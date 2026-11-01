嗨！營業中同款火鍋真的吃得到！六扇門推莎莎聯名香檸鮮雞鍋，210元起再送雞胸肉、芋頭米粉進自助吧

六扇門把「嗨！營業中」同款火鍋搬進門市，210元起還能打卡免費加肉。資深編輯李維唐指出，這次聯名最值得留意的是節目料理走進日常餐桌，搭配自助吧限定新品，讓粉絲有更多嚐鮮選擇。

六扇門火鍋迷又有新口味可以吃了！這次六扇門直接把人氣實境節目「嗨！營業中」的創意料理搬進門市，推出由莎莎、郭泓志與張鳳書參與研發的「嗨！香檸鮮雞鍋」，11月5日起全台開賣，一般門市每鍋210元、PLUS概念店220元。最讓人想揪朋友一起吃的，還有期間限定的「台式芋頭米粉」同步登上自助吧，點聯名鍋物再完成IG限時動態打卡，還能免費多吃1份蒜香嫩雞胸，從節目同款美食到加肉優惠，這波火鍋控真的可以安排起來。

▲火鍋也能走清爽路線。六扇門攜手「嗨！營業中」推出香檸鮮雞鍋，鮮嫩雞肉搭配檸檬片、金針菇與蔬菜，以招牌高湯帶出清新柑橘香氣，11月5日起210元就能開吃。圖／六扇門提供；窩客島整理



六扇門聯名 嗨！營業中

平常看「嗨！營業中」，總會被藝人們忙著料理、挑戰任務的畫面吸引，這回節目中的創意鍋物真的變成可以點來吃的菜單。六扇門攜手「嗨！營業中」，把節目最新一集「鍋物研發PK賽」延伸到全台門市，讓原本只能隔著螢幕看的料理，成為火鍋迷餐桌上的新選擇。

為了迎接這場鍋物研發挑戰，節目夥伴還特別前往六扇門全新PLUS概念店取經。不同於一般小火鍋店的印象，PLUS概念店有更寬敞的用餐空間，搭配現切原肉、多種肉品與純菜盤選擇，自助吧還能找到豆花、涼麵、沙拉、泡麵牆與霜淇淋，讓藝人們一走進店裡就驚喜連連。莎莎當場直呼「一走進來就聞到火鍋的香味」，看到自助吧的豐富品項，眾人更忍不住驚呼「超多東西、好扯喔，還有豆花」，也讓這場火鍋研發挑戰多了不少生活趣味。



香檸鮮雞鍋210元起開吃

這次聯名的主角「嗨！香檸鮮雞鍋」，正是莎莎、郭泓志與張鳳書在節目中組隊研發的創意料理。比起常見的麻辣、濃郁系火鍋，這鍋走的是清爽鮮香路線，以六扇門招牌高湯為基底，再融入檸檬特有的柑橘香氣，讓整體風味多了一層清新的變化。

依照品牌介紹，湯頭入口先帶出鮮甜醇厚的滋味，接著才慢慢浮現檸檬香氣，讓原本溫潤的高湯多了清爽開胃的層次。這樣的組合，對於平常喜歡喝湯、又不想每次都選重口味鍋底的人來說，多了一個值得留意的新選擇。搭配鍋內雞肉與蔬菜，從鮮甜湯底到檸檬香氣，都是這次聯名想呈現的風味重點。

「嗨！香檸鮮雞鍋」將於11月5日正式開賣，一般門市售價210元，PLUS概念店則為220元，除了西螺福興店之外，全台六扇門門市皆有販售。想吃節目同款料理，不用特別尋找限定快閃店，就能到附近參與販售的六扇門門市點餐。

▲這鍋檸檬雞湯真的很搶眼。粉嫩雞肉、金黃檸檬片、豆腐與滿滿蔬菜通通放進鍋裡，旁邊還有台式芋頭米粉可以搭配，從清爽香檸鍋到熟悉的古早味，1餐就能嚐到2種不同風味。圖／六扇門提供；窩客島整理

台式芋頭米粉限時登上自助吧

除了主打清爽風味的香檸鮮雞鍋，這次還有一道充滿台灣古早味的料理跟著登場，就是節目同款「台式芋頭米粉」。六扇門將這道料理期間限定加入自助吧，讓喜歡傳統台式風味的火鍋迷，也能在吃鍋時多一道選擇。

芋頭米粉最迷人的地方，就是芋頭本身濃郁的香氣，搭配經典台式米粉，呈現熟悉又暖心的家常滋味。相較於香檸鮮雞鍋的清爽路線，台式芋頭米粉則帶來另一種溫潤的風味，讓這次聯名同時有清新與古早味2種不同的料理特色。對喜歡自助吧的人來說，吃完火鍋還能嚐到節目同款米粉，也是這次合作值得留意的小亮點。

▲六扇門自助吧這次連台式芋頭米粉都端出來了。細緻米粉搭配芋頭香氣，鋪上切塊肉片與蔥花，滿滿台灣古早味，吃火鍋還能順便來碗暖心米粉，期間限定供應可別錯過。圖／六扇門提供；窩客島整理



IG打卡免費送蒜香嫩雞胸

這次六扇門聯名最實用的好康，就是點鍋還能免費加肉。從11月5日至12月30日，只要到六扇門門市點購「嗨！香檸鮮雞鍋」，拍下聯名鍋物照片，再使用Instagram的「輪到我了」功能發布限時動態，同時標記六扇門官方帳號「@6owldoor」，完成後向門市櫃檯出示限時動態畫面，就能免費兌換1份「蒜香嫩雞胸」加量。

對喜歡吃肉的火鍋控來說，原本210元起的聯名鍋物，完成簡單的社群打卡就能多吃1份雞胸肉，確實多了一個點餐誘因。品牌也特別說明，這次贈品不限量，但每鍋僅能兌換1次。想拿到加肉優惠，記得一定要使用指定的「輪到我了」功能，並完成官方帳號標記，才符合活動兌換條件。

嗨！Family聯名紙碗登場

這次聯名還把「嗨！營業中」的可愛角色帶進外帶包裝。六扇門將節目官方吉祥物「嗨！Family」家族成員融入聯名外帶紙碗，原本日常的火鍋外帶餐盒，換上鮮明活潑的角色設計，讓外帶火鍋也多了幾分節目專屬的趣味。

從聯名視覺可以看到，紙碗以亮眼的紅色系搭配角色插畫，與香檸鮮雞鍋的檸檬元素形成鮮明對比。對平常習慣外帶火鍋回家吃的人來說，這次不只是換了新口味，連盛裝鍋物的紙碗都有不同設計。喜歡「嗨！營業中」的粉絲，也能在用餐時感受到節目角色陪伴的趣味。

六扇門PLUS概念店自助吧升級

說到六扇門，許多人最熟悉的就是百元小火鍋與多樣化自助吧。品牌目前主打每鍋190元起、約20種口味的個人鍋物，近年也陸續發展PLUS等二代概念店，讓原本以平價鍋物為主的用餐體驗，有了更多肉品、蔬菜與自助吧選擇。

部分升級門市導入現場現切肉品，搭配豆花吧、涼麵、沙拉吧、冰飲、麻婆豆腐與泡麵牆等品項，從吃鍋前到用餐過程都有不同搭配。這次再加入「嗨！營業中」聯名鍋物與台式芋頭米粉，讓平常就喜歡六扇門自助吧的消費者，多了一個回訪嚐鮮的理由。

想跟著節目藝人吃同款火鍋，可以把11月5日記下來。香檸鮮雞鍋210元起，搭配期間限定的台式芋頭米粉，還有持續至12月30日的IG打卡加肉活動。不論是想嚐嚐檸檬入鍋的清爽滋味，還是衝著免費蒜香嫩雞胸而來，記得先確認販售門市與活動規則，才能把這次聯名好康吃好吃滿。

▲喜歡「嗨！營業中」的粉絲，這次連紙碗都值得多看幾眼。紅色碗身印滿「嗨！Family」可愛角色，搭配香檸鮮雞鍋與台式芋頭米粉，從餐點到包裝都有聯名巧思，11月5日起就能吃到節目同款鍋物。圖／六扇門提供；窩客島整理





六扇門「嗨！營業中」聯名鍋物開賣資訊

活動時間：2026年11月5日起，結束日期未公布。

聯名新品：「嗨！香檸鮮雞鍋」，由莎莎、郭泓志與張鳳書參與研發，以招牌高湯搭配檸檬清香。

一般門市售價：每鍋210元。

PLUS概念店售價：每鍋220元。

販售門市：全台六扇門門市，西螺福興店除外。

限定自助吧：「台式芋頭米粉」期間限定供應，實際供應期限及門市未公布。

聯名外帶包裝：推出印有「嗨！Family」家族角色的聯名外帶紙碗。

官方網址：六扇門官方網站

六扇門IG打卡免費送蒜香嫩雞胸

活動時間：2026年11月5日至12月30日。

活動資格：活動期間至六扇門門市點購「嗨！香檸鮮雞鍋」，即可參加指定打卡活動。

打卡方式：拍攝聯名鍋物照片，使用Instagram「輪到我了」功能發布限時動態。

指定標記：發布限時動態時，須同步標記六扇門官方Instagram帳號「@6owldoor」。

兌換方式：完成指定打卡後，向門市櫃檯出示限時動態畫面，即可免費兌換贈品。

免費贈品：「蒜香嫩雞胸」加量1份，每鍋限兌換1次，品牌公告贈品不限量。

官方Instagram：六扇門@6owldoor

六扇門PLUS概念店自助吧特色

活動時間：常態門市服務，實際供應品項依各門市為準。

鍋物價格：六扇門個人小火鍋190元起，提供約20種口味選擇。

肉品特色：PLUS概念店提供現切原肉、多樣化肉品與純菜盤選擇。

自助吧品項：部分升級門市提供豆花、涼麵、沙拉、泡麵牆及霜淇淋等品項。

其他餐點：部分門市另有麻婆豆腐、各式冰飲等選擇，實際內容依門市供應為準。

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