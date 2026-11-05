蛋撻控出動吃肯德基！四葉乳品「北海道特濃牛奶蛋撻」開賣，免費蛋撻隱藏優惠

編輯 鄭雅之 表示：肯德基蛋撻又有新口味了！竟然是用日本四葉乳品的「特濃牛奶蛋撻」要吃啊～
被炸雞耽誤的蛋撻店又有超強新品，每次肯德基推出新口味總能引爆打卡熱潮，這回直接攜手日本四葉乳品，自11月10日至隔年1月11日推出「北海道特濃牛奶蛋撻」，單顆售價57元，11月14日士林店更同步舉辦限定電影場，絕對是近期蛋撻控必追的下午茶亮點。
嚴選四葉乳品堆疊極致奶香
這次新品以日系純白雪景為靈感打造，研發團隊特別挑選高品質四葉乳品做為靈魂基底，在招牌薄脆外皮裡灌入溫潤奶香內餡。最頂層則擠滿滑順細緻的奶霜慕斯，再覆蓋宛如白雪般的牛奶麵包碎屑，從視覺到味蕾都呈現濃郁無比的冬日氛圍。
豐富層次打造超人氣下午茶
現烤出爐的甜點散發誘人香氣，咬下能感受到外皮的酥脆卡滋聲響，內層飽滿的濃郁餡料與頂端綿密慕斯巧妙交織，甜而不膩的豐富口感讓整體風味極具亮點。除了個人買單顆作為日常小點心，聚會時外帶整盒跟家人朋友一起開箱享用，也是非常有話題的甜食選擇。
士林限定浪漫電影場暖心登場
為了營造濃厚的日式約會氛圍，肯德基選在11月14日晚間於士林餐廳打造限時電影同樂會。讀者當天只要到場入手新品禮盒並在社群拍照打卡，就能直接把限量周邊好禮帶回家，在熱騰騰的奶香陪伴下享受觀影時光，留下專屬這個冬天的難忘回憶。
線上聰明點餐省荷包拿回饋
不想現場排隊的民眾，建議多善用官方預訂快取與外送服務省時又省力。透過雙饗卡線上結帳能累積最高2.5%點數回饋，新加入會員還能免費拿原味甜點兌換券，搭配官方推出的各款超值嚐鮮組合套餐，用划算價格就能輕鬆解鎖極致濃醇的好滋味。
肯德基「北海道特濃牛奶蛋撻」新品資訊
販售期間：11月10日至隔年1月11日，數量有限售完為止
品項：
- 北海道特濃牛奶蛋撻單顆：57元
- 北海道特濃牛奶蛋撻禮盒6入：83折特價285元
- 50553北海道特濃牛奶嚐鮮券：原味蛋撻1顆搭配北海道特濃牛奶蛋撻1顆，特價101元
- 北海道好時光組合：原味蛋撻1顆搭配北海道特濃牛奶蛋撻1顆及中杯阿薩姆無糖紅茶，特價115元
士林門市限定電影場：11月14日晚間18點30分登場，購買新品禮盒並打卡即贈精美小禮物，詳情以官方公告為主。
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甜點控還要吃這些新品！
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