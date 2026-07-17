台中吃到飽控等到了！台中島語13款限定菜必吃攻略，芋香佛跳牆 芋頭奶酒先推。

編輯 鄭雅之 表示，台中最新開幕的島語吃到飽，不僅空間極具渡假美學，多款限定特調與大甲芋頭等台中獨家限定菜，更將台中在地旬味帶入全新高度。

台中吃到飽控終於等到漢來島語吃到飽開幕！全台討論度爆表、超級難訂位的頂級Bufffe「島語」，這次終於強勢插旗台中漢神洲際購物廣場。在寬敞的500坪空間裡，奢華地規劃了300個珍貴席次，更首度打造戶外用餐露臺「森之島」，就是要讓吃到飽控在最舒適的環境下，享受一場頂級的舌尖饗宴。店內不僅保留了人氣極高的「松葉蟹腳」，還推出結合大甲芋頭、新社香菇等台中在地食材的台中限定料理，搶攻台中吃到飽霸主。



▲鮮海鮮餐檯擺滿野生沙公與頂級松葉蟹腳，利用細胞活存技術鎖住海味本身的細緻，絕對能滿足挑嘴海鮮控的胃。(攝影：鄭雅之)

▲室內空間由大師操刀，流線型天花板與現代感照明交織，讓來到北屯漢神洲際購物廣場的賓客，都能在美學空間度過重要時刻。(攝影：鄭雅之)





秒飛國外度假風露臺

「島語自助餐廳台中洲際店」新地標最吸睛的亮點，絕對是首度曝光的戶外絕美露臺「森之島」。設計師特別把歐洲浪漫的飯後酒文化搬到現場，運用綠意盎然的多層次植栽與喬木，搭配波光粼粼的景觀水池，營造出媲美度假海島的悠閒氛圍，不管是跟閨蜜拍照打卡、享受微醺時光，甚至是舉辦浪漫的證婚儀式都超級適合。更貼心的是，雖然是戶外座位區，但每個座位都會配置移動式冷氣，讓大家用餐的同時不會被艷陽熱昏頭。



▲首度亮相的戶外絕美露臺森之島，利用多層次植栽與悠閒低座席構築綠意空間，讓消費者一秒置身歐洲花園，享受愜意的社交時光。(攝影：鄭雅之)





台中島語限定必吃推薦

主廚團隊這次更發揮廚藝巧思，把中台灣盛產的頂級在地食材，通通變成餐檯上的精緻料理。像是香氣濃郁的「麻油蒜燒烏魚膘海參」、選用大甲芋頭慢火熬煮的「極品芋香佛跳牆」，以及加入了台中酒廠風味的「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」，每一口都吃得出充滿誠意的在地旬味，只有在台中店才吃得到。



▲熱湯區每天供應精心慢火熬煮的極品芋香佛跳牆，湯頭濃郁並融入綿密的大甲芋頭，是台中店不能錯過的暖胃限定旬味料理。(攝影：鄭雅之)





台中限定芋頭冰淇淋、奶酒特調必喝

既然來到台中，當然要品嚐專屬的限定好料。甜點吧這次推出了網美圈瘋傳的「開心果小泡芙」與「開心果聖多諾黑」，還有加入在地靈魂的「大甲檳榔心芋」義式冰淇淋。強烈推薦搭配特調奶酒「芋霸不能」，這款把濃郁芋香、斑蘭葉與超Q彈麻糬波霸完美融合的微醺飲品，絕對是開啟美食派對的最佳序幕。



▲台中店限定推出的義式冰淇淋新增了大甲檳榔心芋與烏龍柑橘口味，綿密細緻的冰涼口感，為這趟頂級吃到飽饗宴畫下最完美的句點。(攝影：鄭雅之)

▲沁飲料吧推出台中店限定調飲芋霸不能與桃醉島嶼，將台式奶酒結合大甲芋頭與麻糬波霸，完美演繹微醺的生活美學。(攝影：鄭雅之)





頂級海鮮與餐酒盛宴

身為海鮮控，來到主打一餐檯一餐酒的餐區絕對會瘋掉。在「盛」日料餐檯上，有著台東成功漁港每天新鮮直送的現流生魚片，搭配老字號「菊正宗清酒」簡直絕配。而大家最期待的「鮮」海鮮餐檯，更是霸氣供應肉質飽滿的野生「沙公」與頂級「松葉蟹腳」，搭配一杯冰鎮白酒，奢華感直接拉滿。



▲鮮海鮮餐檯上擺滿進口頂級松葉蟹腳與肥美海鮮，利用獨家細胞活存技術鎖住飽滿肉質，是吃到飽控來到現場最先搶拿的指標好料。(攝影：鄭雅之)

▲日料餐檯每天提供成功漁港直送海鮮，炙燒和牛、星鰻與比目魚側緣等奢華握司，是來到台中島語必拿的人氣排隊美食。(攝影：鄭雅之)





職人炭烤與奢華肉食

肉食控走到「炙」餐檯前也絕對會失控，香氣逼人的現烤美國牛排與大份量的「台灣戰斧豬排」，搭配世界冠軍特製的酥皮小可頌，吃起來非常過癮，週末晚餐甚至還加碼每人半隻現烤「龍蝦」。旁邊的中式餐檯還有皮脆肉嫩的宜蘭櫻桃鴨「片皮烤鴨」，加上米其林聯名款「鮑魚燒賣皇」，讓人大呼滿足。



▲膳中式餐檯提供外皮酥脆的宜蘭櫻桃鴨片皮烤鴨，搭配精心熬煮的特製佐醬與配料，是熱愛中式功夫菜饕客的必排排隊美食。(攝影：鄭雅之)

▲台中島語一餐檯一餐酒的特色在餐檯設計上展現無遺，熱食區盛裝著主廚精心研製的精緻熱菜，將自助餐提升至高端體驗。(攝影：鄭雅之)

島語自助餐廳台中洲際店 店家資訊

餐廳地址： 台中市北屯區崇德路三段865號4樓（漢神洲際購物廣場4樓）

訂位電話： 04-2369-7311





島語自助餐廳台中洲際店 餐費價格

午餐： 平日1490元，假日1790元。

下午餐（週五與假日）： 1490元。

晚餐： 平日1790元，假日2090元。

(以上價格均需另加收10%服務費)





島語自助餐廳台中洲際店 開幕優惠

活動一：會員專屬限量好禮

即日起至8月7日止，只要註冊並綁定「來美食PLUS」會員，憑當日消費發票與兌換券，即可免費兌換限量「山影流光紀念杯」1個。

即日起至8月7日止，只要註冊並綁定「來美食PLUS」會員，憑當日消費發票與兌換券，即可免費兌換限量「山影流光紀念杯」1個。 活動二：聯名卡滿額送抵用券

即日起至9月30日止，刷漢來美食合庫聯名卡並綁定「來美食PLUS」會員，店內消費滿2000元，即可獲得300元漢來美食電子抵用券。





島語台中洲際店限定必吃

台中店專屬旬味料理

麻油蒜燒烏魚膘海參：加入台中新社乾香菇，香氣濃郁且滋補暖胃。

極品芋香佛跳牆：嚴選香氣綿密的大甲芋頭慢火熬煮。

花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯：融入台中酒廠花雕酒，襯托松葉蟹腳與雞肉的鮮甜。

上湯瑤柱絲瓜：採用新社石岡角瓜入菜，口感鮮甜清脆。

龍眼乾肝醬：將主廚特製肝醬融入台中龍眼乾，鹹甜交織極具層次。

茶梅和風醬：融入南投日月潭茶梅調製而成的清爽沙拉醬汁。





台中限定甜點與冰淇淋

大甲檳榔心芋義式冰淇淋：選用在地大甲芋頭製作，口感絲滑濃郁。

烏龍柑橘義式冰淇淋：茶香與果香完美交融的清爽首選。

開心果小泡芙、開心果聖多諾黑：時下最受歡迎的香濃開心果系列限定甜點。

赤豆小雪菓：精緻和風甜點新品。





台中限定餐酒調飲

芋霸不能：融合芋香、斑蘭葉與超Q彈麻糬波霸，演繹熟悉又驚喜的台式奶酒。

桃醉島嶼：以古早味紅茶與楊桃湯交織出微甜果香，喚醒專屬台中的夏日微醺記憶。





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▲炙西餐檯以耀眼的炙霓虹燈為視覺焦點，職人在此現烤頂級美國牛排與溼式熟成的戰斧豬排，完美展現極致的炭烤香氣與視覺饗宴。(攝影：鄭雅之)

▲台中限定的麻油蒜燒烏魚膘海參特別加入新社乾香菇入菜，透過在地特產食材與主廚創意，展現中台灣專屬的必吃風味。(攝影：鄭雅之)

▲冷盤區提供多款主廚特製靈魂佐醬，其中加入台中龍眼乾入味的龍眼乾肝醬，完美將在地名產特色化作驚豔的西式精緻餐點。(攝影：鄭雅之)

▲煲湯區現點現做的花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯，大方加入頂級松葉蟹腳與台中酒廠花雕酒，湯頭溫潤鮮美，是極具在地特色的限定暖胃料理。(攝影：鄭雅之)