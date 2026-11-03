北美館坂本龍一特展登場！30元逛「觀音．聽時」7大藝術裝置，第二波預約11/5開搶

北美館坂本龍一展30元開逛！編輯鄭亦庭表示：展覽採全網路預約制，第二波預約於11/5開放。
北美館坂本龍一展來了！臺北市立美術館即日起至2027年3月14日推出台北首度的坂本龍一大型回顧展覽「坂本龍一｜觀音．聽時」，完整回顧自2000年代以來的開創性藝術實踐，集結七組大型裝置藝術與1999年經典歌劇《LIFE》珍貴檔案，參觀門票只要30元銅板價，採全網路預約制，第二波預約將於11月5日上午10點正式開放12/1–1/3場次，粉絲們記得準時預約。
北美館坂本龍一回顧展7組大型裝置藝術展出坂本龍一作為享譽國際的音樂家，自1990年代起將影像、數位科技融入演出，2000年後更在美術館、藝術節發表裝置作品，探索聲音如何被觀看、聆聽與感知，本次北美館「觀音．聽時」展出七組裝置，呈現坂本龍一將音樂轉化為可在空間中被「看見」與「感知」的立體經驗，呼應坂本龍一晚年對「裝置音樂」的探索，帶大家回溯坂本龍一對時間、生命、環境與科技的思考，以及拓展聲音的表現形式，來朝聖前先注意，展場僅開放指定3件作品供一般觀眾拍攝。
展覽入口迴廊帶狀LED顯示器展品走進北美館展覽入口迴廊，可以看到一座巨大的帶狀LED顯示器沿著面向中庭的落地窗延伸，這件作品是日本新媒體藝術家真鍋大度與坂本龍一共同創作的《感測流2026——不可見、不可聞（臺北版）》，透過設置在北美館外的天線，即時捕捉台北城市中肉眼無法察覺的電磁波，轉化為可聽到、觀察到的聲音與流動影像，描繪城市基建的隱形脈動，提醒我們所處的世界始終流淌著看不見卻真實存在的能量。
北美館坂本龍一展覽走進展場可以看到與德國藝術家卡斯滕．尼古拉合作的《光幻視》、《內／外》，以坂本龍一生前最後專輯《12》中的〈20210310〉與〈20220207〉為配樂，分別以遊走於夢境與現實之間的抽象影像、動物標本重新思考生命、身體與觀看的邊界；泰國電影導演暨藝術家阿比查邦．韋拉斯塔古的《async——初光》選用專輯《async》中2首曲目，無聲作品《沉睡者》則捕捉女主角逐漸入睡的片刻，兩件作品透過私密細膩的影像，以及聲音與靜默的對照，呈現夢境、記憶與甦醒之間的微妙狀態；與藝術團體Zakkubalan公同創作的《async——容積》，展場中24個閃爍微光的小窗，呈現坂本龍一幕後的創作生活，就像在黑暗中走進他私密的內心世界。
坂本龍一與高谷史郎共創作品必看視覺藝術家兼劇場導演高谷史郎與坂本龍一有著數十年深厚交情，本次展出兩人共創的三件作品，其中《水的樣態1》特別擷取包含臺北氣象衛星的降雨量資訊，當水滴落入水池，展現水不同狀態的變化與循環，《async——沉浸》則以專輯《async》曲目為基礎，融入〈fullmoon〉與〈Life, Life〉中的朗讀文本，結合工作室日常影像，透過長達18公尺的LED影像牆，將畫面以移動的光束緩緩緩生成、分解，交織出聲音與影像非同步的時間軸。
北美館坂本龍一展必拍《LIFE——流動、無形、無聲……》高谷史郎從1999年擔任坂本龍一歌劇《LIFE》的視覺總監，2007年《LIFE——流動、無形、無聲……》成為坂本龍一跨入裝置音樂的轉捩點，以歌劇《LIFE》為基礎，重新解構其音樂、聲音與影像素材，結合水、霧、光影等自然元素，延續原作對20世紀戰爭、科技與人類文明的反思，以及對21世紀的未來想像，同時公開展出1999年歌劇《LIFE》的珍貴檔案，包含親筆筆記、樂譜、手稿，以及攝影師瀧本幹也拍攝的紀錄照片，勾勒大師跨領域藝術思考的發展脈絡。
北美館聲音盒互動展區展覽期間北美館於一樓迴廊打造「聲音盒｜聲響創作體驗」互動展區，延伸對坂本龍一創作影響深遠的「預置鋼琴」概念，將廢棄鋼琴轉化為聲響探索的媒介，讓觀眾自由觸摸、敲擊與聆聽，創造出專屬自己的聲響，實踐美術館平等參與、開放共融的精神，此外「聽電影｜放映系列」也規劃豐富放映可在公視線上觀看，還有實體放映與座談等，帶觀眾全方位探索坂本龍一的思想背景。
北美館坂本龍一｜觀音．聽時 展覽資訊展覽地點：北美館一樓1A、1B展覽室
展覽日期：即日起– 2027.03.14
開放時間：週二至週日 9:30-17:30、週六 9:30-20:30、週一公休
北美館坂本龍一｜觀音．聽時 展覽第二波預約資訊預約時間：11/5(四)上午10:00起開放
可預約日期：12/1–1/3的參觀場次
線上預約步驟：
1、註冊／登入OPENTIX
2、搜尋「坂本龍一｜觀音．聽時」
3、選擇參觀日期、入場時段及票券
4、完成訂單，取得OPENTIX電子票券，入場時請出示電子票券
(每日僅保留少量現場候補名額，可依現場指示購票)
網路預約提醒：
1、每個帳號於同一入場時段最多預約4張；每位入場者，不分年齡，皆須持有票券。
2、網路預約之參觀動線請由「北美館南進門」入場。
3、預約方式與參觀資訊，請至北美館「坂本龍一︱觀音．聽時」官網了解更多。
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