高雄駁二親子展覽！帶小孩玩「虎姑婆特展」5大沈浸式展區，預售票送義美小泡芙

高雄駁二親子展覽！《虎姑婆和他的朋友》5大沈浸式互動展區，，編輯鄭亦庭表示：帶小孩來玩互動劇場、城市尋寶。

高雄駁二親子展覽推薦！台灣原創兒童流行音樂IP《虎姑婆和他的朋友》，今年富邦文教基金會攜手文策院及高雄市文化局，推出全新親子展覽《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》，即將於9月17日至12月20日在高雄駁二B10 蓬萊倉庫登場，打造5大沉浸式互動展區，讓小朋友可以走進360度沉浸式劇場、戴上科技手環，還能到駁二周邊完成城市尋寶，快帶小孩來高雄駁二探險。



▲高雄駁二親子沉浸式展覽！《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》9月17日起於高雄駁二登場。





高雄駁二虎姑婆特展5大沉浸式互動展區

▲高雄駁二虎姑婆特展規劃5大沉浸互動展區，結合沉浸式投影、大聲公科技讓孩子親自推進故事。





富邦Angels跨界合作限定MV

▲本次高雄虎姑婆展覽運用LED虛擬攝影棚建構夢幻場景，並特別邀請富邦悍將Angels跨界共演MV。



城市尋寶任務玩高雄

▲高雄親子展覽《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》，虎姑婆信箱陪伴孩子練習表達情緒.。





買預售票送聯名義美小泡芙

▲高雄親子展覽《虎姑婆和他的朋友》只要在預售期間購買任一票種，每張票券都會加贈「聯名小泡芙＋聯名保久乳」乙組。





這次《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》展覽將角色、音樂與故事轉化為孩子能親自走進的親子互動體驗，虎姑婆將帶領大小朋友登上神秘「勇氣島」，現場規劃5大沉浸互動展區，結合沉浸式投影、大聲公科技互動、音樂體驗與任務挑戰，讓孩子在動手、動腳與發聲過程中推進故事，以自己的步調認識情緒，爸爸媽媽也能一起參與，陪孩子發現願意踏出一步就是勇氣的開始。本次高雄虎姑婆展覽延續兒童流行音樂特色，MV運用LED虛擬攝影棚拍攝製作，打造充滿童趣的虛擬場景，更特別邀請富邦悍將Angels參與演出，展現豐富的視覺效果，展覽更將「音樂」轉化為孩子參與故事的媒介，透過聲音、節奏與科技互動完成任務，讓孩子不只觀看故事，更能親自走進虎姑婆的世界感受音樂力量。《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》展覽更串聯高雄在地店家、特色場域，推出數位集章與城市探索任務，完成展場體驗後，能戴上專屬集章手環，從駁二出發走入城市、認識高雄在地，隨著走訪集章點、尋找寶物，豐富專屬的「個人化冒險故事書」，讓展覽與城市探索紀錄，成為一本可帶走的故事書，留下屬於每個孩子獨一無二的冒險篇章。高雄親子展覽《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》目前預售票開賣中，本次特別攜手義美食品推出限定聯名商品，只要在預售期間購買任一票種，每張票券都會加贈「聯名小泡芙＋聯名保久乳」乙組，包裝結合可愛角色與趣味紙偶設計，吃完還能動手玩，讓全台親子家庭來高雄駁二，走進虎姑婆的故事世界。

虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險 展覽資訊

虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險 售票資訊

預售票

票價：親子票(一大一小) 395元、預售成人票 199元、預售孩童票 295元(贈義美聯名小泡芙、義美保久乳)

預售期間：即日起至9月16日

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展覽地點：高雄駁二藝術特區 B10蓬萊倉庫(高雄市鼓山區蓬萊路99號)展覽日期：2026年9月17日－12月20日(週二、三休館)展覽開放時間：平日：10:00-17:00(16:00停止售票及入場)假日：10:00-18:00(17:00停止售票及入場)

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