排一頓豐盛的日式大餐。
樂雅樂雙11御膳第二份111元，連續3天限定
準備約朋友吃飯的人，這波優惠可以先記下來。樂雅樂從11月11日至11月13日推出日式御膳第二份111元活動，2人同行只要點購指定8款御膳其中1款，第二份就能以111元優惠價享用「和風照燒雞肉御膳」或「和風酥炸豬排御膳」。以原價400元的薑汁豬排御膳搭配第二份優惠計算，2人合計511元，相較原價搭配省下289元，對想吃完整日式套餐又希望控制預算的人來說，確實是值得留意的雙11好康。
這次參與活動的8款日式御膳，從牛排、海鮮到雞肉、豬排都有選擇，包括蔥鹽燒牛排御膳、和風照燒牛排御膳、帆立貝牛排海陸御膳、香煎鮭魚排御膳、嫩煎鯖魚御膳、薑汁豬排御膳、和風照燒雞肉御膳，以及和風酥炸豬排御膳。喜歡吃肉可以選牛排或豬排，偏愛魚料理也有鮭魚與鯖魚，2個人可以依照喜好搭配，不必為了優惠勉強吃同一種口味。
樂雅樂照燒雞肉與炸豬排，111元就能吃
第二份111元究竟能吃到什麼？樂雅樂這次選出的2款指定御膳，都是品牌剛進入台灣市場時就推出的經典料理。「和風照燒雞肉御膳」原價400元，使用去骨雞腿排搭配品牌特製照燒醬，鹹甜醬香包覆雞肉，搭配紅蘿蔔、花椰菜與香菇等時蔬，呈現熟悉的日式家庭料理風味。喜歡照燒醬香氣、又想搭配白飯一起吃的人，可以優先考慮這道。
另一款「和風酥炸豬排御膳」原價420元，選用豬里肌裹上麵包粉酥炸，外層帶有酥脆口感，裡面的豬肉則保有柔嫩肉質，再搭配清爽的白蘿蔔泥醬，讓炸物吃起來多了清爽層次。若以原價400元的御膳搭配這份420元的炸豬排御膳計算，優惠後同樣只要511元，等於2人合計省下309元，對炸豬排控來說相當有吸引力。
樂雅樂海陸御膳8款任選，牛排鮮蝦一次吃
如果覺得一般日式定食不夠豐盛，樂雅樂這次也把多款海陸御膳納入活動。原價500元的「蔥鹽燒牛排御膳」，使用草飼沙朗牛排淋上濃郁蔥鹽燒醬，再搭配鮮蝦與魚排，一份餐點就能同時享受牛肉與海鮮。原價520元的「和風照燒牛排御膳」，則以香煎草飼沙朗牛排搭配獨門照燒醬，另外還有國產鱸魚紙鍋，讓整份御膳吃起來更有層次。
想把海鮮吃得更過癮，可以選原價550元的「帆立貝牛排海陸御膳」，草飼沙朗牛排搭配帆立貝、炸蝦與鮮蔬，肉香、海鮮鮮味與炸物口感一次滿足。偏好清爽風味的人，也能選擇原價460元的「香煎鮭魚排御膳」，以日式生薑醬汁搭配鮭魚，再加入檸檬奶油增添清爽風味。原價440元的「嫩煎鯖魚御膳」則將鯖魚煎出焦香表皮，搭配茄子、紅蘿蔔及花椰菜，呈現日式家常餐桌的豐富感。
樂雅樂秋田A5和牛299元加購，原價800元
除了第二份111元，樂雅樂這次雙11另一個不能忽略的亮點，就是日本秋田A5和牛加購優惠。11月11日至11月30日期間，只要在店內點購任一主餐，就能以299元加購原價800元的日本秋田和牛60公克，單份加購價差達501元。這項優惠比日式御膳活動更長，從雙11一路延續到11月底，想吃和牛的人不必全部擠在前3天。
這次選用的日本秋田A5黑毛和牛，特色在於細緻均勻的油花與柔嫩肉質。秋田縣有「米之國秋田」的美譽，當地和牛飼育結合稻米產業特色，將當地生產的稻米混入飼料，並使用來自白神山地的水源。樂雅樂採用鐵板香煎方式料理，隨著溫度升高，和牛油脂香氣逐漸釋放，肉汁與鮮甜風味也更加鮮明。對平常想吃日本A5和牛、卻又不想直接點高價排餐的人來說，這次299元加購方案提供了另一種選擇。
樂雅樂秋田和牛排餐，還有1,088元優惠價
想直接把和牛當作一餐主角，樂雅樂也有日本秋田A5黑毛和牛相關餐點。原價1,580元的「日本秋田A5黑毛和牛」，新聞稿列出優惠價1,088元，使用鐵板香煎呈現和牛油花與肉質，搭配和風醬油、黃芥末及天然海鹽，可以依照個人口味品嚐不同層次的肉香。
另一款「秋田和牛蔥鹽燒御膳套餐」原價1,680元，新聞稿列出優惠價1,188元，將鐵板香煎的秋田黑毛和牛搭配特製蔥鹽醬，並附上米飯、味噌湯、漬物與甜點，適合喜歡完整日式套餐的人。不過，這2款和牛餐點的優惠價，原稿並未註明適用期間，與雙11限定的299元加購活動應分開看待，實際供應與售價仍以餐廳公告為準。
樂雅樂雙11優惠注意事項，11點後才能使用
準備趁雙11到樂雅樂吃飯，還有幾個細節要先確認。日式御膳第二份111元活動只限11月11日至11月13日，秋田A5和牛299元加購則到11月30日，2項優惠的結束日期不同。所有雙11優惠都必須在活動期間每天上午11點後才能使用，且不能與其他優惠合併。和牛加購部分，每份主餐限加購1份，並非點1份主餐就能無限制追加。
另外，樂雅樂台中高鐵店不適用這次2026年雙11優惠，其他參與門市的餐點內容仍須依現場食材供應為準。對想吃得划算的人來說，最簡單的安排就是11月11日至13日約朋友一起點日式御膳，先把第二份111元優惠用起來。如果特別想吃日本A5和牛，也可以在11月底前另外安排用餐，記得先確認門市與供應情況，才不會白跑一趟。
樂雅樂雙11日式御膳第二份111元
活動時間：2026年11月11日至11月13日，共3天。
- 優惠內容：2人同行，點購指定8款日式御膳任1份，第二份指定御膳優惠價111元。
- 第二份指定品項：和風照燒雞肉御膳，原價400元，優惠價111元。
- 第二份指定品項：和風酥炸豬排御膳，原價420元，優惠價111元。
- 最低消費組合：薑汁豬排御膳400元，搭配第二份指定御膳111元，2人合計511元起。
樂雅樂雙11指定8款日式御膳菜單
活動時間：2026年11月11日至11月13日。
- 蔥鹽燒牛排御膳：500元，搭配草飼沙朗牛排、鮮蝦及魚排。
- 和風照燒牛排御膳：520元，搭配草飼沙朗牛排及國產鱸魚紙鍋。
- 帆立貝牛排海陸御膳：550元，搭配沙朗牛排、帆立貝、炸蝦及鮮蔬。
- 香煎鮭魚排御膳：460元，搭配日式生薑醬汁及檸檬奶油。
- 嫩煎鯖魚御膳：440元，搭配茄子、紅蘿蔔、花椰菜等時蔬。
- 薑汁豬排御膳：400元，選用豬里肌肉搭配日式生薑醬汁。
- 和風照燒雞肉御膳：400元，搭配去骨雞腿排、特製照燒醬及時蔬。
- 和風酥炸豬排御膳：420元，搭配酥炸豬里肌及白蘿蔔泥醬。
樂雅樂秋田A5和牛299元加購優惠
活動時間：2026年11月11日至11月30日。
- 優惠內容：店內點購任一主餐，即可加購日本秋田A5和牛60公克。
- 日本秋田A5和牛：原價800元，優惠加購價299元，價差501元。
- 加購限制：每份主餐限加購1份，不得與其他優惠合併使用。
樂雅樂日本秋田A5和牛推薦餐點
優惠期間：原始新聞稿未註明，實際價格依餐廳公告為準。
- 日本秋田A5黑毛和牛：原價1,580元，新聞稿標示優惠價1,088元。
- 秋田和牛蔥鹽燒御膳套餐：原價1,680元，新聞稿標示優惠價1,188元。
樂雅樂雙11優惠適用門市與注意事項
- 適用時間：活動期間每日上午11點後方可使用優惠。
- 不適用門市：樂雅樂台中高鐵店不參與2026年雙11優惠活動。
- 優惠限制：活動優惠不得與其他優惠合併使用，餐點依現場食材供應為準。
- 活動異動：樂雅樂保有修改、暫停及終止活動之權利。
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