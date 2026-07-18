信義區富邦美術館新展覽！免飛美國逛托雷多美術館珍藏展，林布蘭 透納52幅真跡來台。

托雷多美術館珍藏真跡來台！信義區富邦美術館新展「古典光影大師：林布蘭到哥雅」，編輯鄭亦庭表示：52幅林布蘭、透納等大師名作真跡來台。
托雷多美術館林布蘭真跡，免飛美國就能看！信義區富邦美術館新展覽將美國托雷多美術館珍貴藏品帶到台灣，本次「古典光影大師：林布蘭到哥雅」展覽精選52件世界級館藏作品真跡，集結林布蘭、哥雅、透納、弗拉戈納爾等跨世紀歐洲藝術大師真跡，從尊貴的王公貴族肖像、經典神話，到自然風景畫，通通不用飛美國，在台北信義區就能看到，展期即日起至10月19日，今年絕對要來信義區富邦美術館朝聖。
美國托雷多美術館珍藏作品首度大規模來台創立於1901年的托雷多美術館為美國最具代表性的藝術博物館之一，館藏高達三萬多件珍貴畫作，本次富邦美術館展覽將托雷多美術館珍藏作品首度大規模來台，精選52件代表性名作，從文藝復興晚期、巴洛克、荷蘭黃金時代、洛可可，到新古典主義與浪漫主義等16至19世紀的重要流派，帶你橫跨300年歐洲藝術歷史軌跡，讓台灣觀眾不用飛出國，就能近距離欣賞世界名作，認識歐洲古典繪畫的發展史。
林布蘭、透納等52幅名作真跡一次看這次富邦美術館「古典光影大師：林布蘭到哥雅」特展規劃六大主題展區，集結林布蘭、哥雅、透納、弗拉戈納爾等歐洲藝術史上重要畫家的代表作真跡，大家可以看到宗教神話、宮廷肖像、歷史敘事畫會，到自然風景、靜物、日常生活等多種題材，讓大家近距離觀賞大師們光影表現、細緻筆觸，領略歐洲藝術黃金時代歷久彌新的永恆魅力與繪畫張力。
信義區富邦美術館托雷多美術館珍藏展周邊這次信義區富邦美術館更邀請林志玲獻聲語音導覽，陪大家欣賞每一幅經典畫作，帶大家認識畫作背後的故事，而且語音導讀免費就能聆聽，來逛展覽可別忘了聽，此外，這次展覽特別規劃商售區，推出多款高質感托雷多美術館珍藏展周邊商品，包含印有大師畫作的馬克杯、保溫杯、吸水杯墊、帆布提袋，以及值得珍藏的A3海報、3D明信片、磁鐵等，最特別的就是彩繪玻璃立飾、彩繪玻璃燈飾，擺在桌上有質感又超吸睛。
古典光影大師：林布蘭到哥雅-托雷多美術館珍藏展I展覽日期：2026/7/18-2026/10/19
展覽地點：台北富邦美術館1F (110 臺北市信義區松高路79號)
富邦美術館托雷多美術館珍藏展 票價資訊全票500元
優待票450元(富邦信用卡、台灣大哥大用戶，以及6歲以上兒童及大專院校以下學生，需出示有效證件，不適用碩博士生、社區大學、空中大學及，在職進修等)
台北市民優惠票400元(台北市民憑身份證件購票，僅限每週三使用及入場)
特惠票250元(65歲以上長者、榮譽志工卡、國際博物館協會、中華民國博物館學會會員)
未滿6歲兒童與持身心障礙手冊者本人可免票入場(需一人陪同入場)
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