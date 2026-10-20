2公尺大莫內睡蓮來台！富邦「托雷多美術館珍藏展 II」預售票開搶，梵谷、畢卡索真跡一次來

莫內、梵谷真跡來台！富邦美術館「托雷多美術館珍藏展 II」57件大師真跡一次看，編輯鄭亦庭表示：2公尺大睡蓮真跡必須朝聖。

莫內、梵谷真跡來台！信義區富邦美術館將於2026年12月12日至2027年4月13日推出特展「現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展 II」，展覽集結53位大師的57件真跡，2公尺大莫內睡蓮、梵谷《奧維的麥田與收割者》都能一次看，帶大家觀看改變藝術史的百年現場，展覽預售票即日起正式開賣，單人預售票享8折優惠只要400元，還有3款限定套票同步開搶，絕對要衝信義區朝聖。



▲信義區富邦美術館「莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展 II」，匯聚莫內睡蓮、梵谷麥田等57件國際大師真跡來台。(圖/富邦美術館、時藝多媒體提供)





富邦美術館「托雷多美術館珍藏展 II」

▲信義區富邦美術館「莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展 II」以五大篇章串聯印象派至抽象藝術。(圖/富邦美術館、時藝多媒體提供)





2公尺大莫內睡蓮真跡來台

▲2公尺大莫內《睡蓮》真跡來台！長寬超過兩公尺大畫布展現無地平線的水面倒影與光影魔力。(圖/富邦美術館、時藝多媒體提供)





梵谷、畢卡索、馬諦斯等藝術大師真跡一次看

▲馬諦斯《休憩中的舞者》、畢卡索《戴黑帽的女子》展現畫家藝術實驗巧思。(圖/富邦美術館、時藝多媒體提供)





富邦美術館特展預售套票開賣

▲信義區富邦美術館展覽預售票即日起正式開賣，單人票400元優惠價並同步推出三款限定套票。(圖/富邦美術館、時藝多媒體提供)



▲信義區富邦美術館展覽預售票即日起正式開賣，單人票400元優惠價並同步推出三款限定套票。(圖/富邦美術館、時藝多媒體提供)





現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展II 展覽資訊

現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展II 預售票價資訊

富邦美術館推出托雷多美術館珍藏展I「林布蘭到哥雅」特展後，這次珍藏展第二部集結莫內、雷諾瓦、塞尚、梵谷、高更、畢卡索、馬諦斯與蒙德里安等大師真跡，展覽規劃「描繪現代生活」、「世界新視角」、「人物新形象」、「日常重構」與「抽象匯流」五大篇章，帶出從印象派到抽象藝術的發展，讓大家透過名畫故事感受百年藝術史的溫度。富邦美術館「現代藝術百年：莫內到馬諦斯」特展最大亮點必看莫內《睡蓮》，高、寬都超過2公尺大的畫布，水面、天空與植物的倒影交融，據托雷多美術館研究這幅作品可能為是橘園組畫〈晨曦〉其中一幅畫板的習作，讓大家窺看莫內構思作品的過程；梵谷生命最後兩個月創作的《奧維的麥田與收割者》也同步來台，對梵谷而言收割者有著生命最終就像麥穗被收割般的寓意，而收割者站於明亮日光下的金色田野中，讓觀眾能感受大師對生命的深刻凝視。除了莫內睡蓮、梵谷麥田，本次展覽也帶來畢卡索、馬諦斯、蒙德里安名畫真跡，像是畢卡索《戴黑帽的女子》拆解伴侶形體為重疊幾何面，開創立體派的觀看革命；馬諦斯《休憩中的舞者》右上角畫架藏著自己的另一幅畫，打造「畫中畫」視野，蒙德里安的《紅、藍、黃、黑與灰的構圖》則運用線條、色彩塊面的平衡，展現對理想秩序的追求，讓大家近距離觀看這些藝術大師們如何在畫布上突破傳統，改變藝術史。信義區富邦美術館展覽「現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展 II」預售票即日起至12月11日開賣，單人預售票只要原價8折400元，更推出3款預售限定套票，包括帆布袋套票、不鏽鋼水杯雙杯組套票、導覽手冊套票，讓你直接把展覽周邊帶回家，快趁預售期間搶買一波。展覽日期：2026年12月12日至2027年4月13日展覽地點：富邦美術館1樓(台北市信義區松高路79號)預售期間：2026年10月20日至12月11日預售單人票：400元(原價500元)帆布袋套票：750元(原價990元)，含電子單人票1張及展覽帆布袋1個。不鏽鋼水杯雙杯組套票：980元(原價1,280元)，含電子單人票1張及不鏽鋼水杯雙杯組1組。導覽手冊套票：750元(原價1,000元)，含電子單人票1張及展覽導覽手冊1本。購票通路：富邦美術館、時藝多媒體

2026必逛展覽推薦

推薦閱讀：日本關西萬博環形大屋頂來台！藤本壯介建築展海外首站在台北，超過百個建築模型、手稿一次看。



推薦閱讀：埃及之王法老展搶先看！7大展區 280件古埃及真跡震撼來台，必買周邊推薦。