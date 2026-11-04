天線寶寶首度登陸台中！快閃店11/6進駐 PARK2草悟廣場，7大經典打卡點、近40款限定新品大公開

天線寶寶來台中了！11月6日～12月13日在PARK2草悟廣場可以看見天線寶寶打卡場景，現場還有近40種周邊商品，粉絲們一起來同樂吧。

「藍天藍，白雲白，太陽公公出來了～天線寶寶出來了～」聽到這首熟悉的旋律，是不是瞬間勾起滿滿的童年回憶。大家喜愛的丁丁、迪西、拉拉與小波將於11月6日～12月13日前進台中，快閃進駐台中人氣地標PARK2草悟廣場；現場精心打造7大超萌打卡場景，還同步推出近40款台中限定週邊新品，從髮夾、手燈吊飾到實用居家小物通通包辦，邀請粉絲們一起重返綠色山丘展開同樂派對。

7大經典打卡點重溫童年

本次快閃店重現許多經典場景，每個角落都能拍出可愛美照。

入口打卡牆&歡樂寶寶屋

門口處由四位天線寶寶以俏皮姿勢熱情迎接大家；一旁的「歡樂寶寶屋」更重現玩耍日常，粉絲可以一屁股坐進四位寶寶中間，化身「第五位玩伴」留下同框紀念。

▲歡樂寶寶屋重現玩耍日常，還可以和四位寶寶一起合照。

▲四位天線寶寶以俏皮姿在大門口勢熱情迎接大家一起來玩。

草原玩耍趣&吸塵器諾諾

走進店內，小波正騎著心愛的紅色滑板車在草地上奔馳；櫃檯旁更藏著調皮搗蛋的「吸塵器諾諾」，小心手邊的零食小物別被一口吸走！



▲一走進店裡就能看到四個寶寶在草原上開心的玩耍。

▲櫃檯旁邊則有可愛的吸塵器諾諾，相當吸睛。





回憶牆、說你好與寶寶派對

六格畫面組成的「天線寶寶回憶牆」還能看見超萌的 Tiddlytubbies 小天線寶寶；後方還有熱情揮手的「天線寶寶說你好」，以及店外齊聚一堂的「寶寶派對」大合照牆，保證拍到停不下來。



▲現場佈置的天線寶寶回憶牆還能看見超萌的Tiddlytubbies。

▲大家還可以在「天線寶寶說你好」及「寶寶派對」裝置牆前拍照。





近40款台中限定週邊開搶

現場除了可以拍美照，還有近40款限定商品企圖讓人荷包失守。包括完整還原頭上天線的「小抓夾組」、附帶太陽花透明小袋的「透明收納包吊飾」、支援暗處照明與應援揮舞的「手燈吊飾」及具備療癒ASMR按鍵聲的「紓壓按鈕吊飾」；還有日常穿搭也能套上黑粉雙色的率性「短版 T 恤」



▲超Ｑ的小抓夾組238元，也可以當作小髮夾使用。

▲迷你應援手燈吊飾也超可愛，售價268 元。▲透明收納包吊飾280元，可愛的四個寶寶搭配太陽花造型很實用。▲超療癒的舒壓按鈕吊飾一個99元，時下小朋友最流行的隨身小物。除了隨身小物外，當然也有居家好物，最經典的寶寶吐司與「Again Again！」名場面化身為「相框磁鐵」、可當夜燈使用的「三角燈箱」提供五款俏皮舞姿與字樣設計、讓儲蓄變有趣的「木箱存錢筒」及夢幻滿分的「星形流沙杯墊」，在家也能時時刻刻感受天線寶寶的溫暖陪伴。▲讓存錢幣有趣的木箱存錢筒480元，放在家裡也可以成為美好的點綴。▲星形流沙杯墊280元 ，讓天線寶寶無時無刻都能陪伴在身邊。

《天線寶寶》台中快閃店活動資訊總整理

快閃活動為期一個多月，想回味童年溫馨時光的粉絲，記得安排假期前來草悟廣場報到：

快閃日期： 11月6日～12月13日

快閃地點：台中市西區英才路 534 號（PARK2 草悟廣場）

營業時間：11：00～21：00（最後入場時間20：45）

可愛IP拍好拍滿

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