樂雅樂雙11太狂！日式御膳第二份只要111元、秋田A5和牛299元加購，連續3天揪朋友吃大餐更划算

雙11聚餐先鎖定樂雅樂！日式御膳第二份只要111元，日本秋田A5和牛加購299元。窩客島資深編輯李維唐提醒，2項優惠期間不同，想省錢得先看清楚日期與適用條件。

雙11不只網購要搶便宜，連約朋友吃飯都能省一筆！樂雅樂餐廳宣布2026年雙11推出2大美食優惠，11月11日至11月13日連續3天，只要2人同行點購指定日式御膳，第二份「和風照燒雞肉御膳」或「和風酥炸豬排御膳」直接下殺111元，最低2人只要511元起就能開吃。想吃得更豪華，還有原價800元的日本秋田A5和牛60公克，限時只要299元就能加購。從經典炸豬排、照燒雞腿到細緻油花的日本和牛，這次雙11不必花大錢，也能安排一頓豐盛的日式大餐。

▲想好好享受一份日本A5和牛，這盤很有儀式感！香煎秋田黑毛和牛搭配花椰菜、南瓜等時蔬，旁邊備有和風醬油、黃芥末與天然海鹽，從原味肉香到不同調味都能慢慢品嚐。圖／樂雅樂提供；窩客島整理



樂雅樂雙11御膳第二份111元，連續3天限定

準備約朋友吃飯的人，這波優惠可以先記下來。樂雅樂從11月11日至11月13日推出日式御膳第二份111元活動，2人同行只要點購指定8款御膳其中1款，第二份就能以111元優惠價享用「和風照燒雞肉御膳」或「和風酥炸豬排御膳」。以原價400元的薑汁豬排御膳搭配第二份優惠計算，2人合計511元，相較原價搭配省下289元，對想吃完整日式套餐又希望控制預算的人來說，確實是值得留意的雙11好康。

這次參與活動的8款日式御膳，從牛排、海鮮到雞肉、豬排都有選擇，包括蔥鹽燒牛排御膳、和風照燒牛排御膳、帆立貝牛排海陸御膳、香煎鮭魚排御膳、嫩煎鯖魚御膳、薑汁豬排御膳、和風照燒雞肉御膳，以及和風酥炸豬排御膳。喜歡吃肉可以選牛排或豬排，偏愛魚料理也有鮭魚與鯖魚，2個人可以依照喜好搭配，不必為了優惠勉強吃同一種口味。

▲鹹甜照燒醬包覆香煎雞腿排，光看醬汁光澤就讓人想扒飯！樂雅樂「和風照燒雞肉御膳」搭配香菇、花椰菜與紅蘿蔔，原價400元，雙11期間作為第二份指定御膳只要111元，日式家常料理也能吃得很划算。圖／樂雅樂提供；窩客島整理

樂雅樂照燒雞肉與炸豬排，111元就能吃

第二份111元究竟能吃到什麼？樂雅樂這次選出的2款指定御膳，都是品牌剛進入台灣市場時就推出的經典料理。「和風照燒雞肉御膳」原價400元，使用去骨雞腿排搭配品牌特製照燒醬，鹹甜醬香包覆雞肉，搭配紅蘿蔔、花椰菜與香菇等時蔬，呈現熟悉的日式家庭料理風味。喜歡照燒醬香氣、又想搭配白飯一起吃的人，可以優先考慮這道。

另一款「和風酥炸豬排御膳」原價420元，選用豬里肌裹上麵包粉酥炸，外層帶有酥脆口感，裡面的豬肉則保有柔嫩肉質，再搭配清爽的白蘿蔔泥醬，讓炸物吃起來多了清爽層次。若以原價400元的御膳搭配這份420元的炸豬排御膳計算，優惠後同樣只要511元，等於2人合計省下309元，對炸豬排控來說相當有吸引力。

▲炸豬排控看到這金黃色外皮真的會心動！樂雅樂「和風酥炸豬排御膳」選用豬里肌裹上麵包粉酥炸，外酥內嫩，搭配清爽白蘿蔔泥醬更順口，原價420元，雙11活動期間還能當作第二份111元的指定御膳。圖／樂雅樂提供；窩客島整理



樂雅樂海陸御膳8款任選，牛排鮮蝦一次吃

如果覺得一般日式定食不夠豐盛，樂雅樂這次也把多款海陸御膳納入活動。原價500元的「蔥鹽燒牛排御膳」，使用草飼沙朗牛排淋上濃郁蔥鹽燒醬，再搭配鮮蝦與魚排，一份餐點就能同時享受牛肉與海鮮。原價520元的「和風照燒牛排御膳」，則以香煎草飼沙朗牛排搭配獨門照燒醬，另外還有國產鱸魚紙鍋，讓整份御膳吃起來更有層次。

想把海鮮吃得更過癮，可以選原價550元的「帆立貝牛排海陸御膳」，草飼沙朗牛排搭配帆立貝、炸蝦與鮮蔬，肉香、海鮮鮮味與炸物口感一次滿足。偏好清爽風味的人，也能選擇原價460元的「香煎鮭魚排御膳」，以日式生薑醬汁搭配鮭魚，再加入檸檬奶油增添清爽風味。原價440元的「嫩煎鯖魚御膳」則將鯖魚煎出焦香表皮，搭配茄子、紅蘿蔔及花椰菜，呈現日式家常餐桌的豐富感。

▲牛排、炸蝦、白飯與味噌湯一次上桌，這份日式御膳真的很豐盛！樂雅樂「秋田和牛蔥鹽燒御膳套餐」將日本秋田黑毛和牛搭配特製蔥鹽醬，還有海鮮炸物與日式配菜，新聞稿標示優惠價1,188元，想吃豪華日式套餐可以考慮這道。圖／樂雅樂提供；窩客島整理

樂雅樂秋田A5和牛299元加購，原價800元

除了第二份111元，樂雅樂這次雙11另一個不能忽略的亮點，就是日本秋田A5和牛加購優惠。11月11日至11月30日期間，只要在店內點購任一主餐，就能以299元加購原價800元的日本秋田和牛60公克，單份加購價差達501元。這項優惠比日式御膳活動更長，從雙11一路延續到11月底，想吃和牛的人不必全部擠在前3天。

這次選用的日本秋田A5黑毛和牛，特色在於細緻均勻的油花與柔嫩肉質。秋田縣有「米之國秋田」的美譽，當地和牛飼育結合稻米產業特色，將當地生產的稻米混入飼料，並使用來自白神山地的水源。樂雅樂採用鐵板香煎方式料理，隨著溫度升高，和牛油脂香氣逐漸釋放，肉汁與鮮甜風味也更加鮮明。對平常想吃日本A5和牛、卻又不想直接點高價排餐的人來說，這次299元加購方案提供了另一種選擇。

▲滿滿蔥花鋪在粉嫩和牛上，肉香與蔥鹽醬的鹹香組合讓人食指大動！樂雅樂「秋田和牛蔥鹽燒御膳套餐」以鐵板香煎日本秋田黑毛和牛，搭配特製蔥鹽醬，細緻油花與柔嫩肉質就是這道料理的最大亮點。圖／樂雅樂提供；窩客島整理



樂雅樂秋田和牛排餐，還有1,088元優惠價

想直接把和牛當作一餐主角，樂雅樂也有日本秋田A5黑毛和牛相關餐點。原價1,580元的「日本秋田A5黑毛和牛」，新聞稿列出優惠價1,088元，使用鐵板香煎呈現和牛油花與肉質，搭配和風醬油、黃芥末及天然海鹽，可以依照個人口味品嚐不同層次的肉香。

另一款「秋田和牛蔥鹽燒御膳套餐」原價1,680元，新聞稿列出優惠價1,188元，將鐵板香煎的秋田黑毛和牛搭配特製蔥鹽醬，並附上米飯、味噌湯、漬物與甜點，適合喜歡完整日式套餐的人。不過，這2款和牛餐點的優惠價，原稿並未註明適用期間，與雙11限定的299元加購活動應分開看待，實際供應與售價仍以餐廳公告為準。

▲這油花與粉嫩肉色太誘人！樂雅樂嚴選日本秋田A5黑毛和牛，鐵板香煎後呈現油潤光澤，切開還能看見細緻肉質，搭配鮮蔬一起享用，讓濃郁肉香多了清爽層次，喜歡和牛柔嫩口感的人一定會想嚐嚐。圖／樂雅樂提供；窩客島整理

樂雅樂雙11優惠注意事項，11點後才能使用

準備趁雙11到樂雅樂吃飯，還有幾個細節要先確認。日式御膳第二份111元活動只限11月11日至11月13日，秋田A5和牛299元加購則到11月30日，2項優惠的結束日期不同。所有雙11優惠都必須在活動期間每天上午11點後才能使用，且不能與其他優惠合併。和牛加購部分，每份主餐限加購1份，並非點1份主餐就能無限制追加。

另外，樂雅樂台中高鐵店不適用這次2026年雙11優惠，其他參與門市的餐點內容仍須依現場食材供應為準。對想吃得划算的人來說，最簡單的安排就是11月11日至13日約朋友一起點日式御膳，先把第二份111元優惠用起來。如果特別想吃日本A5和牛，也可以在11月底前另外安排用餐，記得先確認門市與供應情況，才不會白跑一趟。

▲牛排搭配滿滿蔥花，光看就覺得香氣十足！樂雅樂「蔥鹽燒牛排御膳」選用草飼沙朗牛排，搭配濃郁蔥鹽燒醬，還能一次吃到酥炸鮮蝦與魚排，原價500元，想吃肉又想吃海鮮的人不用再選擇。圖／樂雅樂提供；窩客島整理







樂雅樂雙11日式御膳第二份111元

活動時間：2026年11月11日至11月13日，共3天。

優惠內容：2人同行，點購指定8款日式御膳任1份，第二份指定御膳優惠價111元。

第二份指定品項：和風照燒雞肉御膳，原價400元，優惠價111元。

第二份指定品項：和風酥炸豬排御膳，原價420元，優惠價111元。

最低消費組合：薑汁豬排御膳400元，搭配第二份指定御膳111元，2人合計511元起。

樂雅樂雙11指定8款日式御膳菜單

活動時間：2026年11月11日至11月13日。

蔥鹽燒牛排御膳：500元，搭配草飼沙朗牛排、鮮蝦及魚排。

和風照燒牛排御膳：520元，搭配草飼沙朗牛排及國產鱸魚紙鍋。

帆立貝牛排海陸御膳：550元，搭配沙朗牛排、帆立貝、炸蝦及鮮蔬。

香煎鮭魚排御膳：460元，搭配日式生薑醬汁及檸檬奶油。

嫩煎鯖魚御膳：440元，搭配茄子、紅蘿蔔、花椰菜等時蔬。

薑汁豬排御膳：400元，選用豬里肌肉搭配日式生薑醬汁。

和風照燒雞肉御膳：400元，搭配去骨雞腿排、特製照燒醬及時蔬。

和風酥炸豬排御膳：420元，搭配酥炸豬里肌及白蘿蔔泥醬。

樂雅樂秋田A5和牛299元加購優惠

活動時間：2026年11月11日至11月30日。

優惠內容：店內點購任一主餐，即可加購日本秋田A5和牛60公克。

日本秋田A5和牛：原價800元，優惠加購價299元，價差501元。

加購限制：每份主餐限加購1份，不得與其他優惠合併使用。

樂雅樂日本秋田A5和牛推薦餐點

優惠期間：原始新聞稿未註明，實際價格依餐廳公告為準。

日本秋田A5黑毛和牛：原價1,580元，新聞稿標示優惠價1,088元。

秋田和牛蔥鹽燒御膳套餐：原價1,680元，新聞稿標示優惠價1,188元。

樂雅樂雙11優惠適用門市與注意事項

適用時間：活動期間每日上午11點後方可使用優惠。

不適用門市：樂雅樂台中高鐵店不參與2026年雙11優惠活動。

優惠限制：活動優惠不得與其他優惠合併使用，餐點依現場食材供應為準。

活動異動：樂雅樂保有修改、暫停及終止活動之權利。

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