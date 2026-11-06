BTS韓國美食免費試吃2天！ARIH推出3款寬扁麵、2款汽水，阿米快衝Social Company

BTS全員參與打造的ARIH終於來台！窩客島資深編輯李維唐觀察，這次最值得關注的是3款韓系寬扁麵與2款果香汽水，台北免費試吃2天，上市還有第二件6折。

BTS粉絲ARMY準備開吃！由BTS防彈少年團全員參與品牌命名、口味及包裝設計的韓國食品品牌「ARIH」，宣布11月正式登台，一口氣帶來3款韓系寬扁麵與2款果香氣泡飲，從香蒜蛤蜊、韓式辣醬奶油到松露燒肉，每款都把韓國料理的濃郁醬香與西式麵食結合。更讓粉絲期待的是，11月6日至7日將在台北信義區舉辦免費試吃快閃活動，完成指定任務就能搶先開吃，後續還會進駐7-ELEVEN、康是美及萬家福，上市期間任選第二件6折，想跟著BTS一起感受韓系美食魅力，這次可以直接從日常餐桌開始。

▲喜歡義大利蛤蜊麵的人可以先鎖定這款！ARIH香蒜蛤蜊風味寬扁麵以經典Vongole為靈感，將濃郁蒜香與蛤蜊鮮味結合，寬扁麵條裹上醬汁，搭配蛤蜊與香草點綴，光看就讓人想拿起叉子大口開吃。圖／ARIH提供；窩客島整理



BTS全員參與ARIH品牌設計

這次ARIH之所以引起關注，關鍵就在BTS不只是品牌合作的話題人物，而是實際參與品牌命名、產品口味與包裝設計，從商品概念到視覺呈現都提供想法與建議。品牌攜手韓國益生菌企業hy，以及知名泡麵品牌Paldo八道共同推出，將韓國人熟悉的濃郁醬料風味，轉換成更貼近日常生活的麵食與飲品。

ARIH的名稱源自韓國傳統民謠「阿里郎」，品牌標語「Find Your H」則結合Healthier、Happier與In Harmony三大理念，希望讓美食不只是填飽肚子，也能成為朋友聚餐、家人共享晚餐，甚至一個人在家追劇時的小小享受。對ARMY來說，這次吸引人的地方，也在於能透過實際吃得到、喝得到的商品，感受BTS參與發想的生活風格。

▲ARMY們準備把BTS的美食新作列入收藏清單！ARIH由BTS全員參與品牌命名、產品口味及包裝設計，將韓式濃郁醬香與西式料理結合，推出寬扁麵與果香氣泡飲。從朋友聚餐到一個人在家追劇，都能把這份韓系美食話題帶進日常生活。圖／ARIH提供；窩客島整理

▲BTS與ARIH的合作連錄音室氛圍都充滿生活感！舒適沙發、吉他與音樂設備之間，還能看到ARIH色彩鮮明的氣泡飲罐身。這次品牌推出清爽檸檬、蜜桃芒果2款水果風味汽水，讓ARMY除了關注音樂，也多了可以期待的韓系飲品新品。圖／ARIH提供；窩客島整理

ARIH日本20天熱賣360萬件

ARIH在台灣正式登場前，已經先後進入美國與日本市場。根據品牌公布的資訊，ARIH在美國上市後，短時間內便躋身Walmart熱銷商品之列，日本市場更在上市短短20天內創下360萬件銷售成績，也讓這次台灣上市多了幾分期待。

品牌產品涵蓋「MODERN NOODLE」、「POSTBIOTIC ENERGY DRINK」及「DUAL BIOTIC SODA」3大系列，不過台灣首波上市並非全系列一次到齊，而是先以3款寬扁麵及2款風味氣泡飲打頭陣。從適合當正餐的濃郁麵食，到可以搭配餐點的水果汽水，讓想嘗鮮的消費者能一次選到不同風味。

ARIH寬扁麵3款口味開吃

喜歡韓式料理濃郁醬香，又偏愛義大利麵滑順口感的人，可以把ARIH的「MODERN NOODLE」列入新品清單。這系列以寬扁麵搭配液態醬汁，利用較寬的麵條表面承接醬料，讓每一口都能感受到韓式調味與西式料理結合的特色。3款口味走的是完全不同的風味路線，從海鮮蒜香、奶油辣醬到松露燒肉，光看組合就很有選擇障礙。

「香蒜蛤蜊風味寬扁麵」以義大利經典蛤蜊麵Vongole為靈感，將蒜頭的濃郁香氣與蛤蜊鮮味結合，適合喜歡海鮮鮮香、又不想吃太重辣味的人。「韓式辣醬奶油風味寬扁麵」則把韓式辣醬的辛香與奶油醬的滑順感放在一起，讓辣味與奶香交錯，想吃韓式辣醬又喜歡奶油麵的人，可以從這款開始。

另一款「松露燒肉風味寬扁麵」則是走香氣更鮮明的路線。韓式燒肉醬原本就帶有鹹甜交織的特色，再搭配松露獨有的香氣，讓熟悉的韓式烤肉風味多了一層西式料理的感覺。無論是下班後想快速準備一餐，或是假日在家追劇、與朋友一起吃飯，都能依照當天想吃的味道挑選。

▲韓式料理控這次有選擇障礙了！ARIH一口氣推出3款韓西融合寬扁麵，從蒜香蛤蜊的鮮香、韓式辣醬奶油的香辣滑順，到松露燒肉的鹹甜濃郁，每款都有自己的特色。搭配寬扁麵容易吸附醬汁的設計，在家也能輕鬆享受不同風味的韓系麵食。圖／ARIH提供；窩客島整理

ARIH果香氣泡飲2款登台

吃韓式濃郁醬料料理，旁邊當然少不了一杯清爽飲料。ARIH這次同步推出「DUAL BIOTIC SODA」系列，將益生元與後生元加入水果風味汽水，搭配細緻氣泡，讓原本常見的果香飲料多了不同的產品特色。品牌也將低糖列為這2款飲品的共同賣點，適合喜歡水果香氣，又想搭配餐點一起享用的人。

「清爽檸檬風味汽水」以檸檬香氣搭配氣泡，走的是清新俐落的口味路線，尤其與香氣較濃的韓式辣醬奶油麵搭配時，可以讓整套餐點呈現不同的味覺層次。「蜜桃芒果風味汽水」則把蜜桃的柔和甜香與芒果的熱帶果香結合，喝起來的風味設定更加偏向水果系。喜歡檸檬酸香或蜜桃芒果甜香的人，都能找到各自偏好的選擇。

▲冰涼汽水控注意！ARIH清爽檸檬風味汽水以亮眼的湖水藍罐身搭配黃色字樣，光看就很有夏日清爽感。檸檬果香結合細緻氣泡，還添加益生元與後生元，搭配濃郁韓式寬扁麵一起享用，正好讓味蕾換個清新口味。圖／ARIH提供；窩客島整理



BTS粉絲台北免費試吃2天

對想搶先吃到新品的ARMY來說，這次最不能錯過的就是台北快閃活動。ARIH將於11月6日至7日，在台北信義區Social Company舉辦新品體驗，現場只要完成品牌指定任務，就能免費試吃寬扁麵，不必等到正式上架，就有機會提前感受這次韓西融合的料理風味。

不過要特別留意，免費試吃並不是到場就能直接領取，仍須完成現場指定任務。品牌目前提供的新聞稿並未公布完整任務內容、每日試吃數量及活動時段，準備前往的粉絲建議先確認官方最新公告，以免白跑一趟。台北活動結束後，品牌也預計前往高雄瑞豐夜市等地舉辦試吃活動，南部粉絲同樣有機會參與，詳細日期與地點仍待官方公布。

ARIH超商上市第二件6折

如果沒有時間前往台北快閃活動，也不用擔心錯過新品。ARIH預計於11月期間正式進駐台灣7-ELEVEN、康是美及萬家福，首波推出的3款寬扁麵與2款氣泡飲都將列入販售商品，讓消費者能透過日常購物通路接觸這個BTS參與打造的韓國食品品牌。

更值得注意的是，ARIH上市期間將推出任選第二件6折優惠，消費者可以自由搭配不同產品，不一定要購買相同口味。想一次比較香蒜蛤蜊與韓式辣醬奶油的差別，或是挑選寬扁麵搭配果香汽水，都能依照喜好組合。不過正式上市日期、各通路實際供貨情況，以及優惠結束時間仍須以品牌公告為準，想趁優惠一次收齊5款新品的粉絲，記得留意最新上架消息。

▲寬扁麵控最在意的就是醬汁能不能好好裹住麵條！ARIH以寬扁麵搭配濃郁液態醬汁，從松露燒肉的鹹甜醬香，到蒜香蛤蜊的鮮美風味，都能感受到不同的料理特色。尤其叉子捲起麵條的瞬間，層層麵身裹著醬汁，讓人看了就想立刻開吃。圖／ARIH提供；窩客島整理









ARIH台北信義區免費試吃快閃

活動日期：2026年11月6日至11月7日

活動地點：台北市信義區Social Company

．活動內容：BTS參與打造的ARIH舉辦新品快閃體驗，開放消費者免費試吃寬扁麵。

．免費試吃：完成現場指定任務，即可免費試吃ARIH寬扁麵，搶先體驗韓西融合風味。

官方Instagram：https://www.instagram.com/tw_taste_arih/

ARIH高雄瑞豐夜市試吃活動

活動時間：台北場結束後陸續舉辦，確切日期待公布。

活動地點：高雄瑞豐夜市等地

．活動內容：ARIH預計前往高雄舉辦新品試吃活動，讓南部消費者也有機會體驗韓系寬扁麵。

．注意事項：實際活動日期、地點、參與方式及試吃數量，以官方後續公告為準。

官方Instagram：https://www.instagram.com/tw_taste_arih/

ARIH新品上市第二件6折優惠

活動時間：2026年11月上市期間，確切日期待公布。

販售通路：7-ELEVEN、康是美、萬家福

優惠內容：上市期間任選ARIH商品，第二件享6折優惠，可自由搭配不同口味。

香蒜蛤蜊風味寬扁麵：蒜香結合蛤蜊鮮味，靈感來自義大利經典蛤蜊麵。

韓式辣醬奶油風味寬扁麵：韓式辣醬辛香搭配濃郁奶油醬，呈現香辣滑順口感。

松露燒肉風味寬扁麵：韓式燒肉醬的鹹甜滋味，搭配松露獨特香氣。

清爽檸檬風味汽水：檸檬果香搭配細緻氣泡，主打低糖與清爽口感。

蜜桃芒果風味汽水：結合蜜桃甜香與芒果果韻，帶有輕盈氣泡口感。

注意事項：商品售價、正式上架日期及優惠截止時間尚未公布，實際販售資訊以官方公告為準。





想把省錢攻略一次收齊，也可以接著看看其他品牌的買一送一、組合餐優惠

推薦閱讀：台北潮流控逛翻！日本神級選品「FREAK’S STORE」台北首店4大優惠，只送不賣台灣托特包

推薦閱讀：蛋撻控出動吃肯德基！四葉乳品「北海道特濃牛奶蛋撻」開賣，免費蛋撻隱藏優惠

推薦閱讀：達美樂雙11優惠開搶！披薩滿500折50元限量5,000組，買大送大同步開吃