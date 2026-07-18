信義區富邦美術館新展覽！免飛美國逛托雷多美術館珍藏展，林布蘭 透納52幅真跡來台。

托雷多美術館珍藏真跡來台！信義區富邦美術館新展「古典光影大師：林布蘭到哥雅」，編輯鄭亦庭表示：52幅林布蘭、透納等大師名作真跡來台。

托雷多美術館林布蘭真跡，免飛美國就能看！信義區富邦美術館新展覽將美國托雷多美術館珍貴藏品帶到台灣，本次「古典光影大師：林布蘭到哥雅」展覽精選52件世界級館藏作品真跡，集結林布蘭、哥雅、透納、弗拉戈納爾等跨世紀歐洲藝術大師真跡，從尊貴的王公貴族肖像、經典神話，到自然風景畫，通通不用飛美國，在台北信義區就能看到，展期即日起至10月19日，今年絕對要來信義區富邦美術館朝聖。



▲美國托雷多美術館林布蘭真跡來台！富邦美術館托雷多美術館珍藏展，52幅大師真跡免飛美國就能看。(攝影：鄭亦庭)



▲富邦美術館古典光影大師：林布蘭到哥雅！美國托雷多美術館珍藏首度大規模來台，即日起展出至10月19日。(攝影：鄭亦庭)





美國托雷多美術館珍藏作品首度大規模來台

▲美國托雷多美術館林布蘭真跡來台！富邦美術館托雷多美術館珍藏展，52幅大師真跡免飛美國就能看。(攝影：鄭亦庭)





林布蘭、透納等52幅名作真跡一次看

▲富邦美術館「古典光影大師：林布蘭到哥雅」設置六大展區，林布蘭、透納等52幅名作真跡一次看。(攝影：鄭亦庭)





信義區富邦美術館托雷多美術館珍藏展周邊

▲信義區富邦美術館托雷多美術館珍藏展周邊，A3海報、3D明信片、磁鐵等。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區富邦美術館推出彩繪玻璃燈飾、彩繪玻璃立飾質，超特別展覽周邊必收。(攝影：鄭亦庭)





古典光影大師：林布蘭到哥雅-托雷多美術館珍藏展I

富邦美術館托雷多美術館珍藏展 票價資訊

創立於1901年的托雷多美術館為美國最具代表性的藝術博物館之一，館藏高達三萬多件珍貴畫作，本次富邦美術館展覽將托雷多美術館珍藏作品首度大規模來台，精選52件代表性名作，從文藝復興晚期、巴洛克、荷蘭黃金時代、洛可可，到新古典主義與浪漫主義等16至19世紀的重要流派，帶你橫跨300年歐洲藝術歷史軌跡，讓台灣觀眾不用飛出國，就能近距離欣賞世界名作，認識歐洲古典繪畫的發展史。這次富邦美術館「古典光影大師：林布蘭到哥雅」特展規劃六大主題展區，集結林布蘭、哥雅、透納、弗拉戈納爾等歐洲藝術史上重要畫家的代表作真跡，大家可以看到宗教神話、宮廷肖像、歷史敘事畫會，到自然風景、靜物、日常生活等多種題材，讓大家近距離觀賞大師們光影表現、細緻筆觸，領略歐洲藝術黃金時代歷久彌新的永恆魅力與繪畫張力。這次信義區富邦美術館更邀請林志玲獻聲語音導覽，陪大家欣賞每一幅經典畫作，帶大家認識畫作背後的故事，而且語音導讀免費就能聆聽，來逛展覽可別忘了聽，此外，這次展覽特別規劃商售區，推出多款高質感托雷多美術館珍藏展周邊商品，包含印有大師畫作的馬克杯、保溫杯、吸水杯墊、帆布提袋，以及值得珍藏的A3海報、3D明信片、磁鐵等，最特別的就是彩繪玻璃立飾、彩繪玻璃燈飾，擺在桌上有質感又超吸睛。展覽日期：2026/7/18-2026/10/19展覽地點：台北富邦美術館1F (110 臺北市信義區松高路79號)全票500元優待票450元(富邦信用卡、台灣大哥大用戶，以及6歲以上兒童及大專院校以下學生，需出示有效證件，不適用碩博士生、社區大學、空中大學及，在職進修等)台北市民優惠票400元(台北市民憑身份證件購票，僅限每週三使用及入場)特惠票250元(65歲以上長者、榮譽志工卡、國際博物館協會、中華民國博物館學會會員)未滿6歲兒童與持身心障礙手冊者本人可免票入場(需一人陪同入場)

來信義區也要逛松菸展覽

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▲美國托雷多美術館精選52件館藏真跡登台，完整呈現歐洲16至19世紀繪畫發展的重要軌跡。(攝影：鄭亦庭)

▲美國托雷多美術館精選52件館藏真跡登台，完整呈現歐洲16至19世紀繪畫發展的重要軌跡。(攝影：鄭亦庭)

