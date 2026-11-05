蛋撻控出動吃肯德基！四葉乳品「北海道特濃牛奶蛋撻」開賣，免費蛋撻隱藏優惠

編輯 鄭雅之 表示：肯德基蛋撻又有新口味了！竟然是用日本四葉乳品的「特濃牛奶蛋撻」要吃啊～

被炸雞耽誤的蛋撻店又有超強新品，每次肯德基推出新口味總能引爆打卡熱潮，這回直接攜手日本四葉乳品，自11月10日至隔年1月11日推出「北海道特濃牛奶蛋撻」，單顆售價57元，11月14日士林店更同步舉辦限定電影場，絕對是近期蛋撻控必追的下午茶亮點。



▲嚴選北海道四葉乳品製作，多層次乳香交織出細緻滑順的療癒口感。(攝影：鄭雅之)

▲聚會送禮首選肯德基「北海道特濃牛奶蛋撻禮盒」，六入甜點組合超適合多人一同分享。(攝影：鄭雅之)





嚴選四葉乳品堆疊極致奶香

這次新品以日系純白雪景為靈感打造，研發團隊特別挑選高品質四葉乳品做為靈魂基底，在招牌薄脆外皮裡灌入溫潤奶香內餡。最頂層則擠滿滑順細緻的奶霜慕斯，再覆蓋宛如白雪般的牛奶麵包碎屑，從視覺到味蕾都呈現濃郁無比的冬日氛圍。



▲剖開蛋撻可見酥脆撻皮包裹濃醇牛奶內餡，頂部堆疊特濃牛奶慕斯與細雪麵包粉。(攝影：鄭雅之)





豐富層次打造超人氣下午茶

現烤出爐的甜點散發誘人香氣，咬下能感受到外皮的酥脆卡滋聲響，內層飽滿的濃郁餡料與頂端綿密慕斯巧妙交織，甜而不膩的豐富口感讓整體風味極具亮點。除了個人買單顆作為日常小點心，聚會時外帶整盒跟家人朋友一起開箱享用，也是非常有話題的甜食選擇。



▲經典原味蛋撻搭配北海道特濃牛奶蛋撻，濃郁奶香與香脆撻皮帶來雙重美味享受。(攝影：鄭雅之)





士林限定浪漫電影場暖心登場

為了營造濃厚的日式約會氛圍，肯德基選在11月14日晚間於士林餐廳打造限時電影同樂會。讀者當天只要到場入手新品禮盒並在社群拍照打卡，就能直接把限量周邊好禮帶回家，在熱騰騰的奶香陪伴下享受觀影時光，留下專屬這個冬天的難忘回憶。



▲肯德基士林餐廳換上浪漫雪國造景，宛如置身日本北海道的冬日初雪街景。(攝影：鄭雅之)

▲外帶一盒熱騰騰的北海道特濃牛奶蛋撻，是辦公室下午茶與冬日聚餐的療癒甜食。(攝影：鄭雅之)





線上聰明點餐省荷包拿回饋

不想現場排隊的民眾，建議多善用官方預訂快取與外送服務省時又省力。透過雙饗卡線上結帳能累積最高2.5%點數回饋，新加入會員還能免費拿原味甜點兌換券，搭配官方推出的各款超值嚐鮮組合套餐，用划算價格就能輕鬆解鎖極致濃醇的好滋味。



▲肯德基經典原味蛋撻與冬季限定北海道特濃牛奶蛋撻，滿足甜點控的多種風味選擇。(攝影：鄭雅之)

▲肯德基全新冬季限定「北海道特濃牛奶蛋撻」登場，以日本四葉乳品打造雪白夢幻甜點。(攝影：鄭雅之)

肯德基「北海道特濃牛奶蛋撻」新品資訊

販售期間：11月10日至隔年1月11日，數量有限售完為止

品項：

北海道特濃牛奶蛋撻單顆：57元

北海道特濃牛奶蛋撻禮盒6入：83折特價285元

50553北海道特濃牛奶嚐鮮券：原味蛋撻1顆搭配北海道特濃牛奶蛋撻1顆，特價101元

北海道好時光組合：原味蛋撻1顆搭配北海道特濃牛奶蛋撻1顆及中杯阿薩姆無糖紅茶，特價115元

士林門市限定電影場：11月14日晚間18點30分登場，購買新品禮盒並打卡即贈精美小禮物，詳情以官方公告為主。

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甜點控還要吃這些新品！

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