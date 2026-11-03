北美館坂本龍一特展登場！30元逛「觀音．聽時」7大藝術裝置，第二波預約11/5開搶

北美館坂本龍一展30元開逛！編輯鄭亦庭表示：展覽採全網路預約制，第二波預約於11/5開放。

北美館坂本龍一展來了！臺北市立美術館即日起至2027年3月14日推出台北首度的坂本龍一大型回顧展覽「坂本龍一｜觀音．聽時」，完整回顧自2000年代以來的開創性藝術實踐，集結七組大型裝置藝術與1999年經典歌劇《LIFE》珍貴檔案，參觀門票只要30元銅板價，採全網路預約制，第二波預約將於11月5日上午10點正式開放12/1–1/3場次，粉絲們記得準時預約。



▲北美館坂本龍一展！七組大型裝置藝術30元開逛，第二波預約11/5開搶。(攝影：鄭亦庭)



▲北美館坂本龍一回顧展必拍！坂本龍一＋高谷史郎《LIFE——流動、無形、無聲……》供民眾拍攝、錄影。(攝影：鄭亦庭)





北美館坂本龍一回顧展7組大型裝置藝術展出

▲北美館「坂本龍一｜觀音．聽時」文獻區場景照，民眾不可拍攝、錄影。(攝影：鄭亦庭)





展覽入口迴廊帶狀LED顯示器展品

▲坂本龍一＋真鍋大度《感測流 2026——不可見、不可聞（臺北版）》供觀眾拍攝、錄影。(攝影：鄭亦庭)





北美館坂本龍一展覽

▲坂本龍一＋Zakkubalan《async——容積》，民眾不可拍攝、錄影。(攝影：鄭亦庭)

坂本龍一與高谷史郎共創作品必看

▲北美館坂本龍一展必看！坂本龍一＋高谷史郎《水的樣態1》，現場不可拍照、錄影。(攝影：鄭亦庭)





北美館坂本龍一展必拍《LIFE——流動、無形、無聲……》

▲北美館坂本龍一展必拍！坂本龍一＋高谷史郎《LIFE——流動、無形、無聲……》供民眾拍照、錄影。(攝影：鄭亦庭)



▲北美館坂本龍一展必拍！坂本龍一＋高谷史郎《LIFE——流動、無形、無聲……》供民眾拍照、錄影。(攝影：鄭亦庭)





北美館聲音盒互動展區

▲坂本龍一＋高谷史郎，《async——沉浸》現場供民眾拍照、錄影。(攝影：鄭亦庭)



▲北美館一樓迴廊同步打造「聲音盒｜聲響創作體驗」互動展區。(攝影：鄭亦庭)





北美館坂本龍一｜觀音．聽時 展覽資訊

北美館坂本龍一｜觀音．聽時 展覽第二波預約資訊

坂本龍一作為享譽國際的音樂家，自1990年代起將影像、數位科技融入演出，2000年後更在美術館、藝術節發表裝置作品，探索聲音如何被觀看、聆聽與感知，本次北美館「觀音．聽時」展出七組裝置，呈現坂本龍一將音樂轉化為可在空間中被「看見」與「感知」的立體經驗，呼應坂本龍一晚年對「裝置音樂」的探索，帶大家回溯坂本龍一對時間、生命、環境與科技的思考，以及拓展聲音的表現形式，來朝聖前先注意，展場僅開放指定3件作品供一般觀眾拍攝。走進北美館展覽入口迴廊，可以看到一座巨大的帶狀LED顯示器沿著面向中庭的落地窗延伸，這件作品是日本新媒體藝術家真鍋大度與坂本龍一共同創作的《感測流2026——不可見、不可聞（臺北版）》，透過設置在北美館外的天線，即時捕捉台北城市中肉眼無法察覺的電磁波，轉化為可聽到、觀察到的聲音與流動影像，描繪城市基建的隱形脈動，提醒我們所處的世界始終流淌著看不見卻真實存在的能量。走進展場可以看到與德國藝術家卡斯滕．尼古拉合作的《光幻視》、《內／外》，以坂本龍一生前最後專輯《12》中的〈20210310〉與〈20220207〉為配樂，分別以遊走於夢境與現實之間的抽象影像、動物標本重新思考生命、身體與觀看的邊界；泰國電影導演暨藝術家阿比查邦．韋拉斯塔古的《async——初光》選用專輯《async》中2首曲目，無聲作品《沉睡者》則捕捉女主角逐漸入睡的片刻，兩件作品透過私密細膩的影像，以及聲音與靜默的對照，呈現夢境、記憶與甦醒之間的微妙狀態；與藝術團體Zakkubalan公同創作的《async——容積》，展場中24個閃爍微光的小窗，呈現坂本龍一幕後的創作生活，就像在黑暗中走進他私密的內心世界。視覺藝術家兼劇場導演高谷史郎與坂本龍一有著數十年深厚交情，本次展出兩人共創的三件作品，其中《水的樣態1》特別擷取包含臺北氣象衛星的降雨量資訊，當水滴落入水池，展現水不同狀態的變化與循環，《async——沉浸》則以專輯《async》曲目為基礎，融入〈fullmoon〉與〈Life, Life〉中的朗讀文本，結合工作室日常影像，透過長達18公尺的LED影像牆，將畫面以移動的光束緩緩緩生成、分解，交織出聲音與影像非同步的時間軸。高谷史郎從1999年擔任坂本龍一歌劇《LIFE》的視覺總監，2007年《LIFE——流動、無形、無聲……》成為坂本龍一跨入裝置音樂的轉捩點，以歌劇《LIFE》為基礎，重新解構其音樂、聲音與影像素材，結合水、霧、光影等自然元素，延續原作對20世紀戰爭、科技與人類文明的反思，以及對21世紀的未來想像，同時公開展出1999年歌劇《LIFE》的珍貴檔案，包含親筆筆記、樂譜、手稿，以及攝影師瀧本幹也拍攝的紀錄照片，勾勒大師跨領域藝術思考的發展脈絡。展覽期間北美館於一樓迴廊打造「聲音盒｜聲響創作體驗」互動展區，延伸對坂本龍一創作影響深遠的「預置鋼琴」概念，將廢棄鋼琴轉化為聲響探索的媒介，讓觀眾自由觸摸、敲擊與聆聽，創造出專屬自己的聲響，實踐美術館平等參與、開放共融的精神，此外「聽電影｜放映系列」也規劃豐富放映可在公視線上觀看，還有實體放映與座談等，帶觀眾全方位探索坂本龍一的思想背景。展覽地點：北美館一樓1A、1B展覽室展覽日期：即日起– 2027.03.14開放時間：週二至週日 9:30-17:30、週六 9:30-20:30、週一公休預約時間：11/5(四)上午10:00起開放可預約日期：12/1–1/3的參觀場次線上預約步驟：1、註冊／登入OPENTIX2、搜尋「坂本龍一｜觀音．聽時」3、選擇參觀日期、入場時段及票券4、完成訂單，取得OPENTIX電子票券，入場時請出示電子票券(每日僅保留少量現場候補名額，可依現場指示購票)網路預約提醒：1、每個帳號於同一入場時段最多預約4張；每位入場者，不分年齡，皆須持有票券。2、網路預約之參觀動線請由「北美館南進門」入場。3、預約方式與參觀資訊，請至北美館「坂本龍一︱觀音．聽時」官網了解更多。

2026必逛台北展覽先筆記

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