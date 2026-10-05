高美館展覽必逛！英國大師克雷格馬丁「日常解碼」首度來台，4米高沉浸式劇場超狂

高美館必逛特展《日常・解碼》！英國藝術大師麥可．克雷格－馬丁大型個展首度來台，編輯鄭亦庭表示：沈浸式劇場、超過70件作品免出國就能看。

高美館國際特展帶你看！高雄市立美術館推出國際特展《麥可．克雷格－馬丁：日常・解碼》，為英國當代藝術大師麥可．克雷格－馬丁首度在台灣舉辦的大型個展，現場精選超過70件作品，梳理50年創作歷程，包含代表作〈一棵橡樹〉、大型戶外雕塑、沉浸式劇場〈宇宙〉，更亮相2026年首度公開的新作，讓台灣粉絲一次觀賞大師經典作。



▲高美館必逛國際特展！麥可．克雷格－馬丁台灣首度大型個展《日常・解碼》，展出超過70件作品。(攝影：陳李視物，圖片提供：高雄市立美術館)



▲高美館特展《日常．解碼》精選麥可．克雷格－馬丁超過70件作品，讓你免出國就能觀賞英國藝術大師作品。(攝影：陳李視物，圖片提供：高雄市立美術館)





英國當代藝術大師麥可．克雷格－馬丁大型個展首度來台

▲高美館《日常・解碼》日常物件脫離原本觀看的慣性，帶觀眾重新思考觀看與理解世界的方式。© Michael Craig-Martin. (攝影：陳李視物，圖片提供：高雄市立美術館)





高美館特展《麥可．克雷格－馬丁：日常・解碼》

▲高美館特展《日常・解碼》麥可．克雷格－馬丁多件新作初次曝光。© Michael Craig-Martin. (攝影：陳李視物，圖片提供：高雄市立美術館)





沈浸式LED環形劇場必看

▲高美館特展必看沉浸式環形劇場！〈宇宙〉首次跨海於高美館展出。© Michael Craig-Martin. (攝影：陳李視物，圖片提供：高雄市立美術館)



▲高美館必逛國際特展！麥可．克雷格－馬丁台灣首度大型個展《日常・解碼》，展出超過70件作品。© Michael Craig-Martin. (攝影：陳李視物，圖片提供：高雄市立美術館)





高美館戶外園區大型雕塑作品也要拍

▲高美館國際特展！戶外園區展出麥可，克雷格－馬丁大型雕塑作品〈耳機(藍色)〉，2020 © Michael Craig-Martin. (攝影：陳李視物，圖片提供：高雄市立美術館)



▲麥可．克雷格－馬丁大型雕塑作品〈安全別針(綠松石色)〉、〈螺絲(黃色)〉，2024 ©Michael Craig-Martin.(攝影：陳李視物，圖片提供：高雄市立美術館)





高美館英國文化年近70場活動同步登場

▲高美館必逛國際特展！麥可．克雷格－馬丁台灣首度大型個展《日常・解碼》，展出超過70件作品。(攝影：陳李視物，圖片提供：高雄市立美術館)



▲高美館《日常・解碼》推出多款展覽限定周邊，關完展後別忘了到高美書屋選購。(攝影：陳李視物，圖片提供：高雄市立美術館)





麥可．克雷格-馬丁：日常・解碼 展覽資訊

2026高雄展覽推薦必去名單

藝術家克雷格－馬丁為英國當代藝術關鍵人物，1960年代起創作橫跨雕塑、裝置、繪畫與數位媒體，並將普普藝術與極簡主義融入創作，1973年代表作〈一棵橡樹〉以盛水的玻璃杯搭配文字，重新提問物件與認知間的關係，1970年代中期起更將日常物件的別針、燈泡與筆電進行圖像化表現，作品更被收藏在紐約現代藝術博物館、倫敦泰特美術館等，高美館《日常．解碼》特展重新梳理藝術家改變人們觀看世界的方式。這次高美館《日常．解碼》特展中，克雷格－馬丁選用洋紅與綠松石等色彩融入展場設計，讓作品與空間彼此回應，讓觀眾感受彷彿「走進畫中世界」的觀看體驗，藝術家持續描繪日常物件，只留下手機、耳機與椅子最清晰的輪廓與特徵，讓這些熟悉到被忽視的物件獲得重新被凝視的可能，高美館特展精選超過70件作品，更有多件新作初次曝光，讓你免出國就能觀賞大師作品。高美館《日常．解碼》展覽亮點必看數位裝置作品〈宇宙〉，作品重新製作後於國際首度展出，現場以184片LED顯示面板設計弧形螢幕，為高美館展覽空間量身打造高4米、寬11米的LED環形劇場，搭配5聲道音樂、3D動畫技術，將藝術家40年來繪製的上百幅日常圖像，在觀眾身邊緩慢游移、重疊與重組，沈浸式觀看不同時期的創作。不只高美館展廳展出作品，《日常．解碼》特展更把克雷格－馬丁創作直接放進高美館戶外藝術生態園區，將克雷格－馬丁畫布上以線條勾勒的日常物件，從2D平面轉化成3D立體雕塑，展出4件戶外大型雕塑作品，雕塑與周圍自然景觀融為一體，隨著觀眾移動，風景穿透雕塑，原本清晰的物件圖像也在不同角度間轉化為線條，讓每一次移動都成為觀看的一部分。高美館以《日常．解碼》為起點推出「英國文化年」，展開「一年一國」文化行旅企畫，即日起至2027年3月，規劃近70場推廣活動，包含高美講堂、專家定時導覽、美術館夜行、兒童課程等推廣活動，也推出英倫大廳小聚系列講座，帶大家從視覺藝術延伸到英國歷史、文學、流行文化與生活美學。展覽日期：即日起- 2027/3/7開放時間：每週二至週日09:30-17:30(週一休館)展覽地點：高雄市立美術館101-103展覽室、園區票價：全票380元、優惠票250元、愛心票190元、未滿6歲幼童、身心障礙者免票

推薦閱讀：高雄柯南粉衝！名偵探柯南動畫30週年紀念展在高雄夢時代，早鳥票送獨家收藏卡



推薦閱讀：高雄駁二親子展覽！帶小孩玩「虎姑婆特展」5大沈浸式展區，預售票送義美小泡芙



推薦閱讀：皮克斯展台灣站票價公開！高雄皮克斯世界巡迴展早鳥票送周邊，打卡免費送雙人票